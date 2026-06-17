Дирекцията за строителен контрол е констатирала три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна

Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала наличие на три трафопоста на територията на местността Баба Алино край Варна, съобщиха от Областната администрация в града.
Комплексната проверка за наличие на незаконно строителство в този район е инициирана от областния управител Марио Смърков.
В отговора на дирекцията за строителен контрол, подписан от директора ѝ инж. Петър Москов, е посочено, че е направена проверка и е изпратено писмо до „Електроразпределение Север“ АД с искане за допълнителна информация.
От РДНСК допълват, че енергийното дружество трябва да уточни през коя година са присъединени трафопостовете към мрежата, като изнесе данни за разрешенията за ползването им, инвестиционните проекти, издадените разрешителни за строеж, удостоверението за въвеждане в експлоатация, времето на монтиране и броя на поставените измервателни уреди в района.
Отговорът на фирмата с исканата информация би трябвало да бъде предоставен до пет работни дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Положението е
Коментиран от #8
19:45 17.06.2026
2 Положението е
19:46 17.06.2026
3 Кофти за Енерго Про
Коментиран от #14
19:49 17.06.2026
4 Точен
19:51 17.06.2026
5 Последния Софиянец
19:52 17.06.2026
6 Трябва
19:54 17.06.2026
7 хахаха
19:57 17.06.2026
8 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Положението е":Някой ще обясни ли какъв е реалният проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали "КИТАП", е и...?
20:02 17.06.2026
9 Режи
20:02 17.06.2026
10 Да,бе
20:15 17.06.2026
11 Сигурно и заплати взимат
20:23 17.06.2026
12 Боздуган
20:28 17.06.2026
13 ЗУТ
Всички трафопостове, които са елемент от нова разпределителна мрежа на техническата инфраструктура (напр. захранващи трафопостове за населени места или големи индустриални обекти). Строежът подлежи на задължителен строите надзор.
Ще обуят ЕРП-то за незаконно строителство.
20:53 17.06.2026
14 защо да е кофти
До коментар #3 от "Кофти за Енерго Про":Енерго про си правят каквото искат. Плащаш им не колкото потребяваш, а колкото те решат. Извиват ръцете на строителите да си правят сами трафопостове, за да не се набутат случайно. Затова пък непрекъснато искат от КЕВР повишаване на цената С години бавят присъединяването на законни строежи, но много бързо са присъединили напълно незаконни. Време е да им се отнеме лиценза и държавата да си върне собствеността, защото тези безобразията не се търпят.
20:54 17.06.2026
15 Тири
21:07 17.06.2026
16 Хохо Бохо
21:17 17.06.2026