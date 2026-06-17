“Демократична България” призова управляващите да оттеглят Асен Меджидиев като подуправител на НЗОК и да предложат истински реформатор ВИДЕО

“Номинацията на “Прогресивна България” на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК, който е бил началник на Момчил Мавров и който първи го е изпратил в касата като шеф на надзора, е знакът, че се сменя едно лице от фасадата с другото лице от фасадата, като най-вероятно отзад схемите ще продължат по същия начин.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

От името на “Демократична България” той призова управляващите “да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тази тежка ситуация с бюджета, по техни думи, да направи така, че НЗОК да не се източва, а не да излъчат поредния управленец, който ще си затваря очите за определени схеми.”

Момчил Мавров, чиято оставка като подуправител на НЗОК беше поискана от „Демократична България“ и подадена впоследствие, е кадър от екипа на Асен Меджидиев в Министерството на здравеопазването. Именно през този пост той влиза в управлението на НЗОК, а по-късно става и подуправител на Касата.

Мавров е бил началник на политическия кабинет на Асен Меджидиев, когато Меджидиев е служебен министър на здравеопазването в кабинета на Гълъб Донев. Именно Меджидиев го кани да оглави кабинета му.

Впоследствие, докато е началник на кабинета на Меджидиев, Момчил Мавров е назначен и за председател на Надзорния съвет на НЗОК като представител на държавата. Така той влиза в управлението на Касата именно в периода, в който Меджидиев ръководи служебното Министерство на здравеопазването.

Божанов е категоричен, че д-р Меджидиев със сигурност не е реформатор. Защото по негово време като служебен здравен министър в кабинета на Гълъб Донев директори на определени болници са получавали заплати от по половин милион лева годишно, както и че има данни за купуване на медицинска апаратура на завишени цени за 227 млн. лв. “Управляващите имат пълното мнозинство да правят предложения за ръководство на Касата, нашата роля като опозиция е да следим дали се прави смяна на модела или се прави прегрупиране”, каза Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” напомни, че НЗОК сега по закон има двама подуправители заради нуждата да се задоволят коалиционни баланси в миналото. “Ще предложим да остане един подуправител, защото сега няма нужда от коалиционни баланси и постове, няма нужда от толкова много постове за хора, които в крайна сметка слагат чадъри над една или друга схема”, каза Божидар Божанов.