Задържаният при акцията срещу бандата на Калашниците Минко Петров: Натопен съм от проститутка, която обичам

Натопен съм от проститутка, която обичам. Това е Светла Василева. Ние живеехме заедно 1 година, но тя не поиска да проституира. Затова изнесох багажа ѝ от блока ми. Потърси ме преди 4 дни с молба за помощ, намерих ѝ апартамент и там ме задържаха от ГДБОП. Това разказа пред Софийския районен съд Минко Петров, който е сред обвинените при акцията срещу Калашниците, разкри "24 часа".

Мъжът е подведен под отговорност за транспортиране на жени, които щели да проституират, както и че е ударил двама полицаи.

Петров разказа, че кара Максим - нелегално такси. Като такъв возел всякакви хора. Обясни, че само Светла Василева е дала показания, че кара жени. Прокурорът по делото посочи, че имало данни, че Петров е вземал пари от транспорта. Позова се само по показанията на Василева и посочи, че тепърва трябва да се разпитат други свидетели. След заседанието обвинителят обясни, че сумите били между 50 и 60 евро.

След неговата пледоария Петров заяви, че е возил и обвинител. В обясненията си преди това го пропусна. Посочи, че той му платил и попита защо ако е сводник, ще кара нелегално такси. Обясни, че полицаите му избили 3 зъба, дори показа 2 липсващи. Според него така двама от задържалите го антимафиоти от ГДБОП получили травмите си - единият го удрял, а докато го правел, неволно ударил колежката си.