Любомир Дацов: С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията

Тези месеци всяка година има отрицателна инфлация, тъй като има много сезонност през май и юни - излизат родните плодове и зеленчуци, които свалят цените. Това заяви пред bTV членът на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите Любомир Дацов, цитиран от novini.bg.

"С тази политика на кабинета очаквам допълнително помпане на инфлацията с поне процент-процент и нещо."

"През 2028 г. икономиката ще тръгне надолу. Парите по ПВУ няма да достигнат до дългосрочни инвестиции, но ще увеличат цените в страната", отчете Дацов.

Според него част от проектите по ПВУ, като ремонт на градинки, нямат възвръщаемост.

Трябваше да бъде направено съкращение на разходите с 10%, да бъдат стартирани работни групи, за да бъде направен преглед на публичните разходи, смята експертът.