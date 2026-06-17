Асен Василев: Не виждам проблем със санкциите срещу руския патриарх, той е служител на КГБ

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че не вижда проблем в налагането на санкции срещу руския патриарх Кирил (Владимир Гундяев), тъй като според него става въпрос не за духовно лице, а за човек, свързан с руските служби.
„Ако имаше санкции срещу духовно лице, може би трябваше въпросът да се обмисли. В случая обаче става въпрос за г-н Гундяев, който е служител на КГБ. Съвсем резонно е да се сложат санкции на служител на руските служби. Не виждам проблем с това“, коментира Василев.
Той призова министъра на външните работи - Велислава Петрова - да даде ясно обяснение защо се поставят под съмнение европейските санкции срещу Русия. По думите му досега всички санкционни пакети са били в полза на България и не са навредили на страната.
Василев подчерта, че дори ако определени мерки се определят като "символични", те имат важно политическо значение и изпращат ясен сигнал относно войната в Украйна.
„Ако наистина става въпрос за символични санкции, ясно трябва да се даде знак, че Русия е агресор, а Украйна е жертва в тази война. Украйна е нападната от Русия без причина, в разрез с международното право. И точно затова тя е санкционирана и България е подкрепяла всички санкционни пакети“, уточни политикът.
Според него България трябва да продължи последователната си политика в подкрепа на европейските решения и санкции, насочени срещу Русия заради войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кокорчо
че даже и тиквите се притесниха и се чудиха как така
Коментиран от #24
15:39 17.06.2026
2 Цеко сифоня
Коментиран от #11
15:40 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Софиянец
15:42 17.06.2026
5 Хм.....
15:42 17.06.2026
6 Бисер
15:43 17.06.2026
7 тъй ли...
15:43 17.06.2026
8 май май
15:44 17.06.2026
9 Стойко
15:44 17.06.2026
10 Гориил
Коментиран от #20
15:44 17.06.2026
11 Европеец
До коментар #2 от "Цеко сифоня":За съжаление не само кокорчо е агент на чуждо разузнаване, всички жълти павета са такива..... Но интересно кокорчо как ще коментира атаката на украинската хунта срещу автобус на беларуски футболен детски отбор тръгнал на почивка в Русия.... И как ще коментира насилствената "евакуация"на руски деца от Днепропетровска област към украинската хунта....
Коментиран от #18, #23, #26
15:44 17.06.2026
12 тозо
Коментиран от #40
15:45 17.06.2026
13 Анонимен
15:45 17.06.2026
14 Мръсник
Коментиран от #17
15:45 17.06.2026
15 Бай. Танас
КОМБАЙНЕР. ОТ. КГБ. ТЕ. ЗАТОВА. ОТ. ПРЕДИ
ДА. СТАНЕ. ПРЕЗИДЕНТ. В. ЕВРОПЕЙСКИЯ. СЪЮЗ. ИЗКАЗАХА. ОПАСЕНИЯ. ЧЕ. ПРИКРИТА. РУСКА. БОМБА. ЛИМОМОНКА.
МИЖИТУРНИК. И. ПОЛОВИНА.
КАЖИ. МУ. КОМУНИСТ. И. НЕ. ГО. ОБИЖДАЙ. ПОВЕЧЕ.
15:46 17.06.2026
16 име
15:46 17.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Европеец
До коментар #11 от "Европеец":Пропуснах да питам кокорчо да не би да е къдровик на кгб та знае такива неща.... Аз санкции срещу Патриарх Кирил е лупосйт. на глупостите.... Но това са възможностите на европуделите....
Коментиран от #36
15:48 17.06.2026
19 Кокора
Не виждал проблем ?!
Ми как ще види, като е част от проблема?
15:48 17.06.2026
20 кранист в НАДИН
До коментар #10 от "Гориил":Едва ли. Това 4у4ел0 не е държало лопата в ръце. Ще му излязат пришки на втората копка.
Може да държи само ....... едни други неща, като неговото.
15:48 17.06.2026
21 КИРО ЖЪРТЪ
15:49 17.06.2026
22 Абе
15:50 17.06.2026
23 модерен сценарист
До коментар #11 от "Европеец":Медиите у нас няма да отразят случая. Или ще изкарат автобуса маскиран руски танк.
Тук се потулват неудобните новини.
15:51 17.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гошо
15:52 17.06.2026
26 Джоро Джоров
До коментар #11 от "Европеец":ТЕБЕ. МАЙ. БАЯ. МАЙКА. ТИ. ТЕ. Е. ДЪРЖАЛА. ГОЛОГЛАВ. НА. СЛЪНЦЕ. ТА. СЕ. ИЗХОЖДАШ. ПО. ТИЯ. ВАЖНИ. ВЪПРОСИ
15:53 17.06.2026
27 Макробиолог
15:53 17.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 дядото
15:54 17.06.2026
30 КГБ
15:59 17.06.2026
31 Ами ти бе педрунгел
15:59 17.06.2026
32 Наблюдател
15:59 17.06.2026
33 Невернико,
16:00 17.06.2026
34 Недопустимо
Коментиран от #41
16:00 17.06.2026
35 койдазнай
16:01 17.06.2026
36 Да обясним
До коментар #18 от "Европеец":Кокорчо е кЪдровик, ако и да не е къдрав
16:02 17.06.2026
37 ?????
За тях то е по-омразно от всичките им фобии.
16:02 17.06.2026
38 Лиз ач евроатлантик
16:04 17.06.2026
39 зИленски
Коментиран от #45
16:06 17.06.2026
40 Точно ти ще знаеш
До коментар #12 от "тозо":Какъв е бил въшльо
16:08 17.06.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #34 от "Недопустимо":Боклук 300%
16:09 17.06.2026
42 Кукорчо а ти на кой си агент бе гей ....
16:10 17.06.2026
43 Кокора
Бита карта е както всички козяци
16:12 17.06.2026
44 Тома
16:16 17.06.2026
45 Анонимен
До коментар #39 от "зИленски":Вън на путинистите вън
16:20 17.06.2026