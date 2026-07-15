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България е шампион на Балканите: Инфлацията в родината ни изпреварва всички държави в региона

България е шампион на Балканите: Инфлацията в родината ни изпреварва всички държави в региона

15 Юли, 2026 12:57 1 293 71

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  • евро-
  • еврозона

В края на 2026 година инфлацията у нас ще достигне 5,35%

България е шампион на Балканите: Инфлацията в родината ни изпреварва всички държави в региона - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според данни на Института за инвестиционни анализи на UniCredit, България отбелязва най-слабите резултати в промишлеността сред държавите от Централна и Източна Европа за 2026 година. На този фон страната се сблъсква с ускорена инфлация и прогнози за сериозно нарастване на бюджетния дефицит, въпреки че държавният дълг остава сред най-ниските на континента.

България се нарежда сред икономиките в региона, където инфлацията бележи най-рязко ускоряване от края на 2025 година насам. Финансовите анализатори посочват, че основната причина за тази тенденция е сериозното поскъпване на горивата през първата половина на настоящата година. Очакванията са ценовият натиск да отслабне постепенно, но само при условие че доставките през Ормузкия проток се нормализират и международните котировки на енергоносителите тръгнат надолу.

Въпреки хипотетичното успокояване на пазарите, прогнозите сочат, че в края на 2026 година инфлацията у нас ще достигне 5,35 процента. В целия регион по-висока стойност се очаква единствено в Румъния – 5,46 процента. Още по-тревожна е перспективата за 2027 година, когато България може да оглави класацията по инфлация в региона с малко над 4 процента, изпреварвайки Сърбия с нейните 3,99 процента и Румъния с 3,34 процента.

Най-слабото звено на българската икономика в момента се оказва промишлеността. Ако производствените обеми от 2023 година се приемат за база от 100 пункта, през 2026 година индустриалният индекс за България пропада до едва 92,6 пункта. Това представлява най-ниският резултат сред всички наблюдавани държави. За сравнение, Полша бележи ръст до 104,9 пункта, Хърватия достига 103,4, Чехия – 101,5, а Словения отчита 101 пункта. Дори индустрията в Германия, която от години изпитва системни затруднения, регистрира по-добър показател от българския със своите 93,2 пункта.

Тази негативна динамика се превежда директно в по-слаб износ, спад в поръчките към родните предприятия и силно ограничено търсене на нови производствени мощности. Анализаторите обясняват, че именно поради тази причина икономическият растеж на България става все по-зависим от вътрешното потребление, разходите на държавата и усвояването на европейски средства, вместо да се генерира от реално производство и експорт.

Европейското финансиране остава един от малкото категорично положителни фактори за националната икономика. Очаква се през 2026 година плащанията от европейските фондове, включително тези по Плана за възстановяване и устойчивост, да достигнат до 3,87 процента от брутния вътрешен продукт. Тези средства имат потенциала да подкрепят ключови сектори като строителството и изграждането на инфраструктура. Съществува обаче сериозен риск – при евентуално забавяне на проектите или загуба на финансиране, значителна част от прогнозирания икономически растеж просто няма да се осъществи.

Експертите на UniCredit издават и сериозно предупреждение относно състоянието на държавната хазна. Прогнозите сочат, че бюджетният дефицит на България ще нарасне рязко от 3,5 процента от БВП през 2025 година до 4,9 процента през настоящата 2026 година. В региона по-голям недостиг на средства в бюджета се очаква единствено в Полша с 6,53 процента, Унгария с 6,29 процента и Румъния с 6,24 процента.

За следващата година очакванията са дефицитът да се свие до 3,8 процента. Успоредно с това държавният дълг ще продължи да расте, достигайки 35,6 процента от БВП през 2027 година. Въпреки това увеличение, България запазва позицията си сред най-слабо задлъжнелите държави в Европа. През 2026 година по-нисък дълг се отчита единствено в Босна и Херцеговина, докато задълженията на Унгария гонят 77,6 процента от БВП, тези на Полша – 64,1 процента, а на Румъния – 62,7 процента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    23 1 Отговор
    "На мож дъ баде!"

    Измамните паразити си получават заслуженото? А стига бе!

    12:58 15.07.2026

  • 2 Ама не вееее,

    37 2 Отговор
    не е от €тоооо!

    Коментиран от #23, #64

    13:02 15.07.2026

  • 3 Емигрант

    40 5 Отговор
    Така ще е, като забраниха референдума за запазване на лева.
    Сега ще го .... под водата, че да не се вдига прах.

    Коментиран от #16

    13:05 15.07.2026

  • 4 1488

    42 2 Отговор
    теменужка повтаря 5 г че инфлацията е отрицателна, и че не знаела как дефицита стана 8%

    13:06 15.07.2026

  • 5 Анонимен

    19 1 Отговор
    А защо за база се приема 2023? Нещо не ви харесва 24 и 25-та ли и за това добавяте спада за тия две години към сегашната?

    13:06 15.07.2026

  • 6 Оня под Коня

    36 2 Отговор
    Обещаваха ни, че еврото няма да предизвика инфлация, че няма да има поскъпване. Помните ли имаше два кабинета на Роската Жел., Андрюша Гюр.

    13:09 15.07.2026

  • 7 На когото му

    10 23 Отговор
    Е скъпо - да си стяга куфарите и към Терминал 2. В клуба на богатите няма място за бедни.

    13:10 15.07.2026

  • 8 Някой

    25 1 Отговор
    Не, не! Това не е от еврото.Не, не!

    13:10 15.07.2026

  • 9 Е защо само на балканите

    20 1 Отговор
    Трябва да се стремим да сме европейски и дори световни шампиони. Натам сме тръгнали.

    13:12 15.07.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    29 0 Отговор
    Бацо ви направи пържените картофки от 3 леа на 5 еврака, баш кат за Клуб Рич, кажете му тенкю😉

    13:12 15.07.2026

  • 11 Моарейн

    24 4 Отговор
    Няма да се плашите. Така е в клуба на богатите. Освен това вода има за всички и потъваме по план.

    Коментиран от #17

    13:12 15.07.2026

  • 12 Стоил

    1 18 Отговор
    Това е лъжа, ПБ взе силни мерки срещу покачването на цените.

    13:13 15.07.2026

  • 13 Европейската колония РБ

    19 1 Отговор
    Стабилно е заровена под тинята

    Коментиран от #26

    13:14 15.07.2026

  • 14 Евроатлантик

    25 1 Отговор
    Честито ни ЕВРО ! Вече сме в клуба на богатите !

    13:14 15.07.2026

  • 15 Феникс

    15 1 Отговор
    Вчера мой приятел отива да вади медицинско на сина си, лекарката му казва 35, той като си е глухичък чува пет като и дава пет, след което тя настоява за 35 шиткойна, това са си 70 лева за едно миризливо медицинско!

    13:14 15.07.2026

  • 16 И нямаше да

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Вдигнат цените ли бе Смех,само чакат повод.

    13:15 15.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оки

    14 7 Отговор
    нали радев щеше да се бори с цените.те продължават да си растат,лека полека.излъга народа само

    Коментиран от #21, #28, #45

    13:16 15.07.2026

  • 19 Перо

    27 3 Отговор
    Това е от 35 г. насам, когато Драгалевския циганин унищожи промишлеността, чрез престъпна приватизация и мутренски назначения!

    Коментиран от #32, #37

    13:16 15.07.2026

  • 20 Фори

    6 2 Отговор
    Шампиони от класа сме. Ама как така, сложихме справедливи цени, грижим се за кошницата, плащаме "замразен" Боташ и нови сметки по-високи за парно, ток, вода и
    грижи! Не е справедливо!

    13:18 15.07.2026

  • 21 Феникс

    11 6 Отговор

    До коментар #18 от "оки":

    Радев се бори само със своите страхове да не изгуби електорат! Казва няма да помагаме на украйна и се прави че някой го е поканил при желаещите за война, и отказва, след което по линия на нато и ЕС дава над два милиарда лева!

    13:19 15.07.2026

  • 22 111

    11 10 Отговор
    Наесен се очакват мащабни протести срещу Румен Боташ Радев и некомпетентното му правителство.

    13:20 15.07.2026

  • 23 Боко Кюлчето

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ама не вееее,":

    Дума да няма че е така! От войната ще да е или там каквото друго дойде. Примерно Петрохан или Радев

    13:21 15.07.2026

  • 24 Според заглавие на статия в сайта

    10 1 Отговор
    Бюджета на съдебната власт тоест на "правосъдието" е претърпял инфлационен индекс тоест удар и се е удвоил. Те хората заради тоя бюджет протестираха през декември м.г. , но вместо намаление той получил уверение и то двойно. Ми ОК.

    13:21 15.07.2026

  • 25 Вива !

    3 1 Отговор
    БЪлгария !

    13:21 15.07.2026

  • 26 СВО 1 602 дни РЕЗИЛ

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Европейската колония РБ":

    Няма да се плашиш. Ситуацията ще промени прогресивно.

    13:24 15.07.2026

  • 27 знаем, можем, ще успеем

    5 4 Отговор
    Някакви коментари.

    Протести що няма.

    При подредена държава ни набутахте в хауса

    13:24 15.07.2026

  • 28 За сметка на двойното увеличение на

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "оки":

    Цените българите сами си маркират стоките. Защото са много умни а освен това имало и безработица.

    13:25 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Инфлацията е хиперинфлация от 100%

    4 2 Отговор
    Тези от НСИ не могат да смята алгебра от 4 клас!

    13:28 15.07.2026

  • 31 Всеки Работещ !

    2 1 Отговор
    На Порцион В Стола !

    Без Заплата !

    Ако Се разболее !

    Да Умира !

    Няма да Харчим !

    За да го Лекуваме !

    13:28 15.07.2026

  • 32 Допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Точен коментар с едно допълнение, че ликвидира държавността и създаде анархия.

    13:29 15.07.2026

  • 33 Доматите от 5 лееа

    11 3 Отговор
    станаха 5 евро, тези ми говорят за 5,7% инфлация!
    Уникални некадърници!

    Коментиран от #43, #46, #47, #54, #55

    13:29 15.07.2026

  • 34 Специалистът

    8 1 Отговор
    Евр0п3д@лит3 са в ступор и гордо защитават тезата, че не е от Уйр0т0! Да ви са честити всички Уйр0 ценности. Сега ако имате малко акъл в главата ще намерите начин да излезете от там ако искате да имате държава и идентичност. А и да не забравя онези австрал0пит3ци - Плуж3к Желязков, Табуретка Петкова, Тиква Борисов, Пеещото Пр@с3 барабар с всичките им прилибжени, да ги намерите и да ги съдите по законите на джунглата! Да Ви е честита Уйр0 зоната и Уйр0п3йските ценности!

    13:30 15.07.2026

  • 35 Наблюдател

    5 0 Отговор
    Както всички знаем, еврото не причинява инфлация. Също така и вдигането на заплатите в държавния сектор с всички сили.

    13:31 15.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 604

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Това беше костов...

    13:32 15.07.2026

  • 38 Студопор

    6 0 Отговор
    Нали бяхме 6? Нали нямаше инфлация?

    13:33 15.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 604

    5 1 Отговор
    Е и ние да сме шампиони по нещо си....

    13:35 15.07.2026

  • 41 Летец Пешеходец

    2 4 Отговор
    Мунчо ще ви оправи, кухоглави тиквеници, които го докарахте на власт. Сега ще ви натресе и нов кредит от 4 милиарда, защото дефицитът бил "5.7%", което е една комунделска лъжа, за да оправдаят некъдарноста си, наглите, "прогресивни" комунета. Освен че си направиха заплатите по 10 000 евро, сега ще дигнат и винетките с 30%- интересно на какво основание. За лекари, учители и пенсионери- пари няма. Иначе са "леви" и русофили- боклуците скапани.

    13:37 15.07.2026

  • 42 и още по-зле ще става

    5 0 Отговор
    Инфлацията тепърва предстои с по-големи темпове, когато след 8.08 премахнат обозначенията в левове. Те тогава гледай как ще се завихрят цените в евро нагоре със заличен спомен как са били в левове.

    Коментиран от #51

    13:37 15.07.2026

  • 43 истина ти казвам

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":

    У наше село ги дават на изплащане!🤣😭

    13:37 15.07.2026

  • 44 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Чехи и поляци изостават икономически от България, не могат да въведат еврото. Още по-изостанали икономически са Дания и Швеция, изобщо не отговарят на критериите за икономика, дефицит и инфлация. Швейцария пък направо не я допускат в Евросъюза.

    13:38 15.07.2026

  • 45 баш боташара Муньо успешно се пребори за

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "оки":

    още по-високи цени на боклуците по немските вериги. успешно намали промоциите от 30-40% на само 15%

    13:38 15.07.2026

  • 46 Само доматите да бяхме, някак щяхме да

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":

    оцелеем. Всичко стоки от първа необходимост станаха с двойни цени!

    Коментиран от #48

    13:40 15.07.2026

  • 47 отиди в Самоков

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":

    картофа от 1 лев килото е вече 1 евро килото

    13:41 15.07.2026

  • 48 и кой гласума за прогресистите

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Само доматите да бяхме, някак щяхме да":

    май само машините

    Коментиран от #58

    13:43 15.07.2026

  • 49 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Да ви е честито гейврото!

    13:44 15.07.2026

  • 50 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Отново честито на стадото. Няма да спра да честитя на всички уфсе гласували за мамника и предешните мамници!

    13:45 15.07.2026

  • 51 прочети

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "и още по-зле ще става":

    цените ще са двойни до август 2027

    това беше заради онези където се надяваха да остане лева

    13:45 15.07.2026

  • 52 Хаха хохиха

    2 0 Отговор
    КОГАТО НА СТАДОТО МУ ГОВОРЕХА ЧЕ ЕВРОТО ЩЕ ГИ ЗАКОЛИ, ТЕ БЛЕЕХА ПРЕД ТЕЛЕ ЕКРАНИТЕ СИ . СЕГА ,СЕГА НА ОВЧА ПЪСТАРМА . КОЛОНИЗАТОРИТЕ "ПАРТНЬОРИ" НИ ХРУСНАХА КАТО ВЪЛК,АГЪНЦЕТО. ХАРИ ХИРИТО СИ ГО НАПРАВИХМЕ САМИ.ЗАПОЧВА НОВА ВЪЛНА ЕМИГРАЦИЯ,ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ И ОТИВАМЕ ПРИ ТРАКИТЕ.

    13:48 15.07.2026

  • 53 Нещастници

    5 0 Отговор
    който гласува за атлантическите партии, които ни натресоха еврото е ид и от

    13:49 15.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Факти

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Доматите от 5 лееа":

    Вчера си купих розови домати на 1,20 евро килото от Болеро - перфектни. Корнишони по 80 цента - също. Онзи ден в едно село до Сливен на пътя домати по 1 евро килото - перфектни. В момента и по кварталните магазинчета в Бургас доматие са по 1,50 евро. Откъде ги купувате тия домати по 5 евро килото не знам, но явно сте големи балъци. Череши си взимам редовно до 3 евро максимум, а миналата година бяха поне два пъти по-скъпи заради снега през април. Да, има инфлация, ама оплаквайте се на руския Лукойл, който изкуствено ви помпа цената на горивата и от там всичко нагоре.

    13:51 15.07.2026

  • 56 уникални сме

    3 0 Отговор
    Подобрихме шринкификацията и постигнахме халфикация. И ний сме дали нещо на света.

    13:53 15.07.2026

  • 57 Алексбг

    2 4 Отговор
    Ами ,че това проруско,правителство на Рундьо Радев точно това иска....да бъдем зле,да сме на дъното ,да пречим, на ЕС и НАТО...! Именно затова ,Кремъл се съгласи да сме в тези западни организации,за да бъдем, "слабото звено",в системата.

    13:55 15.07.2026

  • 58 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "и кой гласума за прогресистите":

    Неее, бате, сичкото сигaн тоя път фърлихме на Генерала наш! Шиши и Буци платиха по 50 евра на чиляк за таз мошенгия. Шиши и Буци сега не търпят щети от натрисането на леврото, само Генерала го отнася.

    13:57 15.07.2026

  • 59 пешо

    3 1 Отговор
    наследството на тиквата , свинята и дебилите ПП-ДБ

    13:58 15.07.2026

  • 60 Госあ

    1 2 Отговор
    Хахаха, кво стаааа ганчовски богаташчетааа? Как е в клуба на богатите? Рупате ли здраво айната? Ай честито на племето

    13:58 15.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Свръхпроизводство и криза

    1 0 Отговор
    След 40 год Източна Европа е опоскана и задлъжняла до небесата. Свободата е хубаво нещо но не гарантира добър живот. В същия период като съвпадение рязко се влоши състоянието на западната средна класа.

    13:59 15.07.2026

  • 63 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор
    Лошата икономическа политика, раздаването на пари на чужди държави, на МВР, МО, съдебната система и пр. доведе до реално усещана инфлация около 20 % за последната година. Тази инфлация е усещат най-много хората на твърда месечна заплата.
    Пример: За да поддържате абсолютно същия стандарт на живот, който сте имали преди 1 година със заплата от 1500 евро, днес са ви необходими около 1800 евро на месец. Парите ви са загубили около 300 евро от реалната си покупателна способност. Обаче, никой не ви ги дава тези 200 Евро ако сте на заплата, особено самотна майка, хронично болен, човек с увреждания, цивилен пенсионер и пр.
    Тоест вместо реално 1500 Евро сега имате 1250 Евро, обаче всички малки и средни бизнеси блеят: всичко се вдига, всичко се вдига, а ти откъде да ги вземеш тези пари?

    13:59 15.07.2026

  • 64 И в Румъния

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ама не вееее,":

    е от еврото. :)))

    14:01 15.07.2026

  • 65 ами сега!

    3 1 Отговор
    неее, цените нямаше да с вдигнат с приемането на еврото, къда са господата, които упорито повтаряха едно и също, а нещо за това:
    чл. 143. от НК - Който принуди другиго .......... да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години?

    Коментиран от #70

    14:07 15.07.2026

  • 66 Преди еврото ни успокояваха ,че

    2 1 Отговор
    цените няма да се вдигнат, западни компании ще дойдат да инвестират и ние ще цъфнем и вържем. Никоя известна компания не идва. И Bosh си отиват. Вместо от радост да построят нови тука. Сега петрола им бил виновен за инфлацията .А на другите държави , не им ли е виновен? Всички по добре!!

    14:14 15.07.2026

  • 67 така е

    2 0 Отговор
    но сме в клуба богатите!

    14:15 15.07.2026

  • 68 Нормално

    1 2 Отговор
    5 години радевизъм - 5 години инфлация, дефицит и обедняване.

    14:18 15.07.2026

  • 69 КЪДЕ СА

    1 0 Отговор
    БОЙО ТЪПОТО, ХАМПАРЦУНА И ДРУГИТЕ "ЕКСПЕРТИ" ПО ЕВРОТО!??
    ДЪЛЖЪТ ОБЯСНЕНИЕ ПРЕД НАРОДА.

    14:18 15.07.2026

  • 70 Мисля,

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "ами сега!":

    че и 60 години ще са им малко.

    14:20 15.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

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