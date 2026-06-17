Божидар Божанов: Законът за съдебната власт не е съдебна реформа ВИДЕО

Промените в Закона за съдебната власт, които се обсъждат в парламента, нямат амбицията да представляват цялостна съдебна реформа. Това заяви депутатът от „Демократична България“ Божидар Божанов.

По думите му настоящите текстове са насочени основно към правилата за избор на нов Висш съдебен съвет, но сами по себе си няма да решат натрупаните проблеми в системата.

„Да не очакваме, че с приемането на закона правосъдието автоматично ще възтържествува. Това е само начало“, коментира Божанов.

Според него една от ключовите промени трябва да бъде възможността кандидатури за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет да се предлагат и от организации извън парламентарно представените партии.

Божанов настоя и за премахване на това, което нарече „монопол“ на Върховния административен съд върху обжалването на кадровите решения на съдебния кадрови орган. По думите му подобна промяна би ограничила възможностите за политическо влияние върху системата.

Депутатът коментира и представената от правителството система „Сигма“ за проследяване на обществените поръчки.

Според него на този етап платформата представлява основно визуализация на вече публични данни, без да извършва задълбочен анализ.

„Истинската цел трябва да бъде използването на изкуствен интелект, който да открива връзки, потенциални конфликти на интереси и корупционни рискове“, смята Божанов.

Сред предложенията на „Демократична България“ Божанов открои и идеята държавните служители постепенно да започнат сами да плащат осигуровките си.

По думите му това би довело до по-голяма справедливост между публичния и частния сектор и би направило по-съпоставими данните за възнагражденията.