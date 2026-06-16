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Петър Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците

Петър Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците

16 Юни, 2026 13:42 1 246 51

  • петър волгин-
  • еп-
  • кая калас

Тя мечтае за това как Русия ще се разпадне, посочи евродепутатът от "Възраждане"

Петър Волгин пред ЕП: Кая Калас пилее парите на европейците - 1
Снимка: ЕП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„За да се стигне до мирното споразумение между САЩ и Иран големи усилия положиха… Китай, Пакистан и Катар. И аз се питам къде е Европейският съюз, къде е Европейската служба за външна дейност? Европейските граждани плащаме 1 милиард евро годишно на тази служба а се оказва, че основната ѝ дейност, а именно постигането на мир, я вършат държави извън Европейския съюз.“

Така българският евродепутат от „Възраждане“ Петър Волгин започна своето изказване в Европейския парламент в дебати, свързани със ситуацията в Близкия изток. В критичния стил на „Европа на суверенните нации“ Волгин описа и дейността на върховния представител на ЕС по външните работи по следния начин:

„А какво прави т.нар. „външна министърка на Европа“? О, да, Кая Калас има много по-важна работа от това да работи за мир в Близкия Изток. Тя мечтае за това как Русия ще се разпадне. Кая Калас и нейната служба не направиха нищо, нито за постигането на мир в Украйна, нито за омиротворяването на Близкия Изток. И затова вече на най-високо европейско равнище се говори за премахването на тази служба.“

Волгин посочи, че единственото, което прави ведомството на Кая Калас, е да пилее парите на европейските данъкоплатци и да работи за милитаризирането на Европа. Резултатът е, че мирът в Близкия Изток се постига пред безпомощните погледи на висшите еврочиновници.

„Абсолютно ненужни са както тези хора, така и техните безсмислени служби“, заключи на финала на изказването си Петър Волгин. Подобни коментари се чуха и от други евродепутати, Кая Калас, която присъстваше на дебатите, беше критикувана от много страни, и дори беше наречена „директор на пиарска служба“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    41 6 Отговор
    Германия и Франция искат уволнение на Кая Калас и закриване на отдела и

    13:43 16.06.2026

  • 2 Ми да ти спре

    10 32 Отговор
    заплатата и всичко ще е наред и без това не я заслужаваш, .утиноидно амгълче.

    Коментиран от #4, #7

    13:46 16.06.2026

  • 3 смър на кая, урсулата, ес, украйна

    22 8 Отговор
    смър на всички евро-атлантиди в територията

    13:46 16.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да питам,

    18 38 Отговор
    Чий го дири таз бoлшeвuшka noдлoга в Европа? Бегай към сияйните блатни ширини. Ще проповядваш за край на войната, за мир, любов, равенство...Дават гражданство, дерзай!

    Коментиран от #10

    13:48 16.06.2026

  • 6 хехе

    30 5 Отговор
    Кая е толкова тъЪпа, че не може да разбере колко е тъЪпа

    Коментиран от #15

    13:48 16.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АГАТ а Кристи

    9 22 Отговор
    Тая комунистическа гн Юс на когото е кръстена река Волга - готов за Треблинка

    Коментиран от #30

    13:49 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хехе

    26 2 Отговор

    До коментар #5 от "Да питам,":

    Онзи оставката на недоразумението Кая Калас я искат Германия и Франция или и те са путинисти.

    Коментиран от #18

    13:51 16.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А защо

    7 23 Отговор
    тя да ги пилее,като ти и румбата може да ги откраднете.Български русофилитичен мръшляк - евродепутат!?!

    13:51 16.06.2026

  • 13 щом

    10 25 Отговор
    Щом копейкажа пикае газ, значи дамата е много читава и работи добре.

    Коментиран от #22, #24, #39

    13:51 16.06.2026

  • 14 Сила

    13 1 Отговор
    300 000 евро годишна заплата , от парите на европейците !!!

    13:52 16.06.2026

  • 15 Сво ЛАЧ,

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    тя те е близначка. Еднакви са ви акълите... А ти плюс това си и дементен, та не помниш

    13:52 16.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гогата Чаушев

    5 17 Отговор
    И това го има в ЕП - вкарани вътре вербувани от Кремъл агенти. Един път влезли в ЕП и после си изпълняват задачата да защитават руските интереси.

    13:55 16.06.2026

  • 18 Да питам,

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "хехе":

    Кой да ме интересува повече, тоз наша гнycня, или кой по света иска нещо?

    13:55 16.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор
    Браво! Право куме в очи! И даже твърде деликатно казано!

    Калас пере парите на Зеленски и се дави от омраза към Русия, за което ние плащаме не само с този милиард, който е отпуснат за пряко разхищение, а с трилиони - с които е засегната Европейската икономика от безумията на тая престъпна откачалка!

    Коментиран от #27

    13:55 16.06.2026

  • 20 Смърфиета

    4 15 Отговор
    Добре, вярно е. А сега, Волгине, ако убичащ, да ми дадеш твойте. Ти първо не си баш българин, а наш и чужд гост, второ ти ако не ги пилееш дето не можеше да убясниш какво ще правиш в Европейският парламент при сънародниците ти от 404 – Ицо Петров - Хазарта и Цв. Пенкова, щеше да спираш войната, т.е. щеше да натискаш бутона заедно с АзГ. Затова най-добре ще е, ако срещнеш Смърфиета, да й предадеш всичките си пари доброволно. Не си си ги заслужил и не са твои, така че си помисли, а аз ще те причакам на горската пътечка когато предценя, че си имал време да си помислищ.

    13:56 16.06.2026

  • 21 Смешник

    16 3 Отговор
    Ами да я изгонят тая куха лейка Калас заедно с Урсулица какво само лаят

    13:56 16.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    8 16 Отговор
    Ще има нови избори,Възраждане ще бъде изгонена от НС по Божията и народна воля като Меч е Величие и повече разни Волгиновци няма да се пръкват в Европарламента и да обясняват разпалено че Дружбата с Русия не е нужна само на БГ както "Слънцето и въздуха за всяко живо Същество"/Т.Живков/,а и на Цяла Европа.

    Коментиран от #25, #44

    13:59 16.06.2026

  • 24 123

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "щом":

    Според тебе приятелю еди кой си пикае газ, а пък според други Кая Калас плюе змии и гущери и мрази Русия.Всеки си има своята истина, ама за Кая това си е така.

    14:06 16.06.2026

  • 25 Не така

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    На новите избори друже, Възраждане щи си върне много от гласовете за Румбата, колкото и да не ти се иска.

    14:08 16.06.2026

  • 26 Всички европейчета в територията

    2 2 Отговор
    да си пишат завещанията или да купуват билети за някви места близо да Атлантика, щото тук сме доста далеч и няма да може да избягате на крак когато почнем да си разчистваме сметките

    Коментиран от #37

    14:10 16.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йода

    5 4 Отговор
    Плешивия клепоушат хубавец много обича да плюе Европа, когато взима хиляди Европа на месец.

    Коментиран от #32

    14:11 16.06.2026

  • 29 Браво на Волгин

    5 3 Отговор
    Трябват повече като него, за да не виреят лъжите и кражбите и да се унищожава ЕС от такива като калас, урсула и компания.

    Коментиран от #31

    14:14 16.06.2026

  • 30 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "АГАТ а Кристи":

    И аз така смятам. Даже бих казала, че не ме интересува дали ще е Треблинка, Собибор, или Освиенц. А кумонист, Волгата не е. Беше костовист, заедно с Андролова и още кой, там си вървяха в пакет, но като няма власт, започна да продава други мурафети и неговите взеха да го нападат. Още малко оставаше и физически да му посегнат, знаете ги слугите на Гаргамел с какъв фанатизъм скачат срещу неортодоксалните костоваци и с каква злоба си въртят интриги помежду си. Т.е. някои тук сигурно не знаят, защото са от друг град, или не от съответните квартали, и не са ги наблюдавали отблизо. Аз обаче съм имала възможност да надзърна зад кулисите.

    14:21 16.06.2026

  • 31 бай Ставри

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Браво на Волгин":

    А да ядеш патката на бай Ставри?

    Коментиран от #38

    14:24 16.06.2026

  • 32 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Йода":

    Същото е било и с кумонизма, предполагам. Но искам да кажа на всички почитатели близки и приятели на Волгата, че пълно щастие няма. Вечно също няма.

    14:26 16.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Вапцаров

    2 3 Отговор
    Някои друзя няма да си отидат от този свят в кревата.
    СМЪРТ на платените руzофилски предатели!!!!

    14:30 16.06.2026

  • 35 Бай Араб

    3 5 Отговор
    Значи Русия напада и като не може да победи и пада трябва някой от някъде да спре войната и това било Европейска служба за външна дейност.ЕС е виновен за провала на Путин.

    Коментиран от #45

    14:30 16.06.2026

  • 36 хмммм

    2 1 Отговор
    Tи не ги ли пилееш мръснико?

    Коментиран от #40

    14:32 16.06.2026

  • 37 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Всички европейчета в територията":

    "Първото му авторско предаване е „Без контрол“, което започва да се излъчва на 1 април 1998 г. в ефира на БНР.4 В предаването се обсъждат провокативни за времето си теми – както творчеството на Фридрих Ницше, Владимир Набоков, Херберт Маркузе, Пиер Паоло Пазолини, така и теми като нетрадиционните сексуални практики, наркотиците, проституцията, евтаназията. „Без контрол“ бързо набира популярност, спечелва си много почитатели, но и критици. Тогавашният медиен регулатор, Националният съвет за радио и телевизия, настоява БНР да спре предаването, но ръководството на радиото отказва."

    14:33 16.06.2026

  • 38 Не всеки е глупак

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "бай Ставри":

    като тролея. Затова докато го обират урсулите и яде пат.., се радва глупака. Чети книжки, за да не ядеш цял живот, това дето не се яде и да не си глупака по форумите.

    Коментиран от #42

    14:35 16.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "хмммм":

    Завършил е Класическа гимназия. Предполагам, използва средновековен латински, който без друго е един от официалните езици на Европейския парламент. Като се върне оттам, може да го изпратим посланик във Ватикана като се върне. Да обсъжда Набоков, Маркузе, проституцията и нетрадиционни секуални практики с Лъв ХIV в духа на понятийния апарат на Михаил Бахтин, с който литературен авангардъ се е диплумирал по "Руска филология".

    14:40 16.06.2026

  • 41 Европа

    2 0 Отговор
    трябва да се отърве от всякакви хибридни паразитни боклуци. Отнемане на паспортите,изгонване и забрана за влизане на територията на Европейския Съюз.

    14:41 16.06.2026

  • 42 бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Не всеки е глупак":

    Има си рошава диплума, убаче е малко непоръбено. Много го убичат в радиото, не са давали косъм да падне от главата на милото зайче. Ако беше устанала жива, др. Людмила Живкова щеше да го вземе под крилото си и да излъчва тезисите на 14-тия конгрес на БКП от студиото на петолъчката над Бузлоджа. Но тя загива в катастрофа. Ами сега?

    Коментиран от #43

    14:45 16.06.2026

  • 43 Вместо да драскаш глупости

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "бай Ставри":

    се замисли, защото това което Волгин е казал, е дори меко казано за усрулите които унищожават ЕС и те крадат.

    Коментиран от #50

    14:48 16.06.2026

  • 44 Бай

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Пак те е ритнал коня, нали ?!

    Коментиран от #46

    14:50 16.06.2026

  • 45 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Араб":

    Много объркано става да преразказваш съдържание по време на три войни, когато всички лъжат, бай Араб.

    14:51 16.06.2026

  • 46 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Бай":

    Тука е прав.

    14:52 16.06.2026

  • 47 Дааа

    0 1 Отговор
    Абе направо прекръстете Възраждане на Возрождение, не мърсете българската история с колениченето пред чужда. Отпаднъци.

    14:53 16.06.2026

  • 48 ВОЛГАТА

    1 1 Отговор
    Пък си Взема Еврото
    И лапа РУСКОТО БАХУРЧЕ.

    ЗАДОВОЛЕН ОТВСЯКЪДЕ.

    14:55 16.06.2026

  • 49 Историк

    1 1 Отговор
    Москвичо-волгов яде парите на ЕС ,за да го трови отвътре. Така са научени всички,закърмени с отровите на Кремъл.

    Коментиран от #51

    14:58 16.06.2026

  • 50 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Вместо да драскаш глупости":

    Тука няма какво толко да се мисли. Волгинът и да е казъл некаде банална истина, от това на бай Ставри нема му умре патката. Говориме за това, какво прави този отпадък заедно със другите украйнски чехвути Хазарта и Пенкова, хем в различни групи, у Европейскио пърламент. Кога не натискат копчето, книгите на Чарълз Буковски ли си расказват? Сигорно този Европейски пърламент има богата библиотека със руска летература и Волгинът затова е утишъл там. Хазарта мое да искара Пенкова на автогара "Юг" да вдига пола кога пристигне рейс, убаче ако Волгинът се появи там, че мо спукат плондиерата междо ушаците.

    14:59 16.06.2026

  • 51 Тролещите глупаци

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Историк":

    си заслужавате съдбата дас сте бедни, нещастни и смрадливи! Денонощно лъжи и защита на крадци. Няма такава из мет. И не се сърди на мен, че така изглеждате.

    15:00 16.06.2026

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