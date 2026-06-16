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Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО)

Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО)

16 Юни, 2026 14:10 1 425 27

  • стоян колев-
  • арестуван-
  • оръжие-
  • кокаин

Сигналът е подаден от случаен гражданин

Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 история

    36 2 Отговор
    Така и не разбрах кой е този човек .Вероятно е някакъв известен за които не съм чувал .

    Коментиран от #13

    14:14 16.06.2026

  • 3 Фейк

    5 4 Отговор
    Ха ха изгоря

    14:14 16.06.2026

  • 4 Чобанин

    32 6 Отговор
    Прилича на циганин от Калашниците.

    Коментиран от #6

    14:15 16.06.2026

  • 5 От коя

    23 2 Отговор
    ера го извадиха това чудо ?

    14:16 16.06.2026

  • 6 Сила

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Чобанин":

    Какалашкниците ....мамалигар некъв !!!?

    14:17 16.06.2026

  • 7 Кой

    8 2 Отговор
    Е тоя ?

    Коментиран от #12

    14:21 16.06.2026

  • 8 Докога ще правите сензация

    13 5 Отговор
    От ареста на някакъв дрогерист
    Затвор и конфискация на автомобилът

    14:23 16.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатанас Единотнас

    23 2 Отговор
    Какъв инфлуенсър е тоя бе? Безмозъчен примитив и наркоман. Такива утайки трябва да бъдат съдени на по 40 години каторга и да бъдат извеждани от обществото. За кой и с какво е полезен този наркоман??? Държавата ще се оправи когато подобни утайки бъдат изпратени в каторга за дълго

    14:26 16.06.2026

  • 11 Тоя е " инфлуенсър"

    2 1 Отговор
    На Фараона, там са всички откачашки

    14:27 16.06.2026

  • 12 Кобра Кай 🥋

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой":

    Пробвал е всички проститутки от алото. С друго не знам да е известен.

    14:28 16.06.2026

  • 13 Фарфалюлю

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "история":

    С нищо не е известен. Безмозъчен наркоман който трябва да бъде пратен в трудова колония до живот.

    14:28 16.06.2026

  • 14 Добре де

    7 1 Отговор
    Гледам му физиономията. Та кой ще изтърпи да го гледа такъв? Сбъркани хора.

    14:30 16.06.2026

  • 15 Сега

    6 1 Отговор
    Да проверят и всички инфлуенснати от него, бас ловя че ще намерят повече неща отколкото в този сопол

    14:33 16.06.2026

  • 16 Фен на Величие

    5 2 Отговор
    Учудвате ли се?
    Ей ,такива им са феновете

    14:34 16.06.2026

  • 17 Напишете

    4 2 Отговор
    От Бургас, симпатизант и агитатор в мрежата на Величие

    14:35 16.06.2026

  • 18 Уса

    1 2 Отговор
    Убте го да не се мъчи.Ние в сащ талива ги пускаме в гетото при нгрите без поп

    14:36 16.06.2026

  • 19 Зле сте

    2 2 Отговор
    Влезте в тубата. Бая шоу направи в последните няколко месеца.

    Коментиран от #25

    14:38 16.06.2026

  • 20 Тоя келеш що не го приберат.........

    2 1 Отговор
    При Бай Ставри

    14:39 16.06.2026

  • 21 Джендъро

    0 0 Отговор
    ... либералната гн ус из ака ей таквиз уро ди, кат тоя "инфлуенЦър"..... Цър-цър решил да се прай на Рамбо, ръйш лииии..... С водно пистолетчееее! Ненормалниците са пойчи от хрисимите в тая реСпубликаааа! Бай Ставреееее!!!

    14:44 16.06.2026

  • 22 Бай до 20

    0 0 Отговор
    Не при бай Ставри, а ми 919 в главата!

    14:44 16.06.2026

  • 23 МП4

    1 0 Отговор
    Вие от Факти вероятно сте същите индивиди като него ?? Аз не мога да разбера как може такива да ги ппавите известни , да си запълвате платформите с подобни ?? Този е един лентяи , психично болен , наркоман показващ дрога , компанионки , злоупотреба , насилствени актове и публично вземане на наркотици и този вие Фькти ми пишете статия и го разнасяте в инт пространството. Този трябва да бъде съден по закона за здравето , да бъде приведен в лечебно заведение и от там.да не излезе Или ако се докаже че може да носи Наказателна Отговарност да влезе в затвора !

    14:47 16.06.2026

  • 24 Антон

    3 0 Отговор
    Защо ни занимавате с такива? Показвайте деца с висок резултат от матурите , спортни постижения или интересни хобита.
    Никой не се вълнува от съдържанието на кофите за боклук.

    14:52 16.06.2026

  • 25 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зле сте":

    Виждаме му шоуто на наркомана и без да влизаме ни в туба, ни в бидон:)

    14:54 16.06.2026

  • 26 Разбирач

    1 4 Отговор
    Свобода за Бат Стоян, бе куки. Народът го обича, ще е следващия президент

    14:54 16.06.2026

  • 27 Киро Брейка

    3 0 Отговор
    Лично направи видео преди месец да благодари на този организъм , че го подкрепя. Цялото време заявяваше, че бил като него на млади години. Реклама- потресаваща
    Това е Величие, това е Киро Брейка , това са хората , които се привличат

    Докога органите на МВР ще си затварят очите?

    14:57 16.06.2026

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