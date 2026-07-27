Момиче се бори за живота си след катастрофа край Павликени

Двама младежи са пострадали при тежка катастрофа, станала през нощта на пътя между Павликени и село Стамболово.

По първоначални данни 18-годишен водач от Павликени е изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил в участък с десен завой. Колата е напуснала пътното платно и се е ударила в крайпътно дърво.

При инцидента шофьорът е получил фрактура на крака. Непълнолетно момиче от село Царевец, пътувало в автомобила, е транспортирано в болницата във Велико Търново с множество травми и с опасност за живота. От водача е взета кръвна проба за изследване, а причините за катастрофата ще бъдат изяснявани в рамките на образуваното досъдебно производство.