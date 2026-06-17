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Дирекцията за строителен контрол е констатирала три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна

Дирекцията за строителен контрол е констатирала три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна

17 Юни, 2026 19:43 1 146 16

  • трафопост-
  • баба алино-
  • варна-
  • незаконно строителство

Отговорът на фирмата с исканата информация би трябвало да бъде предоставен до пет работни дни

Дирекцията за строителен контрол е констатирала три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната администрация в града.

Комплексната проверка за наличие на незаконно строителство в този район е инициирана от областния управител Марио Смърков.

В отговора на дирекцията за строителен контрол, подписан от директора ѝ инж. Петър Москов, е посочено, че е направена проверка и е изпратено писмо до „Електроразпределение Север“ АД с искане за допълнителна информация.

От РДНСК допълват, че енергийното дружество трябва да уточни през коя година са присъединени трафопостовете към мрежата, като изнесе данни за разрешенията за ползването им, инвестиционните проекти, издадените разрешителни за строеж, удостоверението за въвеждане в експлоатация, времето на монтиране и броя на поставените измервателни уреди в района.

Отговорът на фирмата с исканата информация би трябвало да бъде предоставен до пет работни дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Положението е

    26 0 Отговор
    Али Баба и 40те общинари

    Коментиран от #8

    19:45 17.06.2026

  • 2 Положението е

    9 0 Отговор
    Али Баба и 40те общинари

    19:46 17.06.2026

  • 3 Кофти за Енерго Про

    18 0 Отговор
    Няма да се измъкнат тоя път

    Коментиран от #14

    19:49 17.06.2026

  • 4 Точен

    20 0 Отговор
    Дир, не ни правете на луди. Тези 3 трафопоста депутатът от ВЪЗРАЖДАНЕ Коста Стоянов ги показа на медиите още предната седмица, а сега, с "обяснимо" закъснение ги "забелязва" ДСК...

    19:51 17.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Във Варна чехите държат енергото.

    19:52 17.06.2026

  • 6 Трябва

    19 0 Отговор
    Да се отнеме лиценза на "Електроразпределение Север"!

    19:54 17.06.2026

  • 7 хахаха

    9 1 Отговор
    Няма как да предотставят такава информация, щото няма нищо на документи.

    19:57 17.06.2026

  • 8 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Положението е":

    Някой ще обясни ли какъв е реалният проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?

    20:02 17.06.2026

  • 9 Режи

    13 0 Отговор
    и спирай тока, затапвай сондажите вода няма. Много ли е сложно?

    20:02 17.06.2026

  • 10 Да,бе

    10 0 Отговор
    Частно енерго,като на златни пясъци...Вселенска скръб с мирис на корупция...

    20:15 17.06.2026

  • 11 Сигурно и заплати взимат

    5 0 Отговор
    Не може да бъде, РДНСК бди!!! Ама след дъжд качулка!

    20:23 17.06.2026

  • 12 Боздуган

    8 0 Отговор
    Кой и по чие нареждане разписва тези разрешителни и строежи. Я идете вие до енергото за трафопост да видите матрицата на живо.

    20:28 17.06.2026

  • 13 ЗУТ

    1 0 Отговор
    Трета категория
    Всички трафопостове, които са елемент от нова разпределителна мрежа на техническата инфраструктура (напр. захранващи трафопостове за населени места или големи индустриални обекти). Строежът подлежи на задължителен строите надзор.

    Ще обуят ЕРП-то за незаконно строителство.

    20:53 17.06.2026

  • 14 защо да е кофти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кофти за Енерго Про":

    Енерго про си правят каквото искат. Плащаш им не колкото потребяваш, а колкото те решат. Извиват ръцете на строителите да си правят сами трафопостове, за да не се набутат случайно. Затова пък непрекъснато искат от КЕВР повишаване на цената С години бавят присъединяването на законни строежи, но много бързо са присъединили напълно незаконни. Време е да им се отнеме лиценза и държавата да си върне собствеността, защото тези безобразията не се търпят.

    20:54 17.06.2026

  • 15 Тири

    0 0 Отговор
    А куе е била тази агенция две три години назад?!!

    21:07 17.06.2026

  • 16 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Благо кьоравото и невинно, чалат те в пандиза. Казаха, че си им липсвал

    21:17 17.06.2026

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