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Забраниха движението на автомобили до подстъпите към Седемте рилски езера

Забраниха движението на автомобили до подстъпите към Седемте рилски езера

18 Юни, 2026 04:59, обновена 18 Юни, 2026 04:03 582 1

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Мярката ще важи 90 дни през летния сезон

Забраниха движението на автомобили до подстъпите към Седемте рилски езера - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Със заповед на директора на Регионалната агенция по горите-Кюстендил се забранява движението на МПС до постъпите към Седемте рилски езера за 90 дни през летния сезон, казаха от общината в Сапарева баня.

Това стана след експертна среща с представители на Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция на полицията, ДАИ, НАП, на Национален парк "Рила".

Заповедта е качена на сайта на участващите ведомства за обсъждане и евентуално обжалване и влиза в сила от 6 юли.

Проблемът с нелегалния превоз на туристи по единствения горски път към Рилските езера, по-конкретно до 17-и стълб на седалковия лифт, с джипове и АТВ-та, продължи с години. Местни превозвачи изкарваха добри приходи през цялото лято, като караха туристи и багаж към езерата срещу 30 лева на курс и в пълно нарушение на забраните по запазване на терена във високата част на планината. Това наложи по-строг контрол от страна на ангажираните звена и служби.

Нарушенията намаляха, но все пак има нарушители, кметът на Сапарева баня Калин Гелев каза:

"Да, има откъслечни случаи, но не е масово, както беше преди."


Кюстендил / България
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  • 1 Какво става

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    в тая държава бе, всеки се е активизирал да си върши работата...

    05:17 18.06.2026

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