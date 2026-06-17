Божидар Божанов: Законът за съдебната власт не е съдебна реформа ВИДЕО

Промените в Закона за съдебната власт, които се обсъждат в парламента, нямат амбицията да представляват цялостна съдебна реформа. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.
По думите му настоящите текстове са насочени основно към правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, но сами по себе си няма да решат натрупаните проблеми в системата.
„Да не очакваме, че с приемането на закона правосъдието автоматично ще възтържествува. Това е само начало“, коментира Божанов.
Според него една от ключовите промени трябва да бъде възможността кандидатури за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да се предлагат и от организации извън парламентарно представените партии.
Божанов настоя и за премахване на това, което нарече „монопол“ на Върховния административен съд върху обжалването на кадровите решения на съдебния кадрови орган. По думите му подобна промяна би ограничила възможностите за политическо влияние върху системата.
Депутатът коментира и представената от правителството система „Сигма“ за проследяване на обществените поръчки.
Според него на този етап платформата представлява основно визуализация на вече публични данни, без да извършва задълбочен анализ.
„Истинската цел трябва да бъде използването на изкуствен интелект, който да открива връзки, потенциални конфликти на интереси и корупционни рискове“, смята Божанов.
Сред предложенията на „Демократична България“ Божанов открои и идеята държавните служители постепенно да започнат сами да плащат осигуровките си.
По думите му това би довело до по-голяма справедливост между публичния и частния сектор и би направило по-съпоставими данните за възнагражденията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овластени мафиоти
18:30 17.06.2026
2 гей и фашист в едно
18:30 17.06.2026
3 Хасковски каунь
Докога !
18:31 17.06.2026
4 Лост
18:34 17.06.2026
5 хехе
18:37 17.06.2026
6 георг халката
18:37 17.06.2026
7 павела митова
Крим де факто признат за руски – Украйна губи съдебната битка в арбитражния трибунал на ООН
“ Е хайде сега питайте - ЧИЙ Е КРИМ .... кво казваш кутко непоръбена ,липсва ли ти мазната вмирисана паца на шиши ,как сладко сучеше от нея
Коментиран от #13
18:40 17.06.2026
8 Здравей божанка
Ма много сте смешни нали бяхте на власт и какво направихте.... нищо. Едно огромно .........нищо. невероятни смешници сте и част от табуна на розовите понита на урси. Вас вече ви няма а съвсем скоро и урси ще си отиде.
18:44 17.06.2026
9 мадам кокор спецова
18:46 17.06.2026
10 водещата
18:50 17.06.2026
11 име
18:51 17.06.2026
12 Ироничен
18:52 17.06.2026
13 име
До коментар #7 от "павела митова":Оо, тази новина, като много други, въобще няма да се пусне по свободните медии в ЕССР.
18:53 17.06.2026
14 Този е противен
18:53 17.06.2026
15 гого семкаджията
18:56 17.06.2026
16 Тити на Кака
Запазената марка на клана "Бозаджии-ППетроханъри", клатенето на въздушни маси😂😂😂
19:00 17.06.2026
17 Докато Не Иселиш !
И Прокурори !
В Белене !
Съдебна Реформа !
Няма Да Има !
19:30 17.06.2026
18 С отпадна необходимост
19:30 17.06.2026