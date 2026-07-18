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Замразяват заплати, дефицитът под 3% чак през 2028 г. ОБЗОР

Замразяват заплати, дефицитът под 3% чак през 2028 г. ОБЗОР

18 Юли, 2026 07:28, обновена 18 Юли, 2026 07:32 1 280 24

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  • парламент

Министерският съвет прие проектобюджета без вдигане на данъци, но КНСБ алармира за удар върху минималното възнаграждение

Замразяват заплати, дефицитът под 3% чак през 2028 г. ОБЗОР - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри новия проектобюджет за 2026 г., който залага на засилена финансова дисциплина и пресичане на неефективните държавни разходи. Финансовият министър Гълъб Донев препотвърди категоричната позиция на кабинета, че данъците няма да бъдат повишавани и данъчната система ще запази сегашните си нива.

Според разчетите на Министерството на финансите, целта за свиване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година е напълно постижима. Официалните прогнози обаче показват, че бюджетният дефицит ще спадне под границата от 3% най-рано през 2028 г..

Този график съвпада с наложената от финансовите министри на Европейския съюз (ЕКОФИН) процедура по прекомерен дефицит за България, която изисква постепенна фискална консолидация.

КНСБ скочи срещу "замразяване" на минималната работна заплата

Синдикатите реагираха остро срещу параметрите в макрорамката на Бюджет 2026. От Конефедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) алармираха, че финансовият план предвижда замразяване на законоустановената минимална работна заплата за неопределено време. От организацията определиха това решение като абсолютно недопустимо, тъй като то ще засегне пряко всеки пети работещ в страната и ще увеличи социалното неравенство на фона на икономическите предизвикателства.

Какви мерки предприема правителството за овладяване на дефицита?

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че високите нива на дефицита са наследство от натрупани разходи от предходни управления, включително вече поети ангажименти за над 3,3 млрд. евро за 2026 г. Кабинетът планира фискално стабилизиране чрез няколко основни лоста:

  • Евросредства: Максимално усвояване на европейските фондове като единствен източник за свиване на разходната част без орязване на ключови сектори.
  • Административни реформи: Повишаване на ефективността на държавната администрация и спиране на безконтролното изтичане на публичен ресурс.
  • Осигурителни вноски: Въвеждане на поетапно плащане на лични осигурителни вноски от държавните служители и повишаване на максималния осигурителен доход.

Предстои проектобюджетът да премине през финалните гласувания в парламентарните комисии и пленарната зала на Народното събрание


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 очевидец

    14 3 Отговор
    „Пеевски разбра много рано, че контролът над информацията е по-важен от всичко. Неговите медии не се занимават с журналистика. Тяхната единствена задача е да фабрикуват лъжи, да заливат с кал всеки, който не се поддава на рекет, и да създават фалшив дневен ред за обществото

    07:33 18.07.2026

  • 2 Овчар

    4 4 Отговор
    Еййй овце стига сте ревали..! Бъдете благодарни че властта ви дава хляб , вода и понякога салам, аз ако бях и толкоз нямаше да ви дам..! Кой ви е виновен че сте овце..?

    07:35 18.07.2026

  • 3 Свръх дефицит

    5 5 Отговор
    Това е хитър подход за ограничаване на "помощите за Украйна".

    07:39 18.07.2026

  • 4 просто гражданин

    11 1 Отговор
    Нищо за обществените поръчки към олигарсите, нищо за съдебната ситема, нзок, нищо за събираемостта на вземанията на НАП, които са милиарди...Дали един държавен служител със заплата 1200 евро е проблема?! Погледнете началници, директори, председатели на стотици агенции, бордове, там са големите кинти!

    07:41 18.07.2026

  • 5 ами

    6 3 Отговор
    Крайно време е да са има нормално прогресивно облагане! Плоският данък е отживелица!

    Коментиран от #13

    07:42 18.07.2026

  • 6 даилокм

    7 3 Отговор
    ТАка няма да стане работата. Хубаво сте решили да си играете пиеските пред българите, само че този тъпия филм сме го гледали вече. Сега искаме да разберем, кой ограби България. Име Презиме и Фамилия??? Кой е неизвестния извършител от ГЕРБ банкя, дето 15 г с бандата си калинки ограби българите и с другата свиня грабиха кои колкото може да носи. Заплати, пенсии и социални замразявате а кой ограби България не казвате??? Така няма да стане. Или почваите да арестувате айдуците, или ще ви изритаме до нова година. Милиарди ограбиха 2 те свини, милиарди. Слава на Господ Иисус Христос имате мнозинство. Или ги почваите или се махаите сами. Неизвестен разбойник от Банкя и 1 свиня, този път няма да има.

    Коментиран от #8, #10, #11, #15

    07:44 18.07.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    10 3 Отговор
    Полиция и военни - И ЗАПЛАТИ, И ПЕНСИИ, И АБСОЛЮТНО НИКАКВО СЪКРАЩЕНИЕ ДОРИ И НА "МЪРТВИТЕ" БРОЙКИ, ПРЕЗ КОИТО ТЕКАТ ТЛЪСТИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, защото заплатите им били ниски.
    Червения чорап абсолютно друго говореше, когато мастити олигарси му направиха предизборната кампания, а в щабкваквартирата в джакузито се пляцикаха палави "девици"

    Коментиран от #9, #18

    07:45 18.07.2026

  • 8 ааа

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "даилокм":

    Да, именно, къде са арестите, обвиненията, наказанията? Пак ли всичко без последствия, кой крал крал така ли? Стоенчо Мавродие го пуснаха веднага, целия в бяло...Просто без думи!

    07:47 18.07.2026

  • 9 ееееееее

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    И не приеха да им се намалят 20 заплати при пенсиониране, което не е справедливо. Стигат им 6, като на всички. С какво са по-различни? Взимат по 2,500 заплата, 2,000 пенсия, а ние раОтещите броим центовете...

    07:49 18.07.2026

  • 10 леО

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "даилокм":

    Гражили 12 години а ти къде дрема.Или си грабил с тех или си си мълчал. В правото има два казуса съучастничество или виновен поради бездействие. Все по едно от двете си обвинен.

    07:52 18.07.2026

  • 11 Питане

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "даилокм":

    Прав си. Но умишлено ли пропускаш червените олигарси дето са заобиколили боташовския крад ЕЦ ?
    А онези с червените куфарчета?
    А КОМУНИСТА Иван Костов?
    А супер милионера Георги Първанов?

    07:54 18.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор
    Обещания за ...2028-ма🤔
    Нещо а ла: " Тати ще ми купи колело, ама..."
    А дали ще са те на власт тогава🤔
    Абе той и БорисОФ, обеща да завърши "Хемус" за три години, ама не го оставиха на власт❗

    07:57 18.07.2026

  • 13 Вдлъбнат данък

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ами":

    Късно е за това вече, конфискация на активи и южното крило на ЦСЗ.

    08:01 18.07.2026

  • 14 Артилерист

    7 2 Отговор
    Това са спасителни мерки, които се налагат след безобразното, неграмотно и крадливо управление на евроатлантическите сглобки. Само с "изгодни" заеми, без промишленост, икономика на ишлеме, разпокъсано селскостопанство и тн. България е обречена на вегетиране от африкански вариант...

    Коментиран от #17

    08:01 18.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "даилокм":

    "кой ограби България. Име Презиме и Фамилия?"
    Защо ли ми звучи познато🤔
    А, да :
    "Всеки проблем си има име, фамилия и адрес..."
    /Сталин/

    08:11 18.07.2026

  • 16 Робството !

    2 0 Отговор
    Продължава !

    08:23 18.07.2026

  • 17 Мерки Няма !

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Артилерист":

    Просто Екскалация На !

    Грабителския процес !

    В България !

    На Страната !

    И Българския Народ !

    08:27 18.07.2026

  • 18 овенен пюлюцай

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    ше получиш увеличена палка в задния проход

    08:30 18.07.2026

  • 19 Цървул

    1 0 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    09:10 18.07.2026

  • 20 Ха ха

    3 0 Отговор
    Вдигнаха си заплатите си и сега ги замразяват. Кажи колко е заплатата на новата шефка на НДК и капитан катамаран. А иначе мисирките дето ви избраха и за съжаление тези дето ви разбраха какви некадърници сте със сигурност ще плащат по-големи данъци и осигуровки със следващия бюджет, плюс дълговете дето изтеглихте.

    09:11 18.07.2026

  • 21 Първо ги увеличиха, после зазамразиха

    0 0 Отговор
    и повишенията на всеки 3 месеца за депутати ОСТАВАТ. В същото време увеличиха косвените данъци за най-бедните осигуровки спрямо МРЗ, акцизи и др., Цените на мобилните оператори постоянно се повишат, услугите им са по-скъпи от тези на Запад. Под 2 г. договор няма, на втората дерат яко.
    Концесиите не се пипат с по чисти печалби около от 400 до 750 милиона лева годишно, първите сто концесионера.. А някои от тях дори не плащат концесионни такси.
    Референдуми официално забранени.
    И за какво гласувахме? За продължаване на заемите с 4.6% лихва?

    09:17 18.07.2026

  • 22 В Тая Страна !

    1 0 Отговор
    Господ !

    Няма !

    Има Само !

    Феодали !

    09:22 18.07.2026

  • 23 файчо

    0 0 Отговор
    КНСБ скочи с пара шут срещу "измръзяването" на минималната работна заплата.

    09:25 18.07.2026

  • 24 Мнение

    0 0 Отговор
    Тази пунта мара сме играли вече,говорим едно правим друго, винаги са виновни предишните, а отнася най-бедната част на избирателите. Нали затова са ви избрали да направите реформи, да промените модела и да престанете да грабите народа. След като не можете - подайте оставка. Стига да сте обвинявали другите за да оправдаете кражбите и бездействието. За себе си, обкръжението си, репресивния апарат, раздутата администрация има пари. Ще ви отнесат протестите и имената ще останат като на най-големите некадърници.

    09:27 18.07.2026

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