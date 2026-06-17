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Двама загинаха, а трима са ранени при челна катастрофа край Аврамово

Двама загинаха, а трима са ранени при челна катастрофа край Аврамово

17 Юни, 2026 12:26 675 8

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  • катастрофа-
  • аврамово

На водача на товарния автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

Двама загинаха, а трима са ранени при челна катастрофа край Аврамово - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а трима са ранени, след тежка челна катастрофа край Аврамово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 16 юни около 14:30 часа на път II-84 в между с. Черна Места и с. Аврамово, товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с прикачено ремарке, управляван от 44-годишен мъж от с. Мосомище, на десен завой е навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 45-годишен мъж от с. Конарско.

При инцидента са загинали водачът на лекия автомобил и 56-годишна пътничка от с. Смолево в него.

Пострадали са три жени, пътуващи в лекия автомобил „Опел“, като 23-годишна е с гръдни травми, фрактура на раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен, 52-годишна е с фрактура на раменна кост и предмишница, а 55-годишна е с фрактура на бедрото.

На водача на товарния автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    4 1 Отговор
    Шофьора на буса сигурно е М@нго

    12:28 17.06.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    Давайте , до края на деня има още 12 часа ....поне още двама да се разпишат !!!
    Утре пак ....Всеки ден ще е така , до края на простотията !!!

    12:30 17.06.2026

  • 3 Селски бек с ренарке

    2 0 Отговор
    Заради несъобразена и средната скорост вероятно. Ако имаше видеонаблюдение и дронове във въздуха такива инциденти никога нямаше да се случат.

    12:30 17.06.2026

  • 4 Щукар

    0 0 Отговор
    ВОЙНАТА В БЪЛГАРИЯ НЕ СВЪРШВА!ВСЕКИ ДЕН УБИЙСТВА И ОТИШЛИ СИ ОТ ТОЗИ СВЯТ ХОРА.ОСТАВАМЕ ВСЕ ПО-МАЛКО.

    12:38 17.06.2026

  • 5 Не могат

    2 0 Отговор
    да карат , не могат да мислят - ето им продуктивността във всичко !

    12:41 17.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Доста "частично" е навлязъл,
    за да улучи 5 от 5❗

    12:44 17.06.2026

  • 7 Индианеца

    0 0 Отговор
    За последната седмица загинаха сигурно 15-20 човека! Да си на пътя вече е лотария.

    12:46 17.06.2026

  • 8 8888

    0 0 Отговор
    Още претрепани ммммаааллиииии

    12:46 17.06.2026

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