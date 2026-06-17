“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО

“Номинацията на “Прогресивна България” на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК, който е бил началник на Момчил Мавров и който първи го е изпратил в касата като шеф на надзора, е знакът, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.
От името на “Демократична България” той призова управляващите “да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тази тежка ситуация с бюджета, по техни думи, да направи така, че НЗОК да не се източва, а не да излъчат поредния управленец, който ще си затваря очите за определени схеми.”
Момчил Мавров, чиято оставка като подуправител на НЗОК беше поискана от „Демократична България“ и подадена впоследствие, е кадър от екипа на Асен Меджидиев в Министерството на здравеопазването. Именно през този пост той влиза в управлението на НЗОК, а по-късно става и подуправител на Касата.
Мавров е бил началник на политическия кабинет на Асен Меджидиев, когато Меджидиев е служебен министър на здравеопазването в кабинета на Гълъб Донев. Именно Меджидиев го кани да оглави кабинета му.
Впоследствие, докато е началник на кабинета на Меджидиев, Момчил Мавров е назначен и за председател на Надзорния съвет на НЗОК като представител на държавата. Така той влиза в управлението на Касата именно в периода, в който Меджидиев ръководи служебното Министерство на здравеопазването.
Божанов е категоричен, че д-р Меджидиев със сигурност не е реформатор. Защото по негово време като служебен здравен министър в кабинета на Гълъб Донев директори на определени болници са получавали заплати от по половин милион лева годишно, както и че има данни за купуване на медицинска апаратура на завишени цени за 227 млн. лв. “Управляващите имат пълното мнозинство да правят предложения за ръководство на Касата, нашата роля като опозиция е да следим дали се прави смяна на модела или се прави прегрупиране”, каза Божанов.
Съпредседателят на “Да, България” напомни, че НЗОК сега по закон има двама подуправители заради нуждата да се задоволят коалиционни баланси в миналото. “Ще предложим да остане един подуправител, защото сега няма нужда от коалиционни баланси и постове, няма нужда от толкова много постове за хора, които в крайна сметка слагат чадъри над една или друга схема”, каза Божидар Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Членовед 🍌
(с) Радой Ралин
15:18 17.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #28
15:19 17.06.2026
3 Друсай !
Чорапа !
Трябва Да Разбере !
Защо !
Коментиран от #9, #33
15:20 17.06.2026
4 Анонимен
Коментиран от #13
15:20 17.06.2026
5 Интересно
Коментиран от #24
15:20 17.06.2026
6 Иванчо Иванов
15:22 17.06.2026
7 Кой е този
15:23 17.06.2026
8 Миризлив пор
15:23 17.06.2026
9 Няма нужда да ни казваш
До коментар #3 от "Друсай !":Личи ти, че се друсаш
15:23 17.06.2026
10 Боко
Ще призовавате като спечелите 👌
Мазни педофили🤮💩
15:23 17.06.2026
11 Анонимен
Коментиран от #18
15:24 17.06.2026
12 Цвете
15:24 17.06.2026
13 Боко
До коментар #4 от "Анонимен":Ти от анонимни 🤮едераси-петрохански-педофили ли ли си ма ?
15:26 17.06.2026
14 име
Коментиран от #21
15:27 17.06.2026
15 Пич
15:28 17.06.2026
16 Хмм
15:29 17.06.2026
17 ПРИЗОВАВАМ
Коментиран от #20
15:32 17.06.2026
18 име
До коментар #11 от "Анонимен":Хасан за кво да ги вдига хората? Да протестират, че ни е набутал с милиарди кредити? Да протестират, че дори не направиха опит за някакви реформи, попълване на парламентарни квоти в съдебната система, избор на шефове на регулатори, дъкращения? Да протестират, че ни набутаха с ГРОБ и ДПС в еврозоната напълно неподготвени, с висока инфлация и фалшифицирани данни? Да протестират, че ПП-ДБ крепяха правителството на водопада при 5-6 вота на недоверие? Да протестират, че ни направиха супер некадърната конституционна реформа? За кое да протестираме по-напред?
Коментиран от #19
15:33 17.06.2026
19 Развитие
До коментар #18 от "име":Няма нужда робите кротувайте рабополебно кланяйте се на месията нали робите
15:36 17.06.2026
20 В Политиката !
До коментар #17 от "ПРИЗОВАВАМ":И Управлението !
На Държавата !
15:37 17.06.2026
21 Съсредоточи се На Проблема !
До коментар #14 от "име":-- -- -- -- !
15:39 17.06.2026
22 А НИЕ ЗОВЕМ
15:40 17.06.2026
23 Демократична България призова
15:42 17.06.2026
24 В случая са прави
До коментар #5 от "Интересно":Родата на престъпничката кака Веска, нямо място нито във управлението, нито в България.
Защо тази персона не е депортирана от ЮАР?
15:44 17.06.2026
25 А бе
15:50 17.06.2026
26 Пърхута
15:54 17.06.2026
27 ДА НАПРАВИМ ПОЛСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Коментиран от #35
15:56 17.06.2026
28 Мнение
До коментар #2 от "честен ционист":ПО-ВАЖНОТО Е, ЧЕ В ПъПъДъБъ НЯМА НИЩО ДЕМОКРАТИЧНО!!!
ТИЯ СА ТОЧНО ТОЛКОВА ДЕМОКРАТИ КОЛКОТО И МУСТАКАТИЯ ЧИЧАК ОТ ВСВ!
ЦЯЛОТО ППДБ, ГЕРБ И ДПС, ДА БЪДАТ ОБСТОЙНО РАЗСЛЕДВАНИ, ПОНЕЖЕ ПО-ГОЛЕМИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ ТЯХ ВЕРОЯТНО И В УКРАЙНА НЯМА (А ТЯ Е ЕТАЛОН ЗА КОРУПЦИЯТА КЪМ МОМЕНТА, ЦЯЛ АНКЛАВ ПОСТРОИХА КРАЙ ВАРНА)!!!
ЗАТВОР ЗА ППДБ, ГЕРБ И ДПС!
СЕГА И ВЕДНАГА!!!
16:00 17.06.2026
29 Ба бааааа
Коментиран от #34
16:12 17.06.2026
30 ПЕТРОХАНЦИ
16:15 17.06.2026
31 Смърфиета
16:16 17.06.2026
32 САМО КРАДАТ
16:16 17.06.2026
33 Ми друсаш
До коментар #3 от "Друсай !":Дъртия
16:18 17.06.2026
34 Смърфиета
До коментар #29 от "Ба бааааа":Не! На направо на свинете в Скравена! Иво Мирчев ще вее байрака от колата си.
16:18 17.06.2026
35 Смърфиета
До коментар #27 от "ДА НАПРАВИМ ПОЛСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ":Изкуствения интелект ти подава да му цунеш патката.
16:20 17.06.2026