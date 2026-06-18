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Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 юни: Валежи с гръмотевици и условия за градушки в планините и на изток следобед

Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 юни: Валежи с гръмотевици и условия за градушки в планините и на изток следобед

18 Юни, 2026 03:00 669 7

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Максималните температури ще са между 26 и 31°, в София – около 26°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 18 юни: Валежи с гръмотевици и условия за градушки в планините и на изток следобед - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта облачността навсякъде ще намалее и утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 26 и 31°, в София – около 26°.

Валежи, придружени от гръмотевична дейност и условия за градушки, ще има в часовете след обяд и преди полунощ, главно в планинските и източните райони. Вятърът ще бъде слаб, до умерен – от север-североизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг преди обяд, с валежи и гръмотевици, на места в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 21 и 25°. Температурата на морската вода е между 19 и 22, а вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще духа умерен, северен вятър. Преди обяд ще преобладава слънчево време, но по-късно през деня и там ще има – валежи и гръмотевици.

В петък ще преобладава слънчево време, но в часовете след обяд и до полунощ в Западна България ще има валежи и гръмотевици, с по-голяма вероятност в планинските райони. През почивните дни се очаква да бъде слънчево, но в неделя отново ще има следобедни превалявания, главно в планинските и югоизточните райони.

В понеделник повишението на температурите ще продължи и в почти цялата страна ще бъде горещо, с температури над 30°.

Източник: bntnews.bg


България
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    2 1 Отговор
    Слънчев ден на всички! А на укрофилите, американофилите, центаджиите, рюкселците и натовците да бъдете заключени в една килия с ежанците на ангела меркел!

    03:05 18.06.2026

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