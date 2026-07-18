Замразяват заплати, дефицитът под 3% чак през 2028 г. ОБЗОР

Министерският съвет одобри новия проектобюджет за 2026 г., който залага на засилена финансова дисциплина и пресичане на неефективните държавни разходи. Финансовият министър Гълъб Донев препотвърди категоричната позиция на кабинета, че данъците няма да бъдат повишавани и данъчната система ще запази сегашните си нива.

Според разчетите на Министерството на финансите, целта за свиване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година е напълно постижима. Официалните прогнози обаче показват, че бюджетният дефицит ще спадне под границата от 3% най-рано през 2028 г..

Този график съвпада с наложената от финансовите министри на Европейския съюз (ЕКОФИН) процедура по прекомерен дефицит за България, която изисква постепенна фискална консолидация.

КНСБ скочи срещу "замразяване" на минималната работна заплата

Синдикатите реагираха остро срещу параметрите в макрорамката на Бюджет 2026. От Конефедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) алармираха, че финансовият план предвижда замразяване на законоустановената минимална работна заплата за неопределено време. От организацията определиха това решение като абсолютно недопустимо, тъй като то ще засегне пряко всеки пети работещ в страната и ще увеличи социалното неравенство на фона на икономическите предизвикателства.

Какви мерки предприема правителството за овладяване на дефицита?

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че високите нива на дефицита са наследство от натрупани разходи от предходни управления, включително вече поети ангажименти за над 3,3 млрд. евро за 2026 г. Кабинетът планира фискално стабилизиране чрез няколко основни лоста:

Евросредства: Максимално усвояване на европейските фондове като единствен източник за свиване на разходната част без орязване на ключови сектори.

Максимално усвояване на европейските фондове като единствен източник за свиване на разходната част без орязване на ключови сектори. Административни реформи: Повишаване на ефективността на държавната администрация и спиране на безконтролното изтичане на публичен ресурс.

Повишаване на ефективността на държавната администрация и спиране на безконтролното изтичане на публичен ресурс. Осигурителни вноски: Въвеждане на поетапно плащане на лични осигурителни вноски от държавните служители и повишаване на максималния осигурителен доход.

Предстои проектобюджетът да премине през финалните гласувания в парламентарните комисии и пленарната зала на Народното събрание