Любомир Дацов: С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията

Тези месеци всяка година има отрицателна инфлация, тъй като има много сезонност през май и юни - излизат родните плодове и зеленчуци, които свалят цените. Това заяви пред bTV членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.
"С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията с поне процент-процент и нещо."
"През 2028 г. икономиката ще тръгне надолу. Парите по ПВУ няма да достигнат до дългосрочни инвестиции, но ще увеличат цените в страната", отчете Дацов.
Според него част от проектите по ПВУ, като ремонт на градинки, нямат възвръщаемост.
Трябваше да бъде направено съкращение на разходите с 10%, да бъдат стартирани работни групи, за да бъде направен преглед на публичните разходи, смята експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
08:34 01.07.2026
2 бою циганина
08:36 01.07.2026
3 Българин
08:36 01.07.2026
4 честен ционист
08:36 01.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 въпросче
08:37 01.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Помпане на Инфлацията !
България !
Не спря !
Да Доказва Това !
08:39 01.07.2026
10 Лобистите на Юрото
Всичко, за което предупреждаваха Сарийски, Стефчо Станев, Стоян Панчев, Ханке, Робъртс, Тодор Сапунаров се случи.
Цените скочиха със СТО ПРОЦЕНТА, услуги, такси с 200%.
Къде са 42 милиарда юро от направление емисионно?
физически може да са в БНБ, но под пряко управление на ЕЦБ?
Къде са машините и матриците за печатане лЪв.
Къде са експертите на БНБ, писали доклад за "ползи и вреди Юро" 227 стр., уволнени ли са??
Нещо за ЕСМ и 15 млрд лева, които България ще даде ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват държава в криза.
Нали твърдяхте, че "нямало да спасяваме държави с в пъти по -добра социална политика".
Харчете си милионите със здраве.
Най-добре да ви съкратят, без право на държавни пенсии и без право да заемате държавни постове.
Предложение на Клисаров и "Пряка Демокрация".
Има Бог! Той ще ви съди!
08:40 01.07.2026
11 Лост
08:40 01.07.2026
12 в кратце
08:42 01.07.2026
13 малко истински факти
08:44 01.07.2026
14 ганев
08:48 01.07.2026
15 Нели В
08:52 01.07.2026
16 Жан Виденов
Аз постигнах висини в инфлацията, другарят Радев ще постави нов рекорд. Само еврото ще ви спаси от това пак да ядете филии с мас и захар или олио ако го намерите.
08:55 01.07.2026
17 мъкаааа
08:58 01.07.2026
18 Сваляли цените….
09:00 01.07.2026
19 Дзак
09:01 01.07.2026
20 дядото
09:02 01.07.2026
21 Дзак
09:02 01.07.2026
22 Лазар
09:07 01.07.2026