Инфлуенсърът Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО)

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като дал положителен полеви тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. Според информацията от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

Незабавно реагирали служители на „Магистрална полиция“, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от полевия тест за дрога се оказал положителен за кокаин, а това се вижда от клип, публикуван от самия него в Instagram. Инфлуенсърът дава и кръвна проба, като резултатите се очакват след лабораторните изследвания.

Проверка на оръжието показала, че то е за еърсофт.

Колев е задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място, потвърдиха за NOVA от Областната дирекция на полицията.