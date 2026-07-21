Кръвната пробата потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването. На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал автоматично оръжие. Проверка на оръжието показа, че то е за еърсофт.
Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.
На 17 юни Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев. На 25 юни Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра от "задържане под стража" в "домашен арест".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кръвната
18:23 21.07.2026
3 Що така
Коментиран от #14
18:24 21.07.2026
4 Хахахаха
18:25 21.07.2026
5 Оня под Коня
18:26 21.07.2026
6 Като
18:27 21.07.2026
7 Азз
18:28 21.07.2026
8 Мда
18:29 21.07.2026
9 Без
18:30 21.07.2026
10 Колю
18:31 21.07.2026
11 Бастардо
18:32 21.07.2026
12 Опааа
18:34 21.07.2026
13 Този е
18:39 21.07.2026
14 Томи
До коментар #3 от "Що така":Защото е ИНФЛУЕНСЪР - ти не четеш ли!?
18:42 21.07.2026