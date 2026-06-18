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Николай Василев: Нямаме проблем с инфлацията в момента

Николай Василев: Нямаме проблем с инфлацията в момента

18 Юни, 2026 08:41 896 29

  • николай василев-
  • инфлация

Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини

Николай Василев: Нямаме проблем с инфлацията в момента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямаме проблем с инфлацията в момента, не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившият министър на икономиката Николай Василев в студиото на „Здравей, България“.

Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини - сгрешена бюджетна политика - с огромни дългове и дефицити; ефектите от войната - повишаване на цената на нефта; големият ръст на доходите.

Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове - много по-бързо сравнено с инфлацията. Не смятам, че 0,2% за два месеца е голям проблем на България. „Преди 3-4 години и през 2008 година инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и догодина ще имаме такава инфлация“, коментира икономистът.

За него е слабост ограничаването на дълга до 3,8 млрд. евро, поискано от управляващите. „Правителството не е дало никакви идеи за бюджета. Въпреки това пораженчески веднага взима дълг. Няколко пъти бяха споменати микроскопични идеи за реформи - около 1%. А всъщност годишните разходи трябва да се орежат с около 6 млрд. евро. Същевременно властта предложи мерки за няколко десетки милиона. На другия ден се отказаха от тях след няколко негативни коментара. Една политическа сила, която за пръв път от 30 години има абсолютно мнозинство, трябва да има знанията, смелостта и волята да направи реформи. Иначе да си ходи. В момента има страх“, призова Василев.

Сред належащите мерки икономистът открои съкращения в държавната администрация (30 000 бройки, от които 12 000 - незаети), oптимизация в целия публичен сектор. „Министерствата можеше да са 4 по-малко, а агенциите - с 20%. В Полша например КЗК и КЗП са една комисия. Защо не закрихме ДАИ?“, попита Василев.

По думите му процедурата по свръхдефицит не може да предизвика реформа, ако няма политическа воля. Сред останалите откроени мерки според него са премахване на парите за електроенергия, както и концесия на публичната инфраструктура, начело с магистралите. „Държавните и общинските предприятия трябваше отдавна да бъдат приватизирани в голямата си част. Те са неефективни и губещи, освен това са и място за настаняване на партийни хора с големи заплати“, смята бившият министър.

Николай Василев подкрепи идеята самозаплащането на осигуровките на държавните служители да става паралелно с вдигането на заплатите им. Относно инициативата „Кошница с грижа“ икономистът изрази мнение, че комунистическият контрол на цените е загуба на време.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ако те срещна в тъмното

    17 4 Отговор
    ти ще имаш сериозни здравословни проблеми

    Коментиран от #16

    08:43 18.06.2026

  • 3 честен ционист

    6 4 Отговор
    България има проблем с дефицита на стоки, щом има такива глупости като "кошница с грижа", или просто българският пазар се ползва като изпитателна площадка за тестване на потреблението при бъдещите сътресения с Еврото.

    08:46 18.06.2026

  • 4 Нямаш Проблем Ти !

    21 3 Отговор
    А Пенсионерите !

    И Работещите на Минимална Заплата !

    Говедо !

    Тъпо !

    Коментиран от #7

    08:47 18.06.2026

  • 5 Пуфи

    16 1 Отговор
    На плешунко му се отдават само лъжи

    08:47 18.06.2026

  • 6 лъжи,лъжи по цял ден

    18 2 Отговор
    Пак говори глуписти. Тока отново поскъпва от 1. юли, но проблем нямаме.

    08:48 18.06.2026

  • 7 като как Николай Василев е виновен

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "Нямаш Проблем Ти !":

    че си некадърен и работиш на минимална заплата?

    08:49 18.06.2026

  • 8 Абе...

    9 2 Отговор
    Голям ръст на доходите?! Стига, бе! Голям ръст! Да, някои има голям ръст, ама повечето? Като си платиш сметките и почваш да си броиш стотинките, защото някои имат висок ръст! Безобразие!

    Коментиран от #12

    08:49 18.06.2026

  • 9 Хаха

    9 1 Отговор
    Абе кой, кой.... плаща тоя провален жужак да се изявява всяка сутрин, че и по няколко пъти на ден, като говоряща глава от телевизора!?
    Ако не са хонорарите му за дрънканиците на глупости от телевизора, вероятно ще умре от глад, щото е с две леви ръце и дори лук не може да сади и скубе....

    08:50 18.06.2026

  • 10 провинциалист

    9 0 Отговор
    Този защо се разхожда без насинени очи и на собствен ход?

    08:51 18.06.2026

  • 11 Наивник на средна възраст

    12 3 Отговор
    Голям разбирач този Николайчо...само дека забравя какво свърши като фактор в управлението на страната - едно голямо нищо,но акъл да дава.......нямал проблеми с инфлацията - сигурно добре се е запасил с мангизи от управленският си период....

    08:51 18.06.2026

  • 12 не е трудно

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Абе...":

    2000 получавах 800лв (400 Евро) а сега получавам над 4000 Евро. Колко пъти ми се е увеличило възнаграждението?

    Коментиран от #14, #17

    08:52 18.06.2026

  • 13 Точен

    5 2 Отговор
    Ники, съгражданино, ти беше нормален на времето, какво ти сториха в София?...

    08:56 18.06.2026

  • 14 хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "не е трудно":

    Събуди сееее:) Време е да тръгваш към Бюрото по труда за подпис:)

    Коментиран от #19

    08:59 18.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    11 0 Отговор
    Малък Мук, ще обясниш ли моля те кои сте тия дето нямате проблеми с инфлацията - поименно ако може!!! Щото за останалите българи тя си е проблем! Само за година по нагласените официални данни сте откраднали 10% от доходите ни и това никак не ни кефи!!!

    Разбира се ти само да плещиш глупости взимаш от нашия джоб по над 4000 евро месечно и вероятно не ти е толкова зле?!

    08:59 18.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ако те срещна в тъмното":

    Колега, проблемът е, че трябва да го направим по светло и не само той!
    Крайно време е да ги научим всичките, че много сериозно си ритат здравните книжки а ние сме прекалено търпеливи към простотиите им и наглостта им!

    Коментиран от #22

    09:01 18.06.2026

  • 17 тц тц

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "не е трудно":

    Аз пък 1997 година получавах 200 000 лева, а сега едва 7 000 евро.

    Коментиран от #24

    09:04 18.06.2026

  • 18 Чий е Еврохолд?

    2 0 Отговор
    Защо намалихте инвестиции ЕРП-та с 40%, а увеличавате цена ток за една година юли 25 юли 26 с 15%. 500 милиона дадени от държавата, да не увеличават цени ток. За твоите 2 милиона инфлация няма. Виденов отказа да продаде БТК за 4 милиарда долара, вие го продадохте за 250 милиона на кипърска офшорка. Юрошит копейката и СПЕКУЛАТА са втората шокова терапия за българите.
    С 50% ограбени спестявания цените 1 юрошит копейка вече е един лев.
    Ти домати не ядеш ли 9.80 розови, ставащи за ядене, не онази п о мия пробутвана за 2 лева като домат, гума и синтетика. Ти цените на имотите с 156% не видя ли? Ти банковите такси увеличени с 200%, не видяли? А административни такси увеличени с 150% за 5 години, не виждаш ли? А 15 милиарда лева в банките, заради юрошит, падане прат резерв с мултиплициращ ефект 30 милиарди от спекулативни финансови инструменти, не видя ли? Какво значи, когато в една с-ма се вкарват толкова НЕИЗРАБОТЕНИ пари?

    09:05 18.06.2026

  • 19 мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хахаха":

    ти вчера ли мина от там, или си днеска?

    09:06 18.06.2026

  • 20 Дзак

    1 1 Отговор
    Военните поръчки генерират печалби, не редовното производство.

    09:07 18.06.2026

  • 21 идиоти вън

    4 1 Отговор
    Вервайте му, той е юпи, разпродал де какво остана от България, бтк, енерго и тнт!!!

    09:07 18.06.2026

  • 22 ой ой ой

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Ай как хочется, ай ай ай! Ииииих.

    09:07 18.06.2026

  • 23 Алекса

    6 1 Отговор
    Тоя мъник и Левон нямат никакви проблеми камо ли финансови ! Затова са непрекъснато при мисирките от бтв бнт и нова !

    09:07 18.06.2026

  • 24 предполагам

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "тц тц":

    Това дали е повод за крокодилски сълзи?

    09:08 18.06.2026

  • 25 заемите и дългът бяха заради реформи

    1 1 Отговор
    за да има по високи заплати . на всички им ги вдигнаха . а инфлация е повишаването на цените . ай ся едно моренце и хоп 15000 евро . преди 8 години морето беше 1400 лева . който ходи мръсен и болен а и без пари и него не го интересува инфлацията . калашниците и тях . петроханци не са и чули за инфлация с по 6 милиона . божанеца с еврото с по 30 бона на магистрат и те не са видели инфлация .

    09:08 18.06.2026

  • 26 Този от злоба не успява да порасне

    6 0 Отговор
    Ненормалник

    09:25 18.06.2026

  • 27 А бе

    4 0 Отговор
    юпе кой те прати в Полша и ти ли си плати разноските или пак Народа

    09:27 18.06.2026

  • 28 ники с банда брейди обира на България

    2 0 Отговор
    Това крадливо изчадие защо не опандизено?Народа пита!

    09:46 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

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