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Николай Василев: Без нов бюджет до края на годината е по-добре от тази свинщина, която правят в момента

Николай Василев: Без нов бюджет до края на годината е по-добре от тази свинщина, която правят в момента

28 Юни, 2026 14:30 1 509 75

  • николай василев-
  • нов бюджет-
  • свинщина-
  • края на годината

След два месеца грозно мълчание внесоха безобразен бюджет с 5,7% дефицит, който има разходи с 3 млрд. повече от бюджета, заради който имаше огромни протести през декември 2025 г., затова депутати и министри, освен финансовия, не излизат да го защитят, посочи бившият министър на икономиката 

Николай Василев: Без нов бюджет до края на годината е по-добре от тази свинщина, която правят в момента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Единственото нещо, което ПБ показват, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите - това е шокиращо и безполезно.

Това каза пред БНР бившият министър на икономиката и на държавната администрация Николай Василев.

"За бюджета на кабинета "Желязков" използвах определението "маймунски" и казах, че последното ниво е "свинщина", сега се налага да използвам това определение, защото бюджетът на правителството на Румен Радев е два пъти по-лош. Следващата дума, която следва е "оставка", друго няма какво да кажа".

След два месеца грозно мълчание внесоха безобразен бюджет с 5,7% дефицит, който има разходи с 3 млрд. повече от бюджета, заради който имаше огромни протести през декември 2025 г., затова депутати и министри, освен финансовия, не излизат да го защитят, посочи той.

Това е бюджет на мързела, страха и некадърността, обобщи Николай Василев и подчерта, че и премиерът, и повечето от министрите и заместник-министрите в правителството са били в последните години на постове, на които са имали информация какво е състоянието на държавата и на публичните ѝ финанси.

"Този бюджет не подлежи на поправяне, не е нещичко, което да се коригира в движение. Целият бюджет трябва да бъде изхвърлен. Без нов бюджет до края на тази година е по-добре от тази свинщина, която правят в момента", коментира той.

Василев предложи 5 точки за по-добър бюджет - големи съкращения в държавната администрация, оптимизация на публичния сектор, концесии, парите за ток, спестяване на разходи, което трябва да прави администрацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ченгето от Бевърли Хилс

    38 9 Отговор
    Не ми е ясно какво направи Ники Василев, за да спре опростачаването на нацията.

    Коментиран от #14, #40, #61

    14:31 28.06.2026

  • 2 Госあ

    36 13 Отговор
    малкия мук, корнела и педроханци в офанзива 😂 с трибуна у факти

    Коментиран от #4

    14:33 28.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    38 12 Отговор
    Олигарсите получават 22 млрд повече които ще бъдат ограбени от работещите бедни, майки с деца и пенсионери Мерзавци !

    14:35 28.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    22 19 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Виж цифрите!? 22 млрд повече за олигарсите взети от майки с деца и пенсионери .Одобряваш ли?

    Коментиран от #12

    14:36 28.06.2026

  • 5 анче мари

    33 8 Отговор
    що на тоз човечец си му праснала снимка от преди 25г когато се нареди на кьор софрата при царя

    14:37 28.06.2026

  • 6 Гласът

    33 18 Отговор
    Много лаете, защото Радев ви унижи и разкара от политиката и далаверите.

    Коментиран от #26, #44, #72

    14:38 28.06.2026

  • 7 Е, тоя що бели направи по

    33 3 Отговор
    Времето на Царя ! Помня как Реновира КПП-тата, грозна гледка, Крау енджълс, дългове с оня М. Велчев

    14:38 28.06.2026

  • 8 Ники Малкия мук големия разбирач

    35 7 Отговор
    Свинщина е да се иска мнението на този провален политик! Бившия министър на три министерства с три недовършени мандата газз пикае, че го му резнаха м-во на държавната администрация и сега плюе ли плюе по нея. Жалко човече. Съкратените държавни служители щели веднага да си намерят работа в частния бизнес, високоплатена и направо щели да бъдат щастливи. Дали, питам аз, ако са над 50 някой въобще ще им обърне внимание?! Не. А това са живи хора... Може би-младите имат шанс. Този човек, който се накраде при тройната ламя и работи най-мошеническата професия за изпиране на пари - консултант! Колко човека ще назначиш ти и ще им плащаш 3-4 хиляди евро, а? Какво полезно е създал тоя, че му искате съветите?! Добре, че баща му е бил адмирал от червената номенклатура и царя го посомчи като едно дупитата, пардон юпитата, та на 30 години го направиха министър. С връзки! АЙДЕ НЕ НАМ.

    Коментиран от #65

    14:38 28.06.2026

  • 9 Дефицита

    10 10 Отговор
    ------Целият бюджет трябва да бъде изхвърлен.-----
    Фрапиращ е 5,7% дефицит заробващ страната с нови заеми и наказателна процедура за свръх дефицит (наказват за поука, когато се харчат прекомерно чужди заемани пари).

    14:39 28.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Страшно е, след юрошита, новите

    15 4 Отговор
    с ГЕРБ, ДПС, БКП и ПБ Радев от юли 2025 до юли 2026 повишиха общо цени: ток 15%, студена вода 20%, парно 10%, подгряване вода 10%, СИ 30% формула отменена два пъти от ВАС. Мобилни договори под 2 години няма, на втората дерат яко. Над половин средна пенсия за ток, вода, подгряване вода, парно, сградна и мобилен. А за почивка нормален човек не може да помисли, хотел за седмица преди юрото 400 лв., сега 2000 лв.
    Територията приключи с юрошита.
    Това е втора ШОКОВА ТЕРАПИЯ от 2021 след Виденов, и пряко свързана с Юрошита..
    На кой е Еврохолд, с 40% намалиха инвестициите, а цени ток се увеличават, за минусови борсови цени лятото не са ли чували?
    България е единствена в Европа без Прогресивен данък.
    Но увеличиха осигуровките спрямо МРЗ.

    Коментиран от #25

    14:40 28.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ааа

    32 4 Отговор
    Ники, що не кажеш нещо за Милен Велчев, с който заедно направихте сделката за замяна на външния дълг (Брейди облигациите) през 2002–2003 г. Последващи доклади на Министерството на финансите твърдят, че операцията е ощетила държавата с около 1 милиард лева. АКЪЛ СЕДНАЛ ДА МИ РЪСИ.

    Коментиран от #21, #70

    14:41 28.06.2026

  • 14 Теввг

    23 6 Отговор

    До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":

    Този е медиен експерт по всичкология.

    14:41 28.06.2026

  • 15 От Чужбина !

    12 2 Отговор
    А бе защо не дадете бюджета за общественна поръчка в ЕО, не виждам нищо лошо???
    То е ясно , че никой от нищо не разбира, в този огромен (сбирщайн на лапачи)!
    А и грешката не е ваша ,тя е в този който из начално го състави, познати играчи наречени "
    Гербадйийските магьостници"!!!!!!
    Няма как един "така нагласен " за едни бюджет , да бъде преработен за други???
    Бюджета е хранилката на олигархията , дали е червена или зелена няма никакво значение,
    но има значение кои са бенефициентите , от там и проблема!!!

    14:41 28.06.2026

  • 16 име

    23 8 Отговор
    Свинщината започнаха да я правят още сглобката, а после и жулезко водопада. Още Август 2023г хасан василев вдигна с 10% заплатите на полицаите, за награда че биха протестиращите зад колоните на МС. И после се почна учители, армия, съдии и прокурори... Всеки искаше, но който получи - получи. Опезпечени с милиарди кредити. Сега Радев се опитва да закрепи положението. Сори, ама не Радев управляваше есента, когато трябваше да се приеме бюджета. Управляваше водопада, който ПП-ДБ крепеха при 5-6 вота на недоверие.

    14:41 28.06.2026

  • 17 Госあ

    11 1 Отговор
    Слушайте икономисти, а не разни политически шантонерки.

    14:42 28.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    21 12 Отговор
    60% от българите искат Радев да управлява.
    Разбираш ли ти ПеПеДеБейче. Успокой се и бегом в къщи

    Коментиран от #66

    14:42 28.06.2026

  • 19 Хаха

    16 3 Отговор
    Хаяско, ти що не си в парламента!? Или поне министър, щом си толкова "умен"!? Преди години народа те видя и оцени как управлява няколко мандата, като ти посочи окончателно и завинаги вратата на парламента!
    Не разбирам само днес кой плаща на медиите, за да се явявя всеки ден по телевизора говорящата ти глава и да дрънка глупости....

    14:42 28.06.2026

  • 20 свинщина

    13 8 Отговор
    фатмашки бюджет, правен от ЗКПЧ за шапкари

    14:42 28.06.2026

  • 21 Грркф

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "ааа":

    Точно, ощетявал навремето с миленчо кюфтето, а сега скимти като примадона.

    14:43 28.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Госあ":

    Как майка с дете ще живее с 400 евро на месец.Аз за котката с котенца давам повече за храна и ветеринар

    14:43 28.06.2026

  • 23 дядото

    14 5 Отговор
    малък и нагъл келеш.знаем вие до къде докарахте народа и държава,но никой не ви нарича крадци,продажници или престъпници.

    14:44 28.06.2026

  • 24 истината

    17 4 Отговор
    Този човек вече трябваше да е излежал две серии при бай Ставри! Толкова е дискредитиран и хората помнят какви ли не далавери направи, посочвам само влаковете Сименс. Този не си знае парите, защото никога не ги е изкарвал...Както всяко комунистическо отроче!

    14:44 28.06.2026

  • 25 етимология

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Страшно е, след юрошита, новите":

    Врно! Прогресивна България си е избрала наименованието заради въжделенния от тях "Прогресивен данък". Затова толкова се надяват на наказателната процедура за свръх дефицит, та да имат обяснение за увеличението на данъците.

    14:44 28.06.2026

  • 26 Последния Софиянец

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гласът":

    Радев дава 22 млрд лв повече на фирмите на Бойко Борисов и Шиши.

    Коментиран от #31

    14:44 28.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЧичоИчо

    15 2 Отговор
    Критиците на "липсата на реформи" обикновено сънуват дълбоки промени, стига те да не засягат тяхната собствена черга. Тези коментатори приличат на хора, които искат основен ремонт на къщата, но без прах, без шум и без майсторите да влизат в стаята им.

    14:45 28.06.2026

  • 29 По отношение на майките

    8 2 Отговор
    да успокоя, 60% от новородените не са от български етнос.
    За пенсионерите, ми да бяха протестирали на протестите за запазване на ЛЪВ.

    Коментиран от #32

    14:46 28.06.2026

  • 30 Тома

    10 2 Отговор
    Малкият мук да каже как станаха милионери юпитата при царя

    14:46 28.06.2026

  • 31 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Последния Софиянец":

    И как реши, че "дава" бе, селски!?
    Огледай се ви тия, които рИвът че бюджета е "лош", като хаяско и всички сглобкаджии!
    Явно за тях и фирмите им няма парчета баница от бюджета и затова от сутрин до вечер, понякога и посред нощ говорящите им глави лаят глупости по медиите...

    Коментиран от #33

    14:48 28.06.2026

  • 32 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "По отношение на майките":

    Ромите нямат проблеми с ниските майчински .Дават децата си в домове да ги гледа държавата и после си ги взимат и продават.Българските майки имат проблеми.

    14:49 28.06.2026

  • 33 Последния Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    18 млрд от ПВУ отиват във фирмите на Бойко и Шиши.И още 5 млрд от миналата година които Бойко не им дал

    Коментиран от #39

    14:51 28.06.2026

  • 34 Ники - злобарката

    1 2 Отговор
    Всеки ден правя по една ножка за поддържане на тонуса!

    14:51 28.06.2026

  • 35 Слуэител

    2 0 Отговор
    Аз съм си много добре с раздут бюджет.

    14:52 28.06.2026

  • 36 Сзо

    4 1 Отговор
    Българската държава е доказано некадърна. Всичко което прогресира е въпреки държавата- няма стратегия за спорта, но вижте волейбола, карлос насар, григор, никола цолов и т.н. ИТ сектора е отличен, защото държавата там не се меси. Икономиката вървеше добре, когато нямаше приет бюджет а се ползваше миналогодишния....

    Коментиран от #69

    14:53 28.06.2026

  • 37 Анонимен

    5 2 Отговор
    Част от този дефицит е от миналогодишния, не ми се преструвайте.

    Коментиран от #74

    14:55 28.06.2026

  • 38 Смехоран

    2 4 Отговор
    Ами Василев,ти си най-добрият икономист.Боташов да се маха,да идват нови избори,Баце да печели,и да те прави министър.В противен случай фатмака ще ни удави с некадърното си управление.

    Коментиран от #43

    14:56 28.06.2026

  • 39 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Последния Софиянец":

    "Владислав Горанов за Бюджет 2026: Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка"

    Щом говорящата глава на Борисоф и пееФ магнитски е недоволен от бюджета, значи не си прав...

    Коментиран от #45

    14:57 28.06.2026

  • 40 Зъл пес

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":

    Ха,ти да видиш,Василев да спре опростачването ви?Я пак.То родения простак никой не може да "поправи".Остава такъв завинаги.

    14:59 28.06.2026

  • 41 Госあ

    6 1 Отговор
    Не знам за кво най големите евроатлантически лизачи квичат, като за да вземем пари по умрелия пву, трябва първо да ги платим, да ги съфинансираме и тогава да ни върнат половината при добро желание. Ето затова са тия капиталови разходи, ве селяни ! А не за кафета, както гуру хасанчо от Хасково разпраа. И точно аз, треа да недоволствам за тия капиталови разходи, защото са по дълбоката държава Брюксел, а не сините скакалци

    Коментиран от #49

    14:59 28.06.2026

  • 42 Анонимен

    6 2 Отговор
    Мнение на този от групата която щеше да ни управи за 800 дни а те Управиха тях си и има дебелоочието да си дава мнението

    15:00 28.06.2026

  • 43 Хаха

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Смехоран":

    "Ами Василев,ти си най-добрият икономис..."
    👆😂🤣👏👆😂🤣😅🤩👍

    15:01 28.06.2026

  • 44 Големдебил

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гласът":

    Ами като си открадна и манипулира изборите сега да му мисли кви ще ги върши.Иначе да си заминава преди да му спретнем хубавка "манафестация",с гора от юмруци.Вчера беше началото,малка тренировка.Хубавото предстои.

    15:03 28.06.2026

  • 45 Последния Софиянец

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Хаха":

    Димки.Фирмите на Бойко и Шиши грабят от народа.

    Коментиран от #50

    15:03 28.06.2026

  • 46 Бахой

    3 3 Отговор
    Джиджето Малмук много ги разбира нещата,но ние помним!

    15:05 28.06.2026

  • 47 Бахой

    4 3 Отговор
    Джиджето Малмук много ги разбира нещата,но ние помним!

    15:05 28.06.2026

  • 48 123

    4 4 Отговор
    Този боклук и доказан тъпанар от НДСВ още ли е жив!? Само Любка Качакова ставаше от тези извратеняци, начело с комарджията!

    15:06 28.06.2026

  • 49 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Госあ":

    99 процента от парите по ПВУ се крадат от фирмите на Бойко и Шиши.

    Коментиран от #71

    15:07 28.06.2026

  • 50 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    Глупости!
    Ако грабеха в момента, нямаше да задействат по медиите онемялата им от поне 3, 4 години говоряща глава - Магнитски Горанов!
    Тоя изведнъж рязко стана медиино активен...

    15:07 28.06.2026

  • 51 Техно

    5 3 Отговор
    Експертизата на хари потър е сравнима с тая на входна чистачка. Човекът е известен с това че взе дебела комисионна от продажбата на БТК, останалото дето свърши като министър може и катър да го свърши. Покъртително е че някой му иска мнението и на всичкото отгоре го публикува...

    15:08 28.06.2026

  • 52 Сарийски

    3 4 Отговор
    Колегата да си изяде дипломата.Високият бюджетен дефицит 5,7% е вследствие на ниския миналогошен фризиран до 3% дефицит,за да изпълним критериите за еврозоната.

    15:09 28.06.2026

  • 53 Някой знае ли

    0 3 Отговор
    Какво са му сторили на този?

    15:14 28.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Коня на Оня

    2 2 Отговор
    Василев го видяхме колко е кадърен когато един също толкова кадърен цар му даде правомощия

    15:22 28.06.2026

  • 61 Н. Василев кога е бил министър на култур

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":

    - ата пък? Не бой се , за гей парада не се гледат оценките от матурата -)))

    15:25 28.06.2026

  • 62 Прав е

    1 0 Отговор
    Олигарсите, да не се радват, че пак ще намажат. Възмездие тегне над всеки. Ще дойде видове ден...и ...

    15:28 28.06.2026

  • 63 Анонимен

    2 0 Отговор
    Василев колко правилно описа радевите бюджетари свинщина мързеливци некадърници оставка Е точно това е казва го човек знаещ тази материя

    15:29 28.06.2026

  • 64 А50

    1 1 Отговор
    Ники, с Миленчо колко заграбихте, за де си направите хотели по морето. Ако всички върнете откраднатото няма да е такава свинщина

    15:31 28.06.2026

  • 65 Той дори беше

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ники Малкия мук големия разбирач":

    Министър на държавната администрация - да каже тогава колко ненужни служителя съкрати или по-скоро бройката нарасна! Седнал сега точно той акъли да дава!

    15:31 28.06.2026

  • 66 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хасковски каунь":

    Радев та Радев вземи си го у вас Освен ти аз също съм тук и казвам избори оставка това е Насилието ви няма да е за дълго да знаете Избори и новилица истински управляващи Радев не е господар на държавата ни БКП вън минаха тия времена

    15:33 28.06.2026

  • 67 Малко факти от предложения Бюджет

    0 0 Отговор
    Правителството ще внесе проект на Бюджет със свръхдефицит около 7.2 млрд. евро.

    В началото Донев обяви съкращение с 10% на разходитев бюджетната сфера.
    После се разбра, че от мярката са изключени полицаите, военните и други.

    "Сивият сектор в хазарта е около 40%", обясни зам.-министър Людмила Петкова
    Капиталовите разходи - 9.36 млрд. евро, от които 5.33 млрд. са евро европейско финансиране.
    Разходи за персонал - 12.4 млрд. евро
    Разходи за персонал - 8.6 млрд. евро
    Пенсии - 13.6 млрд. евро
    разходи за отбрана - 3,26 милиарда евро (2.25%)
    По план трябва да достигнат 5% до 2035

    15:36 28.06.2026

  • 68 !!!

    2 0 Отговор
    Свинщината я сътвориха "прогресивните" свине! Само че, да припомня на кобургския лакей, че и царедворската свинщита не беше по-читава от "програсивната"!

    15:38 28.06.2026

  • 69 Как да нама стратегия

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Сзо":

    за спорта бре. Ето ти два примера! Олимпииски плувни басейни в гр. Симитли и в с.Баня община Разлог ги дадоха на концесии и сега тези басейни са президани на малки басейнчета кифларници! Да унищожиш басейни с олимпииски размери в които може да се практикува истинско плуване и да ги направиш на кифларници, такива басейнчета с които е пълно навсякъде! Това как да не е развитие на спорта, айде са моля ти се!...

    15:40 28.06.2026

  • 70 това

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ааа":

    точно бе прощъпулник на последвалия очеваден айдуклък на заемите(плюс помощи и субсидии), лани свършил с 20млрд на сметката народна. Преди това Костов подобно изтупал хазната, "продаде" сетне всичко на безценица на свои. Сега престъпните вече спорят кой крал повече и как не бива да се краде-пардон убива, обаче доста българи заличиха с тая политика в територията....

    15:42 28.06.2026

  • 71 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Последния Софиянец":

    Абе не е ли време теб и другите които пишат лъжи да и се водят дела за разпространение на неверни данни създаване на напрежение Време е дела да се водят защото създавате заблуждение на масите

    15:45 28.06.2026

  • 72 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гласът":

    Скоро ще бъдете изритани от същите хора , дето ви сложиха на власт. Така се видя.че зкпч не може да прави бюджет и фатмак да управлява държава, няма образование за това.

    15:46 28.06.2026

  • 73 Сигурен съм

    0 1 Отговор
    че колкото повече реват"шарлатаните",толкова повече Радев е на прав път!

    15:47 28.06.2026

  • 74 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    Спокойно Владо Николов ще доопрани бюджета.

    15:48 28.06.2026

  • 75 Академик

    1 0 Отговор
    Всезнаещ Глупако....от някъде трябва да се започне почистването на тази кочина..Пълна поддръжка за Радев !

    15:51 28.06.2026

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