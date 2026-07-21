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Кръвната пробата потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

Кръвната пробата потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин

21 Юли, 2026 18:15 777 14

  • стоян колев-
  • проба-
  • кокаин

Инфлуенсърът беше задържан на автомагистрала „Тракия“

Кръвната пробата потвърди, че Стоян Колев е взел кокаин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кръвната проба за кокаин на инфлуенсъра Стоян Колев излезе положителна, след като той беше задържан на автомагистрала „Тракия“, по информация на NOVA от разследването. На 16 юни Колев даде положителен полеви тест за наркотици, а тогава сигналът беше подаден от случаен гражданин на телефон 112, който сигнализира, че от люка на движещ се автомобил инфлуенсърът размахвал автоматично оръжие. Проверка на оръжието показа, че то е за еърсофт.

Районната прокуратура в Пазарджик потвърди, че е прецизирала обвинението и то вече е базирано на химическата експертиза, която показва наличието на наркотични вещества.

На 17 юни Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев. На 25 юни Окръжният съд в Пазарджик измени мярката за неотклонение на тиктокъра от "задържане под стража" в "домашен арест".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кръвната

    1 0 Отговор
    пробата

    18:23 21.07.2026

  • 3 Що така

    8 0 Отговор
    Другите хорица чакат по 6 месеца, а на този гр0зник му излиза пробата след седмица -две!!!

    Коментиран от #14

    18:24 21.07.2026

  • 4 Хахахаха

    7 0 Отговор
    Български ценности. Без употребата на дрога и алкохол е забранено да се шофира в България

    18:25 21.07.2026

  • 5 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    Жалко, че такива смешници няма кой да им пише сценария кво да правят. То има, ама ни Въргала, ни Тошко Африкански нямат време.

    18:26 21.07.2026

  • 6 Като

    0 0 Отговор
    го е взел,изпил ли го е?

    18:27 21.07.2026

  • 7 Азз

    3 1 Отговор
    Теста е фейк, затова полицаите не искат да минават тестове

    18:28 21.07.2026

  • 8 Мда

    3 0 Отговор
    Ахилеца отива в панделата хаха

    18:29 21.07.2026

  • 9 Без

    5 0 Отговор
    И без проба му личи, че наркотиците са му убили доста мозъчни клетки.

    18:30 21.07.2026

  • 10 Колю

    7 0 Отговор
    Боже, само като му видиш физиономията на този....

    18:31 21.07.2026

  • 11 Бастардо

    4 0 Отговор
    Тоя го затваряйте,стига е замърсявал околното пространство с присъствието си.

    18:32 21.07.2026

  • 12 Опааа

    4 0 Отговор
    Боклук!

    18:34 21.07.2026

  • 13 Този е

    2 0 Отговор
    Много голям палячо...

    18:39 21.07.2026

  • 14 Томи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Що така":

    Защото е ИНФЛУЕНСЪР - ти не четеш ли!?

    18:42 21.07.2026

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