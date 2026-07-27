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България »
След ада на АМ "Марица": Шестима иракчани са в болница, 16-годишна е с опасност за живота
  Тема: Войната на пътя

След ада на АМ "Марица": Шестима иракчани са в болница, 16-годишна е с опасност за живота

27 Юли, 2026 07:05, обновена 27 Юли, 2026 14:02 4 617 78

  • катастрофа-
  • ам марица-
  • пострадали-
  • болница

Инцидентът бе регистриран около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново

След ада на АМ "Марица": Шестима иракчани са в болница, 16-годишна е с опасност за живота - 1
Снимка: Иван Владимиров/АМ &quot;Тракия&quot; &amp; АМ &quot;Марица&quot; - пътна обстановка
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души, сред които и деца, остават под интензивно медицинско наблюдение след тежката катастрофа на автомагистрала „Марица“, при която снощи загинаха трима чужди граждани.

Инцидентът бе регистриран около 20:00 часа в участъка между Хасково и Харманли, в непосредствена близост до село Поляново.

Към 7:00 часа на 27 юли медицинските екипи продължават борбата за живота на най-тежко пострадалото 16-годишно момиче.

Критично състояние и спешно транспортиране

По първоначални данни на Спешна помощ, цитирани от NOVA, в МБАЛ-Хасково са хоспитализирани общо петима от пострадалите. Сред тях най-критично е състоянието на тийнейджърката. Тя е диагностицирана с множество фрактури и политравма, като лекарите споделят, че има реална опасност за живота ѝ. Поради спецификата на нараняванията се организира спешното ѝ транспортиране към специализирана клиника в Пловдив.

Останалите ранени включват четирима възрастни и още две деца, като броят на пострадалите в различните превозни средства варира между шестима според официалните данни на МВР и БНТ. Всички те са получили медицинска помощ, като състоянието на останалите деца е стабилно, но те остават под наблюдение заради преживения шок и контузии.

Хронология на трагедията край Поляново

Сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила с немска регистрация, в които са пътували турски гастарбайтери. Семействата са се прибирали от Западна Европа към родината си за лятна ваканция. Автомобилите са се движили един зад друг с висока скорост, когато задната кола е застигнала и ударила мощно предната.

В резултат на сблъсъка и двете превозни средства са помели над 20 метра от предпазната мантинела и са излетели извън пътното платно, падайки в дълбоко дере край магистралата. На място загиват двама възрастни и едно дете.

Разследване и трафик към момента

Органите на реда в Хасково са образували досъдебно производство, което тепърва ще установява точните технически причини за инцидента – дали се касае за заспиване зад волана, внезапно спиране или несъобразена скорост.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ и БТА уверяват, че движението в участъка на АМ „Марица“ в посока Капитан Андреево не е затваряно, тъй като автомобилите са извън габаритите на пътя, но апелират за повишено внимание от страна на шофьорите поради засиления трафик от преминаващи транзитни граждани.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дръта чанта

    64 16 Отговор
    Заради правилното усвояване за няколко години магистралата стана на юфка ей така ще си умират хората

    Коментиран от #7, #42

    07:19 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шумахер

    79 0 Отговор
    И турците са големи камикадзета като българите !!

    07:21 27.07.2026

  • 4 ВКК 531

    94 6 Отговор
    Карат нагло и безотговорно-с висока скорост в лява лента. Дали в Германия шофират по този начин?!

    Коментиран от #9, #15, #47

    07:21 27.07.2026

  • 5 гост

    95 4 Отговор
    Идвайки си към България се движех по магистралата от Ниш...движех се с 140км...а те отдалеч пресветват и натискат клаксоните,минават със 200 и отгоре...изобщо не съм учуден че има инцидент...

    Коментиран от #28

    07:22 27.07.2026

  • 6 Сър

    76 4 Отговор
    Говорил съм си с много гастери и са ми казвали, че България за тях е рай за шофиране, тъй като не ги глобяват за скорост и винетки и че полицаите винаги им помагат заради дългия път. За съжаление заради това карат като безсмъртни

    Коментиран от #11, #21

    07:23 27.07.2026

  • 7 Aлфа Вълкът

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    Пак даваш поводи на бащата на Сияна да препоръчва адвоката си. Съдиите били много доволни от него.

    Коментиран от #8, #10

    07:23 27.07.2026

  • 8 Ами даааа

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":

    Кой усвоява

    07:25 27.07.2026

  • 9 Шофирал

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "ВКК 531":

    Ли си в Германия

    07:26 27.07.2026

  • 10 тихо, пуми

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Aлфа Вълкът":

    Внимавай, като пресичаш, да не те сгази някой.

    Коментиран от #74

    07:26 27.07.2026

  • 11 Мухахаха

    47 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сър":

    Румънците най нагло карат

    07:27 27.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    37 9 Отговор
    Ог Турци и румънци шофьори не стават

    Коментиран от #17

    07:28 27.07.2026

  • 13 Бай Хой

    59 5 Отговор
    Във всички държави глобите излизат веднага,на границата проверка и плащане ,само тука след месец и повече и има обжалване ....отпадане по давност .....за това има камикадзета предимно чужденци....демокрация кво да праиш ....

    07:30 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ба бааааа

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "ВКК 531":

    И кой кара така с 200 в лявата лента аз не мисля че и вие не

    07:32 27.07.2026

  • 16 Тити

    39 1 Отговор
    Турците са като нас карат без акъл

    Коментиран от #19

    07:32 27.07.2026

  • 17 Бранденбург

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И от вас не стават.

    07:33 27.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ба бааааа

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тити":

    Ако ти караш без акъл аз почти спазвам всичко

    07:40 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Грамотников

    12 1 Отговор
    преминаващи транзитни граждани.

    07:45 27.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Професор

    26 2 Отговор
    Българи, турци, румънци, украинци и молдовци всички са камикадзета.

    07:52 27.07.2026

  • 26 ШоФьоро

    38 7 Отговор
    По принцип не съм забелязал гастарбайтерите да карат нагло,най вероятно има и единици такива ,но Романяските пътуващи за Гърция през региона ни са като бесни кучета ,след като знаят ,че никой не ги спира и глобява .

    Коментиран от #77

    07:53 27.07.2026

  • 27 Нашите пътища са за таратайките

    13 19 Отговор
    Да погледнем нещата реално .Когато някоя турска кола катострофирва все намираме кусури в турците , дали ние имаме СЕ европейски стандарт пътища за съвременни автомобили .

    07:54 27.07.2026

  • 28 Соломон

    31 2 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    За присвяткане със фарове от зад във Турция може да влезеш 1г ефективно в затвора

    Коментиран от #44

    07:55 27.07.2026

  • 29 Валерко

    27 3 Отговор
    Турците да се научат да карат по правилата и да не изнервят цялото движение! Изключително нагло каране в бързата лента с бавна скорост в конвой от по две-три коли!

    07:56 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Номер с 34

    7 2 Отговор
    Мал0yмнuцuНа юг имат малко по-особени правила за движение

    07:59 27.07.2026

  • 32 дядо дръмпир винаги прецизен като смърта

    9 2 Отговор
    живота се ръководи от теория на вероятностите!в тази теория ,надценяването или подценяването както и наглоста ,безочието ,незачитане правата на другите водят притежателите на тези качества до бърза среща с неизбежното!пс...за мен едно качество на бг винаги остава...загадка....ако отидеш някъде в бг с лъскава кола па била тя под наем те гледат...като Господ-ар...коренно се променя отношението ако отидеш със стар добре подържан автомобил....според мен за дереджето си сте си виновни вие ,бг ,а не просиянци или хамериканци!

    08:00 27.07.2026

  • 33 ИВАН

    23 7 Отговор
    Турците трябва да се глобяват предварително още на границата, а най добре да заобикалят България отдалече.

    08:02 27.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тошко

    14 9 Отговор
    Това са немски граждани от турски произход и са свикнали да карат по техните магистрали без ограничения и резултатите са налице всяка година едно и също

    Коментиран от #49, #66

    08:21 27.07.2026

  • 38 Гражданин

    22 1 Отговор
    Двулентов вълнообразен път а не магистрала

    08:23 27.07.2026

  • 39 Високата скорост

    12 1 Отговор
    Убива

    08:25 27.07.2026

  • 40 АнтиКрадевист

    15 4 Отговор
    Фесовете имат ли платени сдравни осигуровки или туристически застраховки?

    08:26 27.07.2026

  • 41 По правило

    11 2 Отговор
    Винаги катастрофират в България. Умора ли е, надценяване ли.

    Коментиран от #45

    08:26 27.07.2026

  • 42 В случаят,важи поговорката :

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дръта чанта":

    ,,На крива ракета-космоса и пречил!"
    Виновна е не настилката,а несъобразената скорост и неспазването на дистанция!
    А може да има и заспал шофьор...

    08:28 27.07.2026

  • 43 Веско

    10 1 Отговор
    Турците ще се самоизтребят.

    08:29 27.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И двете,попе...

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "По правило":

    ...и двете...

    08:31 27.07.2026

  • 46 Другият път!

    5 2 Отговор
    Ще карат по-бавно -
    ...горе...- при Аллах...!

    08:33 27.07.2026

  • 47 БАРС

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "ВКК 531":

    И В ГЕРМАНИЯ СА СЪЩИТЕ .КАРАТ СИЛНО ЕСТЕСТВЕННО С МЕРЦЕДЕС,БМВ,ПО МАЛКО АУДИТА КАРАТ ВСИЧКО НА ЛИНЗИНК И СЕ НАДУВАТ ПРАВЯТ СЕ НА БОГАТИ.ИСТИНАТА Е ЧЕ ВСИЧКИ В ГЕРМАНИЯ ТУПЦИ КАРАТ КУРСА ПРИ ТУРСКИ ИНСТРУКТОРИ.АКО ВИДИТЕ РОМ БЕЗ ОБРАЗУВАНИЕ ДА СИ ПОКАЗВА НЕМСКАТА КНИЖКА ТОЙ Е КАРАЛ ПРИ ТУРЧИН В ГЕРМАНИЯ КУРСА .В ГЕРМАНИЯ МИСЛЯ ,ЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ .

    Коментиран от #62, #70

    08:34 27.07.2026

  • 48 Панев

    15 1 Отговор
    На шайката мантинелите, дяже и с тротинетка ще ги скъсат, краденето 15г беше невиждано, жалко за жертвите

    08:35 27.07.2026

  • 49 Ъъъъ не!

    13 1 Отговор

    До коментар #37 от "Тошко":

    Когато си в чужда държава се подчиняваш на нейните закони! Какво значи, така били свикнали? Ами много граждани на Папуа и Нова Гвинея са канибали, като отидат в чужбина да не би да гризкат хора?!☹️

    08:36 27.07.2026

  • 50 Лошо

    15 1 Отговор
    Доста народ се изпотрепа по "магистралите" на Банкянския крадец ...

    08:36 27.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Джак Спароу

    6 0 Отговор
    Всеки ден по около 5 загинали на пътя, войната май се е преместила у нас😭😭😭

    08:39 27.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 pyмен Р.

    3 3 Отговор
    ваййй султана ше ме шока!

    08:43 27.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Работил в Германия

    9 0 Отговор
    Всички бели стават от бързото каране.Ако караха със нормална скорост дори и да катастрофираш имаш шанс да оцелееш.

    Коментиран от #61

    08:52 27.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Бързали са,да се прибират...!

    7 0 Отговор

    До коментар #59 от "Работил в Германия":

    ,,Набързаха се"...,за съжаление!

    08:56 27.07.2026

  • 62 Ама то щот...

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "БАРС":

    ...Ти си с...образУвание...?!
    ,,АКО ВИДИТЕ РОМ БЕЗ ОБРАЗУВАНИЕ..."

    08:58 27.07.2026

  • 63 Щом е така значи...

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    ...са си правили гонки...,мерили са си ги,на кой е ,,по-голям"...?!

    09:00 27.07.2026

  • 64 да взимат влака . кви са тия коли .

    2 0 Отговор
    в турция им е лесно . отидат до германия. изкарат пари и хайде на евтинията в турция на плаж . да ама сега в болницата .

    09:10 27.07.2026

  • 65 Ами ! и !

    1 1 Отговор
    Майстори !

    Сам Да сеп Натикаш !

    В Кане!

    Фа !

    09:13 27.07.2026

  • 66 Това не е вярно

    13 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тошко":

    тези "немски" граждани спазват правилата там където глобяват солено. Само при нас не.

    09:15 27.07.2026

  • 67 Чума

    4 0 Отговор
    Поради вековни предпоставки, не изпитват никакъв респект към вас! В Турция седи кротък 3 часа на Капъ Куле, през което време турската смяна гледа мач на Фенербахче и Глатасарай, пие чай и щом навлезе в България само след минути започва да мрънка! Изисква проверяващия граничен полицай /ка/ да си свали обувките, когато се качва в кабината да проверява за укрит мигрант! И така ли не отмина тази мода, да с натовариш на кола в Европа и да блъскаш път да се покажеш на село в Анадола!? Гастарбайтери бяха баба и дядо им! Тези би трябвало вече да са германски бизнесмени, при които работят българските цигани и се женят българки втора употреба !?

    Коментиран от #72

    10:31 27.07.2026

  • 68 Абе все си мисля

    2 0 Отговор
    че пътуващите в преминаващите в количества автомобили през лятото, в България, с регистрации от Зап. Европа са европейски граждани от съответния "щат"! Съмнявам се и един да е гастарбайтер, с изкл. на некой все още оцелял дядо/баба от първопреходниците, през основно 60те год на ХХ век! Ся въпросът, колко са се поевропейчили е друга бира, ама... Малко като с ТИРа е работата!

    10:35 27.07.2026

  • 69 Цвете

    3 0 Отговор
    СПЕЦИАЛНО ТУРЦИТЕ И В ГЕРМАНИЯ КАРАТ ДОСТА БЪРЗО, НО ГЛОБИТЕ ЗА ВСИЧКИ СА ЯКИ.ТИРОВЕТЕ СЪЩО. СЛАБООБРАЗОВАНИТЕ СА ЖАЛКА КАРТИНА.

    10:52 27.07.2026

  • 70 техас

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "БАРС":

    тьi зачем не на дамбас?

    10:56 27.07.2026

  • 71 Мисит

    0 0 Отговор
    Те са ,80 милиона,,,,,,байлЪ ги ,ухапъла,,,,,

    11:06 27.07.2026

  • 72 Ами като

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Чума":

    си натоварил 500 кила дарове за родата и се надяваш да върнеш толкова наобратно родна стока, аероплана леко така неколко хиляди евра ша ти дойде!!!

    11:08 27.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "тихо, пуми":

    Не съм видял да напишете статия за адашите дето се караха в Офанзива.
    Много неща, които виждаме бяха казани в очите на бащата на Сияна, че отлага делото на дъщеря си за медиен пиар и се забърка, и в други дела с тази цел. А вече за какво ще го използва е спорно дали е така както казва Николай Димитров.

    11:35 27.07.2026

  • 75 Григор

    2 0 Отговор
    Що за идиот трябва да си,за да предизвикаш такава катастрофа?Какво са правили? Хвърчали са без никаква дистанция ли?Луда работа!

    12:34 27.07.2026

  • 76 Безхаберие

    4 0 Отговор
    Всеки месец по два пъти минавам тази отсечка. Всяко лято е едно и също. Няма турски шофьор, който да кара там с под 160 км/ч! В продължение на над 60 км няма нито една бензиностанция, нито една стационарна камера, а патрул на КАТ - абсурд! Повече им харесва да дремят зад триногата на изходите на Хасково и Харманли. Много ми е интересно, какви мерки предприема държавата, за да регулира наглите турски гастарбайтери, които не се съобразяват с абсолютно никакви правила при транзита си през България, но това от десетилетия е тема-табу за МВР! Така че, единствено ни остава да се молим на Бог да няма невинни жертви сред българското население от техните систематични безумия!

    13:30 27.07.2026

  • 77 Верно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ШоФьоро":

    Ела да покараш малко през август по АМ Марица и бързо ще си промениш мнението!

    13:33 27.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

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