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Любомир Дацов: С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията

Любомир Дацов: С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията

1 Юли, 2026 08:31 627 22

  • любомир дацов-
  • политика-
  • кабинет-
  • помпане-
  • инфлация

"През 2028 г. икономиката ще тръгне надолу. Парите по ПВУ няма да достигнат до дългосрочни инвестиции, но ще увеличат цените в страната", отчете експертът

Любомир Дацов: С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тези месеци всяка година има отрицателна инфлация, тъй като има много сезонност през май и юни - излизат родните плодове и зеленчуци, които свалят цените. Това заяви пред bTV членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

"С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията с поне процент-процент и нещо."
"През 2028 г. икономиката ще тръгне надолу. Парите по ПВУ няма да достигнат до дългосрочни инвестиции, но ще увеличат цените в страната", отчете Дацов.

Според него част от проектите по ПВУ, като ремонт на градинки, нямат възвръщаемост.

Трябваше да бъде направено съкращение на разходите с 10%, да бъдат стартирани работни групи, за да бъде направен преглед на публичните разходи, смята експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 6 Отговор
    Дацов,с тази политика,кабинета май трябва да си ходи.Радев с екипа си продължава да доказва,че не е реформатор.От ден първи той трябваше да реже,здраво да реже,но не посмя.

    08:34 01.07.2026

  • 2 бою циганина

    3 2 Отговор
    нагласих ги като удвоих геноцида

    08:36 01.07.2026

  • 3 Българин

    2 13 Отговор
    Тоя е пълен идиот и не разбира, че на хората трябва да се дадат пари! За това се вземат кредити, за да има за хората!

    08:36 01.07.2026

  • 4 честен ционист

    7 2 Отговор
    За Радевисти инфлацията е просто проява на капиталистическа криза или резултат от липсата на строг държавен контрол върху цените. В класическата марксистка икономика инфлацията не се разглежда като пазарно явление, породено от печатане на пари, а като симптом на болната капиталистическа система. Катого гледате Проданов, как мислите, дреме ли му за някаква си инфлация на капитала.

    08:36 01.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 въпросче

    7 4 Отговор
    Като излизат българските плодове и зелени чуци,тогава защо на пазара доста от прасковите,кайсиите и гроздето са гръцки?

    08:37 01.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Помпане на Инфлацията !

    8 2 Отговор
    За Последните 37 години !

    България !

    Не спря !

    Да Доказва Това !

    08:39 01.07.2026

  • 10 Лобистите на Юрото

    5 6 Отговор
    нямат право да коментират бюджета.
    Всичко, за което предупреждаваха Сарийски, Стефчо Станев, Стоян Панчев, Ханке, Робъртс, Тодор Сапунаров се случи.
    Цените скочиха със СТО ПРОЦЕНТА, услуги, такси с 200%.
    Къде са 42 милиарда юро от направление емисионно?
    физически може да са в БНБ, но под пряко управление на ЕЦБ?
    Къде са машините и матриците за печатане лЪв.
    Къде са експертите на БНБ, писали доклад за "ползи и вреди Юро" 227 стр., уволнени ли са??
    Нещо за ЕСМ и 15 млрд лева, които България ще даде ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват държава в криза.
    Нали твърдяхте, че "нямало да спасяваме държави с в пъти по -добра социална политика".
    Харчете си милионите със здраве.
    Най-добре да ви съкратят, без право на държавни пенсии и без право да заемате държавни постове.
    Предложение на Клисаров и "Пряка Демокрация".
    Има Бог! Той ще ви съди!

    08:40 01.07.2026

  • 11 Лост

    5 6 Отговор
    Този на снимката бая инфлация е напомпал.

    08:40 01.07.2026

  • 12 в кратце

    3 4 Отговор
    Помпя си с помпата гумите на велосипеда ми.Не съм мислил да помпя инфлация. За това помпане си имаме ББ и Шш.

    08:42 01.07.2026

  • 13 малко истински факти

    7 2 Отговор
    Разбойническо и некадърно правителство ,съставено и комунисти и шапкари-комунисти , ти какво очакваш бе Дацов , просто разграбването ще продължи под съпровода на нови балалайки ....

    08:44 01.07.2026

  • 14 ганев

    4 4 Отговор
    ОООХАА.....туй..КАК СЕ Е ОХРАНИЛО...ОТ ГОЛЕМИ....КРАЖБИ

    08:48 01.07.2026

  • 15 Нели В

    2 2 Отговор
    Дацов нали каза есента че няма да се увеличи нищо при еврото какво стана бе Фишек!

    08:52 01.07.2026

  • 16 Жан Виденов

    1 1 Отговор
    Гордея се в наследниците си в лицето на другаря Румен Радев.
    Аз постигнах висини в инфлацията, другарят Радев ще постави нов рекорд. Само еврото ще ви спаси от това пак да ядете филии с мас и захар или олио ако го намерите.

    08:55 01.07.2026

  • 17 мъкаааа

    1 1 Отговор
    Еврото изяде парите и живота на българите. За това беше вкарването му в България-за да могат външни фактори да ограбят българския народ,който всеки ден се свива като цяло.Територията бъгарска един ден ще се изпразни и ще дойдат америте тук, да си ровят и търсят природни богатства.

    08:58 01.07.2026

  • 18 Сваляли цените….

    1 0 Отговор
    ….родното производство -> ахахахаха

    09:00 01.07.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор
    Излиза, че Правителството е длъжно да направи нов бюджет, защото заложените в миналото ангажименти, ще изпразнят хазната през есента. Вероятно ще изчакат този момент, за да пресекат лобирането на партии и профсъюзи за повече разходи.

    09:01 01.07.2026

  • 20 дядото

    1 0 Отговор
    за факти няма ли и други експерти освен този и другия по-долу.пфу.

    09:02 01.07.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор
    Излиза, че Правителството е длъжно да направи нов бюджет, защото заложените в миналото ангажименти, ще изпразнят хазната през есента. Вероятно ще изчакат този момент, за да пресекат лобирането на партии и профсъюзи за повече разходи.

    09:02 01.07.2026

  • 22 Лазар

    0 0 Отговор
    Дацов не ги закачай,тези от Регресивната,те инфлацията я смачкаха още първия месец със справедливи цени и с грижа за кошницата,нищо ,че тока,водата,парното и глада от днес са нагоре!Днес борят олигарсите и крадците в държавата!Мачкат ги ,като онази приказка с голия г@з и таралежа

    09:07 01.07.2026

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