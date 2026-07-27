Момиче се бори за живота си след катастрофа край Павликени

Двама младежи са пострадали при тежка катастрофа, станала през нощта на пътя между Павликени и село Стамболово.
По първоначални данни 18-годишен водач от Павликени е изгубил контрол над управлявания от него лек автомобил в участък с десен завой. Колата е напуснала пътното платно и се е ударила в крайпътно дърво.
При инцидента шофьорът е получил фрактура на крака. Непълнолетно момиче от село Царевец, пътувало в автомобила, е транспортирано в болницата във Велико Търново с множество травми и с опасност за живота. От водача е взета кръвна проба за изследване, а причините за катастрофата ще бъдат изяснявани в рамките на образуваното досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 скоростта с която се движим трябва да е
Коментиран от #9
10:52 27.07.2026
4 МПС
Коментиран от #6, #7
10:54 27.07.2026
5 АГАТ а Кристи
До тогава ще се надпреварват да мрът по пътищата
Коментиран от #8
10:56 27.07.2026
6 Питане
До коментар #4 от "МПС":Като няма пътища, що си още жив ???
10:57 27.07.2026
7 как е
До коментар #4 от "МПС":капят ли центовете че няма статия под която да не се изходиш
10:58 27.07.2026
8 дядо дръмпир
До коментар #5 от "АГАТ а Кристи":добре,че не управляваш,а само ти плащат за простотиите,които бълваш!
Коментиран от #17, #18
11:00 27.07.2026
9 напротив
До коментар #3 от "скоростта с която се движим трябва да е":лек завой може да се вземе с 90 дори и от най-некадърната шофьорка(а те са много) но да го вземеш със 140 вече си иска опита и уменията не е за всеки но при младите живота е в небесата понеже в училище не им позволяват на даскалите да ги принизяват до земята а ги карат да ги оставят да си летят в облаците и после когато се срещнат с реалността хоп изненада защо стана така…
11:02 27.07.2026
10 пенчо
11:12 27.07.2026
11 СПРАВЕДЛИВ
11:17 27.07.2026
12 Крадеца от Банкя
11:30 27.07.2026
13 Водач от Павликени
11:34 27.07.2026
14 Станка Златева, ПБ-НН
11:37 27.07.2026
15 селски бабаит
11:45 27.07.2026
16 Браво
11:53 27.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 АГАТ а Кристи
До коментар #8 от "дядо дръмпир":"дръмпир", или ВАМ пир ?
Явно си от лилавите ДЖУ ки с недовършено първо отделение, но горд собственик на шофьорска книжка.
Електрото с нетърпение те чака да почнеш работа при тях 🤣
12:07 27.07.2026