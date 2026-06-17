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„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса

„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса

17 Юни, 2026 14:50 820 41

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Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание

„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ предложи д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание, предават от БТА.

Миналата седмица парламентът прие единодушно процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание. Процедурните правила са за избор на втори подуправител на Касата, съгласно Закона за здравното осигуряване, посочи Георги Илиев, зам.-председател на здравната комисия. Той обясни, че срокът за избирането на втори подуправител по смисъла на закона, приет през 2025 г., е изтекъл на 5 ноември м.г. и сега се дава ход на тази процедура. Мандатът на подуправителя е петгодишен.

Д-р Асен Меджидиев е завършил медицина през 1994 г. и има дългогодишна практика като УНГ специалист и бронхоскопист. Работил е в големи болници като УМБАЛ „Св. Анна“ и УМБАЛСМ „Пирогов“. Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в „Пирогов“. Има проведени специализации в Германия, Берлин; в Университетска болница „Шарите“ - риносептопластика, Хърватска, Загреб; в Университетска болница, Швейцария, Берн - ендоскопска хирургия на нос и синуси. През 2010 г. е завършил здравен мениджмънт. Ръководил е отделение и е инициирал национални програми като „Детско здраве - Пирогов“. Бил е служебен министър на здравеопазването (2022 г. -2023 г.).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Весел Патиланец

    9 3 Отговор
    Този не беше ли мъж на веска меджедиева - избягала в южна африка след кражба?

    14:52 17.06.2026

  • 2 честен ционист

    12 0 Отговор
    Веска Меджидиева, известна като „първата дама“ на престъпния кръг „Орион“, избяга от България през 1996 година. Заедно със съпруга си Румен Спасов, тя се укрива в Южноафриканската република (ЮАР).

    14:53 17.06.2026

  • 3 тоз човечец

    11 0 Отговор
    мяза на поредния чекмеджар

    сакън ако не запълните раздутите щатова за ваши връмбари калинки
    а искате икономии

    14:54 17.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гечев старши

    10 0 Отговор
    Напишете, че е и братчед на Веска Меджидиева.

    14:57 17.06.2026

  • 6 И КВО

    3 0 Отговор
    Толкова написах,че триете???
    Нищо обидно,само истина.

    Коментиран от #16

    14:58 17.06.2026

  • 7 Здравната каса трябва да се закрие

    12 0 Отговор
    Трябва пълна промяна в здравеопазването.

    Коментиран от #8

    15:06 17.06.2026

  • 8 Орион 2

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Здравната каса трябва да се закрие":

    Чакай първо да я източат като за последно.

    15:07 17.06.2026

  • 9 Членовед 🍌

    5 4 Отговор
    ...българин всъщност е циганин.
    (с) Радой Ралин

    Коментиран от #13

    15:09 17.06.2026

  • 10 Дайте Път !

    8 0 Отговор
    На Номенклатурата !

    15:09 17.06.2026

  • 11 тц тц

    11 0 Отговор
    Здравната каса трябва да се закрие!

    15:11 17.06.2026

  • 12 Цвете

    9 2 Отговор
    ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО С МЕДЖЕДИЕВА, КОЯТО ИЗБЯГА В ЮАР ПРЕДИ ГОДИНИ С МИЛИОНИ ? ЗАДАВАМ ВЪПРОС? 👀🤷‍♀️😶‍🌫️

    Коментиран от #23, #30

    15:11 17.06.2026

  • 13 И Чирков !

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Членовед 🍌":

    Беше Циганин !

    Но Беше Човек !

    А Този !

    Определено !

    Е !

    15:13 17.06.2026

  • 14 Цвете

    7 3 Отговор
    ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО С МЕДЖЕДИЕВА, КОЯТО ИЗБЯГА В ЮАР ПРЕДИ ГОДИНИ С МИЛИОНИ ? ЗАДАВАМ ВЪПРОС? 👀🤷‍♀️😶‍🌫️ СЕТИХ СЕ, С РУМЕН СПАСОВ, КОЙТО НАСКОРО ПОЧИНА.ТОВА Е БРАТ Й, НАЛИ? КУТИЛОТО СЕ РАЗВИХРИ НАНОВО. БКП НЕ СИ ЗАБРАВЯТ ДРУГАРИТЕ.🐙🕸👀🤷‍♀️🤦‍♂️🎭👨‍🎓

    15:14 17.06.2026

  • 15 Тоя господин

    5 0 Отговор
    Има ли нещо общо с Веска Меджиева- винената кралица?

    Коментиран от #26

    15:14 17.06.2026

  • 16 На кой Му Пука !

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "И КВО":

    Факти !

    Имат !

    Друга Политика !

    15:15 17.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Смърфиета

    3 4 Отговор
    Ето защо ми е познато името, бил е председател на Сф. колегия на БЛС, освен че е бил 1 година министър. Не ми се вижда изхабен, очевидно познава терена, и да му пожелаем да разкара поне тия с фиктивните пътеки. Обаче на фона на цялостната картина, почвам да се съмнявам, че това правителство ще направи каквото и да било, а може да го връхлети съдбата айде не на Урещарски ама да има протести срещу бюджета. Щото така или иначе ще имате бюджетите за 2026 и 2027 през месец ноември. А между временно, ще се финансира държавния апарат с дълг и само най крупните, не най-фрапиращите, а най-крупните пера ще се режат.

    15:18 17.06.2026

  • 19 Откъде ?

    4 2 Отговор
    Ги Намират !

    Такива !

    Желви ?

    Чорапа !

    Се Изчерпи !

    15:18 17.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    6 1 Отговор
    Регресите яко устройват своите на държавната хранилка Вън некадърници

    15:19 17.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гечев старши

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Братовчед.

    15:20 17.06.2026

  • 24 Даа ...

    7 0 Отговор
    Значи ограбването на здравето и парите на народа продължава ... Прогресивно .
    Този крадец назначи крадеца, който махнаха.

    Коментиран от #29

    15:20 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смърфиета

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя господин":

    Това на Мирчо сина и снахата? И да има, кво. Цялата рода на Газдов са в министерство на икономиката. Примерно, шест парчета всичкото от началник отдел нагоре. Сандъците за различни дестинации. Сещай се. То друго няма. Всичко, което е явно, е внос.

    15:23 17.06.2026

  • 27 Ти неразбра България

    6 0 Отговор
    Катастрофа голяма.. ще е по зле

    15:23 17.06.2026

  • 28 Радев! Опомни се,пич!

    7 0 Отговор
    Тоя е в пряка роднинска връзка с престъпничката Веска Медеджиева, осъдена!
    При твойте « виждания» може да назначиш и брата на Ружа критповалутката на отговорен пост в БНБ.

    Коментиран от #39

    15:27 17.06.2026

  • 29 Работиш ли като немеца 8 часа нонтоп

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Даа ...":

    Дааа точно и ясно.грабежа продължава прогреса също... честито на вечно забвудените. Дето винаги само дпс ви е виновна. Хайде честит прогрес....

    Коментиран от #34

    15:27 17.06.2026

  • 30 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    Защо питаш, искаш да ти кажа и къде им е семейното жилище?
    Не питаш за кой да е, за Мирчо Спасов питаш. Такива като теб примерно, дето задават много въпроси, отиваха на свинете в Скравена!

    15:27 17.06.2026

  • 31 Българи!

    3 1 Отговор
    Фатмакът от село Славяново ви излъга и ви измами, българи! Нагъл, до цинизъм нагъл и безочлив, фатмакът, освен че "спечели" и двата си мандата с лъжи измама, "спечели" и последните избори с чудовищни лъжи и чудовищна измама! Ще се намери ли някоя по куражлия мисирка, която да попита Фатмака с какъв сурат предлага далавераджията Меджидиев за подуправител на Здравната каса? Фатмака забрави ли, че по време на министерстването на този измамик, директори на болници получаваха космически заплати, а медицинско оборудване беше закупуване на десетократно завишени цени? Да, ама тогава служебен "премиер" на Фатмака беше Гълъб с опърпаната перушина, който сега, да си умреш от майтап, се оказа и "финансист" и оглави Финансовото министерство! Вкъщи на Гълъб на галено му викали "Гарванчо". Фатмакът може да е забравил, но ние не сме и няма да забарвим! Още много малко ще изтърпим безобразията на селяндурина от Слаявново и излизаме! Излизаме и няма да влезем обратно, докато не го изметем! Както му отлично знае, ние имаме опит!

    Коментиран от #38

    15:29 17.06.2026

  • 32 Софийски селянин,Пенсионер

    5 0 Отговор
    В Пропадаща България всички са като роднина Милиционер,кумове сватове шури баджанаци,чичовци чинки вуйчовци вуйни стринки,братчеди и разни други..
    Нищо по различно от преди,Истината ви казвам...
    Румбата и той като другите, само че по дипломатичен лицемер и двуличник...

    Коментиран от #35

    15:31 17.06.2026

  • 33 Ха-ха-ха!

    4 0 Отговор
    този на снимката е чиита проба мокър плъх! И гледа като плъх!

    15:32 17.06.2026

  • 34 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Работиш ли като немеца 8 часа нонтоп":

    При немеца осемте часа са десет. Един отгоре на максималното работно време, задължително. Стават девет. Един е обедна почивка, но си изяждаш сандвича и продължаваш. И има едни петнайсет минути понякога в десет за кафе, но няма кафе автомат. Ако имаш работа работиш, ако няма, подпираш се, никога не сядаш, и за не повече от пет минути. Ако продължаваш да нямаш работа, почваш да разместваш и "подреждаш", дори да ти е идеално. Тука е същото, може би разликата е във смените, два на два. Говоря по принцип, от моята камбанария.

    15:33 17.06.2026

  • 35 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    И пак няма за всички. Защото у нас малко хора нямат някаква връзка обаче е "пъзарна икономика". Викат й "пъзарна", защото всички ги е шубе.

    15:35 17.06.2026

  • 36 Уникално

    2 0 Отговор
    Доктори и микробиоложки превземат банките и външната политика да не говорим за другите отломки миткали из партиите за къшей хляб. От 2021 гоним дъното и няма край. Генофонда се изнесе от това прокълнато място и нема кой да издърпа каруцата от блатото на Рундьо.

    15:37 17.06.2026

  • 37 жоро илиев пряко от ада

    0 0 Отговор
    Той има ли връзка с Веска Меджидиева?

    Коментиран от #40, #41

    15:37 17.06.2026

  • 38 Брънзата

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българи!":

    А стир! Прекаленият сфетец и Богу не е драг.

    15:38 17.06.2026

  • 39 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Радев! Опомни се,пич!":

    Чакай да видиш кой ще ви сложи за Главен прокурор.

    15:41 17.06.2026

  • 40 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "жоро илиев пряко от ада":

    Мирчо Спасов сина и снахата сгрешиха, което си е за тях. Но си позволиха, това, което направиха, защото имаха чувство за безнаказаност. Принципно, висаджиите бяха така да се каже острие на висшите ешелони на Партията и не закачаха такива, но и Веска Меджидиева по учебник обра много хора. Така че е хубаво да се чуе от първо лице ако срещнете някой, който да знае лично. Защото в този тип литература, борческата литература, има всякакви съчетания, хвърлени ей-така за пълнеж и не може да се различи истината.

    15:43 17.06.2026

  • 41 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "жоро илиев пряко от ада":

    А и принципно, тя и мъжа и, пирамидата им гръмна не много дълго след като запалиха партийния дом. Не знам дори, дали Георги Илиев към онзи момент е бил фактор. По-скоро е бил при брат си. За тия па ранните години нищо не може да се каже проверено. Който знае вече е изкуфял. Георги Илиев сега щеше да е на шейсет. Имат една година с брат си. Ако е ходил Георги Илиев след като убиха Васил Илиев в ЮАР е ходил да моли за нещо, за връзка с някого, за да пита как да изпере пари. Нищо повече от това. Поне така предполагам. Може да има по-тясна връзка.

    15:50 17.06.2026

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