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Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ

Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ

17 Юни, 2026 15:36 831 45

  • асен василев-
  • санкции-
  • руски патриарх-
  • кгб

Той призова министъра на външните работи - Велислава Петрова - да даде ясно обяснение защо се поставят под съмнение европейските санкции срещу Русия. По думите му досега всички санкционни пакети са били в полза на България и не са навредили на страната

Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че не вижда проблем в налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил (Владимир Гундяев), тъй като според него става въпрос не за духовно лице, а за човек, свързан с руските служби.

„Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше въпросът да се обмисли. В случая обаче става въпрос за г-н Гундяев, който е служител на КГБ. Съвсем резонно е да се сложат санкции на служител на руските служби. Не виждам проблем с това“, коментира Василев.

Той призова министъра на външните работи - Велислава Петрова - да даде ясно обяснение защо се поставят под съмнение европейските санкции срещу Русия. По думите му досега всички санкционни пакети са били в полза на България и не са навредили на страната.

Василев подчерта, че дори ако определени мерки се определят като "символични", те имат важно политическо значение и изпращат ясен сигнал относно войната в Украйна.

„Ако наистина става въпрос за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната от Русия без причина, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, уточни политикът.

Според него България трябва да продължи последователната си политика в подкрепа на европейските решения и санкции, насочени срещу Русия заради войната в Украйна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокорчо

    28 8 Отговор
    я кажи ти кат беше фин министър къде изчезнаха няколко милиарда за бързо време
    че даже и тиквите се притесниха и се чудиха как така

    Коментиран от #24

    15:39 17.06.2026

  • 2 Цеко сифоня

    32 8 Отговор
    А Кокорчо е агент на Козяк.

    Коментиран от #11

    15:40 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Софиянец

    26 7 Отговор
    Оф, когато си завърлен ппдбил и содомитски амбреаж, дрънкаш е такива глупости!

    15:42 17.06.2026

  • 5 Хм.....

    20 6 Отговор
    Геювити не обичат патриарсите, защото те ги анатемосват за рендерастията...

    15:42 17.06.2026

  • 6 Бисер

    13 5 Отговор
    Добре,че си ти да знаеш

    15:43 17.06.2026

  • 7 тъй ли...

    20 6 Отговор
    Ти пък си англосаксонска podloga, но никой не те санкционира.

    15:43 17.06.2026

  • 8 май май

    12 5 Отговор
    Ка жи бе, Пукъл! Кажи как се щипахте с пр0100то на задната седалка в таксито!

    15:44 17.06.2026

  • 9 Стойко

    16 5 Отговор
    Тоя отпадък вече може да не го показвате! Норада ги изхвъли в канала!

    15:44 17.06.2026

  • 10 Гориил

    11 5 Отговор
    Бих предупредил този човек да не отправя необмислени и обидни заплахи. Но едно е сигурно: той ще бъде първият, който ще спре транзита на руски газ и с лопата ще разкопае тръбопровода, който носи огромни суми пари за България.

    Коментиран от #20

    15:44 17.06.2026

  • 11 Европеец

    17 6 Отговор

    До коментар #2 от "Цеко сифоня":

    За съжаление не само кокорчо е агент на чуждо разузнаване, всички жълти павета са такива..... Но интересно кокорчо как ще коментира атаката на украинската хунта срещу автобус на беларуски футболен детски отбор тръгнал на почивка в Русия.... И как ще коментира насилствената "евакуация"на руски деца от Днепропетровска област към украинската хунта....

    Коментиран от #18, #23, #26

    15:44 17.06.2026

  • 12 тозо

    6 11 Отговор
    Този гундяев в началото на 90те е ръководил група за мокри поръчки. Също така се е занимавал с търговия на кокаин и проституция.

    Коментиран от #40

    15:45 17.06.2026

  • 13 Анонимен

    7 9 Отговор
    Йотова на този ли коленичи и целува ръка този руският ли беше

    15:45 17.06.2026

  • 14 Мръсник

    16 6 Отговор
    Мръсник си ти василев, и то голям

    Коментиран от #17

    15:45 17.06.2026

  • 15 Бай. Танас

    7 9 Отговор
    АМИ. РАДЕВ. КАКЪВ. Е ТАЕН. РУСКИ
    КОМБАЙНЕР. ОТ. КГБ. ТЕ. ЗАТОВА. ОТ. ПРЕДИ
    ДА. СТАНЕ. ПРЕЗИДЕНТ. В. ЕВРОПЕЙСКИЯ. СЪЮЗ. ИЗКАЗАХА. ОПАСЕНИЯ. ЧЕ. ПРИКРИТА. РУСКА. БОМБА. ЛИМОМОНКА.
    МИЖИТУРНИК. И. ПОЛОВИНА.
    КАЖИ. МУ. КОМУНИСТ. И. НЕ. ГО. ОБИЖДАЙ. ПОВЕЧЕ.

    15:46 17.06.2026

  • 16 име

    12 4 Отговор
    Няма толкова жалки същества. Два пъти бяха в управление, видяхме само разтягане на локуми за батерии, втори мост над Дунав, електрички, затваряне на държавния ТЕЦ Марица 2 и други зелени измами. Асан беше този, който започна да тегли заеми за да дават на крадливата киевска хунта и да вдигат заплати без никакви реформи. Още Август 2023 вдигна заплатите на полицаите за награда че биха хората зад колоните на МС. Дори не направиха опит за някакви реформи, за попълване на парламентарни квоти в съдебната система, избор на шефове на регулатори, съкращения. Набутаха ни с ГРОБ и ДПС в еврозоната напълно неподготвени, с висока инфлация и фалшифицирани данни, крепяха правителството на водопада при 5-6 вота на недовери, направиха супер некадърната конституционна реформа. Нищо полезно от тея, само плювни и сеене на омраза. На това е основан смисъла на съществуването им в политиката.

    15:46 17.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Европеец

    13 6 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Пропуснах да питам кокорчо да не би да е къдровик на кгб та знае такива неща.... Аз санкции срещу Патриарх Кирил е лупосйт. на глупостите.... Но това са възможностите на европуделите....

    Коментиран от #36

    15:48 17.06.2026

  • 19 Кокора

    6 3 Отговор
    доведе Радко на власт, сега се прави на опозиция?!

    Не виждал проблем ?!
    Ми как ще види, като е част от проблема?

    15:48 17.06.2026

  • 20 кранист в НАДИН

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Едва ли. Това 4у4ел0 не е държало лопата в ръце. Ще му излязат пришки на втората копка.
    Може да държи само ....... едни други неща, като неговото.

    15:48 17.06.2026

  • 21 КИРО ЖЪРТЪ

    5 9 Отговор
    ТО. СЕ. ВИЖДА. ЧЕ. СИ. РУСКА. НОЩНА ПЕПЕРУДА АМА. ВАСИЛЕВ. НИ. ОТЛЕПИ. ОТ. ТАЯ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА. КАЛ.

    15:49 17.06.2026

  • 22 Абе

    10 4 Отговор
    Ококорената с пеньоара да си гледа амбриажките работи :)

    15:50 17.06.2026

  • 23 модерен сценарист

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Медиите у нас няма да отразят случая. Или ще изкарат автобуса маскиран руски танк.
    Тук се потулват неудобните новини.

    15:51 17.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гошо

    4 0 Отговор
    А цариградският чий агент е?! - турските служби

    15:52 17.06.2026

  • 26 Джоро Джоров

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    ТЕБЕ. МАЙ. БАЯ. МАЙКА. ТИ. ТЕ. Е. ДЪРЖАЛА. ГОЛОГЛАВ. НА. СЛЪНЦЕ. ТА. СЕ. ИЗХОЖДАШ. ПО. ТИЯ. ВАЖНИ. ВЪПРОСИ

    15:53 17.06.2026

  • 27 Макробиолог

    8 1 Отговор
    Пляс,плюс пе ....те,водно колело,сър.

    15:53 17.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 дядото

    9 1 Отговор
    а за вартоломей,който пък е от западните служби виждаш ли проблем.

    15:54 17.06.2026

  • 30 КГБ

    1 0 Отговор
    Не не служител на КГБ служител е на ОХРАНКА ,ако беше служител на КГБ нямаше да е санкциониран.

    15:59 17.06.2026

  • 31 Ами ти бе педрунгел

    4 1 Отговор
    Си сатана. За това е естествено да се цъклиш срещу патриврха!

    15:59 17.06.2026

  • 32 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Радев още навремето трябваше не да го санкционира, а направо да го екстрадира. Значи Гундяев, приет от президента, го хока все едно му е крепостен, че бил споменал и другите народи участвали в освободителната Руско-турска война, това се снима и се излъчва от Руската църква и от държавните телевизии. С коментари колко сме лоши българите и да си знаем мястото.

    15:59 17.06.2026

  • 33 Невернико,

    4 1 Отговор
    И теб те съдеха като крадец, а си в народното събрание, живееш на наш гръб.

    16:00 17.06.2026

  • 34 Недопустимо

    0 6 Отговор
    Правителството на Радеф работи като агенти на КГБ в полза на Кремъл

    Коментиран от #41

    16:00 17.06.2026

  • 35 койдазнай

    0 3 Отговор
    Оная падна на колене пред гундяев, радев направо зае стойка Г. За това е създаден, за това е обучен!

    16:01 17.06.2026

  • 36 Да обясним

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Кокорчо е кЪдровик, ако и да не е къдрав

    16:02 17.06.2026

  • 37 ?????

    1 0 Отговор
    PDF-те като дявол от тамян се страхуват от православието.
    За тях то е по-омразно от всичките им фобии.

    16:02 17.06.2026

  • 38 Лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор
    И как точно европейските санкции помогнаха на БГ?

    16:04 17.06.2026

  • 39 зИленски

    0 1 Отговор
    БЕЗБОЖЕН ГЕЙ

    Коментиран от #45

    16:06 17.06.2026

  • 40 Точно ти ще знаеш

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "тозо":

    Какъв е бил въшльо

    16:08 17.06.2026

  • 41 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Недопустимо":

    Боклук 300%

    16:09 17.06.2026

  • 42 Кукорчо а ти на кой си агент бе гей ....

    0 1 Отговор
    Ходи ли на парада в София на твоите събратя , маха ли със розови знаменца ???

    16:10 17.06.2026

  • 43 Кокора

    1 1 Отговор
    Няма думата
    Бита карта е както всички козяци

    16:12 17.06.2026

  • 44 Тома

    1 1 Отговор
    Така сме ние евродж.како асенке защото сме от ЦРУ МИ6 Мосат и МИТ.На всички сме дали д...е

    16:16 17.06.2026

  • 45 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "зИленски":

    Вън на путинистите вън

    16:20 17.06.2026

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