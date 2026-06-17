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Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия

Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия

17 Юни, 2026 17:04 1 475 13

  • змия-
  • пловдив-
  • западен-
  • блок

Според експерт, става въпрос за смок-мишкар. Появил се е за плячка - гризачи

Паника в жилищен блок в Пловдив заради голяма змия - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Змия с дължина метър и половина вся паника в жилищен блок в район "Западен" в Пловдив.

Влечугото не се крило, а напротив - опитало се да влезе в апартамент на първия етаж и в асансьора, след което пълзяло по етажите. 70-годишната жена заснела змията е в шок.

"С надигната глава искаше да влезе вкъщи, не се страхуваше от виковете ни!", споделя тя пред пред bTV. Според експерт, става въпрос за смок-мишкар. Появил се е за плячка - гризачи. Неокосените треви и вехториите в избите спомагат такива влечуги да се настанят в жилищни сгради.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значи Там !

    15 2 Отговор
    Има Мишки !

    Иначе той !

    Няма какво да Търси Там !

    16:06 17.06.2026

  • 2 скумрия от временното правителство

    12 3 Отговор
    - Аз не съм ходила там.

    17:05 17.06.2026

  • 3 Присмехулник

    13 2 Отговор
    Там е Денков.

    17:06 17.06.2026

  • 4 Лена Парапеткова

    12 2 Отговор
    Лази ми по парапетите.

    17:08 17.06.2026

  • 5 Нека да пиша

    12 1 Отговор
    Ех,вие да видите на чичо ви Митко питонья,и бъдете в джакузитоо.

    Коментиран от #11

    17:12 17.06.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 2 Отговор
    Щом ви е страх от смока, значи сте мишки и затова сте привлекли смока.

    17:15 17.06.2026

  • 7 Появил се е за плячка - гризачи

    6 0 Отговор
    значи е усетил мишки там смока
    да са го пуснали

    17:19 17.06.2026

  • 8 А бе

    6 1 Отговор
    Пред бл.Българка има укро-бандерски а-л AH 71 27 IT СИГУРНО Е НА НЕВЗОРА

    17:20 17.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жаклин ( Живко) паветника

    1 0 Отговор
    Аооо, ма защо тази паника от най хубавото бе?! Извикайте ме, и аз непременно ще я уловя голямата змия, и отровата ще и изстискам...

    17:30 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нема кво да му викаш!

    4 0 Отговор
    Ей, некултурни хора! Това да не ти е мъжът ти, че да му гълчиш?
    Смокът, освен че е мишкар, е и глухар.

    Коментиран от #13

    17:42 17.06.2026

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Нема кво да му викаш!":

    Не може да изкарваш всички Смокове Глухи - по-заможните ползват Слухов Апарат.

    17:56 17.06.2026

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