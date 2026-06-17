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България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари

България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари

17 Юни, 2026 19:53 751 10

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Приоритет е излизането на България от сивия списък на MONEYVAL

България изпълни всички препоръки за излизане от "сивия списък" на Европа за пране на пари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комитетът на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа MONEYVAL приключи Петия оценителен кръг за България, съобщиха от Министерството на правосъдието, като се позовават на данни от комитета.

MONEYVAL информира, че страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво "пълно съответствие" или "съответствие в голяма степен". Заключението на европейския орган е оповестено офицално днес. В него се отчита, че България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Комитетът отбелязва положените от страната ни усилия и извършените законодателни реформи, свързани с финансирането на тероризма, след като в наказателния закон е създадена отделна глава за престъплението "тероризъм". MONEYVAL отчита също като позитиви въвеждането на възможност за отнемане в полза на държавата на престъпно имущество от трети недобросъвестни лица, паралелното развитие на производството срещу физически и юридически лица в едно наказателно дело за извършено престъпление и др.

Предстои да излезе окончателната оценка на FATF за изваждането на България от "сивия списък".

Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира вчера в Париж, че страната ни успешно е изпълнила всички мерки по плана за действие за излизане от "сивия списък". Във френската столица той участва вучаства в заседание на Работната група за преглед на изпълнението към FATF.

Какво представлява изпирането на пари?

Изпирането на пари и финансирането на тероризма пораждат значително безпокойство за икономиката и финансовата система на ЕС, както и за сигурността на неговите граждани, припомнят от Европейския съвет..

На 20 юли 2021 г. Европейската комисия представи пакет от законодателни предложения за защита на финансовата система на ЕС и неговите граждани срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На 30 май 2024 г. Съветът прие този законодателен пакет, който допълнително ще укрепи и разшири правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. С пакета се създава нов европейски орган за борба с изпирането на пари (ОБИП), който ще има координационна роля, както и преки и непреки надзорни правомощия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Булгаропитекъ

    4 0 Отговор
    И нека слугинажа започне! Сега!

    20:09 17.06.2026

  • 2 Макето

    5 1 Отговор
    И това, ако е истина… Тикву, Прасун, Доган, Надежда, Костов къде са?

    20:09 17.06.2026

  • 3 Да....

    5 0 Отговор
    Всъщност лондосити печели от всичко това..
    Та какви препоръки на лондонсити сме изпълнили?
    Аха.., да продължава да ..тече

    20:09 17.06.2026

  • 4 Добре де, ама и аз съм прал пари

    3 0 Отговор
    В пералнята. Най-лошо беше по време на инфлацията, с ония три нули отзад. Парите ги печатаха на проста хартия и от водата ставаха на кюспе.

    20:10 17.06.2026

  • 5 винету-ту-ту...

    2 0 Отговор
    имам си парички в турски банки, прах ги с дуру дуру

    20:23 17.06.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    А колко политици вкарахте в затвора за пране на пари , корупция крадене.
    Колко министри, депутати колко кметове, колко съдии, колко прокурори , колко полицаии за вземане на подкуп .
    Нищо не сте изпълнили
    Едно голямо НИЩО

    20:25 17.06.2026

  • 7 хехе

    3 0 Отговор
    това шега ли е ??????????

    20:41 17.06.2026

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    И шкафчето ли?

    20:42 17.06.2026

  • 9 Вангел

    1 0 Отговор
    С едни махали в които безработни строят ,карат лимузини и парадират по тридневни сватби в нелегални заведения в центъра , в социалните медии показност на имот ,благополучие ,пари и злато не може да се справите , а иначе изпрахте парите на политиците и вече няма да перете. Сега само ги укривате в чужбина и в електронен формат . По селата масово не може да се оправите от НАП и ДАНС , а сигурно ще питате политик от къде е водопадчето в хотела или имота на 25 етаж в Дубайски небостъргач. Не питахте от къде е първия милион ? Сега е късно даже и за римляните които нищо законно нямат и нямат никакви данъци в това което те дори не признават за държава със закони. И Украинците от тях видяха , а имат пари за пране и раздаване на корумпираните наредени на опашка. Те не са виновни - това им предложихте с пример .

    20:44 17.06.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    "борба с... финансирането на тероризма" - и това докато ЕС продължава да подкрепя и да произвежда боеприпаси за израел?

    20:49 17.06.2026

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