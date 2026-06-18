Земеделският министър ще провери днес ГКПП "Капитан Андреево"

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще посети граничния пункт "Капитан Андреево".

На място той ще инспектира организацията и контрола върху храните и стоките от животински и растителен произход, влизащи на територията на Европейския съюз през пункта.

Над 3 тона и половина животински и хранителни продукти без документи са иззели от началото на този месец до момента инспекторите от дирекция "Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП "Капитан Андреево" при съвместни проверки със служители на Агенция "Митници".

Стоките- животински мазнини, млечни продукти и пилешко месо, са иззети и предстои да бъдат унищожени.

В началото на миналия месец от БАБХ съобщиха, че ще засилят ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол на ГКПП "Капитан Андреево" със съдействие и от Европейската комисия.

От агенцията тогава посочиха, че се очаква експерти от други държави-членки да подпомогнат работата на своите колеги на най-натоварения сухопътен граничен пункт в Европа чрез мониторинг на място, обмен на добри практики и съвместни обучения. Тогава от тампосочиха, че въпреки подобрението след одита на ЕК през 2025 г., системният риск на пункта остава висок, а той е ключов за сигурността на вътрешния пазар на ЕС.

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на осемте гранични контролно-пропускателни пункта през месец май в страната не са допуснати 43 пратки с над 277 тона стоки от трети държави, съобщават от агенцията.