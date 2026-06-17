Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия

Змия с дължина метър и половина вся паника в жилищен блок в район "Западен" в Пловдив.
Влечугото не се крило, а напротив - опитало се да влезе в апартамент на първия етаж и в асансьора, след което пълзяло по етажите. 70-годишната жена заснела змията е в шок.
"С надигната глава искаше да влезе вкъщи, не се страхуваше от виковете ни!", споделя тя пред пред bTV. Според експерт, става въпрос за смок-мишкар. Появил се е за плячка - гризачи. Неокосените треви и вехториите в избите спомагат такива влечуги да се настанят в жилищни сгради.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Значи Там !
Иначе той !
Няма какво да Търси Там !
16:06 17.06.2026
2 скумрия от временното правителство
17:05 17.06.2026
3 Присмехулник
17:06 17.06.2026
4 Лена Парапеткова
17:08 17.06.2026
5 Нека да пиша
Коментиран от #11
17:12 17.06.2026
6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:15 17.06.2026
7 Появил се е за плячка - гризачи
да са го пуснали
17:19 17.06.2026
8 А бе
17:20 17.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жаклин ( Живко) паветника
17:30 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нема кво да му викаш!
Смокът, освен че е мишкар, е и глухар.
Коментиран от #13
17:42 17.06.2026
13 оня с коня
До коментар #12 от "Нема кво да му викаш!":Не може да изкарваш всички Смокове Глухи - по-заможните ползват Слухов Апарат.
17:56 17.06.2026