Двама загинаха, а трима са ранени при челна катастрофа край Аврамово

Двама души загинаха, а трима са ранени, след тежка челна катастрофа край Аврамово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

На 16 юни около 14:30 часа на път II-84 в между с. Черна Места и с. Аврамово, товарен автомобил „Фолксваген Транспортер“ с прикачено ремарке, управляван от 44-годишен мъж от с. Мосомище, на десен завой е навлязъл частично в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 45-годишен мъж от с. Конарско.

При инцидента са загинали водачът на лекия автомобил и 56-годишна пътничка от с. Смолево в него.

Пострадали са три жени, пътуващи в лекия автомобил „Опел“, като 23-годишна е с гръдни травми, фрактура на раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен, 52-годишна е с фрактура на раменна кост и предмишница, а 55-годишна е с фрактура на бедрото.

На водача на товарния автомобил са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. За случая е уведомена ОП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.