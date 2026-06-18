Николай Василев: Нямаме проблем с инфлацията в момента

Нямаме проблем с инфлацията в момента, не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившият министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Здравей, България“.
Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини - сгрешена бюджетна политика - с огромни дългове и дефицити; ефектите от войната - повишаване на цената на нефта; големият ръст на доходите.
Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове - много по-бързо сравнено с инфлацията. Не смятам, че 0,2% за два месеца е голям проблем на България. „Преди 3-4 години и през 2008 година инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и догодина ще имаме такава инфлация“, коментира икономистът.
За него е слабост ограничаването на дълга до 3,8 млрд. евро, поискано от управляващите. „Правителството не е дало никакви идеи за бюджета. Въпреки това пораженчески веднага взима дълг. Няколко пъти бяха споменати микроскопични идеи за реформи - около 1%. А всъщност годишните разходи трябва да се орежат с около 6 млрд. евро. Същевременно властта предложи мерки за няколко десетки милиона. На другия ден се отказаха от тях след няколко негативни коментара. Една политическа сила, която за пръв път от 30 години има абсолютно мнозинство, трябва да има знанията, смелостта и волята да направи реформи. Иначе да си ходи. В момента има страх“, призова Василев.
Сред належащите мерки икономистът открои съкращения в държавната администрация (30 000 бройки, от които 12 000 - незаети), oптимизация в целия публичен сектор. „Министерствата можеше да са 4 по-малко, а агенциите - с 20%. В Полша например КЗК и КЗП са една комисия. Защо не закрихме ДАИ?“, попита Василев.
По думите му процедурата по свръхдефицит не може да предизвика реформа, ако няма политическа воля. Сред останалите откроени мерки според него са премахване на парите за електроенергия, както и концесия на публичната инфраструктура, начело с магистралите. „Държавните и общинските предприятия трябваше отдавна да бъдат приватизирани в голямата си част. Те са неефективни и губещи, освен това са и място за настаняване на партийни хора с големи заплати“, смята бившият министър.
Николай Василев подкрепи идеята самозаплащането на осигуровките на държавните служители да става паралелно с вдигането на заплатите им. Относно инициативата „Кошница с грижа“ икономистът изрази мнение, че комунистическият контрол на цените е загуба на време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ако те срещна в тъмното
Коментиран от #16
08:43 18.06.2026
3 честен ционист
08:46 18.06.2026
4 Нямаш Проблем Ти !
И Работещите на Минимална Заплата !
Говедо !
Тъпо !
Коментиран от #7
08:47 18.06.2026
5 Пуфи
08:47 18.06.2026
6 лъжи,лъжи по цял ден
08:48 18.06.2026
7 като как Николай Василев е виновен
До коментар #4 от "Нямаш Проблем Ти !":че си некадърен и работиш на минимална заплата?
08:49 18.06.2026
8 Абе...
Коментиран от #12
08:49 18.06.2026
9 Хаха
Ако не са хонорарите му за дрънканиците на глупости от телевизора, вероятно ще умре от глад, щото е с две леви ръце и дори лук не може да сади и скубе....
08:50 18.06.2026
10 провинциалист
08:51 18.06.2026
11 Наивник на средна възраст
08:51 18.06.2026
12 не е трудно
До коментар #8 от "Абе...":2000 получавах 800лв (400 Евро) а сега получавам над 4000 Евро. Колко пъти ми се е увеличило възнаграждението?
Коментиран от #14, #17
08:52 18.06.2026
13 Точен
08:56 18.06.2026
14 хахаха
До коментар #12 от "не е трудно":Събуди сееее:) Време е да тръгваш към Бюрото по труда за подпис:)
Коментиран от #19
08:59 18.06.2026
15 ДрайвингПлежър
Разбира се ти само да плещиш глупости взимаш от нашия джоб по над 4000 евро месечно и вероятно не ти е толкова зле?!
08:59 18.06.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "ако те срещна в тъмното":Колега, проблемът е, че трябва да го направим по светло и не само той!
Крайно време е да ги научим всичките, че много сериозно си ритат здравните книжки а ние сме прекалено търпеливи към простотиите им и наглостта им!
Коментиран от #22
09:01 18.06.2026
17 тц тц
До коментар #12 от "не е трудно":Аз пък 1997 година получавах 200 000 лева, а сега едва 7 000 евро.
Коментиран от #24
09:04 18.06.2026
18 Чий е Еврохолд?
С 50% ограбени спестявания цените 1 юрошит копейка вече е един лев.
Ти домати не ядеш ли 9.80 розови, ставащи за ядене, не онази п о мия пробутвана за 2 лева като домат, гума и синтетика. Ти цените на имотите с 156% не видя ли? Ти банковите такси увеличени с 200%, не видяли? А административни такси увеличени с 150% за 5 години, не виждаш ли? А 15 милиарда лева в банките, заради юрошит, падане прат резерв с мултиплициращ ефект 30 милиарди от спекулативни финансови инструменти, не видя ли? Какво значи, когато в една с-ма се вкарват толкова НЕИЗРАБОТЕНИ пари?
09:05 18.06.2026
19 мхм
До коментар #14 от "хахаха":ти вчера ли мина от там, или си днеска?
09:06 18.06.2026
20 Дзак
09:07 18.06.2026
21 идиоти вън
09:07 18.06.2026
22 ой ой ой
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих.
09:07 18.06.2026
23 Алекса
09:07 18.06.2026
24 предполагам
До коментар #17 от "тц тц":Това дали е повод за крокодилски сълзи?
09:08 18.06.2026
25 заемите и дългът бяха заради реформи
09:08 18.06.2026
26 Този от злоба не успява да порасне
09:25 18.06.2026
27 А бе
09:27 18.06.2026
28 ники с банда брейди обира на България
09:46 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.