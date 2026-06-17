Изборен член на ВСС не може да е лице, което е било председател на ВКС, ВАС или главен прокурор, прие правната комисия

Изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор, гласува правната комисия с промени на второ четене в Закона за съдебната власт.
Комисията прие също изборен член на ВСС да не може и да е лице, което през последните две години е било определено да изпълнява функциите председател на ВАС, ВКС или главен прокурор за повече от шест месеца без значение дали има прекъсване на функциите.
Идеята е да се предотврати концентрация на власт в кадровия орган, обясни Димитър Петров от „Прогресивна България“.
Мнозинството не прие един от членовете на ВСС, излъчвани от парламентарната квота, който участва в Съдийската колегия, да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната. Не бе одобрено и предложението един от членовете на ВСС, който участва в съдийската колегия, да се избира по предложение на Съюза на юристите в България. Отхвърлен бе и текстът един от членовете на ВСС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по общо предложение на Академичния съвет на Софийския университет. Както и един от членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на НС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по предложение на Българската академия на науките.
Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ ВСС да работи на сесии, а не непрекъснато. В момента той е постоянно действащ орган. ДБ предвиждат също изборните членове на ВСС да запазват статута си на съдии, прокурори или следователи.
Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, че настоящите предложения са свързани с обезпечаване на закъснелите избори на членове на ВСС и Инспектората. Дали Съветът да е постоянно действащ орган или не - не може да се реши между двете четения, изисква по-сериозен дебат, смята той. Прекалено много се вглеждаме в неща, които са предмет на по-нататъшна промяна и по-задълбочен анализ, подчерта министърът.
Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ смята, че не би трябвало победителят на парламентарни избори да получава най-голям брой от парламентарната квота във ВСС, за да не се пренася политиката там. Затова е добре да имаме становищата и предложенията на най-влиятелните правни организации като Съюза на юристите, представители на трите университета с най-висок рейтинг, допълни той.
Не сме против обществената квота, сега обаче не е времето, заяви Димитър Петров от „Прогресивна България“. Политическата отговорност е в това да е ясно кои народни представители са предложили съответните членове на ВСС.
В началото на заседанието Петър Петров от „Възраждане" каза, че не е добра законодателна практика между двете четения да се внасят промени, встрани от първоначалната идея, които визират съвсем други аспекти на съдебната власт от първоначалните.
Надежда Йорданова от „Демократична България“ коментира, че трябва да се решат два основни проблема, които са спешни – да се ограничи възможността на ВСС с изтекъл мандат да изпълняват част от функциите си, от друга страна – да се обезпечи избор на нов главен прокурор. Според ДБ е важно да бъде отворен изборът за членове на ВСС като се даде възможност за номинации от широк кръг обществени организации.
Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че основната идея е да се подобри на законово ниво процедурата за избор на ВСС и Инспектората към него.
На дебата присъстват и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, представители на съдебната власт, на апелативните съдилища, на неправителствени организации, юридически организации у нас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъпото руско говедо
"Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия"
Някой да е изненадан, поне аз не съм... при толкова русофилска измет в това правителство напълно резонно е да започнат да слушат каквото им заповядват от Кремъл. Как можахте да гласувате, за тази измет Румен Радев, умът ми не го побира, как е възможно да има толкова много идиоти, толкова лесни за манипулация от русофилските боклуци???
Коментиран от #3, #5
21:23 17.06.2026
2 вис сик дс
21:23 17.06.2026
3 рундо
До коментар #1 от "Тъпото руско говедо":е руска подметка!!!
21:24 17.06.2026
4 за ВСС
Коментиран от #6
21:42 17.06.2026
5 Хаха
До коментар #1 от "Тъпото руско говедо":37 депутата излъчихте евроатлантическите педроханци!
Не броим за убедени такива зависимите и купени от шишаците!
Отново ти повтарям 37 /тридесет и седем/ педроханци!
Ами свиквайте, че сте малцинство и няма да се случват евроатлантическите ви педроханщини!
Ако не ви харесва сте свободни да емигрирате в Брюкселския халифат!
21:43 17.06.2026
6 Хаха
До коментар #4 от "за ВСС":"Повече от 70% от съдебните решения могат да бъдат обяснени само по два начина - или отчайваща неграмотност на съдиите или плащане под масата."
Повечето от КОИ точно съдебни решения бе, "мозък"!? По какви точно дела - за недействителност на сделки, бракоразводни, за издръжка, за търговски спорове, по административнонаказателни, по кои точно дела ти е" статистиката" бе, "гений"!?
Всъщност въобще виждал ли си някога "съдебно решение" или слушаш говорящите глави от телевизора!?
Убеден съм, че въобще си нямаш на представа каква е структурата и йерархията на съдилищата в България, но това не ти пречи тук да ръсиш глупости....
Коментиран от #7
21:53 17.06.2026
7 всъщност
До коментар #6 от "Хаха":това ми е работата, разбирачо. Имам предвид решения по търговски и граждански спорове, но мога да посоча и много административни и наказателни такива. И изобщо не говоря наизуст, а съм готов да посоча конкретни дела, за които няма нито юридическо, нито логическо обяснение. При това в мотивите на съдебните актове се лъже - изопачават се доказателства по делото, за да се придаде приемлив вид за незапознатите с материалите по делото. Броят на такива дела расте експоненциално и незабавно трябва да се вземат мерки от хора, които трябва да се запознаят с всяко едно конкретно дело, а не просто да прочетат съдебното решение. А ти с какво се занимаваш, че така агресираш когато става въпрос за невероятната ни съдебна система?
Коментиран от #8, #9
21:58 17.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
До коментар #7 от "всъщност":Всъщност по наказателни дела - НОХД-та крайният съдебен акт е "присъда", а не "съдебно решение"!
Ама ти от къде са знаеш това, нали си "специалист" по материята....
22:08 17.06.2026