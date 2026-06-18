Новият кабинет и общините ще проведат национална среща

Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България.
На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.
Очаква се в срещата да участват премиерът Румен Радев и министри от кабинета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
07:54 18.06.2026
2 ДрайвингПлежър
Знаете ли, че с "работата" в комисии те взимат по едни 1400-500 евра и нагоре
Знаете ли, че тая НЕНУЖНА СВЛЕЧ Ви струва 10тина милиона НА МЕСЕЦ!!!
И после държавата нямала пари?!!!
Тия нали са все родолюбци?! Нали са все успели?! Нали са елита на нацията? Що не работят за благото на нацията ми се редят за кинти?!!!
Ето ви едни 120 милиона спестени "от утре"!!!
Сложете още 30 милиона които давате за бездомни българници докато децата ви събират капачки за да оцелеят! Сложете едни 30 хил излишна администрация - това е още четвърт милиард!!!
За 2 дена може да спестим по 1 милиард на година!!! И това е само върха на айсебрга!
АМА ИСКАМЕ ЛИ?!!!
08:02 18.06.2026