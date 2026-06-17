Констанца Рангелова: От три до шест месеца ще са нужни за връщане на старите цени на горивата

10 евро промяна на цената на барел е ориентировъчно 6 цента промяна на цената на колонката, ако приемем, че няма промяна между премиума при бензина и суровия петрол. Европа силно е ударена от спада на износа на дизелово гориво от Изтока. Това заяви пред Нова ТВ Констанца Рангелова, енергиен експерт.

Поясни, че са необходими месеци за възстановяване на ситуацията с горивата.

„Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове – нивото на запаси падна до едни от най-ниските нива. До голяма степен започваме от нулата“, допълни Рангелова.

На въпрос колко месеца са нужни, за да стигнем до цените преди войната, тя уточни: „При най-добрите условия – отваряне на протока и нормализиране, ще отнеме от три до шест месеца.”