България е шампион на Балканите: Инфлацията в родината ни изпреварва всички държави в региона

Според данни на Института за инвестиционни анализи на UniCredit, България отбелязва най-слабите резултати в промишлеността сред държавите от Централна и Източна Европа за 2026 година. На този фон страната се сблъсква с ускорена инфлация и прогнози за сериозно нарастване на бюджетния дефицит, въпреки че държавният дълг остава сред най-ниските на континента.
България се нарежда сред икономиките в региона, където инфлацията бележи най-рязко ускоряване от края на 2025 година насам. Финансовите анализатори посочват, че основната причина за тази тенденция е сериозното поскъпване на горивата през първата половина на настоящата година. Очакванията са ценовият натиск да отслабне постепенно, но само при условие че доставките през Ормузкия проток се нормализират и международните котировки на енергоносителите тръгнат надолу.
Въпреки хипотетичното успокояване на пазарите, прогнозите сочат, че в края на 2026 година инфлацията у нас ще достигне 5,35 процента. В целия регион по-висока стойност се очаква единствено в Румъния – 5,46 процента. Още по-тревожна е перспективата за 2027 година, когато България може да оглави класацията по инфлация в региона с малко над 4 процента, изпреварвайки Сърбия с нейните 3,99 процента и Румъния с 3,34 процента.
Най-слабото звено на българската икономика в момента се оказва промишлеността. Ако производствените обеми от 2023 година се приемат за база от 100 пункта, през 2026 година индустриалният индекс за България пропада до едва 92,6 пункта. Това представлява най-ниският резултат сред всички наблюдавани държави. За сравнение, Полша бележи ръст до 104,9 пункта, Хърватия достига 103,4, Чехия – 101,5, а Словения отчита 101 пункта. Дори индустрията в Германия, която от години изпитва системни затруднения, регистрира по-добър показател от българския със своите 93,2 пункта.
Тази негативна динамика се превежда директно в по-слаб износ, спад в поръчките към родните предприятия и силно ограничено търсене на нови производствени мощности. Анализаторите обясняват, че именно поради тази причина икономическият растеж на България става все по-зависим от вътрешното потребление, разходите на държавата и усвояването на европейски средства, вместо да се генерира от реално производство и експорт.
Европейското финансиране остава един от малкото категорично положителни фактори за националната икономика. Очаква се през 2026 година плащанията от европейските фондове, включително тези по Плана за възстановяване и устойчивост, да достигнат до 3,87 процента от брутния вътрешен продукт. Тези средства имат потенциала да подкрепят ключови сектори като строителството и изграждането на инфраструктура. Съществува обаче сериозен риск – при евентуално забавяне на проектите или загуба на финансиране, значителна част от прогнозирания икономически растеж просто няма да се осъществи.
Експертите на UniCredit издават и сериозно предупреждение относно състоянието на държавната хазна. Прогнозите сочат, че бюджетният дефицит на България ще нарасне рязко от 3,5 процента от БВП през 2025 година до 4,9 процента през настоящата 2026 година. В региона по-голям недостиг на средства в бюджета се очаква единствено в Полша с 6,53 процента, Унгария с 6,29 процента и Румъния с 6,24 процента.
За следващата година очакванията са дефицитът да се свие до 3,8 процента. Успоредно с това държавният дълг ще продължи да расте, достигайки 35,6 процента от БВП през 2027 година. Въпреки това увеличение, България запазва позицията си сред най-слабо задлъжнелите държави в Европа. През 2026 година по-нисък дълг се отчита единствено в Босна и Херцеговина, докато задълженията на Унгария гонят 77,6 процента от БВП, тези на Полша – 64,1 процента, а на Румъния – 62,7 процента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Измамните паразити си получават заслуженото? А стига бе!
12:58 15.07.2026
2 Ама не вееее,
Коментиран от #23, #64
13:02 15.07.2026
3 Емигрант
Сега ще го .... под водата, че да не се вдига прах.
Коментиран от #16
13:05 15.07.2026
4 1488
13:06 15.07.2026
5 Анонимен
13:06 15.07.2026
6 Оня под Коня
13:09 15.07.2026
7 На когото му
13:10 15.07.2026
8 Някой
13:10 15.07.2026
9 Е защо само на балканите
13:12 15.07.2026
10 Гласове от зайчарника в Банкя
13:12 15.07.2026
11 Моарейн
Коментиран от #17
13:12 15.07.2026
12 Стоил
13:13 15.07.2026
13 Европейската колония РБ
Коментиран от #26
13:14 15.07.2026
14 Евроатлантик
13:14 15.07.2026
15 Феникс
13:14 15.07.2026
16 И нямаше да
До коментар #3 от "Емигрант":Вдигнат цените ли бе Смех,само чакат повод.
13:15 15.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 оки
Коментиран от #21, #28, #45
13:16 15.07.2026
19 Перо
Коментиран от #32, #37
13:16 15.07.2026
20 Фори
грижи! Не е справедливо!
13:18 15.07.2026
21 Феникс
До коментар #18 от "оки":Радев се бори само със своите страхове да не изгуби електорат! Казва няма да помагаме на украйна и се прави че някой го е поканил при желаещите за война, и отказва, след което по линия на нато и ЕС дава над два милиарда лева!
13:19 15.07.2026
22 111
13:20 15.07.2026
23 Боко Кюлчето
До коментар #2 от "Ама не вееее,":Дума да няма че е така! От войната ще да е или там каквото друго дойде. Примерно Петрохан или Радев
13:21 15.07.2026
24 Според заглавие на статия в сайта
13:21 15.07.2026
25 Вива !
13:21 15.07.2026
26 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ
До коментар #13 от "Европейската колония РБ":Няма да се плашиш. Ситуацията ще промени прогресивно.
13:24 15.07.2026
27 знаем, можем, ще успеем
Протести що няма.
При подредена държава ни набутахте в хауса
13:24 15.07.2026
28 За сметка на двойното увеличение на
До коментар #18 от "оки":Цените българите сами си маркират стоките. Защото са много умни а освен това имало и безработица.
13:25 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Инфлацията е хиперинфлация от 100%
13:28 15.07.2026
31 Всеки Работещ !
Без Заплата !
Ако Се разболее !
Да Умира !
Няма да Харчим !
За да го Лекуваме !
13:28 15.07.2026
32 Допълнение
До коментар #19 от "Перо":Точен коментар с едно допълнение, че ликвидира държавността и създаде анархия.
13:29 15.07.2026
33 Доматите от 5 лееа
Уникални некадърници!
Коментиран от #43, #46, #47, #54, #55
13:29 15.07.2026
34 Специалистът
13:30 15.07.2026
35 Наблюдател
13:31 15.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 604
До коментар #19 от "Перо":Това беше костов...
13:32 15.07.2026
38 Студопор
13:33 15.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 604
13:35 15.07.2026
41 Летец Пешеходец
13:37 15.07.2026
42 и още по-зле ще става
Коментиран от #51
13:37 15.07.2026
43 истина ти казвам
До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":У наше село ги дават на изплащане!🤣😭
13:37 15.07.2026
44 Наблюдател
13:38 15.07.2026
45 баш боташара Муньо успешно се пребори за
До коментар #18 от "оки":още по-високи цени на боклуците по немските вериги. успешно намали промоциите от 30-40% на само 15%
13:38 15.07.2026
46 Само доматите да бяхме, някак щяхме да
До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":оцелеем. Всичко стоки от първа необходимост станаха с двойни цени!
Коментиран от #48
13:40 15.07.2026
47 отиди в Самоков
До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":картофа от 1 лев килото е вече 1 евро килото
13:41 15.07.2026
48 и кой гласума за прогресистите
До коментар #46 от "Само доматите да бяхме, някак щяхме да":май само машините
Коментиран от #58
13:43 15.07.2026
49 Исторически парк
13:44 15.07.2026
50 Абсурдистан
13:45 15.07.2026
51 прочети
До коментар #42 от "и още по-зле ще става":цените ще са двойни до август 2027
това беше заради онези където се надяваха да остане лева
13:45 15.07.2026
52 Хаха хохиха
13:48 15.07.2026
53 Нещастници
13:49 15.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Факти
До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":Вчера си купих розови домати на 1,20 евро килото от Болеро - перфектни. Корнишони по 80 цента - също. Онзи ден в едно село до Сливен на пътя домати по 1 евро килото - перфектни. В момента и по кварталните магазинчета в Бургас доматие са по 1,50 евро. Откъде ги купувате тия домати по 5 евро килото не знам, но явно сте големи балъци. Череши си взимам редовно до 3 евро максимум, а миналата година бяха поне два пъти по-скъпи заради снега през април. Да, има инфлация, ама оплаквайте се на руския Лукойл, който изкуствено ви помпа цената на горивата и от там всичко нагоре.
13:51 15.07.2026
56 уникални сме
13:53 15.07.2026
57 Алексбг
13:55 15.07.2026
58 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
До коментар #48 от "и кой гласума за прогресистите":Неее, бате, сичкото сигaн тоя път фърлихме на Генерала наш! Шиши и Буци платиха по 50 евра на чиляк за таз мошенгия. Шиши и Буци сега не търпят щети от натрисането на леврото, само Генерала го отнася.
13:57 15.07.2026
59 пешо
13:58 15.07.2026
60 Госあ
13:58 15.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Свръхпроизводство и криза
13:59 15.07.2026
63 Д-р Марин Белчев
Пример: За да поддържате абсолютно същия стандарт на живот, който сте имали преди 1 година със заплата от 1500 евро, днес са ви необходими около 1800 евро на месец. Парите ви са загубили около 300 евро от реалната си покупателна способност. Обаче, никой не ви ги дава тези 200 Евро ако сте на заплата, особено самотна майка, хронично болен, човек с увреждания, цивилен пенсионер и пр.
Тоест вместо реално 1500 Евро сега имате 1250 Евро, обаче всички малки и средни бизнеси блеят: всичко се вдига, всичко се вдига, а ти откъде да ги вземеш тези пари?
13:59 15.07.2026
64 И в Румъния
До коментар #2 от "Ама не вееее,":е от еврото. :)))
14:01 15.07.2026
65 ами сега!
чл. 143. от НК - Който принуди другиго .......... да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години?
Коментиран от #70
14:07 15.07.2026
66 Преди еврото ни успокояваха ,че
14:14 15.07.2026
67 така е
14:15 15.07.2026
68 Нормално
14:18 15.07.2026
69 КЪДЕ СА
ДЪЛЖЪТ ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД НАРОДА.
14:18 15.07.2026
70 Мисля,
До коментар #65 от "ами сега!":че и 60 години ще са им малко.
14:20 15.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.