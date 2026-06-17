„Прогресивна България“ предлага д-р Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса

„Прогресивна България“ предложи д-р Асен Меджидиев за подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание, предават от БТА.
Миналата седмица парламентът прие единодушно процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на НЗОК, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по здравеопазване, както и процедурата за избор от Народното събрание. Процедурните правила са за избор на втори подуправител на Касата, съгласно Закона за здравното осигуряване, посочи Георги Илиев, зам.-председател на здравната комисия. Той обясни, че срокът за избирането на втори подуправител по смисъла на закона, приет през 2025 г., е изтекъл на 5 ноември м.г. и сега се дава ход на тази процедура. Мандатът на подуправителя е петгодишен.
Д-р Асен Меджидиев е завършил медицина през 1994 г. и има дългогодишна практика като УНГ специалист и бронхоскопист. Работил е в големи болници като УМБАЛ „Св. Анна“ и УМБАЛСМ „Пирогов“. Създава и ръководи първото отделение по УНГ болести в „Пирогов“. Има проведени специализации в Германия, Берлин; в Университетска болница „Шарите“ - риносептопластика, Хърватска, Загреб; в Университетска болница, Швейцария, Берн - ендоскопска хирургия на нос и синуси. През 2010 г. е завършил здравен мениджмънт. Ръководил е отделение и е инициирал национални програми като „Детско здраве - Пирогов“. Бил е служебен министър на здравеопазването (2022 г. -2023 г.).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Весел Патиланец
14:52 17.06.2026
2 честен ционист
14:53 17.06.2026
3 тоз човечец
сакън ако не запълните раздутите щатова за ваши връмбари калинки
а искате икономии
14:54 17.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гечев старши
14:57 17.06.2026
6 И КВО
Нищо обидно,само истина.
Коментиран от #16
14:58 17.06.2026
7 Здравната каса трябва да се закрие
Коментиран от #8
15:06 17.06.2026
8 Орион 2
До коментар #7 от "Здравната каса трябва да се закрие":Чакай първо да я източат като за последно.
15:07 17.06.2026
9 Членовед 🍌
(с) Радой Ралин
Коментиран от #13
15:09 17.06.2026
10 Дайте Път !
15:09 17.06.2026
11 тц тц
15:11 17.06.2026
12 Цвете
Коментиран от #23, #30
15:11 17.06.2026
13 И Чирков !
До коментар #9 от "Членовед 🍌":Беше Циганин !
Но Беше Човек !
А Този !
Определено !
Е !
15:13 17.06.2026
14 Цвете
15:14 17.06.2026
15 Тоя господин
Коментиран от #26
15:14 17.06.2026
16 На кой Му Пука !
До коментар #6 от "И КВО":Факти !
Имат !
Друга Политика !
15:15 17.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Смърфиета
15:18 17.06.2026
19 Откъде ?
Такива !
Желви ?
Чорапа !
Се Изчерпи !
15:18 17.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
15:19 17.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гечев старши
До коментар #12 от "Цвете":Братовчед.
15:20 17.06.2026
24 Даа ...
Този крадец назначи крадеца, който махнаха.
Коментиран от #29
15:20 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Смърфиета
До коментар #15 от "Тоя господин":Това на Мирчо сина и снахата? И да има, кво. Цялата рода на Газдов са в министерство на икономиката. Примерно, шест парчета всичкото от началник отдел нагоре. Сандъците за различни дестинации. Сещай се. То друго няма. Всичко, което е явно, е внос.
15:23 17.06.2026
27 Ти неразбра България
15:23 17.06.2026
28 Радев! Опомни се,пич!
При твойте « виждания» може да назначиш и брата на Ружа критповалутката на отговорен пост в БНБ.
Коментиран от #39
15:27 17.06.2026
29 Работиш ли като немеца 8 часа нонтоп
До коментар #24 от "Даа ...":Дааа точно и ясно.грабежа продължава прогреса също... честито на вечно забвудените. Дето винаги само дпс ви е виновна. Хайде честит прогрес....
Коментиран от #34
15:27 17.06.2026
30 Смърфиета
До коментар #12 от "Цвете":Защо питаш, искаш да ти кажа и къде им е семейното жилище?
Не питаш за кой да е, за Мирчо Спасов питаш. Такива като теб примерно, дето задават много въпроси, отиваха на свинете в Скравена!
15:27 17.06.2026
31 Българи!
Коментиран от #38
15:29 17.06.2026
32 Софийски селянин,Пенсионер
Нищо по различно от преди,Истината ви казвам...
Румбата и той като другите, само че по дипломатичен лицемер и двуличник...
Коментиран от #35
15:31 17.06.2026
33 Ха-ха-ха!
15:32 17.06.2026
34 Смърфиета
До коментар #29 от "Работиш ли като немеца 8 часа нонтоп":При немеца осемте часа са десет. Един отгоре на максималното работно време, задължително. Стават девет. Един е обедна почивка, но си изяждаш сандвича и продължаваш. И има едни петнайсет минути понякога в десет за кафе, но няма кафе автомат. Ако имаш работа работиш, ако няма, подпираш се, никога не сядаш, и за не повече от пет минути. Ако продължаваш да нямаш работа, почваш да разместваш и "подреждаш", дори да ти е идеално. Тука е същото, може би разликата е във смените, два на два. Говоря по принцип, от моята камбанария.
15:33 17.06.2026
35 Смърфиета
До коментар #32 от "Софийски селянин,Пенсионер":И пак няма за всички. Защото у нас малко хора нямат някаква връзка обаче е "пъзарна икономика". Викат й "пъзарна", защото всички ги е шубе.
15:35 17.06.2026
36 Уникално
15:37 17.06.2026
37 жоро илиев пряко от ада
Коментиран от #40, #41
15:37 17.06.2026
38 Брънзата
До коментар #31 от "Българи!":А стир! Прекаленият сфетец и Богу не е драг.
15:38 17.06.2026
39 честен ционист
До коментар #28 от "Радев! Опомни се,пич!":Чакай да видиш кой ще ви сложи за Главен прокурор.
15:41 17.06.2026
40 Смърфиета
До коментар #37 от "жоро илиев пряко от ада":Мирчо Спасов сина и снахата сгрешиха, което си е за тях. Но си позволиха, това, което направиха, защото имаха чувство за безнаказаност. Принципно, висаджиите бяха така да се каже острие на висшите ешелони на Партията и не закачаха такива, но и Веска Меджидиева по учебник обра много хора. Така че е хубаво да се чуе от първо лице ако срещнете някой, който да знае лично. Защото в този тип литература, борческата литература, има всякакви съчетания, хвърлени ей-така за пълнеж и не може да се различи истината.
15:43 17.06.2026
41 Смърфиета
До коментар #37 от "жоро илиев пряко от ада":А и принципно, тя и мъжа и, пирамидата им гръмна не много дълго след като запалиха партийния дом. Не знам дори, дали Георги Илиев към онзи момент е бил фактор. По-скоро е бил при брат си. За тия па ранните години нищо не може да се каже проверено. Който знае вече е изкуфял. Георги Илиев сега щеше да е на шейсет. Имат една година с брат си. Ако е ходил Георги Илиев след като убиха Васил Илиев в ЮАР е ходил да моли за нещо, за връзка с някого, за да пита как да изпере пари. Нищо повече от това. Поне така предполагам. Може да има по-тясна връзка.
15:50 17.06.2026