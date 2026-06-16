Петър Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците

„За да се стигне до мирното споразумение между САЩ и Иран големи усилия положиха… Китай, Пакистан и Катар. И аз се питам къде е Европейският съюз, къде е Европейската служба за външна дейност? Европейските граждани плащаме 1 милиард евро годишно на тази служба а се оказва, че основната ѝ дейност, а именно постигането на мир, я вършат държави извън Европейския съюз.“
Така българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна своето изказване в Европейския парламент в дебати, свързани със ситуацията в Близкия изток. В критичния стил на „Европа на суверенните нации“ Волгин описа и дейността на върховния представител на ЕС по външните работи по следния начин:
„А какво прави т.нар. „външна министърка на Европа“? О, да, Кая Калас има много по-важна работа от това да работи за мир в Близкия Изток. Тя мечтае за това как Русия ще се разпадне. Кая Калас и нейната служба не направиха нищо, нито за постигането на мир в Украйна, нито за омиротворяването на Близкия Изток. И затова вече на най-високо европейско равнище се говори за премахването на тази служба.“
Волгин посочи, че единственото, което прави ведомството на Кая Калас, е да пилее парите на европейските данъкоплатци и да работи за милитаризирането на Европа. Резултатът е, че мирът в Близкия Изток се постига пред безпомощните погледи на висшите еврочиновници.
„Абсолютно ненужни са както тези хора, така и техните безсмислени служби“, заключи на финала на изказването си Петър Волгин. Подобни коментари се чуха и от други евродепутати, Кая Калас, която присъстваше на дебатите, беше критикувана от много страни, и дори беше наречена „директор на пиарска служба“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:43 16.06.2026
2 Ми да ти спре
Коментиран от #4, #7
13:46 16.06.2026
3 смър на кая, урсулата, ес, украйна
13:46 16.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да питам,
Коментиран от #10
13:48 16.06.2026
6 хехе
Коментиран от #15
13:48 16.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АГАТ а Кристи
Коментиран от #30
13:49 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хехе
До коментар #5 от "Да питам,":Онзи оставката на недоразумението Кая Калас я искат Германия и Франция или и те са путинисти.
Коментиран от #18
13:51 16.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А защо
13:51 16.06.2026
13 щом
Коментиран от #22, #24, #39
13:51 16.06.2026
14 Сила
13:52 16.06.2026
15 Сво ЛАЧ,
До коментар #6 от "хехе":тя те е близначка. Еднакви са ви акълите... А ти плюс това си и дементен, та не помниш
13:52 16.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гогата Чаушев
13:55 16.06.2026
18 Да питам,
До коментар #10 от "хехе":Кой да ме интересува повече, тоз наша гнycня, или кой по света иска нещо?
13:55 16.06.2026
19 ДрайвингПлежър
Калас пере парите на Зеленски и се дави от омраза към Русия, за което ние плащаме не само с този милиард, който е отпуснат за пряко разхищение, а с трилиони - с които е засегната Европейската икономика от безумията на тая престъпна откачалка!
Коментиран от #27
13:55 16.06.2026
20 Смърфиета
13:56 16.06.2026
21 Смешник
13:56 16.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с коня
Коментиран от #25, #44
13:59 16.06.2026
24 123
До коментар #13 от "щом":Според тебе приятелю еди кой си пикае газ, а пък според други Кая Калас плюе змии и гущери и мрази Русия.Всеки си има своята истина, ама за Кая това си е така.
14:06 16.06.2026
25 Не така
До коментар #23 от "оня с коня":На новите избори друже, Възраждане щи си върне много от гласовете за Румбата, колкото и да не ти се иска.
14:08 16.06.2026
26 Всички европейчета в територията
Коментиран от #37
14:10 16.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Йода
Коментиран от #32
14:11 16.06.2026
29 Браво на Волгин
Коментиран от #31
14:14 16.06.2026
30 Смърфиета
До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":И аз така смятам. Даже бих казала, че не ме интересува дали ще е Треблинка, Собибор, или Освиенц. А кумонист, Волгата не е. Беше костовист, заедно с Андролова и още кой, там си вървяха в пакет, но като няма власт, започна да продава други мурафети и неговите взеха да го нападат. Още малко оставаше и физически да му посегнат, знаете ги слугите на Гаргамел с какъв фанатизъм скачат срещу неортодоксалните костоваци и с каква злоба си въртят интриги помежду си. Т.е. някои тук сигурно не знаят, защото са от друг град, или не от съответните квартали, и не са ги наблюдавали отблизо. Аз обаче съм имала възможност да надзърна зад кулисите.
14:21 16.06.2026
31 бай Ставри
До коментар #29 от "Браво на Волгин":А да ядеш патката на бай Ставри?
Коментиран от #38
14:24 16.06.2026
32 Смърфиета
До коментар #28 от "Йода":Същото е било и с кумонизма, предполагам. Но искам да кажа на всички почитатели близки и приятели на Волгата, че пълно щастие няма. Вечно също няма.
14:26 16.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Вапцаров
СМЪРТ на платените руzофилски предатели!!!!
14:30 16.06.2026
35 Бай Араб
Коментиран от #45
14:30 16.06.2026
36 хмммм
Коментиран от #40
14:32 16.06.2026
37 Смърфиета
До коментар #26 от "Всички европейчета в територията":"Първото му авторско предаване е „Без контрол“, което започва да се излъчва на 1 април 1998 г. в ефира на БНР.4 В предаването се обсъждат провокативни за времето си теми – както творчеството на Фридрих Ницше, Владимир Набоков, Херберт Маркузе, Пиер Паоло Пазолини, така и теми като нетрадиционните сексуални практики, наркотиците, проституцията, евтаназията. „Без контрол“ бързо набира популярност, спечелва си много почитатели, но и критици. Тогавашният медиен регулатор, Националният съвет за радио и телевизия, настоява БНР да спре предаването, но ръководството на радиото отказва."
14:33 16.06.2026
38 Не всеки е глупак
До коментар #31 от "бай Ставри":като тролея. Затова докато го обират урсулите и яде пат.., се радва глупака. Чети книжки, за да не ядеш цял живот, това дето не се яде и да не си глупака по форумите.
Коментиран от #42
14:35 16.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Смърфиета
До коментар #36 от "хмммм":Завършил е Класическа гимназия. Предполагам, използва средновековен латински, който без друго е един от официалните езици на Европейския парламент. Като се върне оттам, може да го изпратим посланик във Ватикана като се върне. Да обсъжда Набоков, Маркузе, проституцията и нетрадиционни секуални практики с Лъв ХIV в духа на понятийния апарат на Михаил Бахтин, с който литературен авангардъ се е диплумирал по "Руска филология".
14:40 16.06.2026
41 Европа
14:41 16.06.2026
42 бай Ставри
До коментар #38 от "Не всеки е глупак":Има си рошава диплума, убаче е малко непоръбено. Много го убичат в радиото, не са давали косъм да падне от главата на милото зайче. Ако беше устанала жива, др. Людмила Живкова щеше да го вземе под крилото си и да излъчва тезисите на 14-тия конгрес на БКП от студиото на петолъчката над Бузлоджа. Но тя загива в катастрофа. Ами сега?
Коментиран от #43
14:45 16.06.2026
43 Вместо да драскаш глупости
До коментар #42 от "бай Ставри":се замисли, защото това което Волгин е казал, е дори меко казано за усрулите които унищожават ЕС и те крадат.
Коментиран от #50
14:48 16.06.2026
44 Бай
До коментар #23 от "оня с коня":Пак те е ритнал коня, нали ?!
Коментиран от #46
14:50 16.06.2026
45 Смърфиета
До коментар #35 от "Бай Араб":Много объркано става да преразказваш съдържание по време на три войни, когато всички лъжат, бай Араб.
14:51 16.06.2026
46 Смърфиета
До коментар #44 от "Бай":Тука е прав.
14:52 16.06.2026
47 Дааа
14:53 16.06.2026
48 ВОЛГАТА
И лапа РУСКОТО БАХУРЧЕ.
ЗАДОВОЛЕН ОТВСЯКЪДЕ.
14:55 16.06.2026
49 Историк
Коментиран от #51
14:58 16.06.2026
50 бай Ставри
До коментар #43 от "Вместо да драскаш глупости":Тука няма какво толко да се мисли. Волгинът и да е казъл некаде банална истина, от това на бай Ставри нема му умре патката. Говориме за това, какво прави този отпадък заедно със другите украйнски чехвути Хазарта и Пенкова, хем в различни групи, у Европейскио пърламент. Кога не натискат копчето, книгите на Чарълз Буковски ли си расказват? Сигорно този Европейски пърламент има богата библиотека със руска летература и Волгинът затова е утишъл там. Хазарта мое да искара Пенкова на автогара "Юг" да вдига пола кога пристигне рейс, убаче ако Волгинът се появи там, че мо спукат плондиерата междо ушаците.
14:59 16.06.2026
51 Тролещите глупаци
До коментар #49 от "Историк":си заслужавате съдбата дас сте бедни, нещастни и смрадливи! Денонощно лъжи и защита на крадци. Няма такава из мет. И не се сърди на мен, че така изглеждате.
15:00 16.06.2026