Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България

Следващите дни в Европарламента ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусия за напредъка на Република Северна Македония, ще има и гласуване на доклада. Това изтъкна президентът Илияна Йотова пред журналисти. Тя коментира както сигналите, които идват от Страсбург, така и палежа от вчера на дипломатически автомобили като подчерта, че го приема за посегателство срещу България.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Следващите два дни ще бъдат изключително важни, тъй като освен дискусията, ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от евродепутати, че в последния момент ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася директно към работата на съвместната комисия и по този начин да обезсмислят нейната работа. Силно се надявам да се прояви разум, защото този въпрос е част от протокола. Много се надявам също, че евродепутатите ще намерят време, въпреки кратките минутки, които им дават, да кажат и за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен. Подпалването на дипломатически автомобили го приемам като посегателство срещу България."

Относно споразумението между САЩ и Иран, Йотова каза, че иска да е по-предпазлива докато не стане ясен окончателният текст на споразумението. За нея е ключово важно Ормузкият проток да бъде отворен час по-скоро. Според Йотова всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно.

Илияна Йотова, президент: "Аз искам да бъда по-предпазлива, докато не видим окончателният текст на споразумението. След това споразумение ще има минимум 60-дневен период на преговори, за да видим какво точно ще бъде подписано. Нека да видим крайният резултат. Този конфликт влезе в дома на всеки гражданин, не само в Европа, а по целия свят. И ние всички сме заинтересовани от това примирието да бъде трайно със всички гаранции във встъпление. За мен е изключително важно час по-скоро Ормузкият проток да бъде пуснат."