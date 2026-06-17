Бойко Борис коментира решението на Брюксел за Северна Македония

"Приветствам приетия от Европейския парламент (ЕП) доклад по напредъка на Република Северна Македония за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.
По-рано днес Европейският парламент прие годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към присъединяването ѝ към Европейския съюз. В него Европейският парламент подчерта необходимостта от приемането на конституционни изменения, които биха позволили откриването на първия тематичен кръг от преговори. В доклада се запазва и параграф 73, който се отнася до работата на съвместната историческа комисия между София и Скопие, съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Република Северна Македония. Остава и формулировката за „обща история“ между двете държави.
"След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г. отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за Република Северна Македония през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус", посочва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, Народното събрание прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие, допълва той.
"В този смисъл, атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство бе неуместна и контрапродуктивна. Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани", коментира лидерът на ГЕРБ.
Той посочва, че българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори, трябва стриктно да се изпълняват както Договорът за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка, отбелязва Борисов. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа, допълва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 коментар
Коментиран от #5
21:52 17.06.2026
3 Силиций
21:54 17.06.2026
4 Мхм
21:55 17.06.2026
5 Силиций
До коментар #2 от "коментар":Он сборува коги що му е угодно дваасе години.
21:56 17.06.2026
6 пери
21:56 17.06.2026
7 Грозен образ
Коментиран от #24, #25
21:59 17.06.2026
8 Оффф ,
22:01 17.06.2026
9 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #26
22:02 17.06.2026
10 Да гориш в ада боклук
22:02 17.06.2026
11 македонците
Коментиран от #40
22:02 17.06.2026
12 Ама то не става само
22:04 17.06.2026
13 бегай бе
вече си никой и никой не иска да те гледа и слуша
22:06 17.06.2026
14 Едмон Дантес
22:07 17.06.2026
15 Колега
22:08 17.06.2026
16 Тая тиква
Коментиран от #30
22:10 17.06.2026
17 Марийка гладна
22:12 17.06.2026
18 Кво триете бе,неграмотници?
Коментиран от #28
22:15 17.06.2026
19 БОЙО
22:16 17.06.2026
20 Първанов
22:16 17.06.2026
21 БОКО
22:16 17.06.2026
22 ТОЗИ
ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА???
АЛООО,РАДЕВ,СПИШ ЛИ???
Коментиран от #35
22:19 17.06.2026
23 Гумените глави трябва
22:20 17.06.2026
24 Може би
До коментар #7 от "Грозен образ":Му плащат за интервю
22:20 17.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ами не,
До коментар #9 от "Гласове от зайчарника в Банкя":хич не ни изненада. Баце е международник, не може той да се занимава с вътрешни проблеми. Дай му на него вънКАшните работи - туй Дони, Тайпи, Виктор, Урсула... всичките са му авери и си говори с тях на малки имена щото са си аверчета и си се знаят отдавна. А иначе - много души почерни този, много майки разплака, много години открадна от живота на българите, и как ще я плаща тази карма не искам дори да си представя.
22:21 17.06.2026
27 така, де
22:22 17.06.2026
28 Бай Араб
До коментар #18 от "Кво триете бе,неграмотници?":Ти сурата си виж .
Коментиран от #32, #37, #39
22:22 17.06.2026
29 анонимен
Коментиран от #31
22:22 17.06.2026
30 Нарочно
До коментар #16 от "Тая тиква":Го търсят медиите, защото гарантира интерес и коментарии, въпреки еднокнижието
22:22 17.06.2026
31 Те знаят, ама
До коментар #29 от "анонимен":Нищо не правят, какви служби са???
22:24 17.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 До кога бе?
22:29 17.06.2026
34 оня с коня
Коментиран от #38
22:31 17.06.2026
35 Радев спи
До коментар #22 от "ТОЗИ":Та даже хърка.....Пак на куц кон заложиха милион и нещо наши сънародници......
22:31 17.06.2026
36 Перо
22:32 17.06.2026
37 604
До коментар #28 от "Бай Араб":Ти в зъадникъ си виж!
22:33 17.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хмммм,
До коментар #11 от "македонците":Само факта, че толкова бързо и лесно (само за половин век) са промити мозъците на достатъчно много хора, за да пеят всички една и съща песен като нашите копейки, е достатъчен да докаже българския им произход. Промитите мозъци на копейките в България да не са по малък процент от промитите мозъци в РСМ? Все още повече от половината българи са готови с всички сили да съдействат за затриването на държавата ни от картата на Европа и света ако Путин стигне до Дунав. От всички държави в цял свят, единствено в РСМ положението е съвсем същото като у нас. Хайде кажете, че не са българи!
22:42 17.06.2026