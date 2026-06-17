„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса

„Прогресивна България“ предложи д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание, предават от БТА.

Миналата седмица парламентът прие единодушно процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание. Процедурните правила са за избор на втори подуправител на Касата, съгласно Закона за здравното осигуряване, посочи Георги Илиев, зам.-председател на здравната комисия. Той обясни, че срокът за избирането на втори подуправител по смисъла на закона, приет през 2025 г., е изтекъл на 5 ноември м.г. и сега се дава ход на тази процедура. Мандатът на подуправителя е петгодишен.

Д-р Асен Меджидиев е завършил медицина през 1994 г. и има дългогодишна практика като УНГ специалист и бронхоскопист. Работил е в големи болници като УМБАЛ „Св. Анна“ и УМБАЛСМ „Пирогов“. Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в „Пирогов“. Има проведени специализации в Германия, Берлин; в Университетска болница „Шарите“ - риносептопластика, Хърватска, Загреб; в Университетска болница, Швейцария, Берн - ендоскопска хирургия на нос и синуси. През 2010 г. е завършил здравен мениджмънт. Ръководил е отделение и е инициирал национални програми като „Детско здраве - Пирогов“. Бил е служебен министър на здравеопазването (2022 г. -2023 г.).