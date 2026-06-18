Иван Шишков: Част от ремонтите по АМ "Тракия" приключват до края на месеца

Двата ремонта по автомагистрала "Тракия" в посока Пловдив ще приключат до края на месеца, а строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли.

Това уверение даде министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм.

Министър Иван Шишков и председателят управителния съвет на "Агенция пътна инфраструктура" Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса.

Министър Шишков отбеляза още един проблем, който съществува в общините развиващи туризъм:

"Голяма част от общините, които са свързани с туризъм, в новата си част – морските общини, нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено. За да имаме качествен туризъм, аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата, т.е. това е един много голям проблем. Няма туристически курорт, няма туризъм изобщо без нормално планиране."