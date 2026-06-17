Изборен член на ВСС не може да е лице, което е било председател на ВКС, ВАС или главен прокурор, прие правната комисия

Изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) не може да e лице, което в рамките на предходния мандат на изборните членове на ВСС е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор, гласува правната комисия с промени на второ четене в Закона за съдебната власт.

Комисията прие също изборен член на ВСС да не може и да е лице, което през последните две години е било определено да изпълнява функциите председател на ВАС, ВКС или главен прокурор за повече от шест месеца без значение дали има прекъсване на функциите.

Идеята е да се предотврати концентрация на власт в кадровия орган, обясни Димитър Петров от „Прогресивна България“.

Мнозинството не прие един от членовете на ВСС, излъчвани от парламентарната квота, който участва в Съдийската колегия, да се избира по предложение на Общото събрание на адвокатите от страната. Не бе одобрено и предложението един от членовете на ВСС, който участва в съдийската колегия, да се избира по предложение на Съюза на юристите в България. Отхвърлен бе и текстът един от членовете на ВСС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по общо предложение на Академичния съвет на Софийския университет. Както и един от членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на НС, който участва в прокурорската колегия, да се избира по предложение на Българската академия на науките.

Мнозинството отхвърли предложението на „Демократична България“ ВСС да работи на сесии, а не непрекъснато. В момента той е постоянно действащ орган. ДБ предвиждат също изборните членове на ВСС да запазват статута си на съдии, прокурори или следователи.

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, че настоящите предложения са свързани с обезпечаване на закъснелите избори на членове на ВСС и Инспектората. Дали Съветът да е постоянно действащ орган или не - не може да се реши между двете четения, изисква по-сериозен дебат, смята той. Прекалено много се вглеждаме в неща, които са предмет на по-нататъшна промяна и по-задълбочен анализ, подчерта министърът.

Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ смята, че не би трябвало победителят на парламентарни избори да получава най-голям брой от парламентарната квота във ВСС, за да не се пренася политиката там. Затова е добре да имаме становищата и предложенията на най-влиятелните правни организации като Съюза на юристите, представители на трите университета с най-висок рейтинг, допълни той.

Не сме против обществената квота, сега обаче не е времето, заяви Димитър Петров от „Прогресивна България“. Политическата отговорност е в това да е ясно кои народни представители са предложили съответните членове на ВСС.

В началото на заседанието Петър Петров от „Възраждане" каза, че не е добра законодателна практика между двете четения да се внасят промени, встрани от първоначалната идея, които визират съвсем други аспекти на съдебната власт от първоначалните.

Надежда Йорданова от „Демократична България“ коментира, че трябва да се решат два основни проблема, които са спешни – да се ограничи възможността на ВСС с изтекъл мандат да изпълняват част от функциите си, от друга страна – да се обезпечи избор на нов главен прокурор. Според ДБ е важно да бъде отворен изборът за членове на ВСС като се даде възможност за номинации от широк кръг обществени организации.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ отбеляза, че основната идея е да се подобри на законово ниво процедурата за избор на ВСС и Инспектората към него.

На дебата присъстват и и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова, представители на съдебната власт, на апелативните съдилища, на неправителствени организации, юридически организации у нас.