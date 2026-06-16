Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО)

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.
Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.
Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.
Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 история
Коментиран от #13
14:14 16.06.2026
3 Фейк
14:14 16.06.2026
4 Чобанин
Коментиран от #6
14:15 16.06.2026
5 От коя
14:16 16.06.2026
6 Сила
До коментар #4 от "Чобанин":Какалашкниците ....мамалигар некъв !!!?
14:17 16.06.2026
7 Кой
Коментиран от #12
14:21 16.06.2026
8 Докога ще правите сензация
Затвор и конфискация на автомобилът
14:23 16.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сатанас Единотнас
14:26 16.06.2026
11 Тоя е " инфлуенсър"
14:27 16.06.2026
12 Кобра Кай 🥋
До коментар #7 от "Кой":Пробвал е всички проститутки от алото. С друго не знам да е известен.
14:28 16.06.2026
13 Фарфалюлю
До коментар #2 от "история":С нищо не е известен. Безмозъчен наркоман който трябва да бъде пратен в трудова колония до живот.
14:28 16.06.2026
14 Добре де
14:30 16.06.2026
15 Сега
14:33 16.06.2026
16 Фен на Величие
Ей ,такива им са феновете
14:34 16.06.2026
17 Напишете
14:35 16.06.2026
18 Уса
14:36 16.06.2026
19 Зле сте
Коментиран от #25
14:38 16.06.2026
20 Тоя келеш що не го приберат.........
14:39 16.06.2026
21 Джендъро
14:44 16.06.2026
22 Бай до 20
14:44 16.06.2026
23 МП4
14:47 16.06.2026
24 Антон
Никой не се вълнува от съдържанието на кофите за боклук.
14:52 16.06.2026
25 Споко
До коментар #19 от "Зле сте":Виждаме му шоуто на наркомана и без да влизаме ни в туба, ни в бидон:)
14:54 16.06.2026
26 Разбирач
14:54 16.06.2026
27 Киро Брейка
Това е Величие, това е Киро Брейка , това са хората , които се привличат
Докога органите на МВР ще си затварят очите?
14:57 16.06.2026