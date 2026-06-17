Бойко Борис коментира решението на Брюксел за Северна Македония

"Приветствам приетия от Европейския парламент (ЕП) доклад по напредъка на Република Северна Македония за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

По-рано днес Европейският парламент прие годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към присъединяването ѝ към Европейския съюз. В него Европейският парламент подчерта необходимостта от приемането на конституционни изменения, които биха позволили откриването на първия тематичен кръг от преговори. В доклада се запазва и параграф 73, който се отнася до работата на съвместната историческа комисия между София и Скопие, съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Република Северна Македония. Остава и формулировката за „обща история“ между двете държави.

"След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г. отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за Република Северна Македония през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус", посочва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, Народното събрание прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие, допълва той.

"В този смисъл, атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство бе неуместна и контрапродуктивна. Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той посочва, че българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори, трябва стриктно да се изпълняват както Договорът за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка, отбелязва Борисов. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа, допълва той.