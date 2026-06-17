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Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам

Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам

17 Юни, 2026 16:47 1 776 34

  • минко петров-
  • банда-
  • калашници-
  • крими

Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи

Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП. Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците, разкри "24 часа".

Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи.

Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели. След заседанието обвинителят обясни, че сумите били между 50 и 60 евро.

След неговата пледоария Петров заяви, че е возил и обвинител. В обясненията си преди това го пропусна. Посочи, че той му платил и попита защо ако е сводник, ще кара нелегално такси. Обясни, че полицаите му избили 3 зъба, дори показа 2 липсващи. Според него така двама от задържалите го антимафиоти от ГДБОП получили травмите си - единият го удрял, а докато го правел, неволно ударил колежката си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    49 0 Отговор
    Каква латино драма, другарки и другари :)

    16:49 17.06.2026

  • 2 Смър на

    40 3 Отговор
    сингянята, всичките под валяка, малки, големи, млади, стари... Това са био отпадъци

    16:50 17.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    52 0 Отговор
    обичам та ма ,к..во , марш на околовръстното че няам кинти!

    16:53 17.06.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    28 0 Отговор
    ПОЗДРАВ С ПЕСЕНТА
    „НЕ ПЛАЧИ ЗА МЕН БУТУНЕЦ”изп.Мадона

    16:53 17.06.2026

  • 6 Двете сфинчета

    36 4 Отговор
    Този е наш кадър , на ГЕПИ с Ново начало

    16:53 17.06.2026

  • 7 Пич !

    12 1 Отговор
    От Мароко !

    16:55 17.06.2026

  • 8 Гошо

    29 0 Отговор
    Значи полицаите му избили 3 зъба, ама на него му липсвали 2
    Е той в джоба ли си ги носи избитите зъби ,та два да ги загубил , а един му останал

    Коментиран от #25

    16:56 17.06.2026

  • 9 Тая

    13 1 Отговор
    Светла да не е бившата на Гущеров

    Коментиран от #13

    17:02 17.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гущерите бяха върхът!

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тая":

    Бащата бизнесмен, спекулант, социалист и народен представител. Заживя в Алпите с една млада хубавица. Синът се прочу още повече.

    17:06 17.06.2026

  • 14 Таню

    19 0 Отговор
    Този нежен,романтичен ром е готов писател фантаст- конкуренция на Дилов старши
    Каква мисъл, каква реч- Вазов и Йовков" ряпа да ядат"

    Коментиран от #20

    17:06 17.06.2026

  • 15 Деми Ловато

    4 2 Отговор
    Дъ му умрът децата.

    17:09 17.06.2026

  • 16 Хенри

    13 0 Отговор
    мангалинопекът представя близка до оскъдното му мозъче версия
    сюжет от сапунка и очаква да се хванем

    17:13 17.06.2026

  • 17 Макробиолог

    10 0 Отговор
    Минко ти си нашата юрогордост.

    17:13 17.06.2026

  • 18 Натопен съм от проститутка, която обичам

    13 1 Отговор
    браво на човечеца
    герой е
    просълзих се
    а после кифлите им въртят номера

    17:14 17.06.2026

  • 19 Иинтелект

    13 0 Отговор
    Тоз кюмур да не е ударил баретите. Боже., защо не е на проходилка?

    17:15 17.06.2026

  • 20 миме

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Таню":

    ми ,че то именно с.иганите са бъдещето на тая страна, щот явно на българите им е през като още не са избегнали от ес и нато-то, и въобще не им пука ,че даже у зоната ги набута незаконно

    17:15 17.06.2026

  • 21 ями

    8 0 Отговор
    си га н и на трябва да го би еш и на снимка.

    17:18 17.06.2026

  • 22 Шмекер Копейкин празнодумеца

    11 2 Отговор
    Тоя по нагло лъже и от късата карабина костя.
    Нищо чудно да излязат роднини.

    17:19 17.06.2026

  • 23 Ироничен

    9 0 Отговор
    Натикайте го в някоя дупка и не тиражирайте трагедиите му!

    17:20 17.06.2026

  • 24 Фикри

    5 1 Отговор
    Ах, колко сладко ...

    17:21 17.06.2026

  • 25 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    Заложил ги е , златни са ....последния си го носи за кадем !!!

    Коментиран от #31

    17:26 17.06.2026

  • 26 Перник

    8 0 Отговор
    Лилавоевнчав б@клук.Ще станеш булка в Затвора като прокурорския ми съгражданин!

    17:40 17.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    2 0 Отговор
    Е"ати фантазьора

    17:47 17.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Аман

    2 0 Отговор
    От крлежи!

    17:53 17.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Смешно ли ви е?

    17:58 17.06.2026

  • 33 ТОА ПА...?!

    1 0 Отговор
    Кво ни занимава,с личните си истории...?!

    17:58 17.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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