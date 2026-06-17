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Божидар Божанов: Законът за съдебната власт не е съдебна реформа ВИДЕО

Божидар Божанов: Законът за съдебната власт не е съдебна реформа ВИДЕО

17 Юни, 2026 18:24 630 18

  • съдебна реформа-
  • закон за съдебната власт-
  • божидар божанков-
  • българия

Депутатът коментира и представената от правителството система „Сигма“ за проследяване на обществените поръчки

Божидар Божанов: Законът за съдебната власт не е съдебна реформа ВИДЕО - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за съдебната власт, които се обсъждат в парламента, нямат амбицията да представляват цялостна съдебна реформа. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му настоящите текстове са насочени основно към правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, но сами по себе си няма да решат натрупаните проблеми в системата.

„Да не очакваме, че с приемането на закона правосъдието автоматично ще възтържествува. Това е само начало“, коментира Божанов.

Според него една от ключовите промени трябва да бъде възможността кандидатури за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да се предлагат и от организации извън парламентарно представените партии.

Божанов настоя и за премахване на това, което нарече „монопол“ на Върховния административен съд върху обжалването на кадровите решения на съдебния кадрови орган. По думите му подобна промяна би ограничила възможностите за политическо влияние върху системата.

Депутатът коментира и представената от правителството система „Сигма“ за проследяване на обществените поръчки.

Според него на този етап платформата представлява основно визуализация на вече публични данни, без да извършва задълбочен анализ.

„Истинската цел трябва да бъде използването на изкуствен интелект, който да открива връзки, потенциални конфликти на интереси и корупционни рискове“, смята Божанов.

Сред предложенията на „Демократична България“ Божанов открои и идеята държавните служители постепенно да започнат сами да плащат осигуровките си.

По думите му това би довело до по-голяма справедливост между публичния и частния сектор и би направило по-съпоставими данните за възнагражденията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овластени мафиоти

    4 3 Отговор
    собственици на държавата

    18:30 17.06.2026

  • 2 гей и фашист в едно

    10 2 Отговор
    много е всжно да не пипат власт даже и с пръстче

    18:30 17.06.2026

  • 3 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Тия нямат думата но всяка вечер пълнят ефира!
    Докога !

    18:31 17.06.2026

  • 4 Лост

    14 1 Отговор
    Божанов къде се скри вашия мравояд реформист?

    18:34 17.06.2026

  • 5 хехе

    12 0 Отговор
    Отпадналата необходимост пак вият на умряло. Като искат толкова съдебна реформа защо не я направиха докато бяха в сглобката и между другото единственото което направиха благодарение на другаря Бойкикев с участието на тиквата и прасето е да приемат домовата книга.

    18:37 17.06.2026

  • 6 георг халката

    10 0 Отговор
    божано като каква се беше маскирала на парада ?

    18:37 17.06.2026

  • 7 павела митова

    9 1 Отговор
    Хагският трибунал отхвърля претенциите на Украйна за Крим
    Крим де факто признат за руски – Украйна губи съдебната битка в арбитражния трибунал на ООН
    “ Е хайде сега питайте - ЧИЙ Е КРИМ .... кво казваш кутко непоръбена ,липсва ли ти мазната вмирисана паца на шиши ,как сладко сучеше от нея

    Коментиран от #13

    18:40 17.06.2026

  • 8 Здравей божанка

    10 0 Отговор
    Не се учудвай че те пиша с малка буквичка защото си още по-малък и от малко б.
    Ма много сте смешни нали бяхте на власт и какво направихте.... нищо. Едно огромно .........нищо. невероятни смешници сте и част от табуна на розовите понита на урси. Вас вече ви няма а съвсем скоро и урси ще си отиде.

    18:44 17.06.2026

  • 9 мадам кокор спецова

    8 0 Отговор
    божи удобен ли ти е пенюара който ти подарих за 8-ми март ?

    18:46 17.06.2026

  • 10 водещата

    6 0 Отговор
    беше по-противна от него.

    18:50 17.06.2026

  • 11 име

    7 0 Отговор
    Безполезни "неможачи", както викаше тиквата, даже не направили опит за съдебна реформа докато пили мазно турско кафенце, обаче сега са на всяка манджа мерудия.

    18:51 17.06.2026

  • 12 Ироничен

    4 0 Отговор
    Мрънкалниците се опитват да привлекат вниманието, но са с отпаднала необходимост.

    18:52 17.06.2026

  • 13 име

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "павела митова":

    Оо, тази новина, като много други, въобще няма да се пусне по свободните медии в ЕССР.

    18:53 17.06.2026

  • 14 Този е противен

    4 0 Отговор
    ако предлага и се изказва Демократична България? Като управлявайте вашия Христо Иванов направи съдебна реформа и променихте Конституцията на РБ. След, Гр Иванов се оттегли от политиката. Защо, парили взема или се ос...Ра?

    18:53 17.06.2026

  • 15 гого семкаджията

    3 0 Отговор
    то и вие не сте реформа, но заради дебилите дето ви избират, все още ви слушаме прототиите!

    18:56 17.06.2026

  • 16 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Да, прав е Божо Бозаджиев - промените в законодателството не са съдебна реформа /защото кланът на Бозаджиите успя да се провали във всичките си законодателни опити, справка сагата "Каскетов/Сарафов" изработена лично от кретена Кико Бой/, истинската съдебна реформа са перманентните закани да се направи съдебна реформа, докато се практически се гафи във всяка една юридическа област!

    Запазената марка на клана "Бозаджии-ППетроханъри", клатенето на въздушни маси😂😂😂

    19:00 17.06.2026

  • 17 Докато Не Иселиш !

    1 0 Отговор
    Всички Съдии !

    И Прокурори !

    В Белене !

    Съдебна Реформа !

    Няма Да Има !

    19:30 17.06.2026

  • 18 С отпадна необходимост

    1 0 Отговор
    По добре кажи къде са 42 милиарда евро от БНБ.НАШИ ПАРИ .И АКО НЕ СА ГЕПАНИ НЯМАШЕ ДА ТЕГЛИМ НОВ ДЪЛГ ОХЛЬОВИ ПРОДАЖНИ

    19:30 17.06.2026

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