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“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО

“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО

17 Юни, 2026 15:16 1 047 35

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Мавров е бил началник на политическия кабинет на Асен Меджидиев, когато Меджидиев е служебен министър на здравеопазването в кабинета на Гълъб Донев

“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Номинацията на “Прогресивна България” на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК, който е бил началник на Момчил Мавров и който първи го е изпратил в касата като шеф на надзора, е знакът, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

От името на “Демократична България” той призова управляващите “да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тази тежка ситуация с бюджета, по техни думи, да направи така, че НЗОК да не се източва, а не да излъчат поредния управленец, който ще си затваря очите за определени схеми.”

Момчил Мавров, чиято оставка като подуправител на НЗОК беше поискана от „Демократична България“ и подадена впоследствие, е кадър от екипа на Асен Меджидиев в Министерството на здравеопазването. Именно през този пост той влиза в управлението на НЗОК, а по-късно става и подуправител на Касата.

Мавров е бил началник на политическия кабинет на Асен Меджидиев, когато Меджидиев е служебен министър на здравеопазването в кабинета на Гълъб Донев. Именно Меджидиев го кани да оглави кабинета му.

Впоследствие, докато е началник на кабинета на Меджидиев, Момчил Мавров е назначен и за председател на Надзорния съвет на НЗОК като представител на държавата. Така той влиза в управлението на Касата именно в периода, в който Меджидиев ръководи служебното Министерство на здравеопазването.

Божанов е категоричен, че д-р Меджидиев със сигурност не е реформатор. Защото по негово време като служебен здравен министър в кабинета на Гълъб Донев директори на определени болници са получавали заплати от по половин милион лева годишно, както и че има данни за купуване на медицинска апаратура на завишени цени за 227 млн. лв. “Управляващите имат пълното мнозинство да правят предложения за ръководство на Касата, нашата роля като опозиция е да следим дали се прави смяна на модела или се прави прегрупиране”, каза Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” напомни, че НЗОК сега по закон има двама подуправители заради нуждата да се задоволят коалиционни баланси в миналото. “Ще предложим да остане един подуправител, защото сега няма нужда от коалиционни баланси и постове, няма нужда от толкова много постове за хора, които в крайна сметка слагат чадъри над една или друга схема”, каза Божидар Божанов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Членовед 🍌

    3 11 Отговор
    ...българин всъщност е циганин.
    (с) Радой Ралин

    15:18 17.06.2026

  • 2 честен ционист

    8 9 Отговор
    Как ще го оттегли, кой ще ги води по пътеките до ЮАР?

    Коментиран от #28

    15:19 17.06.2026

  • 3 Друсай !

    9 16 Отговор
    Дървото !

    Чорапа !

    Трябва Да Разбере !

    Защо !

    Коментиран от #9, #33

    15:20 17.06.2026

  • 4 Анонимен

    13 22 Отговор
    Хахахаха Свалихте Желязков в полза на месията бкп червени олигарси съветските другари Сега е истински завладяна държава сега

    Коментиран от #13

    15:20 17.06.2026

  • 5 Интересно

    29 7 Отговор
    ДБ съобразяваха ли се с исканията на опозоцията, когато бяха сила?

    Коментиран от #24

    15:20 17.06.2026

  • 6 Иванчо Иванов

    29 8 Отговор
    Що философстваш,бе момче младо?Спечели изборите и си назначавай когото искаш!

    15:22 17.06.2026

  • 7 Кой е този

    24 7 Отговор
    комично изглеждащ младеж? Да не е петрохански прерожденец? Свил е крачетата сякаш ще се изпусне всеки момент

    15:23 17.06.2026

  • 8 Миризлив пор

    20 7 Отговор
    Демократична кой? А бе тези колко гласа имаха на изборите? Колко са големи като опозиция?

    15:23 17.06.2026

  • 9 Няма нужда да ни казваш

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Друсай !":

    Личи ти, че се друсаш

    15:23 17.06.2026

  • 10 Боко

    20 9 Отговор
    Алооо, Петрохан
    Ще призовавате като спечелите 👌
    Мазни педофили🤮💩

    15:23 17.06.2026

  • 11 Анонимен

    7 17 Отговор
    Асене вдигай хората свалихте Желязков законното правителство Върнахте БКП червени олигарси окрадоха държавата Асене излизате по Улиците и Площадите

    Коментиран от #18

    15:24 17.06.2026

  • 12 Цвете

    9 4 Отговор
    РАДЕВ ЧУ ЛИ ВИ, ИЛИ НЕ МУ СЕ ЗАНИМАВА С ТАКАВА" БАНАЛНА ТЕМА "? ЩЕ ИМАТ ЛИ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ ДЕТСКА БОЛНИЦА? ИЛИ ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ЗА ТАКАВА, САМО ЧЕ НОВОРОДЕНИТЕ ДНЕС, ЩЕ СЕ НАЛОЖИ И ТЕ ДА СЪБИРАТ КАПАЧКИ ЗА ТЕХНИТЕ БЪДЕЩИ ДЕЦА.🐌🕸🤦‍♂️

    15:24 17.06.2026

  • 13 Боко

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Ти от анонимни 🤮едераси-петрохански-педофили ли ли си ма ?

    15:26 17.06.2026

  • 14 име

    19 7 Отговор
    Два пъти бяхте в управлението, освен теглене на кредити за да давате на крадливата киевска хунта и увеличение на заплати без никакви реформи, друго не свършихте.

    Коментиран от #21

    15:27 17.06.2026

  • 15 Пич

    17 6 Отговор
    Я...?! Божанов се е окъпал и обръснал?! Сигурно заради гейпарада...?!

    15:28 17.06.2026

  • 16 Хмм

    15 6 Отговор
    оправете първо своята фасада, председателят ви се бие с хората по улиците, синът му снима подвига му, за даго увековече, лъжесвидетелства (ударили го, не го ударили) - всъщност казва, че не са го ударили, когато в полицията му казват, че няма следа от удар и най-вече, когато какъв е общественият отзвук на героичните му прояви, пречи на движението по платното, което си е хулиганска проява и трябваше прокуратурата да се задейства

    15:29 17.06.2026

  • 17 ПРИЗОВАВАМ

    12 5 Отговор
    ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УПОТРЕБЕНИ КОНДОМИ В МЕДИИТЕ

    Коментиран от #20

    15:32 17.06.2026

  • 18 име

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Хасан за кво да ги вдига хората? Да протестират, че ни е набутал с милиарди кредити? Да протестират, че дори не направиха опит за някакви реформи, попълване на парламентарни квоти в съдебната система, избор на шефове на регулатори, дъкращения? Да протестират, че ни набутаха с ГРОБ и ДПС в еврозоната напълно неподготвени, с висока инфлация и фалшифицирани данни? Да протестират, че ПП-ДБ крепяха правителството на водопада при 5-6 вота на недоверие? Да протестират, че ни направиха супер некадърната конституционна реформа? За кое да протестираме по-напред?

    Коментиран от #19

    15:33 17.06.2026

  • 19 Развитие

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Няма нужда робите кротувайте рабополебно кланяйте се на месията нали робите

    15:36 17.06.2026

  • 20 В Политиката !

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "ПРИЗОВАВАМ":

    И Управлението !

    На Държавата !

    15:37 17.06.2026

  • 21 Съсредоточи се На Проблема !

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    -- -- -- -- !

    15:39 17.06.2026

  • 22 А НИЕ ЗОВЕМ

    8 2 Отговор
    ПЪРХОТА И СЕЛО КРУШАРИ ДА НЕ СЕ ПОЯВЯВАТЕ И ИЗКАЗВАТЕ!

    15:40 17.06.2026

  • 23 Демократична България призова

    1 1 Отговор
    да Продължи Промяната!

    15:42 17.06.2026

  • 24 В случая са прави

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Родата на престъпничката кака Веска, нямо място нито във управлението, нито в България.
    Защо тази персона не е депортирана от ЮАР?

    15:44 17.06.2026

  • 25 А бе

    4 2 Отговор
    Скривайте се мазни бо-л-ци

    15:50 17.06.2026

  • 26 Пърхута

    3 3 Отговор
    отново се изходи...

    15:54 17.06.2026

  • 27 ДА НАПРАВИМ ПОЛСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

    1 1 Отговор
    1183 долара на глава за здравните разходи в Полша. В България са 1047 долара. около 2023-22г. Германското е 7000 долара. ИМАМЕ ПАРИ ЗА ПОЛСКАТА СИСТЕМА. Испания е 3000 долара. Полската конституция гарантира напълно безплатно лечение (дори без осигуровки) за няколко конкретни групи: деца под 18 години, бременни жени, хора с увреждания и лица с ниски доходи, които получават официални социални помощи. Големи компании (като LuxMed и Medicover) финансират болниците си чрез месечните такси, плащани от работодатели за техните служители.

    Коментиран от #35

    15:56 17.06.2026

  • 28 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    ПО-ВАЖНОТО Е, ЧЕ В ПъПъДъБъ НЯМА НИЩО ДЕМОКРАТИЧНО!!!
    ТИЯ СА ТОЧНО ТОЛКОВА ДЕМОКРАТИ КОЛКОТО И МУСТАКАТИЯ ЧИЧАК ОТ ВСВ!

    ЦЯЛОТО ППДБ, ГЕРБ И ДПС, ДА БЪДАТ ОБСТОЙНО РАЗСЛЕДВАНИ, ПОНЕЖЕ ПО-ГОЛЕМИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТ ТЯХ ВЕРОЯТНО И В УКРАЙНА НЯМА (А ТЯ Е ЕТАЛОН ЗА КОРУПЦИЯТА КЪМ МОМЕНТА, ЦЯЛ АНКЛАВ ПОСТРОИХА КРАЙ ВАРНА)!!!

    ЗАТВОР ЗА ППДБ, ГЕРБ И ДПС!
    СЕГА И ВЕДНАГА!!!

    16:00 17.06.2026

  • 29 Ба бааааа

    2 1 Отговор
    Цялото ДБ в Беляне

    Коментиран от #34

    16:12 17.06.2026

  • 30 ПЕТРОХАНЦИ

    0 1 Отговор
    Да не се обаждат.

    16:15 17.06.2026

  • 31 Смърфиета

    1 0 Отговор
    Д-р Асен Меджидиев ще опраска пътеките на Доктор Оскар, което е правилното, а реформаторът ще иска да опраска пътеките на д-р Спасов от Правителствена. В трансплантациите и фиктивните хоспитализации има много пари. Айде по Соломоновски да сложим подуправител истински реформатор, да видим дали ще посегне на пътеките на роднината на роднините на своя шеф. Оферирайте име. Доктор Оскар? Истински реформатор!

    16:16 17.06.2026

  • 32 САМО КРАДАТ

    1 0 Отговор
    По статистика всеки трети ходи в болница всяка година. Но това е фалшиво, не познавам някой да е ходил последните 20 години. ГУГЪЛ-ИИ: Пациенти-фантоми: Болници използват лични данни на хора, които изобщо не знаят, че „лежат“ в отделението в този момент. Ежегодно ГДБОП и Медицинският надзор разкриват хиляди такива случаи. Дописване на диагнози: Пациент влиза за реално, леко оплакване, но в документите му се вписват тежки придружаващи заболявания, за да се източи по-скъпа пътека. Ето защо държавните болници са губещи, те не източват здравната система, няма алчен инвеститор..

    16:16 17.06.2026

  • 33 Ми друсаш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Друсай !":

    Дъртия

    16:18 17.06.2026

  • 34 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ба бааааа":

    Не! На направо на свинете в Скравена! Иво Мирчев ще вее байрака от колата си.

    16:18 17.06.2026

  • 35 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДА НАПРАВИМ ПОЛСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ":

    Изкуствения интелект ти подава да му цунеш патката.

    16:20 17.06.2026

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