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Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България

Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България

16 Юни, 2026 12:45 554 13

  • илияна йотова-
  • дипломатически автомобили-
  • подпалване

Много се надявам, евродепутатите ще намерят време да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен, заяви президентът

Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Следващите дни в Европарламента ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусия за напредъка на Република Северна Македония, ще има и гласуване на доклада. Това изтъкна президентът Илияна Йотова пред журналисти. Тя коментира както сигналите, които идват от Страсбург, така и палежа от вчера на дипломатически автомобили като подчерта, че го приема за посегателство срещу България.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията, ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от евродепутати, че в последния момент ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезсмислят нейната работа. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола. Много се надявам също, че евродепутатите ще намерят време, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България."

Относно споразумението между САЩ и Иран, Йотова каза, че иска да е по-предпазлива докато не стане ясен окончателният текст на споразумението. За нея е ключово важно Ормузкият проток да бъде отворен час по-скоро. Според Йотова всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно.

Илияна Йотова, президент: "Аз искам да бъда по-предпазлива, докато не видим окончателният текст на споразумението. След това споразумение ще има минимум 60-дневен период на преговори, за да видим какво точно ще бъде подписано. Нека да видим крайният резултат. Този конфликт влезе в дома на всеки гражданин, не само в Европа, а по целия свят. И ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно със всички гаранции във встъпление. За мен е изключително важно час по-скоро Ормузкият проток да бъде пуснат."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Факти

    7 1 Отговор
    Спонсорите на София Прайд са същите и на Евровизия! Същата ЛГБТ пропаганда ! Да участваш на двете места си е голям позор отвсякъде!!! За БЕЗ ДАРА, става въпрос конкретно на която, щяхте да кръщавате улици в колониална България.

    12:47 16.06.2026

  • 2 Оле ле ейййй !

    5 0 Отговор
    Големи Политици !

    Сте !

    12:49 16.06.2026

  • 3 Провокатори

    2 0 Отговор
    Да се чуди човек ние ли сме по глупави,македонците ли?Не са много съседи в Европа на такова ниво.

    12:49 16.06.2026

  • 4 Тази

    4 0 Отговор
    на снимката са я хапали пчели.

    12:51 16.06.2026

  • 5 Сила

    3 0 Отговор
    Славуца да командирова спешно Тошко Късото да издири и аналЛизира семенна течност от подпалвачите ...

    12:55 16.06.2026

  • 6 Перо

    8 0 Отговор
    Надявай се, изразявай позиции от кабинета за БГ аудитория и “макетата” ще се стреснат! Нужни са твърди и многообразни санкции! Това е вражеска държава и трябва да има жесток отпор! Нашите евродепутати да действат съвместно в ЕС и да не чакат на некадърниците в БГ! Нашият посланик в Скопие да информира посланиците на ЕС и страните-членки, както и на САЩ и Канада за неспазването на задълженията по Виенската конвенция за дипломатическите отношения!

    12:57 16.06.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Е като го приемаш, ти си го изпратила посланика ни там.
    ОТЗОВИ ГО !!!
    Поне капка акъл от византийците може ли да влезе в червената ти Чу. тора ?
    Или - и там са комунисти, и тук сме комунисти - ЩЕ СЕ ГУШНЕМ !
    Дано да е жив арменския поп...

    13:00 16.06.2026

  • 8 Голата махавица

    4 0 Отговор
    Аз от външното няма да мъцна даже. Избирам си прашките , с които да се снимам. Яка съм, силна съм!

    13:02 16.06.2026

  • 9 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Концентрацията на откачалки в РСМ е несравнимо повече отколкото у нас.

    13:02 16.06.2026

  • 10 Констатация

    2 0 Отговор
    ДругаркЕ Президент, де беше наштъ Многобройна и Скъпо платена Милици...., ъъъ Полиция, мъ!? Май гледаше мачове с биричка, пържени картофки и салатки Безплатно по заведенията, и си чешеше фабержетата!? -))))))

    13:03 16.06.2026

  • 11 ИдиЙотова

    1 0 Отговор
    Този македонски акт е равносилен на обявяване на война!

    13:08 16.06.2026

  • 12 бай Кольо

    0 0 Отговор
    Изгонване на посланника им от България,анулиране на всички паспорти издадени на македонски граждани,пълно вето за приемането им в ЕСъто и скъсване на дипломатическите отношения!Точка!Те от дума не разбират!

    13:10 16.06.2026

  • 13 Наблюдател

    0 0 Отговор
    С тази миниатюрна държавица трябва да скъсаме дипломатически си отношение и да се заяви на онези в Брюксел че докато ние сме в Европейския съюз да забравят за тях

    13:10 16.06.2026

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