Замразяват заплати, дефицитът под 3% чак през 2028 г. ОБЗОР

Министерският съвет одобри новия проектобюджет за 2026 г., който залага на засилена финансова дисциплина и пресичане на неефективните държавни разходи. Финансовият министър Гълъб Донев препотвърди категоричната позиция на кабинета, че данъците няма да бъдат повишавани и данъчната система ще запази сегашните си нива.
Според разчетите на Министерството на финансите, целта за свиване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година е напълно постижима. Официалните прогнози обаче показват, че бюджетният дефицит ще спадне под границата от 3% най-рано през 2028 г..
Този график съвпада с наложената от финансовите министри на Европейския съюз (ЕКОФИН) процедура по прекомерен дефицит за България, която изисква постепенна фискална консолидация.
КНСБ скочи срещу "замразяване" на минималната работна заплата
Синдикатите реагираха остро срещу параметрите в макрорамката на Бюджет 2026. От Конефедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) алармираха, че финансовият план предвижда замразяване на законоустановената минимална работна заплата за неопределено време. От организацията определиха това решение като абсолютно недопустимо, тъй като то ще засегне пряко всеки пети работещ в страната и ще увеличи социалното неравенство на фона на икономическите предизвикателства.
Какви мерки предприема правителството за овладяване на дефицита?
Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че високите нива на дефицита са наследство от натрупани разходи от предходни управления, включително вече поети ангажименти за над 3,3 млрд. евро за 2026 г. Кабинетът планира фискално стабилизиране чрез няколко основни лоста:
- Евросредства: Максимално усвояване на европейските фондове като единствен източник за свиване на разходната част без орязване на ключови сектори.
- Административни реформи: Повишаване на ефективността на държавната администрация и спиране на безконтролното изтичане на публичен ресурс.
- Осигурителни вноски: Въвеждане на поетапно плащане на лични осигурителни вноски от държавните служители и повишаване на максималния осигурителен доход.
Предстои проектобюджетът да премине през финалните гласувания в парламентарните комисии и пленарната зала на Народното събрание
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 очевидец
07:33 18.07.2026
2 Овчар
07:35 18.07.2026
3 Свръх дефицит
07:39 18.07.2026
4 просто гражданин
07:41 18.07.2026
5 ами
Коментиран от #13
07:42 18.07.2026
6 даилокм
Коментиран от #8, #10, #11, #15
07:44 18.07.2026
7 АГАТ а Кристи
Червения чорап абсолютно друго говореше, когато мастити олигарси му направиха предизборната кампания, а в щабкваквартирата в джакузито се пляцикаха палави "девици"
Коментиран от #9, #18
07:45 18.07.2026
8 ааа
До коментар #6 от "даилокм":Да, именно, къде са арестите, обвиненията, наказанията? Пак ли всичко без последствия, кой крал крал така ли? Стоенчо Мавродие го пуснаха веднага, целия в бяло...Просто без думи!
07:47 18.07.2026
9 ееееееее
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":И не приеха да им се намалят 20 заплати при пенсиониране, което не е справедливо. Стигат им 6, като на всички. С какво са по-различни? Взимат по 2,500 заплата, 2,000 пенсия, а ние раОтещите броим центовете...
07:49 18.07.2026
10 леО
До коментар #6 от "даилокм":Гражили 12 години а ти къде дрема.Или си грабил с тех или си си мълчал. В правото има два казуса съучастничество или виновен поради бездействие. Все по едно от двете си обвинен.
07:52 18.07.2026
11 Питане
До коментар #6 от "даилокм":Прав си. Но умишлено ли пропускаш червените олигарси дето са заобиколили боташовския крад ЕЦ ?
А онези с червените куфарчета?
А КОМУНИСТА Иван Костов?
А супер милионера Георги Първанов?
07:54 18.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Нещо а ла: " Тати ще ми купи колело, ама..."
А дали ще са те на власт тогава🤔
Абе той и БорисОФ, обеща да завърши "Хемус" за три години, ама не го оставиха на власт❗
07:57 18.07.2026
13 Вдлъбнат данък
До коментар #5 от "ами":Късно е за това вече, конфискация на активи и южното крило на ЦСЗ.
08:01 18.07.2026
14 Артилерист
Коментиран от #17
08:01 18.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "даилокм":"кой ограби България. Име Презиме и Фамилия?"
Защо ли ми звучи познато🤔
А, да :
"Всеки проблем си има име, фамилия и адрес..."
/Сталин/
08:11 18.07.2026
16 Робството !
08:23 18.07.2026
17 Мерки Няма !
До коментар #14 от "Артилерист":Просто Екскалация На !
Грабителския процес !
В България !
На Страната !
И Българския Народ !
08:27 18.07.2026
18 овенен пюлюцай
До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":ше получиш увеличена палка в задния проход
08:30 18.07.2026
19 Цървул
09:10 18.07.2026
20 Ха ха
09:11 18.07.2026
21 Първо ги увеличиха, после зазамразиха
Концесиите не се пипат с по чисти печалби около от 400 до 750 милиона лева годишно, първите сто концесионера.. А някои от тях дори не плащат концесионни такси.
Референдуми официално забранени.
И за какво гласувахме? За продължаване на заемите с 4.6% лихва?
09:17 18.07.2026
22 В Тая Страна !
Няма !
Има Само !
Феодали !
09:22 18.07.2026
23 файчо
09:25 18.07.2026
24 Мнение
09:27 18.07.2026