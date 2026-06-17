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Констанца Рангелова: От три до шест месеца ще са нужни за връщане на старите цени на горивата

Констанца Рангелова: От три до шест месеца ще са нужни за връщане на старите цени на горивата

17 Юни, 2026 09:53 744 20

  • констанца рангелова-
  • цени-
  • горива

Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове – нивото на запаси падна до едни от най-ниските нива. До голяма степен започваме от нулата

Констанца Рангелова: От три до шест месеца ще са нужни за връщане на старите цени на горивата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

10 евро промяна на цената на барел е ориентировъчно 6 цента промяна на цената на колонката, ако приемем, че няма промяна между премиума при бензина и суровия петрол. Европа силно е ударена от спада на износа на дизелово гориво от Изтока. Това заяви пред Нова ТВ Констанца Рангелова, енергиен експерт.

Поясни, че са необходими месеци за възстановяване на ситуацията с горивата.

„Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове – нивото на запаси падна до едни от най-ниските нива. До голяма степен започваме от нулата“, допълни Рангелова.

На въпрос колко месеца са нужни, за да стигнем до цените преди войната, тя уточни: „При най-добрите условия – отваряне на протока и нормализиране, ще отнеме от три до шест месеца.”


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Ехеее...... само преди час и половина ви го казах...!!!
    А...???

    Коментиран от #16

    09:55 17.06.2026

  • 2 Робин Хорсфол

    25 0 Отговор
    Даже чух, че не са месеци, а години. Щото при нас кату чуят качване на цени и е мигновенно, но свалянето е малко по сложно.

    09:56 17.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Днес сутринта цената на бензина на бензиностанциите беше нагоре.

    09:57 17.06.2026

  • 4 провинциалист

    23 0 Отговор
    "Дълготрайният ефект е от намаляването на количеството петрол в различни складове" - а на какви цени бяха напълнени тези складове? Да не припомням 2 или 3 дни след началото на конфликта цените скочиха!

    09:57 17.06.2026

  • 5 Алчни кожодери

    20 0 Отговор
    Мафията пак ще се храни обилно

    09:58 17.06.2026

  • 6 бушприт

    8 0 Отговор
    Констанца Рангелова- енергийна експертка.

    09:59 17.06.2026

  • 7 лоза

    9 0 Отговор
    Констанца е град в Румъния.

    09:59 17.06.2026

  • 8 провинциалист

    17 0 Отговор
    Костанца Рангелова e старши анализатор в Програма „Енергетика и климат“ на Центъра за изследване на демокрацията. - е с това трябваше да започнем.

    10:00 17.06.2026

  • 9 азз

    23 0 Отговор
    За вдигането на цените ви трябваха само няколко часа...отвратителни печелбари...

    10:05 17.06.2026

  • 10 то отпада нуждата от увеличена цена

    5 0 Отговор
    петрола е евтин , лукоила работи . за без печалба и пред търг за активите . един експерт обясни как нафтата щяла да достигне 4 евро . няма . започват жегите . кратки почивки в гръцка, турска, петрохан, буграс . ще купи народа по 4 резервоара бензин . 300 000 коли по 4 резервоара . около 210 танкера с петрол . по веригата се увеличава малко цената . и акциз си има . явно бегето е среден консуматор на горива и нефтопродукти . затова и руснаците навремето направиха лукойл бургас .

    10:10 17.06.2026

  • 11 Буха ха

    7 0 Отговор
    А кварталният експерт бай Данчо от пети вход заяви, че ще отнеме точно седем месеца и 27 дни, в случай че няма международни конфликти.

    10:25 17.06.2026

  • 12 ка Путин БОКЛУК

    8 1 Отговор
    Новите високи се вдигат за ден, а ниските им трябва месеци.
    Я един хубав 80% данък на печалбата, която е в повече от миналогодишната и лесно ще се научат да не правят далавери.

    10:27 17.06.2026

  • 13 Любопитен

    1 2 Отговор
    Това са бълнувания на неграмотник. Разрушените от Иран съоръжения не могат да се възстановят за такъв период и ще трябват поне 5 години. Няма значение дали протока е отворен при положение, че много нефтени платформи и газови находища и заводи за втечнен газ са разрушени от ракети и дронове.

    Коментиран от #18

    10:30 17.06.2026

  • 14 Страшни мошеници

    4 1 Отговор
    Мародерите вдигнаха цените още с отварянето на борсите при началото на войната, но сега им трябват шест месеца!!! Няма логика!!! Престъпна група.

    10:30 17.06.2026

  • 15 Пешо

    1 2 Отговор
    Нефт е закупен на високи цени до края на юли. С новият нефт ще започне осредняване на цените, а след това понижаване според пазара. Трябваше да се подсигурят наличности , както в цяла Европа. Ще паднат цените , но след някой друг месец. Конюнктура.

    10:32 17.06.2026

  • 16 Алчност

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Могат за един ден да ги върнат, просто не искат заради алчност.

    10:36 17.06.2026

  • 17 Бензинджия

    2 1 Отговор
    За падане на цените трябват 6 месеца, а за вдигане - 6 секунди! Капитализъм, брато!

    10:39 17.06.2026

  • 18 Протока

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    Допринася за едва 20% от световния петрол. Какви ги дрънкаш? Всичко е далавери.

    10:43 17.06.2026

  • 19 Пенчо

    0 1 Отговор
    Ще се върнат кога се върнат евреите от жътва!

    10:51 17.06.2026

  • 20 Газолина

    0 1 Отговор
    Кои "стари цени"?

    10:51 17.06.2026

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