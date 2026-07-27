Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Момиче се бори за живота си след катастрофа край Павликени

Момиче се бори за живота си след катастрофа край Павликени

27 Юли, 2026 10:44 1 151 18

  • павликени-
  • стамболово-
  • катастрофа

18-годишният шофьор пострада тежко, след като колата му се удари в дърво

Момиче се бори за живота си след катастрофа край Павликени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама младежи са пострадали при тежка катастрофа, станала през нощта на пътя между Павликени и село Стамболово.

По първоначални данни 18-годишен водач от Павликени е изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил в участък с десен завой. Колата е напуснала пътното платно и се е ударила в крайпътно дърво.

При инцидента шофьорът е получил фрактура на крака. Непълнолетно момиче от село Царевец, пътувало в автомобила, е транспортирано в болницата във Велико Търново с множество травми и с опасност за живота. От водача е взета кръвна проба за изследване, а причините за катастрофата ще бъдат изяснявани в рамките на образуваното досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 скоростта с която се движим трябва да е

    15 3 Отговор
    съобразена , с разрешената от закона но и колкото с пътната обстановка , толкова и с компетентността на водача , не може при разрешена 90 км час и лек завой примерно този завой да се вземе с 90 км час от всеки безпроблемно

    Коментиран от #9

    10:52 27.07.2026

  • 4 МПС

    1 19 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #6, #7

    10:54 27.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    9 10 Отговор
    Рестарт на всички шофьорски книжки в България и наново изпити,плюс доказано средно образувание.
    До тогава ще се надпреварват да мрът по пътищата

    Коментиран от #8

    10:56 27.07.2026

  • 6 Питане

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    Като няма пътища, що си още жив ???

    10:57 27.07.2026

  • 7 как е

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "МПС":

    капят ли центовете че няма статия под която да не се изходиш

    10:58 27.07.2026

  • 8 дядо дръмпир

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":

    добре,че не управляваш,а само ти плащат за простотиите,които бълваш!

    Коментиран от #17, #18

    11:00 27.07.2026

  • 9 напротив

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "скоростта с която се движим трябва да е":

    лек завой може да се вземе с 90 дори и от най-некадърната шофьорка(а те са много) но да го вземеш със 140 вече си иска опита и уменията не е за всеки но при младите живота е в небесата понеже в училище не им позволяват на даскалите да ги принизяват до земята а ги карат да ги оставят да си летят в облаците и после когато се срещнат с реалността хоп изненада защо стана така…

    11:02 27.07.2026

  • 10 пенчо

    12 0 Отговор
    Неопитен водач, скорост най вероятно повече от позволената, лоши гуми и пътни условия. Малолетната най-вероятно е била и без колан.

    11:12 27.07.2026

  • 11 СПРАВЕДЛИВ

    5 0 Отговор
    Съвременните превозни средства, трябва да са оборудвани със специална електроника, в която водачът да въвежда картата си, на която е отбелязано от последния изпит, до каква скорост може да управлява съответният водач. Така ще се намалят до известна степен ПТП, но трябва да се въведат много повече ограничения и контрол над водачите, превозните средства и пътищата, за да може тази война, която е вечна и по-опасна от пандемия, да се ограничи.

    11:17 27.07.2026

  • 12 Крадеца от Банкя

    3 3 Отговор
    Борисов, къде са ти магистралите, изпотрепаха се хората, открадна пари за построяване на всички магистрали.

    11:30 27.07.2026

  • 13 Водач от Павликени

    6 0 Отговор
    Такова животно като "водач от Павликени" няма .Те карат магарета но не са водачи а карачи

    11:34 27.07.2026

  • 14 Станка Златева, ПБ-НН

    1 1 Отговор
    С кото по-точно се бори?

    11:37 27.07.2026

  • 15 селски бабаит

    3 0 Отговор
    Къде са родителите на този селски пръч???

    11:45 27.07.2026

  • 16 Браво

    2 1 Отговор
    Това е страхотно естествения подбор работи най ефективно

    11:53 27.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "дядо дръмпир":

    "дръмпир", или ВАМ пир ?
    Явно си от лилавите ДЖУ ки с недовършено първо отделение, но горд собственик на шофьорска книжка.
    Електрото с нетърпение те чака да почнеш работа при тях 🤣

    12:07 27.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове