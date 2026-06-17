Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица

Кметът на Община Пловдив Костадин Димитров днес е издал заповед за спиране на строителството на обекта „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, намиращ се в УПИ XXVI-501.1216 в жилищен парк „Марица-север“. Документът е от 16 юни 2026 г. и е въз основа на извършени проверки и констатирани нарушения в инвестиционния и разрешителния процес. Това съобщиха за NOVA от пресцентъра на общината.

Със заповедта се разпорежда спиране на строителните дейности, освобождаване на строежа и строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали и други, забрана за достъп до обекта, както и преустановяване на захранването с електрическа енергия и вода.

Експерти на Община Пловдив извършиха редица проверки, в следствие на които са установени несъответствия между издадените строителни документи и действащите устройствени планове, както и неизпълнение на изисквания, свързани с опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

През месец май тази година са издадени заповеди за отмяна на скицата-виза за проектиране, техническия инвестиционен проект и разрешението за строеж. Впоследствие е съставен констативен акт, в който подробно са описани установените нарушения и несъответствия.

Припомняме, че още през март главният архитект на Община Пловдив арх. Яна Желязкова отне правомощията на главния архитект на район „Северен“ за издаване на разрешения за строеж. Всички документи за строежа на въпросния обект са издадени от район „Северен“.

По казуса бяха предприети проверки от компетентните институции.