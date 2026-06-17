Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам

Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП. Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците, разкри "24 часа".
Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи.
Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели. След заседанието обвинителят обясни, че сумите били между 50 и 60 евро.
След неговата пледоария Петров заяви, че е возил и обвинител. В обясненията си преди това го пропусна. Посочи, че той му платил и попита защо ако е сводник, ще кара нелегално такси. Обясни, че полицаите му избили 3 зъба, дори показа 2 липсващи. Според него така двама от задържалите го антимафиоти от ГДБОП получили травмите си - единият го удрял, а докато го правел, неволно ударил колежката си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
16:49 17.06.2026
2 Смър на
16:50 17.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
16:53 17.06.2026
5 НИЩО МУ НЯМА
„НЕ ПЛАЧИ ЗА МЕН БУТУНЕЦ”изп.Мадона
16:53 17.06.2026
6 Двете сфинчета
16:53 17.06.2026
7 Пич !
16:55 17.06.2026
8 Гошо
Е той в джоба ли си ги носи избитите зъби ,та два да ги загубил , а един му останал
Коментиран от #25
16:56 17.06.2026
9 Тая
Коментиран от #13
17:02 17.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гущерите бяха върхът!
До коментар #9 от "Тая":Бащата бизнесмен, спекулант, социалист и народен представител. Заживя в Алпите с една млада хубавица. Синът се прочу още повече.
17:06 17.06.2026
14 Таню
Каква мисъл, каква реч- Вазов и Йовков" ряпа да ядат"
Коментиран от #20
17:06 17.06.2026
15 Деми Ловато
17:09 17.06.2026
16 Хенри
сюжет от сапунка и очаква да се хванем
17:13 17.06.2026
17 Макробиолог
17:13 17.06.2026
18 Натопен съм от проститутка, която обичам
герой е
просълзих се
а после кифлите им въртят номера
17:14 17.06.2026
19 Иинтелект
17:15 17.06.2026
20 миме
До коментар #14 от "Таню":ми ,че то именно с.иганите са бъдещето на тая страна, щот явно на българите им е през като още не са избегнали от ес и нато-то, и въобще не им пука ,че даже у зоната ги набута незаконно
17:15 17.06.2026
21 ями
17:18 17.06.2026
22 Шмекер Копейкин празнодумеца
Нищо чудно да излязат роднини.
17:19 17.06.2026
23 Ироничен
17:20 17.06.2026
24 Фикри
17:21 17.06.2026
25 Сила
До коментар #8 от "Гошо":Заложил ги е , златни са ....последния си го носи за кадем !!!
Коментиран от #31
17:26 17.06.2026
26 Перник
17:40 17.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Гост
17:47 17.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Аман
17:53 17.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Смърфиета
17:58 17.06.2026
33 ТОА ПА...?!
17:58 17.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.