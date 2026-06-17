Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия

Змия с дължина метър и половина вся паника в жилищен блок в район "Западен" в Пловдив.

Влечугото не се крило, а напротив - опитало се да влезе в апартамент на първия етаж и в асансьора, след което пълзяло по етажите. 70-годишната жена заснела змията е в шок.

"С надигната глава искаше да влезе вкъщи, не се страхуваше от виковете ни!", споделя тя пред пред bTV. Според експерт, става въпрос за смок-мишкар. Появил се е за плячка - гризачи. Неокосените треви и вехториите в избите спомагат такива влечуги да се настанят в жилищни сгради.