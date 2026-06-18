КЕВР обясни на какво се дължи поскъпването на тока от 1 юли

13 дни преди по-високите цени на електроенергията и парното да влязат в сила, Комисията за енергийно и водно регулиране обоснова поскъпването пред депутатите от ресорната комисия в парламента. Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски обясни на какво се дължи очакваното поскъпване от 1 юли на тока с около 3% за цялата страна. По думите му основната причина е по-високата цена на борсата. Според Пламен Младеновски основната причина е по-високата цена на борсата.
„Основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси, които наблюдаваме. То се дължи на индексирането на оперативните разходи на дружествата. Смятам, че поскъпването, което предлагаме, е доста под инфлацията и е напълно съизмеримо с годишното поскъпване, което регулаторът определя всяка година. Като оперативни разходи на енергодружествата поскъпват трудът и материалите. Причината за конкретното поскъпване обаче е по-високата цена на борсата”, обясни Младеновски, предава NOVA.
По думите му увеличаването на цената на електрическата енергия не се дължи на поскъпването на мрежовите тарифи. Те се запазват като миналогодишните. Увеличението, твърди ресорният министър, се дължи на по-малките компенсации от Фонда и на по-високата цена, достигната на борсата.
Шефът на КЕВР увери, че регулаторът няма да утвърди исканото 30-процентно увеличение на топлоенергията. „Те всяка година искат такова огромно увеличение, но ние винаги ги режем до нивото на инфлацията. Смятам, че сегашното увеличение от 5% напълно отразява реалната ситуация”, подчерта Младеновски.
Югоизточна България е най-потърпевша от предстоящото увеличение на цената на тока. Хората там не разбират защо трябва да плащат по 100 евро сметки през зимата без видима промяна на качеството на услугата. „Би трябвало да се намери вариант, защото ние, пенсионерите, сме най-потърпевшата група. Сега последната сметка също беше много висока. Януари, февруари, март - много високи. Едната беше 96 евро и нещо, 97 евро, а аз съм сама”, оплаква се Пенка Щиркова.
Според Петър Драголов проблемът не е в повишаването на цената, а в това, че нищо не се променя в качеството на доставката и това води до лошо усещане в потребителя. „Имам един-два-три-четири електромера в пет различни краища на България и навсякъде е едно и също - ниско качество”, споделя той.
В Западна България увеличението не е много по-малко. Но има и хора като Камен Аврамов, за когото увеличението не е толкова стряскащо нито ще повлияе особено на малкия му бизнес. „Не се усеща да е много повече - около 300 евро средно годишно. Има месеци повече, има по-малко. Не е фатално. 3% са дребна сума. Ние, българите, сме свикнали да се оплакваме повече, като направим две морета - едно в България и едно в Гърция - ще ги поемем тези разходи”, шегува се той.
Не така стоят нещата за Мирослав Игнатов от Русе. Той се опасява, че увеличението на тока ще постави на колене бизнеса му. „Използваме между 5 и 15 киловатчаса, което не е малко за малък бизнес. Цената е плаваща. Всеки месец варират 30-50%, което го прави невъзможно за нас да планираме бизнеса си. Постоянно трябва да променяме цени и имаме големи проблеми с това. Ние ще поемем целия товар от това увеличение, защото е почти невъзможно да увеличаваме цените на нашите продукти”, казва производителят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 име
08:14 18.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #16
08:15 18.06.2026
5 име
До коментар #2 от "1488":Тихо, копейка! В клуба на богатите сме, опашки от инвеститори се вият из България, икономиката прегрява, чак ще издърпваме ЕССР от кризата, ние сме двигател на растежа в цялата еврозона, за 10г покупвателната ни способност се е увеличила двойно, няма безработица, внасяме висококвалифицирани служители от цял свят. Всичко е топ! Няма повод за протести.
08:19 18.06.2026
6 Я пъ тоа
08:19 18.06.2026
7 Оставка!
Само такси напрежения и достъпи са 50% с ДДС от потребен ток. Вие за минусови борсови цени лятото, чували ли сте? Защо водата от Искър, идваща под налон вече е над 2 юрошит копейки кубик, която струва стотинки. Не говорим за качества на софийската вода, като деца пиехме от чешмите. Във Франция в някои общини студената вода е БЕЗПЛАТНА! В Германия в някои общини също. В Испания, Гърция и др. при под 380 киловатчаса ток цената е в пъти по-ниска, ползваш по-малко вода до 5 кубика, водата е по-ниска.
ОСТАВКА! Къде е Белене, нови реактори, ново оборудване, нова площадка, в КАЛТА.
Гърция и Турция от нашата вода си изградиха водонапоителните с-ми в Регионите.
Умните електромери се манипулират, и това го пише в листовките на производителите, контактно и безконтактно.
ОСТАВКА!
08:20 18.06.2026
8 Мимч
08:23 18.06.2026
9 Инвестиции на ЕРП-та
Налети от държавата нови 500 милиона лева, за да не се вдига цена ток.
КОГО МАМИТЕ? Няма депутат без веи и фото.
НЯМА, 70% от бивши и настоящи депутати с бизнес в енергетика.
Кой е истинският собственик на електрохолд?
КОЙ?
08:24 18.06.2026
10 Цената на нашия ток е
08:24 18.06.2026
11 1488
Коментиран от #17
08:26 18.06.2026
12 МЕЧТАТЕЛ!
,,КЕВР обясни на какво се дължи поефтиняването на тока от 1 юли..."
🙄😨😮💨🫢
08:27 18.06.2026
13 За какво
08:29 18.06.2026
14 глоги
08:32 18.06.2026
15 ккк
08:33 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 бою циганина
До коментар #11 от "1488":ние от дпс-гроб ви продаваме тока не премиера
08:39 18.06.2026
18 ъглошлайф
08:40 18.06.2026
19 Мишел
08:40 18.06.2026
20 Факти
08:43 18.06.2026
21 Ток и жица
08:44 18.06.2026
22 Основната причина е
Дано земетръс да ги изравни със земята!
08:54 18.06.2026
23 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
09:01 18.06.2026
24 ОСТАВКА!
6300 кв. клм. за ВЕИ-та, нови строежи Гюров?
От общо 636 000 ха: ниви – 463 000, пасища – 37 000, лозе – 10 000, ливади – 10 000 Като от тях:
I-ва категория земя са: 160 ха, II-ра категория земя са: 25 000 ха, III-та категория земя са: 160 000ха,
IV-та категория земя са: 136 000ха - ГЮРОВ. Василев ПП, ДБ свали категориите на земите за строежи фото и перки.
Докога ще ви плащаме енергията на бивши и настоящи депутати, претоварване ел. мрежи, непостоянни напрежения. Къде е Белене, нови реактори, ново оборудване, площадка в КАЛТА?
Чия собственост е ЕЛЕКТРОХОЛД? 200 юро, 400 лв. сметки януари за ток, половин България.
Оставка, унищожихте всичко красиво и зелено!
Оставихте ни без вода, нашата вода, на Българският Народ.
В безжизнена черна угар ли ще превръщате земята БЪЛГАРСКА?
Къде ще ги слагате тези стъкла, батерии, пластмаси, ще ги заривате в земята, като в Германия?
09:19 18.06.2026
25 Eдин
09:27 18.06.2026
26 Гру
09:41 18.06.2026
27 Данков
09:49 18.06.2026