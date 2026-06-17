Иван Демерджиев: Време е да се сложи край на газенето на правилата по пътищата ВИДЕО

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че продължава засиленият контрол по пътищата в цялата страна чрез патрули, техника и линеен контрол.
Той подчерта, че в Пловдив включват нови подходи в битката с войната по пътищата.
По думите му в рамките на последното денонощие са предотвратени рискови прояви на пътя, включително опит за гонка във Велико Търново и дрифт в София.
"Приемам го като стъпка, не като успех", посочва Демерджиев в публикация във Фейсбук, като допълни, че очаква реална и видима промяна, а не формални резултати.
Министърът подчерта необходимостта от по-строг контрол и ефективни действия на органите на реда, чиято основна цел трябва да бъде опазването на човешки живот. Той призова за край на нарушенията по пътищата и напомни, че едно неправилно решение зад волана може да има фатални последици.
"Време е да се сложи край на газенето на правилата за движение по пътищата. Автомобилите и моторите не са играчка", заяви Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пешо
20:14 17.06.2026
2 Да,бе
20:20 17.06.2026
3 Лустрация
20:22 17.06.2026
4 Време е
20:24 17.06.2026
5 Красимир Петров
20:32 17.06.2026
6 Много е важно
20:35 17.06.2026
7 Механик
п.п.
Прибираше детето си от детската градина. На 150 метра от нас е.
20:35 17.06.2026
8 РАШКО
Коментиран от #14
20:38 17.06.2026
9 На пътя
КАТ много не ме интересуват.
20:45 17.06.2026
10 МПС
20:47 17.06.2026
11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
12 1616
20:51 17.06.2026
13 Сбъркана работа
Събуждане на половината град от мотористи без заглушители не се наказва, но ако минеш с 91 км/ч на метър след табелата за населено място, ще те глобят с 600 лв. + 2 месеца лишаване от книжка + 12 контролни точки.
Справедливо, а?
20:52 17.06.2026
14 👍👍👍 Точно
До коментар #8 от "РАШКО":Ама ВСИЧКИ управлявали от 89- та г. насащ. Само ,че за съжаление нещо май не им стиска .....Дано да греша!
21:05 17.06.2026
15 Тити
21:05 17.06.2026
16 Лумпен
МВР освен да чакали в храстите друго може ли ?
Дупките кога ?
Маркировката кога ?
С камери само няма да стане !
Държавата се е превърнала в най големия рекетьор!
Засрамете се !
Ненакрало се политическо племе !
21:07 17.06.2026