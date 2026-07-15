Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта

Нищо не пречи на всички, които толкова много настояват България да бъде част от какви ли не "коалиции на желаещите", моментално да изпълнят това си съкровено желание и да заминаг на фронта в Украйна.
Там ги чакат с огромно желание. България не бива да участва в такива безсмислени формати.
Както не бива да участва и в заема, а всъщност финансов подарък, който НАТО се готви да даде на Зеленски на стойност 70 милиарда евро. Унгария, Чехия и Словакия направиха точно това. Ние какво чакаме? Да не би да сме богата държава, която се чуди какво да прави с парите си?
Трябва категорично да се разграничим от действията на провалени политици като Мерц, Макрон, Стармър, Рюте. Продължим ли да припяваме в техния хора, ще затънем заедно с тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Феникс
Коментиран от #24, #99
13:57 15.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #22, #29, #100, #109
13:57 15.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
13:58 15.07.2026
5 Точно така
Коментиран от #166
13:58 15.07.2026
6 Вовата
13:58 15.07.2026
7 Пешо ВОЛ ГАТА
Коментиран от #88, #95, #127
13:59 15.07.2026
8 Волгата
13:59 15.07.2026
9 Алтернативен вариант
Коментиран от #40
13:59 15.07.2026
10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
14:00 15.07.2026
11 Крум Страшни
Коментиран от #55
14:00 15.07.2026
12 Как пък един бг клепар
Коментиран от #33
14:00 15.07.2026
13 Вова
14:00 15.07.2026
14 Боруна Лом
14:00 15.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хаха
Започнал балкано-ориенталският сопол да ръси мозък от празната си кратуна. Я се погледни първо в огледалото бе никаквец.
14:01 15.07.2026
17 Овчар
14:01 15.07.2026
18 С нашите данъци в БНР
14:01 15.07.2026
19 Мирилюбец
14:02 15.07.2026
20 В България
14:02 15.07.2026
21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
14:03 15.07.2026
22 Него,
До коментар #2 от "Сатана Z":Ще го направим знаменосец!🤣
14:04 15.07.2026
23 стоян георгиев
Коментиран от #150
14:04 15.07.2026
24 Без майтап
До коментар #1 от "Феникс":Най голямата гордодт за Волгин ще е ако се удави в река Волга.
14:04 15.07.2026
25 Пепи инфантила
14:04 15.07.2026
26 Ние с Волгите сме в Брюксел,
14:05 15.07.2026
27 Старшина Боташ
14:05 15.07.2026
28 Д-р Марин Белчев
Тове е реално ограбване на европейците и отклоняване на средства към Украйна, които са много по-необходими за социални дейности, климатични политики, инфраструктурни проекти и много други.
Коментиран от #41
14:05 15.07.2026
29 Стига бе!
До коментар #2 от "Сатана Z":Желаещият Асен Василев и той ли!? А желаещият Рада Дълбоката??😯😲🫢
14:05 15.07.2026
30 Този
14:06 15.07.2026
31 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
14:06 15.07.2026
32 Анджо
Коментиран от #167
14:06 15.07.2026
33 Факт
До коментар #12 от "Как пък един бг клепар":Има много но са в нелегалност
Коментиран от #59
14:06 15.07.2026
34 Аз съм веган
Коментиран от #49
14:07 15.07.2026
35 АГАТ а Кристи
14:07 15.07.2026
36 Бгг
Коментиран от #47
14:07 15.07.2026
37 смях в залата
14:07 15.07.2026
38 Иван 1
14:07 15.07.2026
39 Никой няма да заминава на фронта!
Коментиран от #63
14:07 15.07.2026
40 Някой
До коментар #9 от "Алтернативен вариант":Никак даже нее алтернативен варианта ти. Защо неподкрепящите даването на пари, оръжие, горива, ток и какво ли още не, да трябва да се месят в чужди войни? Нали това казва Радев - не е наша война, няма да плащаме за нея и да спомагаме за разпалването ѝ. Който иска да се бие за Украйна - да ходи. Ако има такива, които искат да се бият за Русия - да ходят и те. Но останалите хора, които са за неутралитет и просперитета на българския народ да бъде на първо място в политиката на управляващите, не ги закачай с тъпите си предложения.
Коментиран от #54, #56, #64, #130
14:08 15.07.2026
41 Анджо
До коментар #28 от "Д-р Марин Белчев":Значи според теб Украйна трябва да капитулира.
Коментиран от #62, #94, #157, #190
14:08 15.07.2026
42 Истината
14:08 15.07.2026
43 Ами те
14:08 15.07.2026
44 гумен боташ крадев
14:08 15.07.2026
45 Майка ти
14:09 15.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 смях в залата
До коментар #36 от "Бгг":Ще ги посрещнем но зависи с какво. В Украйна ги посрещнаха и още ги благославят
Коментиран от #83
14:09 15.07.2026
48 Хаха
Да,да,каза им го 😁
14:09 15.07.2026
49 Факт
До коментар #34 от "Аз съм веган":Тука бензин има благодарение на Русия
14:09 15.07.2026
50 Дръндрън
В момент на агресия, да не подкрепиш нападнатия, а да стоиш настрана си е подкрепа на агресора ! А крадев дории морална подкрепя не оказва ... Срам и позор !!!
Навремето Кан Тервел без никой да го моли, се притичва на помощ на византийците и попилява арабите. Затова е и наречен Спасител на Европа !
А този тук - путински слуга ... подкрепял мира, искал преговори ... войната нямало да спре с военни средства, ами трябвало дипломация ..., дръндрън !
Не си спомням крадев да е предприел дипломация към вожда си путин да спре тази братоубийствена война, нали ?!
А ако военните са излишни, ами да закриваме армията и лрадев да връща априте, които е вземал бадева !
Тъкмо ще си вържем бюджета и дори ще сме на ПЛЮС !
Коментиран от #225
14:10 15.07.2026
51 Пришелец
14:11 15.07.2026
52 ххххх
14:11 15.07.2026
53 Излъган путинофил
14:11 15.07.2026
54 Нексус
До коментар #40 от "Някой":Троле, няма как да пазим неутралитет - след Украйна са Румъния, Молдова и ние.
Не трябва ли да спрем агресора или е важно да заработиш хонорара?
Приказката да не се радваш за чуждия горящ покрив не я знаеш - не обичаме да четем, а?
Коментиран от #71
14:11 15.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Анджо
До коментар #40 от "Някой":Ние може ли да имаме наша война и ако сме на същото дередже и другите кажат ,че не е тайна война, това значи ще ни затрият за 24 часа.
Коментиран от #69
14:11 15.07.2026
57 Ха ха ха
14:12 15.07.2026
58 Евгени
14:12 15.07.2026
59 Дръндрън
До коментар #33 от "Факт":Мда, в дълбока нелегалност са, никой не ги знае, особено путин :)))
14:12 15.07.2026
60 Някой
Иначе, гледай каква демокраична държава е Украйна - всеки ден можеш да видиш стотици видеа от насилствената мо.ги.лизация - разбира се демократична. Или да прочетеш колко милиарда от помощите са откраднати от демократичната въ.рхушка на Украйна - излизат информации за купени луксозни имоти по света, я от жената на Зеленски, я от някой министър, или пък посланик (като случая с посланичката в САЩ от преди няколко дни). Абе, всичко е много демократично - точно по подобие на демокрациите на менторите на Зеленски.
14:12 15.07.2026
61 Цвете
14:13 15.07.2026
62 Човека КоZа
До коментар #41 от "Анджо":Още не, още има много гняс която трябва да замине при Бандера.
14:13 15.07.2026
63 смях в залата
До коментар #39 от "Никой няма да заминава на фронта!":Някой чувал ли е Радев да призове Путин да спре с агресията. Аз не съм. Чувам да не се помага на Украйна с мисълта да бъде заличена
14:13 15.07.2026
64 И кво като го казва това кРдеff?
До коментар #40 от "Някой":Казва го за пред лапнишараните, дето още го следват, докато прави всичко изброено от теб и точно обратното това, дето казва.
14:14 15.07.2026
65 Бареков
14:14 15.07.2026
66 Цончо
Коментиран от #77
14:14 15.07.2026
67 Тома
14:15 15.07.2026
68 Малий
Коментиран от #153
14:15 15.07.2026
69 Някой
До коментар #56 от "Анджо":За жалост, или не - това е било положението ни почти 5 века. Турците са ни смилали бавно под благосклонните погледи на днешните бивши велики сили. И никой не си е мръднал пръста да ни помогне - нито кутренцето на левия крак дори.
Само едни лоши руснаци са решили да ни помогнат, па може и да не е било напълно безкористно. Но са ни помогнали, с което са разгневили много яко бившите сега велики сили. Ако не бяха те, още щеше да носиш потури и да биеш чело в земята по 3 пъти на ден.
14:15 15.07.2026
70 Аз съм веган
14:16 15.07.2026
71 Хочешпакдамигокушаш
До коментар #54 от "Нексус":Марш на източния фронт да мреш за далаверите на Урсулите и Зеленяи еврей, бе мeкеpe паважно!
14:16 15.07.2026
72 Пепи
14:16 15.07.2026
73 БРАВО !!!
14:17 15.07.2026
74 Нещастници
14:17 15.07.2026
75 Русоробието си заработва комисион
Коментиран от #86
14:17 15.07.2026
76 555
14:18 15.07.2026
77 Костя €патриотарина
До коментар #66 от "Цончо":Как, ма Цоне, не сте виждали с Пепито пушка? А моята подрязана къса карабина не сте ли я лaпали?
14:18 15.07.2026
78 Парадокс
14:18 15.07.2026
79 Всички копейки
14:19 15.07.2026
80 П.България
14:19 15.07.2026
81 Как е възможно
14:19 15.07.2026
82 604
14:19 15.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ъъъ
14:21 15.07.2026
85 Аз съм веган
14:21 15.07.2026
86 604
До коментар #75 от "Русоробието си заработва комисион":Коалиция на желащи за раша НЯМА. За туй мешката и при зеля
14:21 15.07.2026
87 Пешо Дунавин
14:22 15.07.2026
88 Така е
До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":Щом в Европейския парламент съществуват и се изказват такива членове като Пепи Волгата, краят на ЕП е близо.
14:23 15.07.2026
89 Калитко
14:23 15.07.2026
90 гост
14:24 15.07.2026
91 Само да добавя
14:24 15.07.2026
92 Хахахаха
Коментиран от #97, #107
14:25 15.07.2026
93 Хахахаха
14:25 15.07.2026
94 Д-р Марин Белчев
До коментар #41 от "Анджо":Имам голяма симпатия и към украинския и към руския народи, които са близки, но все пак различни народи и би трябвало да бъдат приятели.
Възхищавам се на смелостта на обикновените украинци, не на техните схемаджии управници. Жал ми е за обикновените руски момчета, които гинат в месомелачката, в която ги хвърлят мазните генерали и политици.
Не мисля, че Украйна трябва да капитулира, но трябва да са готови за сериозни компромиси. Винаги за постигане на споразумение се иска и двете страни да направят компромис и рядко единият е по-малко прецакан от другият.
В същото време не може постоянно да се дразни една ядрена сила, защото в един момент, може да използва ядрено оръжие, от което вече се въздържат, и Слава Богу, 4 години.
14:26 15.07.2026
95 по какво ще познаете простака
До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":Това че никога не взема отношение по казаното от някого, а се вглежда във въжбражаеми негови недостатъци и други незначителни простотии, които този простак иска да ни наложи и да се изложи.
ТОЧНО ТАКА! Всички у нас укро-фашисти да отидат на фронта там барабар с децата си, например ревльото пасито, натагаренко, ивайло нискочелия, малтинчо мичитлов и т.н.
14:27 15.07.2026
96 Ами сега?
14:27 15.07.2026
97 Махахаха
До коментар #92 от "Хахахаха":Точно щото са нежеалещи никъде няма да занимават! А вие укропарцалите, като сте толкова уж желаещи, защо не сте в калта на източния фронт, а само тролите от oпърдянитeсижълтосини дивани?
Коментиран от #105
14:27 15.07.2026
98 големсмях
14:28 15.07.2026
99 Надявам
До коментар #1 от "Феникс":се правиш разликта между политик и зуранлист? Политик трябва дас е придържа към "добрият тон" и да каже същите неща, но малко завоалирано. Радев обшо вето каза същото, но на политчески език.. Докато журналиста има възможността да използва доста по-широк спектръ на изразяване. Така че, всеки може да каже всичко, но трябва да се съобази с това кой е, какво представлява и каква длъжност заема.
14:29 15.07.2026
100 Гаубица та дрънка
До коментар #2 от "Сатана Z":Мирчевата стреля НАЗАД, след като е изял един казан БОБ....
14:29 15.07.2026
101 Пурко
Коментиран от #113
14:29 15.07.2026
102 Как
14:30 15.07.2026
103 Обективни истини
14:30 15.07.2026
104 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
14:30 15.07.2026
105 Хахахаха
До коментар #97 от "Махахаха":Сериозно ли бе копей. Ако не спреш войната сега, войната ще дойде при теб! Нацистките държави и лидери, никога не спират сами! Те биват спирани! Някой трябва да ги спре! За това раша трябва да бъде спряна сега, а не след това! Щот след това ще е по-трудно, а и ще се наложи ти да воюваш.
14:31 15.07.2026
106 Цвете
14:31 15.07.2026
107 веселяко хахахаха
До коментар #92 от "Хахахаха":Такъв ти е и алъкът. Никакъв. Разбира се нападнатата и низвергната страна според джендър-невроатлантиците е укро-бандерската така, че на нея трябва да се помага. А с ЯДРЕНА СИЛА трябва да се внимава. Нищожествата дразнеха Русия с различни номера на използване на окраината й и не вярваха, че Русия ще я нападне. Има ли поне един човек, и най-простият на света, да не знае, че украината е използвана от колективният западнал да дразни Русия???? Кой освен есср-то дава пари и оръжие? Дори тръмпчо започна да шикалкави, а байдънчо и без това не знаеше какво прави.
Коментиран от #119
14:31 15.07.2026
108 съученик
14:32 15.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Политкоректен
14:32 15.07.2026
112 Спиране на всякаква помощ
Коментиран от #128, #143
14:33 15.07.2026
113 нали си пурко,
До коментар #101 от "Пурко":мислиш по пурковски. Руднаците казват: ще поживеем, ще видим колко мандата ще има Волгин.Не се учудвам, че не разбираш - невроатлантиците - джендъристи утекоха.
14:34 15.07.2026
114 Хахахаха
Коментиран от #118
14:34 15.07.2026
115 Тагаренко
Коментиран от #196
14:34 15.07.2026
116 Дика
Коментиран от #122, #135, #168
14:35 15.07.2026
117 Ма наф
До коментар #3 от "Без име":Мара и тя на фронта, за радост на войниците.
И да крещи силно:
-По пет на нощ, по пет на нощ!
14:36 15.07.2026
118 Завърнал се
До коментар #114 от "Хахахаха":Щото комунист освен да краде и убива друго не може.
Коментиран от #169
14:36 15.07.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 ЕДГАР КЕЙСИ
14:36 15.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Хахахаха
До коментар #116 от "Дика":Волгата е убиец, харесва му да убиват украинци в Украйна, за това не подкрепя коалиция на желаещите. Както и радев и копейките. Всички са убийци за това не искат щит над Украйна.
Коментиран от #134, #139, #141
14:39 15.07.2026
123 Казуар
14:39 15.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Плешив палячо
14:41 15.07.2026
126 Хи хи
Коментиран от #136
14:42 15.07.2026
127 един банан отзад
До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":И хващай пътя за Бандеристан.
14:42 15.07.2026
128 Хахахаха
До коментар #112 от "Спиране на всякаква помощ":Защо по-силния трябва да побеждава бе? Ами утре Турция ако нападне, пак ли ще викаш, по-силния да побеждава? Вие законите на джунглата ли ще прилагате? Това само ще докара много, много войни, а не мир. На Украйна са дадени гаранции за териториалната цялост. Ако не ви е ясно, Великобритания и САЩ са длъжни да помогнат, след като третия гарант ги нападна.
14:42 15.07.2026
129 Ха-ха
14:42 15.07.2026
130 Алтернативен вариант
До коментар #40 от "Някой":Трябва да си абсолютно сляп, за да твърдиш (както и руменчо), че това не е наша война.
Преди да започне пълномащабното нахлуване в Украйна, путин постави ултиматум на НАТО - да се върне в състоянието от 1997г.. Защо? Кой е той, че ще определя политиката на суверенни нации?
Ако чуеш руските пропагандони (които имитира пепи волгата) - рашата се бори с целия Запад. Значи и с нас. И твърдиш, че това не е наша война. Ами наша е. И по-добре да помагаме с каквото може - пари и оръжие, за да спрат рашките на украинска територия, а не утре да се събудим с руснаци на Дунава. И радев е просто руска пионка - менте орбан от китайски сайт за боклуци.
Коментиран от #147, #205
14:43 15.07.2026
131 ръждясала руска волга
14:43 15.07.2026
132 Удри евраста с лопатЕто
14:43 15.07.2026
133 Сам сред вълци
14:44 15.07.2026
134 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #122 от "Хахахаха":ХА ХО, то у...йците в У...йна ги избиваха други у...йци❗ Ама ти откъде да знаеш,
те ОТпосолствоТО не ви дават достъп до независими източници на информация❗
14:44 15.07.2026
135 ТИР
До коментар #116 от "Дика":Абе човека е прав,, нито стотинка За чужди мераци,,,който има желание нека дарява от своите спестявания но не от Изтарбушения държавен бюджет..!
14:44 15.07.2026
136 Хахахаха
До коментар #126 от "Хи хи":На който са му мили рашите, чамадан, вокзал, масква! България е държава от ЕС и НАТО и вие нямате право да живеете в държава от тези съюзи.
Коментиран от #142, #149
14:44 15.07.2026
137 А ти в Сибир
14:44 15.07.2026
138 Волгин
14:45 15.07.2026
139 Хи хи
До коментар #122 от "Хахахаха":Тва си е проблем на урките, те да се оправят !! Ей го тяхното президентче да заминава за Москва и да преговаря за мир !!! Ако не може да договори мир, значи е некадърник и следва да бъде сменено !!
Коментиран от #173
14:45 15.07.2026
140 СВО то се провали бе🤡🤡🤡
14:45 15.07.2026
141 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #122 от "Хахахаха":Даже НЕ знаеш, че КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ няма нищо общо с никакъв щит на У...йна❗
Тя желае да се настани в У...йна.....
СЛЕД КАТО СВЪРШИ ВОЙНАТА‼️
Коментиран от #145
14:46 15.07.2026
142 Хи хи
До коментар #136 от "Хахахаха":Че ние за кво да ходим, като Русия ще дойде тука !!! Така казаха зеленото жуже и нато !!
Коментиран от #156
14:47 15.07.2026
143 Аааааа нема,нема
До коментар #112 от "Спиране на всякаква помощ":Докато укрите не утепат 5 милиона ватенки.
14:47 15.07.2026
144 Нилолай
Коментиран от #172
14:47 15.07.2026
145 Тихо пик04!
До коментар #141 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не си компетентен.
Коментиран от #155
14:48 15.07.2026
146 Не би било лошо
14:49 15.07.2026
147 млад еврас
До коментар #130 от "Алтернативен вариант":Разбира се, че е наша война, все пак ние я започнахме, за целта направихме майданче, въоръжихме укрите, отказахме се от Руски евтини ресурси, мълчахме си кога трпаха по Донбас и Луганск и за капак решихме да ги приемем в НАТО и да сложим натовски ракети на няколко километра от Москва, е да де ама Руснаците не биле maлoуmни и взеха, че отвърнаха на удара и то тежко, кой квот си надроби това ще сърба, сърбай еврас.
Коментиран от #170, #235
14:49 15.07.2026
148 Пръц
Волгин що не си сдаде заплатата от 10к евро от лошата брюкселска бюрокрация и не ходи да защитава ценности на Изток??
Коментиран от #164
14:50 15.07.2026
149 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #136 от "Хахахаха":ХА ХО, не ти е лесно да си Т.Ъ.П. и да пишеш без да разбираш за какво иде реч❗
Това , че някой не иска да налива пари в каца без дъно- не означава , че е Путинист❗
За ТЪ.Панарче, като тебе-
ако не харесваш ЦСКА , това не те прави фен на Лудогорец❗
Коментиран от #161
14:51 15.07.2026
150 Един
До коментар #23 от "стоян георгиев":Щото ни прецакахте да нямаме наша
14:51 15.07.2026
151 Амуджи Амударьов
14:52 15.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 ТИР
До коментар #68 от "Малий":Точно така трябва да се държи всеки депутат а не да се оглежда за подаден сигнал ,,, Депутат е все пак не е Послушник,,!
14:52 15.07.2026
154 Удри евраста с лопатЕто
14:53 15.07.2026
155 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #145 от "Тихо пик04!":Ех, ПИ-КЛЬО, ПИ-КАЕЩ СРЕЩУ ВЕНТИЛАТОРА,
Поне да беше прочел кой и с каква идея създаде КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕШИТЕ‼️
14:54 15.07.2026
156 Хахахаха
До коментар #142 от "Хи хи":Ама чакай бе копей, нали горе пишете, че рашата нямало да напада никой, а тука пишеш че щяла да дойде? Тя по принцип раша, никога не си е заминавала от България, но това е друг въпрос. България винаги е била руска губерния, погрешка влязла в ЕС в опит да бъде цивилизована, но не се получава.
14:54 15.07.2026
157 ПроблеМът
До коментар #41 от "Анджо":там ви е проблемът на всичките "мироносци". Спирането на войната не зависи от Украйна, а от Русия. Тя е тази, която я започна и нелепо да се мисли, че ще я спре преди пълното унищожение на Украйна. Същият таратор се готви в Армения, в Босна, Сърбия вече се опита да инициира конфликт в Косово преди една година..
Тази война е за съществуването на Европа като обединен съюз, не се заблуждавайте.
Коментиран от #171
14:54 15.07.2026
158 Имаше един списък
14:54 15.07.2026
159 Ханс
14:55 15.07.2026
160 Удри копейката с манивелата!
14:56 15.07.2026
161 Хахахаха
До коментар #149 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Единствената каца без дъно от държавите е България! Налети милиярди евро от ЕС, а резултат НУЛА! Пари няма, а и нищо не се вижда какво е направено с тези пари. С парите които Украйна получава, поддържа жива държава с милионно население по време на война, поддържа икономиката и, и направиха оръжия за милиярди. Всъщност парите които отидоха за Украйна, са доста добре оползотворени от колкото кацата без дъно България!
Коментиран от #183, #189, #192
14:58 15.07.2026
162 Град Козлодуй
14:58 15.07.2026
163 Нексус
Защо търпим такива предатели и отпадъци?
Няма ли един почтен журналя, който не е подлизурко и лизач и да обясни на руслямистанеца Пьотр, че не трябва да се жалят пари за борба срещу световен агресор?
Че свободата е по-ценна от някакви хартийки?
Че диктатурата няма място в 21 век?
Всички ли сте подлеци и руски лизачи???
14:58 15.07.2026
164 ПРЪЦ
До коментар #148 от "Пръц":По-скоро всичките зеленоидчета, които ни поучават кой, кога и как е защитавал българското православие, да си съберат багажите и в КИЕВ. Що не?
Еврасчетата що не си сдат заплатите дето вече е в евро от лошата брюкселска бюрокрация и не ходят да защитават евраските ценности в укрия ??
14:58 15.07.2026
165 Предател
14:59 15.07.2026
166 АГАТ а Кристи
До коментар #5 от "Точно така":Турците са вдъхновени от резултата, който са постигнали - ти си първият мъж забременили го и вече родил. Само рожбата ти да не се пръкна комунистче като теб, защото БАЩИТЕ му са натовци 🤣
14:59 15.07.2026
167 НЕ ЗНАЕХ,
До коментар #32 от "Анджо":ЧЕ ДА СИ
ПОДЛОГА НА КРАДЛИВАТА КОРУМПИРАНА УРСУЛА
Е ПО-ПРЕСТИЖНО.
14:59 15.07.2026
168 Мислиш си, но
До коментар #116 от "Дика":Във Франция не мислеха така, сформират контингенти всяка от страните, първоначално ги пращат в Полша за адаптация.
Коментиран от #230
14:59 15.07.2026
169 Комунист икономист няма
До коментар #118 от "Завърнал се":никоя мандра не е сигурна когато има комундета наблизо
15:00 15.07.2026
170 Хахахаха
До коментар #147 от "млад еврас":Ами пич, руските ракети са само на няколко километра от държавите от НАТО, и то от много години е така! Някога да е било проблем за НАТО?
Коментиран от #184
15:00 15.07.2026
171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #157 от "ПроблеМът":А тараторЪТ в Босна, Сърбия, Косово....го забъркаха тези дето бомбиха Югославия ❗
Преди това нямаше такива държави❗
15:00 15.07.2026
172 СМЕХ
До коментар #144 от "Нилолай":Волгата си е опитен минедчия.🤣
15:00 15.07.2026
173 ТИР
До коментар #139 от "Хи хи":Къде ще отиде тоя дето свири с оная си работа ,,, кой ще му разреши да преговаря като суспея сигурност го държат здраво за то п ките...
15:01 15.07.2026
174 Абсолютно правилно
15:01 15.07.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Комшия
15:01 15.07.2026
177 Ттттт
15:02 15.07.2026
178 млад еврас
15:02 15.07.2026
179 отврат
Ами и ти стани депутат от руската дума!
15:02 15.07.2026
180 Хаха
15:03 15.07.2026
181 а този клепоух
15:03 15.07.2026
182 Статистик
15:05 15.07.2026
183 Хахахаха
До коментар #161 от "Хахахаха":Къде са милиярдните европейски средства получени от кацата без дъно България, копейки? Къде са всичките тези милиярди, платени от западните данъкоплатци за България? Какво сте направили с тези пари, къде са? Къде са отишли в кацата без дъно България, наливани милиярди в продължение на 20 години? Ей на това му викам каца без дъно.
Коментиран от #188
15:05 15.07.2026
184 .....
До коментар #170 от "Хахахаха":Ами пич, руските ракети са само на няколко километра от държавите от НАТО, и то от много години е така! Някога да е било проблем за НАТО? - Както и ракетите на НАТО са на същите километри и нещата си вървяха мирно и тихо, но НАТО реши да ги приближи още и нещата се провалиха.
Коментиран от #191
15:06 15.07.2026
185 Знаете ли че
15:07 15.07.2026
186 Всички заминават на фронта !
Коментиран от #198
15:09 15.07.2026
187 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ОЧАКВАМ "$водната м€дия" ДА НЕ МИ ИЗТРИЕ И ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРА!
Коментиран от #207
15:09 15.07.2026
188 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #183 от "Хахахаха":А защо питаш копейките къде са парите от европа, мъдри евроатлантици като костов, тиквуня, шиши, про100то, кокоря, ленчето питай, само видни евроатлантици ни управляват вече 25 години тях питай.
Коментиран от #195
15:10 15.07.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Има Решение
До коментар #41 от "Анджо":Все някога войната трябва да приключи и решението е : Граница от Киев към Одеса и на който където му хареса.
Коментиран от #232
15:10 15.07.2026
191 Хахахаха
До коментар #184 от ".....":НАТО е военен съюз и всяка суверенна държава има право да си избира военен съюз, в който иска да влиза, ясно ли е? Тупин като подписа военен съюз със С. Корея, да не би НАТО да я нападна? Рашата има достатъчно други военни съюзи с други държави, какъв е проблема? Защо държавите в НАТО, да нямат право да влизат във военни съюзи в които искат? Те си имат собствени национални интереси и не са им важни руските национални интереси!
Коментиран от #197
15:11 15.07.2026
192 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #161 от "Хахахаха":ХА ХО , то верно скоро У...йна може да остане с "милионно" население❗ От 40 милиона вече е с има-няма 20 милиона❗
А какво е направила с парите се вижда от снимката със ЗЛАТНО.ТО ЦУ.КА.ЛО НА ZE❗
Както и снимките с микробуса с кюлчета злато и пачки€ , явно "ресто" за ЕсеС ❗
Коментиран от #210
15:12 15.07.2026
193 Ицо
15:12 15.07.2026
194 а$€н от хА$КОВО
А И Н€ $ъм ПОЛУЧИЛ ОЩЕ НАЙ-НОВИТЕ нато-ВИБРАТОРИ С ОХЛАЖДАЩ ЕФЕКТ, ВСЕ ПАК Е ЛЯТО!
15:13 15.07.2026
195 Хахахаха
До коментар #188 от "Удри евраста с лопатЕто":Дали?
15:13 15.07.2026
196 РАЗСМЯ МЕ
До коментар #115 от "Тагаренко":СТРАХОТНО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР.
15:13 15.07.2026
197 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #191 от "Хахахаха":Пич, наистина ли си ги мислиш тея неща, суверенни държави, всеки щял да влиза в съюзи където си иска, а е пий си хапчетата и лягай, че яко се излагаш.
Коментиран от #202
15:14 15.07.2026
198 Хахахаха
До коментар #186 от "Всички заминават на фронта !":Защо рашата се "защитава" на чужда територия? Аз като вляза у вас ли защитавам моето жилище? Да се изтегли, има си много лесен вариант.
Коментиран от #208, #217
15:14 15.07.2026
199 Същото
15:15 15.07.2026
200 То и ти може
15:15 15.07.2026
201 Волгин
15:15 15.07.2026
202 Хахахаха
До коментар #197 от "Удри евраста с лопатЕто":Пий си хапчетата, че се излагаш.
Коментиран от #206
15:16 15.07.2026
203 радЪ дълбокатЪ
15:17 15.07.2026
204 Емил
Точно така мислим и 66% от българите!
Напълно безсмисленни разходи с цел да се угоди на нечии, но не и наши интереси!
Коментиран от #231
15:17 15.07.2026
205 още
До коментар #130 от "Алтернативен вариант":по-юклии има и от теб, но това не ще ви помогне......
15:19 15.07.2026
206 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #202 от "Хахахаха":Нещо ме пунктираш ли, ми не изглежда умно, май не си послушал съвета ми за розовите хапченца, вслушай се имаш нужда и яко ти личи.
15:21 15.07.2026
207 Ценностна система
До коментар #187 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":"$водната м€дия" винаги трие неудобните коментари несъобразени с наративите
евро-комисията .
15:22 15.07.2026
208 !!!
До коментар #198 от "Хахахаха":Раша атакувана на СВОЯТА территория-градове Москва,Санкт-Петрбург......и др.
Тези градове са нападнати и с БПЛА и с ракети-западно производство.Знаеш за Това,елен?
15:22 15.07.2026
209 4567
Коментиран от #213
15:26 15.07.2026
210 Но това е по тертипа на Запада
До коментар #192 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Корупцията и в Украйна и в България е с благословията на Запада. Те така си живеят от векове явно Колонизаторите . Даже в ЕС са измислили схема за раздаване на пари на фирми които ги крадат без проблеми.
Коментиран от #214
15:27 15.07.2026
211 Тъпа ушанка
Коментиран от #215, #216
15:27 15.07.2026
212 волгата
15:28 15.07.2026
213 Ми то най накрая така ще стане
До коментар #209 от "4567":Всеки ден соросоидните тролове гонят русофилите да вървели в Москва. И те най накрая ще отидат. Време разделно .
Коментиран от #218
15:30 15.07.2026
214 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #210 от "Но това е по тертипа на Запада":Ще си дойдем на думата❗
15:31 15.07.2026
215 млад еврас
До коментар #211 от "Тъпа ушанка":И за кво да ходи в Москва, ми като ти се ходи някъде ти върви в Киев, и без това търсят спешно месо за фронта, ти ще си добра мръвка, що еврастите като няма кво да кажат и измислят и веднага отивай в Москва, ние живеем тук и искаме европа да остане добре, а това няма да стане с това управление и ще го променим, тук в европата, ти ходи къде ти е кеф.
15:31 15.07.2026
216 Хи хи
До коментар #211 от "Тъпа ушанка":Че закво да заминава за Москва, като Москва ще дойде тука ??!!? Така казаха зеленото жуже и нато !!!
Коментиран от #221, #228
15:35 15.07.2026
217 Това е територията на Съветския съюз
До коментар #198 от "Хахахаха":Русия е наследник на СС и си е у дома. Това което става е гражданска война !
15:35 15.07.2026
218 млад еврас
До коментар #213 от "Ми то най накрая така ще стане":То скоро и еврастите може да тръгнат към Москва, че в европа до няколко годинки нещата ще са много зле ако продължават с тая самоубийствена политика. Скоро и заеми няма да има кой да им даде, а китаеца изкупува всичко фалирало в европата на ишляме направо, зажоди, фабрики, складове и дълговете вече изкупуват ударно, евраста ще усети скоро дъха на дракона и ще боли.
Коментиран от #226
15:38 15.07.2026
219 Сергей Хрушчов
15:38 15.07.2026
220 Звездоброец
15:38 15.07.2026
221 Едно гадно лuлu шymчe е това жуже
До коментар #216 от "Хи хи":Опитва се да отвори ТСВ с помощта на коалиция на желаещите невменяемите .
Коментиран от #222
15:39 15.07.2026
222 Обаче да не се обърне
До коментар #221 от "Едно гадно лuлu шymчe е това жуже":Срещу него тая коалиция на вярващите .
15:41 15.07.2026
223 .....
15:44 15.07.2026
224 На срещата на върха на НАТО
15:44 15.07.2026
225 Окачи се
До коментар #50 от "Дръндрън":На клон
15:44 15.07.2026
226 Дракона има исторически шанс да
До коментар #218 от "млад еврас":Влезе в историята единствено ако помогне на Мечката , ако не Запада ще стигне до Голямата китайска стена кога кога защото без помощта на дракона мечката е обречена.
Коментиран от #227
15:49 15.07.2026
227 Мечката се бие вместо дракона
До коментар #226 от "Дракона има исторически шанс да":Ако дракона не се осъзнае и не и помогне може да загубят и двете велики сили защото Запада е Коварен Колонизатор с много макар и крадени пари , оръжия и технологии.
15:52 15.07.2026
228 От кога ги чакаме
До коментар #216 от "Хи хи":На Дунава !?!
Коментиран от #236
15:54 15.07.2026
229 Павел Пенев
15:56 15.07.2026
230 Дика
До коментар #168 от "Мислиш си, но":Контингенти ще има при спрели бойни действия, не сега.
16:00 15.07.2026
231 И АЗ ПОДКРЕПЯМ!
До коментар #204 от "Емил":ИНТЕРЕСИТЕ СА ПРЕДИМНО НА КОРУМПИРАНАТА КРАДЛИВА УРСУЛА.
16:01 15.07.2026
232 Всичко поне до Днепър вкл. Киев е руско
До коментар #190 от "Има Решение":Но за да има дълготраен мир цяла украйна трябва да я няма на картата.
16:02 15.07.2026
233 Ха ха ха
16:03 15.07.2026
234 млад еврас
16:05 15.07.2026
235 Алтернативен сценарий
До коментар #147 от "млад еврас":Много руски телеги гледаш, уйче.
Къде е сега янукович? Да ти кажа - комшия е на асад. До тях стоят празни апартаментите на мадуро и аятолаха. През ден звънят на орбан и сиярто да ги питат - какъв цвят да боядисат таваните. Апартамента на радев още не е готов.
Русия започна тази война с речта на путин в мюнхен 2007 г. От разпадането на СССР те корумпират, къде успешно, къде не, властите във всички бивши съветски републики и най-вече в Украйна. Янукович беше вариант А - за окупация на Украйна, нахлуването в Крим и Донбас - това е план Б. Пълномащабната агресия - План В. Не е лошо да намалиш руските опорки, че мозъчните ти клетки съвсем намаляха.
16:06 15.07.2026
236 .....
До коментар #228 от "От кога ги чакаме":Ми доня мръсулиня, кая върхълъта и зеления гном казаха, че Русия щяла да дойде, разбира се, че на дунава ще я чакаш ти на турската граница ли ще я чакаш хахахаха.
16:08 15.07.2026
237 дракина и мечката са конбина
16:13 15.07.2026