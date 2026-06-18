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КЕВР обясни на какво се дължи поскъпването на тока от 1 юли

КЕВР обясни на какво се дължи поскъпването на тока от 1 юли

18 Юни, 2026 08:11 1 317 27

  • кевр-
  • поскъпване-
  • ток

Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме. То се дължи на индексирането на оперативните разходи на дружествата

КЕВР обясни на какво се дължи поскъпването на тока от 1 юли - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13 дни преди по-високите цени на електроенергията и парното да влязат в сила, Комисията за енергийно и водно регулиране обоснова поскъпването пред депутатите от ресорната комисия в парламента. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни на какво се дължи очакваното поскъпване от 1 юли на тока с около 3% за цялата страна. По думите му основната причина е по-високата цена на борсата. Според Пламен Младеновски основната причина е по-високата цена на борсата.

„Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме. То се дължи на индексирането на оперативните разходи на дружествата. Смятам, че поскъпването, което предлагаме, е доста под инфлацията и е напълно съизмеримо с годишното поскъпване, което регулаторът определя всяка година. Като оперативни разходи на енергодружествата поскъпват трудът и материалите. Причината за конкретното поскъпване обаче е по-високата цена на борсата”, обясни Младеновски, предава NOVA.

По думите му увеличаването на цената на електрическата енергия не се дължи на поскъпването на мрежовите тарифи. Те се запазват като миналогодишните. Увеличението, твърди ресорният министър, се дължи на по-малките компенсации от Фонда и на по-високата цена, достигната на борсата.

Шефът на КЕВР увери, че регулаторът няма да утвърди исканото 30-процентно увеличение на топлоенергията. „Те всяка година искат такова огромно увеличение, но ние винаги ги режем до нивото на инфлацията. Смятам, че сегашното увеличение от 5% напълно отразява реалната ситуация”, подчерта Младеновски.

Югоизточна България е най-потърпевша от предстоящото увеличение на цената на тока. Хората там не разбират защо трябва да плащат по 100 евро сметки през зимата без видима промяна на качеството на услугата. „Би трябвало да се намери вариант, защото ние, пенсионерите, сме най-потърпевшата група. Сега последната сметка също беше много висока. Януари, февруари, март - много високи. Едната беше 96 евро и нещо, 97 евро, а аз съм сама”, оплаква се Пенка Щиркова.

Според Петър Драголов проблемът не е в повишаването на цената, а в това, че нищо не се променя в качеството на доставката и това води до лошо усещане в потребителя. „Имам един-два-три-четири електромера в пет различни краища на България и навсякъде е едно и също - ниско качество”, споделя той.

В Западна България увеличението не е много по-малко. Но има и хора като Камен Аврамов, за когото увеличението не е толкова стряскащо нито ще повлияе особено на малкия му бизнес. „Не се усеща да е много повече - около 300 евро средно годишно. Има месеци повече, има по-малко. Не е фатално. 3% са дребна сума. Ние, българите, сме свикнали да се оплакваме повече, като направим две морета - едно в България и едно в Гърция - ще ги поемем тези разходи”, шегува се той.

Не така стоят нещата за Мирослав Игнатов от Русе. Той се опасява, че увеличението на тока ще постави на колене бизнеса му. „Използваме между 5 и 15 киловатчаса, което не е малко за малък бизнес. Цената е плаваща. Всеки месец варират 30-50%, което го прави невъзможно за нас да планираме бизнеса си. Постоянно трябва да променяме цени и имаме големи проблеми с това. Ние ще поемем целия товар от това увеличение, защото е почти невъзможно да увеличаваме цените на нашите продукти”, казва производителят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    41 1 Отговор
    Ама, разбира се. Миналата година им се наложи да подменят няколко стълба от бай тошово време, че снега ги сгъна. Това е повод за оне 10% увеличение но цената на тока. А и инвестициите на енерго про в трите трафопоста и ел мрежата в Баба Алино трябва да се избият. Интересно ми е дали си ги осчетоводяват към към програмата за инвестиции?

    08:14 18.06.2026

  • 4 честен ционист

    23 3 Отговор
    Времето се затопля, укропам ще пускат климатици.

    Коментиран от #16

    08:15 18.06.2026

  • 5 име

    26 5 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Тихо, копейка! В клуба на богатите сме, опашки от инвеститори се вият из България, икономиката прегрява, чак ще издърпваме ЕССР от кризата, ние сме двигател на растежа в цялата еврозона, за 10г покупвателната ни способност се е увеличила двойно, няма безработица, внасяме висококвалифицирани служители от цял свят. Всичко е топ! Няма повод за протести.

    08:19 18.06.2026

  • 6 Я пъ тоа

    13 21 Отговор
    С увеличението на цените ша компенсират загубите от БОТАШ.

    08:19 18.06.2026

  • 7 Оставка!

    32 0 Отговор
    Само за година 2025-2026 увеличихте ГЕРБ, ДПС и БКП 12% ток, 15% вода, 30% сградна, 2 пъти отменена формула ВАС. 2026 - 3% ток, 5.50% увеличение парно, 5.50% увеличение подгряване вода - топла вода, Или общо за година юли 2025 - юли 2026 15% ток, 11% порно и топла вода общо, вода 20%. България 2025 купуваше на най-високи цени ток 700 лв. мегаватчас. 35 цента киловатчас.
    Само такси напрежения и достъпи са 50% с ДДС от потребен ток. Вие за минусови борсови цени лятото, чували ли сте? Защо водата от Искър, идваща под налон вече е над 2 юрошит копейки кубик, която струва стотинки. Не говорим за качества на софийската вода, като деца пиехме от чешмите. Във Франция в някои общини студената вода е БЕЗПЛАТНА! В Германия в някои общини също. В Испания, Гърция и др. при под 380 киловатчаса ток цената е в пъти по-ниска, ползваш по-малко вода до 5 кубика, водата е по-ниска.
    ОСТАВКА! Къде е Белене, нови реактори, ново оборудване, нова площадка, в КАЛТА.
    Гърция и Турция от нашата вода си изградиха водонапоителните с-ми в Регионите.
    Умните електромери се манипулират, и това го пише в листовките на производителите, контактно и безконтактно.
    ОСТАВКА!

    08:20 18.06.2026

  • 8 Мимч

    32 1 Отговор
    Всичкото това обяснение е лай, лай минелай.Истинската причина е,че от 1 юли се индексират пенсиите и целта е веднага да бъдат събрани обратно пак парите които се отпускат.Това е целта....Накрая ,,0 ,,увеличение..

    08:23 18.06.2026

  • 9 Инвестиции на ЕРП-та

    31 1 Отговор
    са НАМАЛЕНИ с 40%, кого мамите?
    Налети от държавата нови 500 милиона лева, за да не се вдига цена ток.
    КОГО МАМИТЕ? Няма депутат без веи и фото.
    НЯМА, 70% от бивши и настоящи депутати с бизнес в енергетика.
    Кой е истинският собственик на електрохолд?
    КОЙ?

    08:24 18.06.2026

  • 10 Цената на нашия ток е

    31 0 Отговор
    най-висока в целия европейски съюз!Наглеци!ОСТАВКА!

    08:24 18.06.2026

  • 11 1488

    10 13 Отговор
    в 12:00 сваляме туй руско мекере румен

    Коментиран от #17

    08:26 18.06.2026

  • 12 МЕЧТАТЕЛ!

    30 1 Отговор
    А дали ще доживеем да прочетем :
    ,,КЕВР обясни на какво се дължи поефтиняването на тока от 1 юли..."
    🙄😨😮‍💨🫢

    08:27 18.06.2026

  • 13 За какво

    28 0 Отговор
    не е КЕВР???? Това е паразитна структура, нищоправеща.

    08:29 18.06.2026

  • 14 глоги

    5 3 Отговор
    „Имам един-два-три-четири-ПЕТ електромера в пет различни краища на България."

    08:32 18.06.2026

  • 15 ккк

    15 1 Отговор
    АЕЦ – ПАРТИЙНА ХРАНИЛКА !!! МАЙКА КЪРМИЛНИЦА !!!

    08:33 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бою циганина

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "1488":

    ние от дпс-гроб ви продаваме тока не премиера

    08:39 18.06.2026

  • 18 ъглошлайф

    10 1 Отговор
    Локуми, залъгалки за деца. КЕВР да не е постоянен орган, а да се събира два пъти в годината за по 1 седмица - последната седмица на юни и последната седмица на декември. Дайте да видим какви пари получават в тази структура. Ако се отрежат 2.39 евро от заплатите на членовете на КЕВР ще могат ли да понесат намалението или ще изпукат от глад.

    08:40 18.06.2026

  • 19 Мишел

    10 1 Отговор
    По традиция, всички увеличения на цените се дължат на сушата, кишата и Гришата.

    08:40 18.06.2026

  • 20 Факти

    8 3 Отговор
    Ефектът Крадев с грижа за народа.

    08:43 18.06.2026

  • 21 Ток и жица

    12 0 Отговор
    Някой от КЕВР като го завържат на електрическия стол, може да му обяснят подробно как ще му изпържат главното Дъ.

    08:44 18.06.2026

  • 22 Основната причина е

    5 1 Отговор
    Че изгася е за Украйна евтин ток, а ние им го плащаме!
    Дано земетръс да ги изравни със земята!

    08:54 18.06.2026

  • 23 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    4 0 Отговор
    Цената на тока се вдига за да може идиотите да си вдигнат заплатите!

    09:01 18.06.2026

  • 24 ОСТАВКА!

    2 0 Отговор
    Оставка на ПБ, Радев, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП. Оставка на блатото!
    6300 кв. клм. за ВЕИ-та, нови строежи Гюров?
    От общо 636 000 ха: ниви – 463 000, пасища – 37 000, лозе – 10 000, ливади – 10 000 Като от тях:
    I-ва категория земя са: 160 ха, II-ра категория земя са: 25 000 ха, III-та категория земя са: 160 000ха,
    IV-та категория земя са: 136 000ха - ГЮРОВ. Василев ПП, ДБ свали категориите на земите за строежи фото и перки.
    Докога ще ви плащаме енергията на бивши и настоящи депутати, претоварване ел. мрежи, непостоянни напрежения. Къде е Белене, нови реактори, ново оборудване, площадка в КАЛТА?
    Чия собственост е ЕЛЕКТРОХОЛД? 200 юро, 400 лв. сметки януари за ток, половин България.
    Оставка, унищожихте всичко красиво и зелено!
    Оставихте ни без вода, нашата вода, на Българският Народ.
    В безжизнена черна угар ли ще превръщате земята БЪЛГАРСКА?
    Къде ще ги слагате тези стъкла, батерии, пластмаси, ще ги заривате в земята, като в Германия?

    09:19 18.06.2026

  • 25 Eдин

    5 0 Отговор
    Ние знаем причината: заради "вятърничавата" политика на зелените евроатлантици и нашите политици samoG@3ници!

    09:27 18.06.2026

  • 26 Гру

    2 0 Отговор
    ДКЕВР регулира цените само в една посока. На горе!

    09:41 18.06.2026

  • 27 Данков

    1 0 Отговор
    Ние потребителите отново ще индексираме надоло потреблението си . С такива вечно вдигани с цел ограбване цени Няма да остане ни производство ,ни народ в страната. Вие вдигате цените си като едните "частници " и посредници , а ние не потребяваме и така Вие сте на общия по-евтин външен кръг -пазар. Не разбрахте ,че се печели от обем на продажби и потребление и дълбаете все обратното . Изобщо не Ви интересува реалната бедност в страната , а само печалба . Точно това ще Ви съсипе и Вас. Инвестирате или не и колко само вие си знаете ,но пък Индексирате постоянно и разните му там измислени такси на посредници доставчици. Така стигате до още загуби за съхранение / Складове / за произведеното . И до кога -до скапване на мощностите и до липса на нови постъпления на средства и до новото реване . Няма на кого обаче да ревете- хора не останаха тук . За Национализация ревете всички уж частници по веригата -политически обвързани мафиоти с огромно лоби в досегашни парламенти. Не свободен пазар за мутри и мафиози грабители , а Национализация и махане на посредници е решението . Излишна самоназначила се политическа администрация не е нужна вече.

    09:49 18.06.2026

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