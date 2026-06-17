Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че не вижда проблем в налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил (Владимир Гундяев), тъй като според него става въпрос не за духовно лице, а за човек, свързан с руските служби.

„Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше въпросът да се обмисли. В случая обаче става въпрос за г-н Гундяев, който е служител на КГБ. Съвсем резонно е да се сложат санкции на служител на руските служби. Не виждам проблем с това“, коментира Василев.

Той призова министъра на външните работи - Велислава Петрова - да даде ясно обяснение защо се поставят под съмнение европейските санкции срещу Русия. По думите му досега всички санкционни пакети са били в полза на България и не са навредили на страната.

Василев подчерта, че дори ако определени мерки се определят като "символични", те имат важно политическо значение и изпращат ясен сигнал относно войната в Украйна.

„Ако наистина става въпрос за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната от Русия без причина, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, уточни политикът.

Според него България трябва да продължи последователната си политика в подкрепа на европейските решения и санкции, насочени срещу Русия заради войната в Украйна.