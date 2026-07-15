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Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта

Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта

15 Юли, 2026 13:55 3 106 237

  • петър волгин-
  • война-
  • коалиция на желаещите-
  • украйна-
  • русия

България не бива да участва в такива безсмислени формати

Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта - 1
Петър Волгин Петър Волгин журналист
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Нищо не пречи на всички, които толкова много настояват България да бъде част от какви ли не "коалиции на желаещите", моментално да изпълнят това си съкровено желание и да заминаг на фронта в Украйна.

Там ги чакат с огромно желание. България не бива да участва в такива безсмислени формати.

Както не бива да участва и в заема, а всъщност финансов подарък, който НАТО се готви да даде на Зеленски на стойност 70 милиарда евро. Унгария, Чехия и Словакия направиха точно това. Ние какво чакаме? Да не би да сме богата държава, която се чуди какво да прави с парите си?

Трябва категорично да се разграничим от действията на провалени политици като Мерц, Макрон, Стармър, Рюте. Продължим ли да припяваме в техния хора, ще затънем заедно с тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Феникс

    53 72 Отговор
    Радев мутяка това не може да го изрече, признал съм го Волгин!

    Коментиран от #24, #99

    13:57 15.07.2026

  • 2 Сатана Z

    157 49 Отговор
    Жълтопаветната измет вече се стяга за фронта.Нискочелият Мирчев — тоже.

    Коментиран от #22, #29, #100, #109

    13:57 15.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    133 22 Отговор
    Всички от коалицията на желаещите са само желаещи опре ли ножа в кокала мигом си налягат парцалите.

    13:58 15.07.2026

  • 5 Точно така

    83 20 Отговор
    дори могат да вземат и синовете си, ако имат такива. В Турция опитите да забременяват мъже продължават.

    Коментиран от #166

    13:58 15.07.2026

  • 6 Вовата

    13 23 Отговор
    не дава,Пешо!

    13:58 15.07.2026

  • 7 Пешо ВОЛ ГАТА

    59 89 Отговор
    Полезните идиоти от Брюксел, всеки месец 25 000 еврака ми плащат да водя руска пропаганда! Това в Мацква е ли е възможно?

    Коментиран от #88, #95, #127

    13:59 15.07.2026

  • 8 Волгата

    26 77 Отговор
    иска да разпали трета световна!

    13:59 15.07.2026

  • 9 Алтернативен вариант

    43 75 Отговор
    Всички, които са за прекратяване на "СВО" по дипломатически път - да се запишат като мобики в руската армия и да се превърнат в груз 200 и 300, та да се свърши най-накрая.

    Коментиран от #40

    13:59 15.07.2026

  • 10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    99 26 Отговор
    Щял да бяга. Не искал на фронта.

    14:00 15.07.2026

  • 11 Крум Страшни

    63 113 Отговор
    Мръсен идиот, кажи ти на любимият си варварин да спре да убива жени, деца и граждани на Украйна, които нищо не искат, освен демократична държава! Срам и позор си и за БНР!

    Коментиран от #55

    14:00 15.07.2026

  • 12 Как пък един бг клепар

    52 50 Отговор
    не замина да се бие за великата матушка?

    Коментиран от #33

    14:00 15.07.2026

  • 13 Вова

    17 19 Отговор
    Сус !!

    14:00 15.07.2026

  • 14 Боруна Лом

    5 8 Отговор
    ЕВАЛА НА ТЕБ! ЯВНО ЧЕТЕШ КОМЕНТАРИТЕ!

    14:00 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    36 56 Отговор
    Никой не те пита бе комунде ориенталско.

    Започнал балкано-ориенталският сопол да ръси мозък от празната си кратуна. Я се погледни първо в огледалото бе никаквец.

    14:01 15.07.2026

  • 17 Овчар

    25 34 Отговор
    Казах ви. тези измамници дето се крият зад Русия и лъжат народа също ще ядът тоягата като ГЕРБ ..

    14:01 15.07.2026

  • 18 С нашите данъци в БНР

    38 55 Отговор
    този води руска пропаганда!

    14:01 15.07.2026

  • 19 Мирилюбец

    15 27 Отговор
    Това е милитаристично изказване!

    14:02 15.07.2026

  • 20 В България

    55 23 Отговор
    Браво браво браво така се прави и се защитават българските интереси

    14:02 15.07.2026

  • 21 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    42 16 Отговор
    Е тотален крах.

    14:03 15.07.2026

  • 22 Него,

    10 16 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Ще го направим знаменосец!🤣

    14:04 15.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    30 18 Отговор
    Едно се чудя само.защомвзема.заплатамв евро?провалена валута...

    Коментиран от #150

    14:04 15.07.2026

  • 24 Без майтап

    30 51 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    Най голямата гордодт за Волгин ще е ако се удави в река Волга.

    14:04 15.07.2026

  • 25 Пепи инфантила

    17 15 Отговор
    Желаещите пимагат,точно за да не ходят на фронта!Бе !

    14:04 15.07.2026

  • 26 Ние с Волгите сме в Брюксел,

    27 20 Отговор
    папаме еврацитв. Вие без еврацитв, заминавайте за фронта.

    14:05 15.07.2026

  • 27 Старшина Боташ

    29 28 Отговор
    А ти кшарик.рска у.ахко, дето един пирон не си забила в ж.лкият си животец , се махай от топлото добре платени място в омразният европарламент

    14:05 15.07.2026

  • 28 Д-р Марин Белчев

    51 18 Отговор
    Много европейски политици и парламентаристи, които не са нито комунисти, нито путинисти казват, че ЕС и НАТО трябва да спрат с тези реално огромни парични подаръци към Украйна, защото така ненужно удължават военните действия. Трябва да се търси мирно решение на конфликта, а не да се налива масло в огъня.
    Тове е реално ограбване на европейците и отклоняване на средства към Украйна, които са много по-необходими за социални дейности, климатични политики, инфраструктурни проекти и много други.

    Коментиран от #41

    14:05 15.07.2026

  • 29 Стига бе!

    29 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Желаещият Асен Василев и той ли!? А желаещият Рада Дълбоката??😯😲🫢

    14:05 15.07.2026

  • 30 Този

    18 22 Отговор
    от къде изпълзя след 19 април?

    14:06 15.07.2026

  • 31 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    16 13 Отговор
    Напрет! Победа! С Боташ победа!

    14:06 15.07.2026

  • 32 Анджо

    29 28 Отговор
    путинката е най успешния политик, щом китайците вече го немат за нищо. А тоя си го знаеме ,че е руска подлога и даже не подлежи на коментар.

    Коментиран от #167

    14:06 15.07.2026

  • 33 Факт

    9 10 Отговор

    До коментар #12 от "Как пък един бг клепар":

    Има много но са в нелегалност

    Коментиран от #59

    14:06 15.07.2026

  • 34 Аз съм веган

    22 30 Отговор
    Всички желаещи да се бият за бензин и да живеят без Интернет и с режим на ток ,да продават всичко, да обменят парите в рубли и към Бензиностанцията.

    Коментиран от #49

    14:07 15.07.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    20 26 Отговор
    Та това "нещо" - бледа сянка на човек освен "комунист" - не намирам друго какво да му кажа !

    14:07 15.07.2026

  • 36 Бгг

    32 10 Отговор
    А бе как така редактора на "Факти" пусна Петър Волгин? Много люде ще обърнат палачинката и ще посрещат руснаците на Дунава.

    Коментиран от #47

    14:07 15.07.2026

  • 37 смях в залата

    16 35 Отговор
    1968 година Тодор Живков изпрати български войници в Чехословакия за да потушава бунта срещу съветската власт. Сега Радев се готви да изпрати войници срещу Украйна и коалицията на желаещите

    14:07 15.07.2026

  • 38 Иван 1

    17 11 Отговор
    Браво с две ръце съм за

    14:07 15.07.2026

  • 39 Никой няма да заминава на фронта!

    31 3 Отговор
    Войната трябва да спре веднага!

    Коментиран от #63

    14:07 15.07.2026

  • 40 Някой

    28 11 Отговор

    До коментар #9 от "Алтернативен вариант":

    Никак даже нее алтернативен варианта ти. Защо неподкрепящите даването на пари, оръжие, горива, ток и какво ли още не, да трябва да се месят в чужди войни? Нали това казва Радев - не е наша война, няма да плащаме за нея и да спомагаме за разпалването ѝ. Който иска да се бие за Украйна - да ходи. Ако има такива, които искат да се бият за Русия - да ходят и те. Но останалите хора, които са за неутралитет и просперитета на българския народ да бъде на първо място в политиката на управляващите, не ги закачай с тъпите си предложения.

    Коментиран от #54, #56, #64, #130

    14:08 15.07.2026

  • 41 Анджо

    22 8 Отговор

    До коментар #28 от "Д-р Марин Белчев":

    Значи според теб Украйна трябва да капитулира.

    Коментиран от #62, #94, #157, #190

    14:08 15.07.2026

  • 42 Истината

    15 8 Отговор
    Точно позволено лиците марш на фронта да се бият за Украйна и да не се връщат в България, да се бият до последния украинец както казва зеленски!

    14:08 15.07.2026

  • 43 Ами те

    11 7 Отговор
    предлагаха да изпратят контингент,но Путин се хвана за ядрения кобур!

    14:08 15.07.2026

  • 44 гумен боташ крадев

    19 16 Отговор
    браво Волга , ще те туря вице на Иво лапача ...какво като си бил във възраждане ?? бързо ще минеш към прогресията и ти с цел нов мандат да лапкаш евраци без да правиш нищо..идеално си Волга за нашите редици от ПБ

    14:08 15.07.2026

  • 45 Майка ти

    16 13 Отговор
    Да ходи бе циганин

    14:09 15.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 смях в залата

    5 13 Отговор

    До коментар #36 от "Бгг":

    Ще ги посрещнем но зависи с какво. В Украйна ги посрещнаха и още ги благославят

    Коментиран от #83

    14:09 15.07.2026

  • 48 Хаха

    28 12 Отговор
    Нищо не пречи на всички, които толкова много настояват България да бъде част от какви ли не "коалиции на желаещите", моментално да изпълнят това си съкровено желание и да заминаг на фронта в Украйна.

    Да,да,каза им го 😁

    14:09 15.07.2026

  • 49 Факт

    20 13 Отговор

    До коментар #34 от "Аз съм веган":

    Тука бензин има благодарение на Русия

    14:09 15.07.2026

  • 50 Дръндрън

    14 23 Отговор
    Заминавай ти, бе, че вождът ри се нуждае от безмозъчно пушечно месо !

    В момент на агресия, да не подкрепиш нападнатия, а да стоиш настрана си е подкрепа на агресора ! А крадев дории морална подкрепя не оказва ... Срам и позор !!!

    Навремето Кан Тервел без никой да го моли, се притичва на помощ на византийците и попилява арабите. Затова е и наречен Спасител на Европа !

    А този тук - путински слуга ... подкрепял мира, искал преговори ... войната нямало да спре с военни средства, ами трябвало дипломация ..., дръндрън !

    Не си спомням крадев да е предприел дипломация към вожда си путин да спре тази братоубийствена война, нали ?!
    А ако военните са излишни, ами да закриваме армията и лрадев да връща априте, които е вземал бадева !

    Тъкмо ще си вържем бюджета и дори ще сме на ПЛЮС !

    Коментиран от #225

    14:10 15.07.2026

  • 51 Пришелец

    7 13 Отговор
    Снимката с дъгата зад теб не е случайна.Тя е символичният знак,защо ти няма да си войник.

    14:11 15.07.2026

  • 52 ххххх

    18 21 Отговор
    Тоя русороб да си ходи в рашистан. Тук никому не е притрябвал.

    14:11 15.07.2026

  • 53 Излъган путинофил

    4 17 Отговор
    Повече няма да фъргам на мамника кРадев! Излъга ме много яко с оная снимка с вожда ни Путин! Занапред пак ше фъргам само за Възражданту! Да живее пешо Волгата и да живей Възражданту!

    14:11 15.07.2026

  • 54 Нексус

    17 20 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Троле, няма как да пазим неутралитет - след Украйна са Румъния, Молдова и ние.
    Не трябва ли да спрем агресора или е важно да заработиш хонорара?
    Приказката да не се радваш за чуждия горящ покрив не я знаеш - не обичаме да четем, а?

    Коментиран от #71

    14:11 15.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Анджо

    10 11 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Ние може ли да имаме наша война и ако сме на същото дередже и другите кажат ,че не е тайна война, това значи ще ни затрият за 24 часа.

    Коментиран от #69

    14:11 15.07.2026

  • 57 Ха ха ха

    20 7 Отговор
    До един! Начело с шопарите и хитрият крадлив лисугер Желязков. С каски и раници и бодра песен. Да си носят и чувалите.

    14:12 15.07.2026

  • 58 Евгени

    8 5 Отговор
    Пепи от коя комисия е?

    14:12 15.07.2026

  • 59 Дръндрън

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Мда, в дълбока нелегалност са, никой не ги знае, особено путин :)))

    14:12 15.07.2026

  • 60 Някой

    19 8 Отговор
    Мда, само жени и деца, които искат демократинча държава, избивал Путин... Кажи нещо за избитите жени и деца в Ливан, Газа, Иран. Или те не са важни, защото не са искали демократична държава?
    Иначе, гледай каква демокраична държава е Украйна - всеки ден можеш да видиш стотици видеа от насилствената мо.ги.лизация - разбира се демократична. Или да прочетеш колко милиарда от помощите са откраднати от демократичната въ.рхушка на Украйна - излизат информации за купени луксозни имоти по света, я от жената на Зеленски, я от някой министър, или пък посланик (като случая с посланичката в САЩ от преди няколко дни). Абе, всичко е много демократично - точно по подобие на демокрациите на менторите на Зеленски.

    14:12 15.07.2026

  • 61 Цвете

    11 18 Отговор
    ДАЙ ПРИМЕР ПЪРВО СЪС СЕБЕ СИ. ЗАМИНАВАЙ НА ДОБРА ВОЛЯ В РУСИЯ И ТОГАВА ВАШИТЕ СЪПАРТИЙЦИ МОЖЕ ДА ТЕ ПОСЛЕДВАТ.НА ДОБЪР ЧАС И ГЛЕДАЙТЕ ДА ОСТАНЕШ ЗА ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВОЙНАТА. 🚶‍♂️‍➡️🚶‍♂️‍➡️🚶‍♂️‍➡️

    14:13 15.07.2026

  • 62 Човека КоZа

    18 3 Отговор

    До коментар #41 от "Анджо":

    Още не, още има много гняс която трябва да замине при Бандера.

    14:13 15.07.2026

  • 63 смях в залата

    16 14 Отговор

    До коментар #39 от "Никой няма да заминава на фронта!":

    Някой чувал ли е Радев да призове Путин да спре с агресията. Аз не съм. Чувам да не се помага на Украйна с мисълта да бъде заличена

    14:13 15.07.2026

  • 64 И кво като го казва това кРдеff?

    5 11 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Казва го за пред лапнишараните, дето още го следват, докато прави всичко изброено от теб и точно обратното това, дето казва.

    14:14 15.07.2026

  • 65 Бареков

    4 4 Отговор
    Само едно ще кажа, както Бойко ме нарече , само че доста по-голям

    14:14 15.07.2026

  • 66 Цончо

    8 7 Отговор
    С Пепи на сме виждали пуушка...

    Коментиран от #77

    14:14 15.07.2026

  • 67 Тома

    9 9 Отговор
    Волгин не искат бе батко.По добре им е да възхваляват укронацистите с пантиона събрани убийците на мирно население през ВСВ.А и живота им е много мил

    14:15 15.07.2026

  • 68 Малий

    9 13 Отговор
    Пешо волгата със смесеното име взима голяма европейска заплата. Апе и ръката дето го храни.

    Коментиран от #153

    14:15 15.07.2026

  • 69 Някой

    22 7 Отговор

    До коментар #56 от "Анджо":

    За жалост, или не - това е било положението ни почти 5 века. Турците са ни смилали бавно под благосклонните погледи на днешните бивши велики сили. И никой не си е мръднал пръста да ни помогне - нито кутренцето на левия крак дори.
    Само едни лоши руснаци са решили да ни помогнат, па може и да не е било напълно безкористно. Но са ни помогнали, с което са разгневили много яко бившите сега велики сили. Ако не бяха те, още щеше да носиш потури и да биеш чело в земята по 3 пъти на ден.

    14:15 15.07.2026

  • 70 Аз съм веган

    10 19 Отговор
    Между огромните уши на волгата има само ръждясали сърпове,чукове и петолъчки.

    14:16 15.07.2026

  • 71 Хочешпакдамигокушаш

    22 6 Отговор

    До коментар #54 от "Нексус":

    Марш на източния фронт да мреш за далаверите на Урсулите и Зеленяи еврей, бе мeкеpe паважно!

    14:16 15.07.2026

  • 72 Пепи

    7 11 Отговор
    е последна дупка !

    14:16 15.07.2026

  • 73 БРАВО !!!

    22 8 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯ КОЙТО СИ ОПРАВДАВА ЗАПЛАТАТА.

    14:17 15.07.2026

  • 74 Нещастници

    17 6 Отговор
    Подкрепям с три ръце, ше платя лично билета на всеки, който отиде да се жертва за фашистите!

    14:17 15.07.2026

  • 75 Русоробието си заработва комисион

    11 17 Отговор
    И нищо не пречи на такива -русороби-изменници като теб да се праждосат в русия, ама не ви изнася на външен кенеф...

    Коментиран от #86

    14:17 15.07.2026

  • 76 555

    11 17 Отговор
    Откакто се помня тоя Волгин трови публичното пространство с антибългарски опорки. А защо българската държава му плаща заплата, е пълна мистерия.

    14:18 15.07.2026

  • 77 Костя €патриотарина

    7 8 Отговор

    До коментар #66 от "Цончо":

    Как, ма Цоне, не сте виждали с Пепито пушка? А моята подрязана къса карабина не сте ли я лaпали?

    14:18 15.07.2026

  • 78 Парадокс

    11 1 Отговор
    Възраждане са в европарламента,ПБ -не!

    14:18 15.07.2026

  • 79 Всички копейки

    8 14 Отговор
    Да си ходят в руСССия, при това положение.

    14:19 15.07.2026

  • 80 П.България

    6 5 Отговор
    На следващите евроизбори,путинистите ще вземем власта!

    14:19 15.07.2026

  • 81 Как е възможно

    8 15 Отговор
    това генетично недоразумение да паразитира в Брюксел? Коя е тази демокрация, която има нужда от този плаз.модий?

    14:19 15.07.2026

  • 82 604

    7 0 Отговор
    Е нъл съ желащи ...ко чакат...

    14:19 15.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ъъъ

    13 5 Отговор
    Само дето ме става ясно както точно желаят в тази коалиция? Да пращат оръжие? Ми те нямат..... Пари? От де? И пари нямат...Да отиват на фронта не искат.... И какво всъщност желаят, че са се кръстили "коалиция на желаещите"?

    14:21 15.07.2026

  • 85 Аз съм веган

    9 8 Отговор
    Който смята че ушите на волгата са по-смешни от на мунчо да натисне + Който не да натисне -

    14:21 15.07.2026

  • 86 604

    6 11 Отговор

    До коментар #75 от "Русоробието си заработва комисион":

    Коалиция на желащи за раша НЯМА. За туй мешката и при зеля

    14:21 15.07.2026

  • 87 Пешо Дунавин

    8 9 Отговор
    Аз съм Пешо и взимам 25 000 евро заплата от Брюксел и още толкова от Москва.Пожелавам същото на всички късащи ризи за другаря Путин.

    14:22 15.07.2026

  • 88 Така е

    5 10 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":

    Щом в Европейския парламент съществуват и се изказват такива членове като Пепи Волгата, краят на ЕП е близо.

    14:23 15.07.2026

  • 89 Калитко

    10 6 Отговор
    ЕС били фашисти,ама Пепи е в парламента,а не в балкана!

    14:23 15.07.2026

  • 90 гост

    4 5 Отговор
    Вземи и се гръмни,недоразвита амеба...

    14:24 15.07.2026

  • 91 Само да добавя

    9 3 Отговор
    Ама начело с лидерите си, които говорят, че са готови да пролеят кръв. Ама не своята кръв, братя, а кръвта на народите си!

    14:24 15.07.2026

  • 92 Хахахаха

    7 10 Отговор
    Всички от коалицията на нежелаещите да заминава на руския фронт волга! ЕС няма нужда от предатели.

    Коментиран от #97, #107

    14:25 15.07.2026

  • 93 Хахахаха

    7 4 Отговор
    Даже и никой не ви е искал хора да заминават, а само оръжие, ама вие плашите и хора да пращате. Вън от ЕС ма й му но!

    14:25 15.07.2026

  • 94 Д-р Марин Белчев

    10 2 Отговор

    До коментар #41 от "Анджо":

    Имам голяма симпатия и към украинския и към руския народи, които са близки, но все пак различни народи и би трябвало да бъдат приятели.
    Възхищавам се на смелостта на обикновените украинци, не на техните схемаджии управници. Жал ми е за обикновените руски момчета, които гинат в месомелачката, в която ги хвърлят мазните генерали и политици.
    Не мисля, че Украйна трябва да капитулира, но трябва да са готови за сериозни компромиси. Винаги за постигане на споразумение се иска и двете страни да направят компромис и рядко единият е по-малко прецакан от другият.
    В същото време не може постоянно да се дразни една ядрена сила, защото в един момент, може да използва ядрено оръжие, от което вече се въздържат, и Слава Богу, 4 години.

    14:26 15.07.2026

  • 95 по какво ще познаете простака

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":

    Това че никога не взема отношение по казаното от някого, а се вглежда във въжбражаеми негови недостатъци и други незначителни простотии, които този простак иска да ни наложи и да се изложи.
    ТОЧНО ТАКА! Всички у нас укро-фашисти да отидат на фронта там барабар с децата си, например ревльото пасито, натагаренко, ивайло нискочелия, малтинчо мичитлов и т.н.

    14:27 15.07.2026

  • 96 Ами сега?

    3 8 Отговор
    Тая шушумига толкова ли за умен се има, че и акъл се опитва да дава на другите? А Петър Петров Георгиев (самонарекъл се Волгин) какво се услушва, че не даде пример? Нищо, че ще е от другата страна, но пък съвсем сам и без никаква външна намеса си я е избрал.

    14:27 15.07.2026

  • 97 Махахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Точно щото са нежеалещи никъде няма да занимават! А вие укропарцалите, като сте толкова уж желаещи, защо не сте в калта на източния фронт, а само тролите от oпърдянитeсижълтосини дивани?

    Коментиран от #105

    14:27 15.07.2026

  • 98 големсмях

    3 9 Отговор
    Този боклук да не би да се връща от руския фронт...ААА....хорошо е в мръсната Европа ...Има бензин..има спокойствие ,има лъскави ресторанти ...лъскави возила и 5 звездни хотели ...И 20 000 еврака заплата ....И тъпи българи,които са го пратили в Брюксел.

    14:28 15.07.2026

  • 99 Надявам

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Феникс":

    се правиш разликта между политик и зуранлист? Политик трябва дас е придържа към "добрият тон" и да каже същите неща, но малко завоалирано. Радев обшо вето каза същото, но на политчески език.. Докато журналиста има възможността да използва доста по-широк спектръ на изразяване. Така че, всеки може да каже всичко, но трябва да се съобази с това кой е, какво представлява и каква длъжност заема.

    14:29 15.07.2026

  • 100 Гаубица та дрънка

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Мирчевата стреля НАЗАД, след като е изял един казан БОБ....

    14:29 15.07.2026

  • 101 Пурко

    4 6 Отговор
    Депутат за един мандат!

    Коментиран от #113

    14:29 15.07.2026

  • 102 Как

    7 9 Отговор
    Ленин , а пардон Волгин друго не може да каже.Трябва да си заслужи хонорара от Митрофановная.

    14:30 15.07.2026

  • 103 Обективни истини

    8 9 Отговор
    Кратко, точно и ясно казано. Браво !

    14:30 15.07.2026

  • 104 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    7 8 Отговор
    Този рашистки агент кога ще върне евро заплатите? Нали от пасоля му плащат в руби. Национален предател.

    14:30 15.07.2026

  • 105 Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #97 от "Махахаха":

    Сериозно ли бе копей. Ако не спреш войната сега, войната ще дойде при теб! Нацистките държави и лидери, никога не спират сами! Те биват спирани! Някой трябва да ги спре! За това раша трябва да бъде спряна сега, а не след това! Щот след това ще е по-трудно, а и ще се наложи ти да воюваш.

    14:31 15.07.2026

  • 106 Цвете

    6 10 Отговор
    ДАЙ ПРИМЕР ПЪРВО СЪС СЕБЕ СИ. ЗАМИНАВАЙ НА ДОБРА ВОЛЯ В РУСИЯ И ТОГАВА ВАШИТЕ СЪПАРТИЙЦИ МОЖЕ ДА ТЕ ПОСЛЕДВАТ.НА ДОБЪР ЧАС И ГЛЕДАЙТЕ ДА ОСТАНЕШ ЗА ПО ДЪЛЪГ ПЕРИОД ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВОЙНАТА. 🚶‍♂️‍➡️🚶‍♂️‍➡️🚶‍♂️‍➡️

    14:31 15.07.2026

  • 107 веселяко хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Такъв ти е и алъкът. Никакъв. Разбира се нападнатата и низвергната страна според джендър-невроатлантиците е укро-бандерската така, че на нея трябва да се помага. А с ЯДРЕНА СИЛА трябва да се внимава. Нищожествата дразнеха Русия с различни номера на използване на окраината й и не вярваха, че Русия ще я нападне. Има ли поне един човек, и най-простият на света, да не знае, че украината е използвана от колективният западнал да дразни Русия???? Кой освен есср-то дава пари и оръжие? Дори тръмпчо започна да шикалкави, а байдънчо и без това не знаеше какво прави.

    Коментиран от #119

    14:31 15.07.2026

  • 108 съученик

    5 3 Отговор
    Като малак тоя го имахме за идиота на махалата.

    14:32 15.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Политкоректен

    4 1 Отговор
    Хайде сега с лошо. Те искат война, ама някой друг да се бие.

    14:32 15.07.2026

  • 112 Спиране на всякаква помощ

    5 5 Отговор
    За Украйна и войната ще приключи по естествен път. Нека по-силният победи, който и да е той.

    Коментиран от #128, #143

    14:33 15.07.2026

  • 113 нали си пурко,

    5 3 Отговор

    До коментар #101 от "Пурко":

    мислиш по пурковски. Руднаците казват: ще поживеем, ще видим колко мандата ще има Волгин.Не се учудвам, че не разбираш - невроатлантиците - джендъристи утекоха.

    14:34 15.07.2026

  • 114 Хахахаха

    4 9 Отговор
    И още веднъж, копейки защо подкрепяте кражбата на чужда територия на суверенна държава и подкрепяте убийствата на нейното население? Това нормално ли е?

    Коментиран от #118

    14:34 15.07.2026

  • 115 Тагаренко

    8 3 Отговор
    С Мони Пуси записваме желаещи за фронта.Ленче Кремче и Надка вънкашната се записаха за медицински сестри.

    Коментиран от #196

    14:34 15.07.2026

  • 116 Дика

    7 6 Отговор
    Волгин, idiot, коалицията не е за отиване на фронта, а за осигуряване на противоракетна отбрана на Украйна.

    Коментиран от #122, #135, #168

    14:35 15.07.2026

  • 117 Ма наф

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Мара и тя на фронта, за радост на войниците.
    И да крещи силно:
    -По пет на нощ, по пет на нощ!

    14:36 15.07.2026

  • 118 Завърнал се

    6 4 Отговор

    До коментар #114 от "Хахахаха":

    Щото комунист освен да краде и убива друго не може.

    Коментиран от #169

    14:36 15.07.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 8 Отговор
    А ТИ "ВОЛГО" ZAMИНАВАЙ В КРИМ ДА БРАНИШ ФАШИZMA HA ПУТЛЕР .........,............,

    14:36 15.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Хахахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #116 от "Дика":

    Волгата е убиец, харесва му да убиват украинци в Украйна, за това не подкрепя коалиция на желаещите. Както и радев и копейките. Всички са убийци за това не искат щит над Украйна.

    Коментиран от #134, #139, #141

    14:39 15.07.2026

  • 123 Казуар

    5 5 Отговор
    Другарю Волгин, ти си пример за думите - храни куче да те лае.

    14:39 15.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Плешив палячо

    9 7 Отговор
    Няма нужда от това,а от милиони ракети и дронове,но дотогава Масква отдавна ще е приключила поради липса на горива!!!

    14:41 15.07.2026

  • 126 Хи хи

    10 5 Отговор
    БРАВО Волгин, право куме в очи !! На който са му мили урките, чамадан, вакзал, Кийййййф !!

    Коментиран от #136

    14:42 15.07.2026

  • 127 един банан отзад

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Пешо ВОЛ ГАТА":

    И хващай пътя за Бандеристан.

    14:42 15.07.2026

  • 128 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #112 от "Спиране на всякаква помощ":

    Защо по-силния трябва да побеждава бе? Ами утре Турция ако нападне, пак ли ще викаш, по-силния да побеждава? Вие законите на джунглата ли ще прилагате? Това само ще докара много, много войни, а не мир. На Украйна са дадени гаранции за териториалната цялост. Ако не ви е ясно, Великобритания и САЩ са длъжни да помогнат, след като третия гарант ги нападна.

    14:42 15.07.2026

  • 129 Ха-ха

    2 3 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ 💸!

    14:42 15.07.2026

  • 130 Алтернативен вариант

    7 8 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    Трябва да си абсолютно сляп, за да твърдиш (както и руменчо), че това не е наша война.
    Преди да започне пълномащабното нахлуване в Украйна, путин постави ултиматум на НАТО - да се върне в състоянието от 1997г.. Защо? Кой е той, че ще определя политиката на суверенни нации?
    Ако чуеш руските пропагандони (които имитира пепи волгата) - рашата се бори с целия Запад. Значи и с нас. И твърдиш, че това не е наша война. Ами наша е. И по-добре да помагаме с каквото може - пари и оръжие, за да спрат рашките на украинска територия, а не утре да се събудим с руснаци на Дунава. И радев е просто руска пионка - менте орбан от китайски сайт за боклуци.

    Коментиран от #147, #205

    14:43 15.07.2026

  • 131 ръждясала руска волга

    5 7 Отговор
    Тоя плешив смрадник русофил кога ще заминава да брани Масква?

    14:43 15.07.2026

  • 132 Удри евраста с лопатЕто

    4 3 Отговор
    Ми прав си е, обаче те много желаят ама не искат.

    14:43 15.07.2026

  • 133 Сам сред вълци

    5 0 Отговор
    Колко е смел Пепи !

    14:44 15.07.2026

  • 134 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахаха":

    ХА ХО, то у...йците в У...йна ги избиваха други у...йци❗ Ама ти откъде да знаеш,
    те ОТпосолствоТО не ви дават достъп до независими източници на информация❗

    14:44 15.07.2026

  • 135 ТИР

    5 6 Отговор

    До коментар #116 от "Дика":

    Абе човека е прав,, нито стотинка За чужди мераци,,,който има желание нека дарява от своите спестявания но не от Изтарбушения държавен бюджет..!

    14:44 15.07.2026

  • 136 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #126 от "Хи хи":

    На който са му мили рашите, чамадан, вокзал, масква! България е държава от ЕС и НАТО и вие нямате право да живеете в държава от тези съюзи.

    Коментиран от #142, #149

    14:44 15.07.2026

  • 137 А ти в Сибир

    7 6 Отговор
    България не е за харизване на блатните уродняци.

    14:44 15.07.2026

  • 138 Волгин

    1 3 Отговор
    ми напомня, Димитров в Лайпциг!

    14:45 15.07.2026

  • 139 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахаха":

    Тва си е проблем на урките, те да се оправят !! Ей го тяхното президентче да заминава за Москва и да преговаря за мир !!! Ако не може да договори мир, значи е некадърник и следва да бъде сменено !!

    Коментиран от #173

    14:45 15.07.2026

  • 140 СВО то се провали бе🤡🤡🤡

    5 1 Отговор
    Ббоклук.Сегс ще те изгонят и от там(Брюксел?

    14:45 15.07.2026

  • 141 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #122 от "Хахахаха":

    Даже НЕ знаеш, че КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ няма нищо общо с никакъв щит на У...йна❗
    Тя желае да се настани в У...йна.....
    СЛЕД КАТО СВЪРШИ ВОЙНАТА‼️

    Коментиран от #145

    14:46 15.07.2026

  • 142 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #136 от "Хахахаха":

    Че ние за кво да ходим, като Русия ще дойде тука !!! Така казаха зеленото жуже и нато !!

    Коментиран от #156

    14:47 15.07.2026

  • 143 Аааааа нема,нема

    4 5 Отговор

    До коментар #112 от "Спиране на всякаква помощ":

    Докато укрите не утепат 5 милиона ватенки.

    14:47 15.07.2026

  • 144 Нилолай

    3 3 Отговор
    Волгин е бледа сянка на Слабаков !

    Коментиран от #172

    14:47 15.07.2026

  • 145 Тихо пик04!

    3 4 Отговор

    До коментар #141 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #155

    14:48 15.07.2026

  • 146 Не би било лошо

    1 2 Отговор
    Даже е поучително, но няма да стане!

    14:49 15.07.2026

  • 147 млад еврас

    4 6 Отговор

    До коментар #130 от "Алтернативен вариант":

    Разбира се, че е наша война, все пак ние я започнахме, за целта направихме майданче, въоръжихме укрите, отказахме се от Руски евтини ресурси, мълчахме си кога трпаха по Донбас и Луганск и за капак решихме да ги приемем в НАТО и да сложим натовски ракети на няколко километра от Москва, е да де ама Руснаците не биле maлoуmни и взеха, че отвърнаха на удара и то тежко, кой квот си надроби това ще сърба, сърбай еврас.

    Коментиран от #170, #235

    14:49 15.07.2026

  • 148 Пръц

    3 5 Отговор
    По-скоро всичките путиноидчета, които ни поучават кой, кога и как е защитавал българското православие, да си съберат багажите и в Масква. Що не?
    Волгин що не си сдаде заплатата от 10к евро от лошата брюкселска бюрокрация и не ходи да защитава ценности на Изток??

    Коментиран от #164

    14:50 15.07.2026

  • 149 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 4 Отговор

    До коментар #136 от "Хахахаха":

    ХА ХО, не ти е лесно да си Т.Ъ.П. и да пишеш без да разбираш за какво иде реч❗
    Това , че някой не иска да налива пари в каца без дъно- не означава , че е Путинист❗
    За ТЪ.Панарче, като тебе-
    ако не харесваш ЦСКА , това не те прави фен на Лудогорец❗

    Коментиран от #161

    14:51 15.07.2026

  • 150 Един

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Щото ни прецакахте да нямаме наша

    14:51 15.07.2026

  • 151 Амуджи Амударьов

    2 0 Отговор
    Прав си брадчет колега!

    14:52 15.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 ТИР

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Малий":

    Точно така трябва да се държи всеки депутат а не да се оглежда за подаден сигнал ,,, Депутат е все пак не е Послушник,,!

    14:52 15.07.2026

  • 154 Удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор
    На който са му мили укрите, чамадан, вокзал, Киев! България е държава от ЕС и НАТО и вие нямате право да живеете в държава от тези съюзи, укрия не е в никой от тях.

    14:53 15.07.2026

  • 155 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #145 от "Тихо пик04!":

    Ех, ПИ-КЛЬО, ПИ-КАЕЩ СРЕЩУ ВЕНТИЛАТОРА,
    Поне да беше прочел кой и с каква идея създаде КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕШИТЕ‼️

    14:54 15.07.2026

  • 156 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #142 от "Хи хи":

    Ама чакай бе копей, нали горе пишете, че рашата нямало да напада никой, а тука пишеш че щяла да дойде? Тя по принцип раша, никога не си е заминавала от България, но това е друг въпрос. България винаги е била руска губерния, погрешка влязла в ЕС в опит да бъде цивилизована, но не се получава.

    14:54 15.07.2026

  • 157 ПроблеМът

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Анджо":

    там ви е проблемът на всичките "мироносци". Спирането на войната не зависи от Украйна, а от Русия. Тя е тази, която я започна и нелепо да се мисли, че ще я спре преди пълното унищожение на Украйна. Същият таратор се готви в Армения, в Босна, Сърбия вече се опита да инициира конфликт в Косово преди една година..
    Тази война е за съществуването на Европа като обединен съюз, не се заблуждавайте.

    Коментиран от #171

    14:54 15.07.2026

  • 158 Имаше един списък

    2 0 Отговор
    миротворец ли беше..що ли?За какво беше този списък,а?

    14:54 15.07.2026

  • 159 Ханс

    4 3 Отговор
    Украина победи

    14:55 15.07.2026

  • 160 Удри копейката с манивелата!

    4 2 Отговор
    Докато се изправи! Манивелата.

    14:56 15.07.2026

  • 161 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #149 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Единствената каца без дъно от държавите е България! Налети милиярди евро от ЕС, а резултат НУЛА! Пари няма, а и нищо не се вижда какво е направено с тези пари. С парите които Украйна получава, поддържа жива държава с милионно население по време на война, поддържа икономиката и, и направиха оръжия за милиярди. Всъщност парите които отидоха за Украйна, са доста добре оползотворени от колкото кацата без дъно България!

    Коментиран от #183, #189, #192

    14:58 15.07.2026

  • 162 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Ква е таз kрва и за какво се бори?

    14:58 15.07.2026

  • 163 Нексус

    6 2 Отговор
    Изтрит коментар от факти ру: Защо руското мекере Пьотр Волгин не е депортиран еднопосочно за Сибир?
    Защо търпим такива предатели и отпадъци?
    Няма ли един почтен журналя, който не е подлизурко и лизач и да обясни на руслямистанеца Пьотр, че не трябва да се жалят пари за борба срещу световен агресор?
    Че свободата е по-ценна от някакви хартийки?
    Че диктатурата няма място в 21 век?
    Всички ли сте подлеци и руски лизачи???

    14:58 15.07.2026

  • 164 ПРЪЦ

    2 4 Отговор

    До коментар #148 от "Пръц":

    По-скоро всичките зеленоидчета, които ни поучават кой, кога и как е защитавал българското православие, да си съберат багажите и в КИЕВ. Що не?
    Еврасчетата що не си сдат заплатите дето вече е в евро от лошата брюкселска бюрокрация и не ходят да защитават евраските ценности в укрия ??

    14:58 15.07.2026

  • 165 Предател

    4 1 Отговор
    Ми направо да станем руска република , защо да се мъчим да даваме пари за НАТО !? Защо да дава ме стотици хиляда за Евро депутати ? А може Путин да ни даде някоя коричка .

    14:59 15.07.2026

  • 166 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Точно така":

    Турците са вдъхновени от резултата, който са постигнали - ти си първият мъж забременили го и вече родил. Само рожбата ти да не се пръкна комунистче като теб, защото БАЩИТЕ му са натовци 🤣

    14:59 15.07.2026

  • 167 НЕ ЗНАЕХ,

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Анджо":

    ЧЕ ДА СИ
    ПОДЛОГА НА КРАДЛИВАТА КОРУМПИРАНА УРСУЛА
    Е ПО-ПРЕСТИЖНО.

    14:59 15.07.2026

  • 168 Мислиш си, но

    2 3 Отговор

    До коментар #116 от "Дика":

    Във Франция не мислеха така, сформират контингенти всяка от страните, първоначално ги пращат в Полша за адаптация.

    Коментиран от #230

    14:59 15.07.2026

  • 169 Комунист икономист няма

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Завърнал се":

    никоя мандра не е сигурна когато има комундета наблизо

    15:00 15.07.2026

  • 170 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #147 от "млад еврас":

    Ами пич, руските ракети са само на няколко километра от държавите от НАТО, и то от много години е така! Някога да е било проблем за НАТО?

    Коментиран от #184

    15:00 15.07.2026

  • 171 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #157 от "ПроблеМът":

    А тараторЪТ в Босна, Сърбия, Косово....го забъркаха тези дето бомбиха Югославия ❗

    Преди това нямаше такива държави❗

    15:00 15.07.2026

  • 172 СМЕХ

    4 2 Отговор

    До коментар #144 от "Нилолай":

    Волгата си е опитен минедчия.🤣

    15:00 15.07.2026

  • 173 ТИР

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Хи хи":

    Къде ще отиде тоя дето свири с оная си работа ,,, кой ще му разреши да преговаря като суспея сигурност го държат здраво за то п ките...

    15:01 15.07.2026

  • 174 Абсолютно правилно

    2 2 Отговор
    Освен това вчера на парада в Париж забелязах че украйна е променила знамето си в турско синьо и златно жълто , което значи че се е възгордяла. Само коалицията на желаещите където си оставаме и ние за съжаление само те не виждат горделивостта на Украйна. Но това може да струва скъпо на коалицията.

    15:01 15.07.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Комшия

    4 0 Отговор
    Пешо никога не е имал Волга!

    15:01 15.07.2026

  • 177 Ттттт

    4 0 Отговор
    Що бе Петре. Фронтът има две страни. Едните на страната на Украйна а вие към Русия.

    15:02 15.07.2026

  • 178 млад еврас

    1 1 Отговор
    Сърбайте евраст, това което си надробихте, минусчетата няма да ви спасят, или на фронта в Киев или сърбате, сърбай еврас.

    15:02 15.07.2026

  • 179 отврат

    4 0 Отговор
    Ох,недоразумение пълно с евра и евро екстри!
    Ами и ти стани депутат от руската дума!

    15:02 15.07.2026

  • 180 Хаха

    2 0 Отговор
    Олга-Волга

    15:03 15.07.2026

  • 181 а този клепоух

    6 0 Отговор
    герой защо не си ходи в русията, а се скатава в брюксел ,и лапа евраци?

    15:03 15.07.2026

  • 182 Статистик

    1 0 Отговор
    Това е второто изказване на Волгин!Най -скъпо платеното в Брюксел!

    15:05 15.07.2026

  • 183 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #161 от "Хахахаха":

    Къде са милиярдните европейски средства получени от кацата без дъно България, копейки? Къде са всичките тези милиярди, платени от западните данъкоплатци за България? Какво сте направили с тези пари, къде са? Къде са отишли в кацата без дъно България, наливани милиярди в продължение на 20 години? Ей на това му викам каца без дъно.

    Коментиран от #188

    15:05 15.07.2026

  • 184 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #170 от "Хахахаха":

    Ами пич, руските ракети са само на няколко километра от държавите от НАТО, и то от много години е така! Някога да е било проблем за НАТО? - Както и ракетите на НАТО са на същите километри и нещата си вървяха мирно и тихо, но НАТО реши да ги приближи още и нещата се провалиха.

    Коментиран от #191

    15:06 15.07.2026

  • 185 Знаете ли че

    0 1 Отговор
    Волгин е имал Запорожец?

    15:07 15.07.2026

  • 186 Всички заминават на фронта !

    2 2 Отговор
    Няма да има концерт по желание. Концерта по желание свърши. Русия вече е обект на агресия и дори да не иска тя вече е принудена да се защити. Би трябвало да отвърне на удара. Защо са и тия орешници и сармати ?!? Защо са и тия ядрени бойни глави. Да ги сложи в орешниците , ако не ще загине ! Съжалявам но това е истината.

    Коментиран от #198

    15:09 15.07.2026

  • 187 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    2 1 Отговор
    Г-Н П. ВОЛГИН ОТНОВО И ОТНОВО Е АБСОЛЮТНО ПРАВ!

    ОЧАКВАМ "$водната м€дия" ДА НЕ МИ ИЗТРИЕ И ТОЗИ ПЪТ КОМЕНТАРА!

    Коментиран от #207

    15:09 15.07.2026

  • 188 Удри евраста с лопатЕто

    1 2 Отговор

    До коментар #183 от "Хахахаха":

    А защо питаш копейките къде са парите от европа, мъдри евроатлантици като костов, тиквуня, шиши, про100то, кокоря, ленчето питай, само видни евроатлантици ни управляват вече 25 години тях питай.

    Коментиран от #195

    15:10 15.07.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Има Решение

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Анджо":

    Все някога войната трябва да приключи и решението е : Граница от Киев към Одеса и на който където му хареса.

    Коментиран от #232

    15:10 15.07.2026

  • 191 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #184 от ".....":

    НАТО е военен съюз и всяка суверенна държава има право да си избира военен съюз, в който иска да влиза, ясно ли е? Тупин като подписа военен съюз със С. Корея, да не би НАТО да я нападна? Рашата има достатъчно други военни съюзи с други държави, какъв е проблема? Защо държавите в НАТО, да нямат право да влизат във военни съюзи в които искат? Те си имат собствени национални интереси и не са им важни руските национални интереси!

    Коментиран от #197

    15:11 15.07.2026

  • 192 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #161 от "Хахахаха":

    ХА ХО , то верно скоро У...йна може да остане с "милионно" население❗ От 40 милиона вече е с има-няма 20 милиона❗
    А какво е направила с парите се вижда от снимката със ЗЛАТНО.ТО ЦУ.КА.ЛО НА ZE❗
    Както и снимките с микробуса с кюлчета злато и пачки€ , явно "ресто" за ЕсеС ❗

    Коментиран от #210

    15:12 15.07.2026

  • 193 Ицо

    1 2 Отговор
    Госпожата,не змам москвич ли е,или волга,но е права!

    15:12 15.07.2026

  • 194 а$€н от хА$КОВО

    1 1 Отговор
    а$ Н€ МОГА ДА ОТИДА, ЗАЩОТО ИМАМ ЧАС ЗА МАНИ КУ(Ю)Р,
    А И Н€ $ъм ПОЛУЧИЛ ОЩЕ НАЙ-НОВИТЕ нато-ВИБРАТОРИ С ОХЛАЖДАЩ ЕФЕКТ, ВСЕ ПАК Е ЛЯТО!

    15:13 15.07.2026

  • 195 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #188 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Дали?

    15:13 15.07.2026

  • 196 РАЗСМЯ МЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Тагаренко":

    СТРАХОТНО ЧУВСТВО ЗА ХУМОР.

    15:13 15.07.2026

  • 197 Удри евраста с лопатЕто

    3 1 Отговор

    До коментар #191 от "Хахахаха":

    Пич, наистина ли си ги мислиш тея неща, суверенни държави, всеки щял да влиза в съюзи където си иска, а е пий си хапчетата и лягай, че яко се излагаш.

    Коментиран от #202

    15:14 15.07.2026

  • 198 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #186 от "Всички заминават на фронта !":

    Защо рашата се "защитава" на чужда територия? Аз като вляза у вас ли защитавам моето жилище? Да се изтегли, има си много лесен вариант.

    Коментиран от #208, #217

    15:14 15.07.2026

  • 199 Същото

    4 2 Отговор
    Не се ли отнася и за "коалицията на копейкаджиите"?

    15:15 15.07.2026

  • 200 То и ти може

    1 0 Отговор
    От Руска страна.Да пробваш как е

    15:15 15.07.2026

  • 201 Волгин

    1 1 Отговор
    Добре ли го казах ,Ваше Светейшество ?

    15:15 15.07.2026

  • 202 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #197 от "Удри евраста с лопатЕто":

    Пий си хапчетата, че се излагаш.

    Коментиран от #206

    15:16 15.07.2026

  • 203 радЪ дълбокатЪ

    1 1 Отговор
    И а$ $ъм МНОГО АНГАЖИРАН $ "борбата" $Р€ЩУ КО РУП ЦИЯ ТА,В КОЯТО Н€ УЧА$ТВАМ ЗА ЖАЛО$Т, И $ €ВРОП€ИЗАЦИЯТА НА Б€ЗПЛАТНАТА u$a РБ(РОМ$ КИ БУЛГА РИ$ТАН)!

    15:17 15.07.2026

  • 204 Емил

    3 1 Отговор
    Подкрепям !!!
    Точно така мислим и 66% от българите!
    Напълно безсмисленни разходи с цел да се угоди на нечии, но не и наши интереси!

    Коментиран от #231

    15:17 15.07.2026

  • 205 още

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Алтернативен вариант":

    по-юклии има и от теб, но това не ще ви помогне......

    15:19 15.07.2026

  • 206 Удри евраста с лопатЕто

    0 0 Отговор

    До коментар #202 от "Хахахаха":

    Нещо ме пунктираш ли, ми не изглежда умно, май не си послушал съвета ми за розовите хапченца, вслушай се имаш нужда и яко ти личи.

    15:21 15.07.2026

  • 207 Ценностна система

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    "$водната м€дия" винаги трие неудобните коментари несъобразени с наративите
    евро-комисията .

    15:22 15.07.2026

  • 208 !!!

    0 0 Отговор

    До коментар #198 от "Хахахаха":

    Раша атакувана на СВОЯТА территория-градове Москва,Санкт-Петрбург......и др.
    Тези градове са нападнати и с БПЛА и с ракети-западно производство.Знаеш за Това,елен?

    15:22 15.07.2026

  • 209 4567

    0 0 Отговор
    Останалите да отиват от другата страна на фронта.

    Коментиран от #213

    15:26 15.07.2026

  • 210 Но това е по тертипа на Запада

    3 0 Отговор

    До коментар #192 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Корупцията и в Украйна и в България е с благословията на Запада. Те така си живеят от векове явно Колонизаторите . Даже в ЕС са измислили схема за раздаване на пари на фирми които ги крадат без проблеми.

    Коментиран от #214

    15:27 15.07.2026

  • 211 Тъпа ушанка

    0 2 Отговор
    А ти Петър Ам Гъл Волгин, какво правиш в Европейския парламент при лошите западняци . Смучеш пари. Ми иди в Москва, ама там ще ти дадат един гол у..

    Коментиран от #215, #216

    15:27 15.07.2026

  • 212 волгата

    0 1 Отговор
    ше дадели д на всички желаещи?

    15:28 15.07.2026

  • 213 Ми то най накрая така ще стане

    3 0 Отговор

    До коментар #209 от "4567":

    Всеки ден соросоидните тролове гонят русофилите да вървели в Москва. И те най накрая ще отидат. Време разделно .

    Коментиран от #218

    15:30 15.07.2026

  • 214 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #210 от "Но това е по тертипа на Запада":

    Ще си дойдем на думата❗

    15:31 15.07.2026

  • 215 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #211 от "Тъпа ушанка":

    И за кво да ходи в Москва, ми като ти се ходи някъде ти върви в Киев, и без това търсят спешно месо за фронта, ти ще си добра мръвка, що еврастите като няма кво да кажат и измислят и веднага отивай в Москва, ние живеем тук и искаме европа да остане добре, а това няма да стане с това управление и ще го променим, тук в европата, ти ходи къде ти е кеф.

    15:31 15.07.2026

  • 216 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #211 от "Тъпа ушанка":

    Че закво да заминава за Москва, като Москва ще дойде тука ??!!? Така казаха зеленото жуже и нато !!!

    Коментиран от #221, #228

    15:35 15.07.2026

  • 217 Това е територията на Съветския съюз

    3 0 Отговор

    До коментар #198 от "Хахахаха":

    Русия е наследник на СС и си е у дома. Това което става е гражданска война !

    15:35 15.07.2026

  • 218 млад еврас

    1 0 Отговор

    До коментар #213 от "Ми то най накрая така ще стане":

    То скоро и еврастите може да тръгнат към Москва, че в европа до няколко годинки нещата ще са много зле ако продължават с тая самоубийствена политика. Скоро и заеми няма да има кой да им даде, а китаеца изкупува всичко фалирало в европата на ишляме направо, зажоди, фабрики, складове и дълговете вече изкупуват ударно, евраста ще усети скоро дъха на дракона и ще боли.

    Коментиран от #226

    15:38 15.07.2026

  • 219 Сергей Хрушчов

    0 2 Отговор
    Всички копейкини и русофили да заминат за Сибир и да се трудят в колхози и заводи за победата на Путин

    15:38 15.07.2026

  • 220 Звездоброец

    1 2 Отговор
    Пешо прибира европейската заплата и съвсем "не си затваря устата" !

    15:38 15.07.2026

  • 221 Едно гадно лuлu шymчe е това жуже

    3 0 Отговор

    До коментар #216 от "Хи хи":

    Опитва се да отвори ТСВ с помощта на коалиция на желаещите невменяемите .

    Коментиран от #222

    15:39 15.07.2026

  • 222 Обаче да не се обърне

    3 0 Отговор

    До коментар #221 от "Едно гадно лuлu шymчe е това жуже":

    Срещу него тая коалиция на вярващите .

    15:41 15.07.2026

  • 223 .....

    1 0 Отговор
    Всички еврасти укрофили да заминат за Киев и да се записват в армията за победата на зеления гном.

    15:44 15.07.2026

  • 224 На срещата на върха на НАТО

    2 0 Отговор
    Урсула беше с кавалер и с дълга рокля както и госпожа Лили Марлен и тя. ...

    15:44 15.07.2026

  • 225 Окачи се

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дръндрън":

    На клон

    15:44 15.07.2026

  • 226 Дракона има исторически шанс да

    2 1 Отговор

    До коментар #218 от "млад еврас":

    Влезе в историята единствено ако помогне на Мечката , ако не Запада ще стигне до Голямата китайска стена кога кога защото без помощта на дракона мечката е обречена.

    Коментиран от #227

    15:49 15.07.2026

  • 227 Мечката се бие вместо дракона

    2 2 Отговор

    До коментар #226 от "Дракона има исторически шанс да":

    Ако дракона не се осъзнае и не и помогне може да загубят и двете велики сили защото Запада е Коварен Колонизатор с много макар и крадени пари , оръжия и технологии.

    15:52 15.07.2026

  • 228 От кога ги чакаме

    2 1 Отговор

    До коментар #216 от "Хи хи":

    На Дунава !?!

    Коментиран от #236

    15:54 15.07.2026

  • 229 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Не ги подценявайте,те са идиоти но в коалицията на Лаещите, и на фронта няма да отидат.

    15:56 15.07.2026

  • 230 Дика

    1 1 Отговор

    До коментар #168 от "Мислиш си, но":

    Контингенти ще има при спрели бойни действия, не сега.

    16:00 15.07.2026

  • 231 И АЗ ПОДКРЕПЯМ!

    1 0 Отговор

    До коментар #204 от "Емил":

    ИНТЕРЕСИТЕ СА ПРЕДИМНО НА КОРУМПИРАНАТА КРАДЛИВА УРСУЛА.

    16:01 15.07.2026

  • 232 Всичко поне до Днепър вкл. Киев е руско

    3 0 Отговор

    До коментар #190 от "Има Решение":

    Но за да има дълготраен мир цяла украйна трябва да я няма на картата.

    16:02 15.07.2026

  • 233 Ха ха ха

    1 2 Отговор
    Русофил наредил се на заплата в евро мразещ ЕС и България

    16:03 15.07.2026

  • 234 млад еврас

    1 0 Отговор
    Братя еврасти, или заедно да изпеем опелито на ЕС режима или да се вдигнем на революция и да спасим и го направим нормален и демократичен, какъвто трябваше да бъде.

    16:05 15.07.2026

  • 235 Алтернативен сценарий

    0 1 Отговор

    До коментар #147 от "млад еврас":

    Много руски телеги гледаш, уйче.

    Къде е сега янукович? Да ти кажа - комшия е на асад. До тях стоят празни апартаментите на мадуро и аятолаха. През ден звънят на орбан и сиярто да ги питат - какъв цвят да боядисат таваните. Апартамента на радев още не е готов.
    Русия започна тази война с речта на путин в мюнхен 2007 г. От разпадането на СССР те корумпират, къде успешно, къде не, властите във всички бивши съветски републики и най-вече в Украйна. Янукович беше вариант А - за окупация на Украйна, нахлуването в Крим и Донбас - това е план Б. Пълномащабната агресия - План В. Не е лошо да намалиш руските опорки, че мозъчните ти клетки съвсем намаляха.

    16:06 15.07.2026

  • 236 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #228 от "От кога ги чакаме":

    Ми доня мръсулиня, кая върхълъта и зеления гном казаха, че Русия щяла да дойде, разбира се, че на дунава ще я чакаш ти на турската граница ли ще я чакаш хахахаха.

    16:08 15.07.2026

  • 237 дракина и мечката са конбина

    1 0 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    16:13 15.07.2026

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