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Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица

17 Юни, 2026 21:52 1 022 8

  • пловдив-
  • забрана-
  • строеж-
  • река марица

През март главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район „Северен“ за издаване на разрешения за строеж

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров днес е издал заповед за спиране на строителството на обекта „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, намиращ се в УПИ XXVI-501.1216 в жилищен парк „Марица-север“. Документът е от 16 юни 2026 г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес. Това съобщиха за NOVA от пресцентъра на общината.

Със заповедта се разпорежда спиране на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода.

Експерти на Община Пловдив извършиха редица проверки, в следствие на които са установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

През месец май тази година са издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия.

Припомняме, че още през март главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район „Северен“ за издаване на разрешения за строеж. Всички документи за строежа на въпросния обект са издадени от район „Северен“.

По казуса бяха предприети проверки от компетентните институции.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Река Марица

    5 1 Отговор
    ракия да стане.....

    22:04 17.06.2026

  • 2 Ъхъ

    10 1 Отговор
    А варненското пони Коци, кога ще се задейства да събори укpoанклава?

    Коментиран от #4

    22:05 17.06.2026

  • 3 Не питай ? Направо т

    3 1 Отговор
    После пак ние ще плащаме обезщетение и изгубени ползи на инвеститора а не кмета от джоба си. Какво е чакал до сега? Да са на кота нула ли? Прогреса продължава...

    22:14 17.06.2026

  • 4 И двата

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    са дело на укрите и не може да ги спрем защото отвън ще ни наложат вето . И двата са незаконни но има едно правило в Правото: Незнанието не те оправдава! Това че не си знаел не значи, че си невинен. Трябвало е да намериш начин да се запознаеш с дейността на дружествата. Сега са Варна и Пловдив но ще се добавят и София и други градове.

    Коментиран от #6

    22:20 17.06.2026

  • 5 А що бе

    1 0 Отговор
    остави ги, нека един ден да се озоват в Гърция :Д:Д:Д, с водите на Марица ще им пратиме и няколко блока :Д:Д:Д

    22:30 17.06.2026

  • 6 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "И двата":

    Че, кой говори за "незнание", цялата Сглобка ГЕРБ-НН-ППДБ е знаела и съдействала срещу добро заплащане явно?
    Тук не става въпрос за някой човечец от село, който си е сглобил кокошарник илибарбекю без да мине процедура за разрешително за строеж с виза, проект и всичките му мурафети + една камара пари😉

    22:33 17.06.2026

  • 7 Пловдив

    1 0 Отговор
    Марица-Север = Баба Алино. Оставиха ястребите да отлетят, сега тичат след кокошките...

    22:39 17.06.2026

  • 8 Ддд

    1 0 Отговор
    Значи пловдивския кмет може да спира проекти и строежи, но варненския кмет не може.
    Още има ли наивници, които вярват на лъжеца Коцев?

    22:44 17.06.2026

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