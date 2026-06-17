Констанца Рангелова: От три до шест месеца ще са нужни за връщане на старите цени на горивата

10 евро промяна на цената на барел е ориентировъчно 6 цента промяна на цената на колонката, ако приемем, че няма промяна между премиума при бензина и суровия петрол. Европа силно е ударена от спада на износа на дизелово гориво от Изтока. Това заяви пред Нова ТВ Констанца Рангелова, енергиен експерт.
Поясни, че са необходими месеци за възстановяване на ситуацията с горивата.
„Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове – нивото на запаси падна до едни от най-ниските нива. До голяма степен започваме от нулата“, допълни Рангелова.
На въпрос колко месеца са нужни, за да стигнем до цените преди войната, тя уточни: „При най-добрите условия – отваряне на протока и нормализиране, ще отнеме от три до шест месеца.”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
А...???
Коментиран от #16
09:55 17.06.2026
2 Робин Хорсфол
09:56 17.06.2026
3 Последния Софиянец
09:57 17.06.2026
4 провинциалист
09:57 17.06.2026
5 Алчни кожодери
09:58 17.06.2026
6 бушприт
09:59 17.06.2026
7 лоза
09:59 17.06.2026
8 провинциалист
10:00 17.06.2026
9 азз
10:05 17.06.2026
10 то отпада нуждата от увеличена цена
10:10 17.06.2026
11 Буха ха
10:25 17.06.2026
12 ка Путин БОКЛУК
Я един хубав 80% данък на печалбата, която е в повече от миналогодишната и лесно ще се научат да не правят далавери.
10:27 17.06.2026
13 Любопитен
Коментиран от #18
10:30 17.06.2026
14 Страшни мошеници
10:30 17.06.2026
15 Пешо
10:32 17.06.2026
16 Алчност
До коментар #1 от "Пич":Могат за един ден да ги върнат, просто не искат заради алчност.
10:36 17.06.2026
17 Бензинджия
10:39 17.06.2026
18 Протока
До коментар #13 от "Любопитен":Допринася за едва 20% от световния петрол. Какви ги дрънкаш? Всичко е далавери.
10:43 17.06.2026
19 Пенчо
10:51 17.06.2026
20 Газолина
10:51 17.06.2026