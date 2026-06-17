Новини
България »
Пловдив »
Иван Демерджиев: Време е да се сложи край на газенето на правилата по пътищата ВИДЕО
  Тема: Войната на пътя

Иван Демерджиев: Време е да се сложи край на газенето на правилата по пътищата ВИДЕО

17 Юни, 2026 20:04 934 16

  • катастрофи-
  • войната на пътя-
  • иван демерджиев-
  • автомобили-
  • джипове-
  • мотори-
  • българия

Автомобилите и моторите не са играчка, предупреди вътрешният министър

Иван Демерджиев: Време е да се сложи край на газенето на правилата по пътищата ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че продължава засиленият контрол по пътищата в цялата страна чрез патрули, техника и линеен контрол.

Той подчерта, че в Пловдив включват нови подходи в битката с войната по пътищата.

По думите му в рамките на последното денонощие са предотвратени рискови прояви на пътя, включително опит за гонка във Велико Търново и дрифт в София.

"Приемам го като стъпка, не като успех", посочва Демерджиев в публикация във Фейсбук, като допълни, че очаква реална и видима промяна, а не формални резултати.

Министърът подчерта необходимостта от по-строг контрол и ефективни действия на органите на реда, чиято основна цел трябва да бъде опазването на човешки живот. Той призова за край на нарушенията по пътищата и напомни, че едно неправилно решение зад волана може да има фатални последици.

"Време е да се сложи край на газенето на правилата за движение по пътищата. Автомобилите и моторите не са играчка", заяви Демерджиев.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо

    4 8 Отговор
    Никой в света не е успял само нашия плямпач ще ще спре нарушенията

    20:14 17.06.2026

  • 2 Да,бе

    8 2 Отговор
    Време е да имаме пътища...Само с камери не става,катастрофите и жертвите се увеличават въпреки милиционерската стъкмистика.

    20:20 17.06.2026

  • 3 Лустрация

    4 2 Отговор
    Аз карам по правилата даже под тях с ограничения навсякъде няма за къде да бързам

    20:22 17.06.2026

  • 4 Време е

    4 2 Отговор
    да се наиграете !

    20:24 17.06.2026

  • 5 Красимир Петров

    3 5 Отговор
    Браво!

    20:32 17.06.2026

  • 6 Много е важно

    4 2 Отговор
    Изкарайте 5% от най-гнусните питеци от колите и го стриймвате. Всичко ще си дойде на мястото.

    20:35 17.06.2026

  • 7 Механик

    9 2 Отговор
    Не става, бацка. Работата е изпусната вече 37 години. Автомобилът и мотоциклетът са играчка и фетиш за последните 2 поколения. Днес гледах как един татко на къде 30-30 и малко отгоре, сложил детето си в коленете и му дал волана на БМВ-то. Колата върви между блоковете, лъкатуши, а таткото беше много горд.
    п.п.
    Прибираше детето си от детската градина. На 150 метра от нас е.

    20:35 17.06.2026

  • 8 РАШКО

    12 1 Отговор
    Палячо време е да спрете да симулирате работа и да вкарате тези които ограбиха държавата в затвора!

    Коментиран от #14

    20:38 17.06.2026

  • 9 На пътя

    5 0 Отговор
    Се съобразявам само с пътя.
    КАТ много не ме интересуват.

    20:45 17.06.2026

  • 10 МПС

    3 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    20:47 17.06.2026

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 1616

    8 1 Отговор
    Време е да изчистите МВР от корумпираните пансионери да им разбиете роднинските и приятелските кръгове и нови кадри обучени по съвременни начини на работа да назначите и с камери и дронове не се решават проблемите преди малко гледах такъв сеир по телевизиите и се удариха пред полицайте добре, че дрона не падна

    20:51 17.06.2026

  • 13 Сбъркана работа

    9 1 Отговор
    Полицията дълбоко спи за очевидни безобразия и тежко глобява за измислени нарушения.
    Събуждане на половината град от мотористи без заглушители не се наказва, но ако минеш с 91 км/ч на метър след табелата за населено място, ще те глобят с 600 лв. + 2 месеца лишаване от книжка + 12 контролни точки.
    Справедливо, а?

    20:52 17.06.2026

  • 14 👍👍👍 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "РАШКО":

    Ама ВСИЧКИ управлявали от 89- та г. насащ. Само ,че за съжаление нещо май не им стиска .....Дано да греша!

    21:05 17.06.2026

  • 15 Тити

    3 0 Отговор
    Къде са пътищата Дерменджиев ние имаме само кратери и теснолинейки. Даже нямаме от една свестна магистрала.

    21:05 17.06.2026

  • 16 Лумпен

    4 0 Отговор
    И вие трябва да спрете да крадете !
    МВР освен да чакали в храстите друго може ли ?
    Дупките кога ?
    Маркировката кога ?
    С камери само няма да стане !
    Държавата се е превърнала в най големия рекетьор!
    Засрамете се !
    Ненакрало се политическо племе !

    21:07 17.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове