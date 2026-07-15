Петър Волгин: Всички от "коалицията на желаещите" да заминават на фронта

Нищо не пречи на всички, които толкова много настояват България да бъде част от какви ли не "коалиции на желаещите", моментално да изпълнят това си съкровено желание и да заминаг на фронта в Украйна.

Там ги чакат с огромно желание. България не бива да участва в такива безсмислени формати.

Както не бива да участва и в заема, а всъщност финансов подарък, който НАТО се готви да даде на Зеленски на стойност 70 милиарда евро. Унгария, Чехия и Словакия направиха точно това. Ние какво чакаме? Да не би да сме богата държава, която се чуди какво да прави с парите си?

Трябва категорично да се разграничим от действията на провалени политици като Мерц, Макрон, Стармър, Рюте. Продължим ли да припяваме в техния хора, ще затънем заедно с тях.