Николай Василев: Без нов бюджет до края на годината е по-добре от тази свинщина, която правят в момента

Единственото нещо, което ПБ показват, че могат да правят, е да имат геометрична прогресия на разходите и дефицитите - това е шокиращо и безполезно.
Това каза пред БНР бившият министър на икономиката и на държавната администрация Николай Василев.
"За бюджета на кабинета "Желязков" използвах определението "маймунски" и казах, че последното ниво е "свинщина", сега се налага да използвам това определение, защото бюджетът на правителството на Румен Радев е два пъти по-лош. Следващата дума, която следва е "оставка", друго няма какво да кажа".
След два месеца грозно мълчание внесоха безобразен бюджет с 5,7% дефицит, който има разходи с 3 млрд. повече от бюджета, заради който имаше огромни протести през декември 2025 г., затова депутати и министри, освен финансовия, не излизат да го защитят, посочи той.
Това е бюджет на мързела, страха и некадърността, обобщи Николай Василев и подчерта, че и премиерът, и повечето от министрите и заместник-министрите в правителството са били в последните години на постове, на които са имали информация какво е състоянието на държавата и на публичните ѝ финанси.
"Този бюджет не подлежи на поправяне, не е нещичко, което да се коригира в движение. Целият бюджет трябва да бъде изхвърлен. Без нов бюджет до края на тази година е по-добре от тази свинщина, която правят в момента", коментира той.
Василев предложи 5 точки за по-добър бюджет - големи съкращения в държавната администрация, оптимизация на публичния сектор, концесии, парите за ток, спестяване на разходи, което трябва да прави администрацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ченгето от Бевърли Хилс
Коментиран от #14, #40, #61
14:31 28.06.2026
2 Госあ
Коментиран от #4
14:33 28.06.2026
3 Последния Софиянец
14:35 28.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Госあ":Виж цифрите!? 22 млрд повече за олигарсите взети от майки с деца и пенсионери .Одобряваш ли?
Коментиран от #12
14:36 28.06.2026
5 анче мари
14:37 28.06.2026
6 Гласът
Коментиран от #26, #44, #72
14:38 28.06.2026
7 Е, тоя що бели направи по
14:38 28.06.2026
8 Ники Малкия мук големия разбирач
Коментиран от #65
14:38 28.06.2026
9 Дефицита
Фрапиращ е 5,7% дефицит заробващ страната с нови заеми и наказателна процедура за свръх дефицит (наказват за поука, когато се харчат прекомерно чужди заемани пари).
14:39 28.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Страшно е, след юрошита, новите
Територията приключи с юрошита.
Това е втора ШОКОВА ТЕРАПИЯ от 2021 след Виденов, и пряко свързана с Юрошита..
На кой е Еврохолд, с 40% намалиха инвестициите, а цени ток се увеличават, за минусови борсови цени лятото не са ли чували?
България е единствена в Европа без Прогресивен данък.
Но увеличиха осигуровките спрямо МРЗ.
Коментиран от #25
14:40 28.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ааа
Коментиран от #21, #70
14:41 28.06.2026
14 Теввг
До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":Този е медиен експерт по всичкология.
14:41 28.06.2026
15 От Чужбина !
То е ясно , че никой от нищо не разбира, в този огромен (сбирщайн на лапачи)!
А и грешката не е ваша ,тя е в този който из начално го състави, познати играчи наречени "
Гербадйийските магьостници"!!!!!!
Няма как един "така нагласен " за едни бюджет , да бъде преработен за други???
Бюджета е хранилката на олигархията , дали е червена или зелена няма никакво значение,
но има значение кои са бенефициентите , от там и проблема!!!
14:41 28.06.2026
16 име
14:41 28.06.2026
17 Госあ
14:42 28.06.2026
18 Хасковски каунь
Разбираш ли ти ПеПеДеБейче. Успокой се и бегом в къщи
Коментиран от #66
14:42 28.06.2026
19 Хаха
Не разбирам само днес кой плаща на медиите, за да се явявя всеки ден по телевизора говорящата ти глава и да дрънка глупости....
14:42 28.06.2026
20 свинщина
14:42 28.06.2026
21 Грркф
До коментар #13 от "ааа":Точно, ощетявал навремето с миленчо кюфтето, а сега скимти като примадона.
14:43 28.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Госあ":Как майка с дете ще живее с 400 евро на месец.Аз за котката с котенца давам повече за храна и ветеринар
14:43 28.06.2026
23 дядото
14:44 28.06.2026
24 истината
14:44 28.06.2026
25 етимология
До коментар #11 от "Страшно е, след юрошита, новите":Врно! Прогресивна България си е избрала наименованието заради въжделенния от тях "Прогресивен данък". Затова толкова се надяват на наказателната процедура за свръх дефицит, та да имат обяснение за увеличението на данъците.
14:44 28.06.2026
26 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Гласът":Радев дава 22 млрд лв повече на фирмите на Бойко Борисов и Шиши.
Коментиран от #31
14:44 28.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЧичоИчо
14:45 28.06.2026
29 По отношение на майките
За пенсионерите, ми да бяха протестирали на протестите за запазване на ЛЪВ.
Коментиран от #32
14:46 28.06.2026
30 Тома
14:46 28.06.2026
31 Хаха
До коментар #26 от "Последния Софиянец":И как реши, че "дава" бе, селски!?
Огледай се ви тия, които рИвът че бюджета е "лош", като хаяско и всички сглобкаджии!
Явно за тях и фирмите им няма парчета баница от бюджета и затова от сутрин до вечер, понякога и посред нощ говорящите им глави лаят глупости по медиите...
Коментиран от #33
14:48 28.06.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #29 от "По отношение на майките":Ромите нямат проблеми с ниските майчински .Дават децата си в домове да ги гледа държавата и после си ги взимат и продават.Българските майки имат проблеми.
14:49 28.06.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #31 от "Хаха":18 млрд от ПВУ отиват във фирмите на Бойко и Шиши.И още 5 млрд от миналата година които Бойко не им дал
Коментиран от #39
14:51 28.06.2026
34 Ники - злобарката
14:51 28.06.2026
35 Слуэител
14:52 28.06.2026
36 Сзо
Коментиран от #69
14:53 28.06.2026
37 Анонимен
Коментиран от #74
14:55 28.06.2026
38 Смехоран
Коментиран от #43
14:56 28.06.2026
39 Хаха
До коментар #33 от "Последния Софиянец":"Владислав Горанов за Бюджет 2026: Очаквахме по-амбициозни промени, които да нормализират фискалната рамка"
Щом говорящата глава на Борисоф и пееФ магнитски е недоволен от бюджета, значи не си прав...
Коментиран от #45
14:57 28.06.2026
40 Зъл пес
До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":Ха,ти да видиш,Василев да спре опростачването ви?Я пак.То родения простак никой не може да "поправи".Остава такъв завинаги.
14:59 28.06.2026
41 Госあ
Коментиран от #49
14:59 28.06.2026
42 Анонимен
15:00 28.06.2026
43 Хаха
До коментар #38 от "Смехоран":"Ами Василев,ти си най-добрият икономис..."
👆😂🤣👏👆😂🤣😅🤩👍
15:01 28.06.2026
44 Големдебил
До коментар #6 от "Гласът":Ами като си открадна и манипулира изборите сега да му мисли кви ще ги върши.Иначе да си заминава преди да му спретнем хубавка "манафестация",с гора от юмруци.Вчера беше началото,малка тренировка.Хубавото предстои.
15:03 28.06.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #39 от "Хаха":Димки.Фирмите на Бойко и Шиши грабят от народа.
Коментиран от #50
15:03 28.06.2026
46 Бахой
15:05 28.06.2026
47 Бахой
15:05 28.06.2026
48 123
15:06 28.06.2026
49 Последния Софиянец
До коментар #41 от "Госあ":99 процента от парите по ПВУ се крадат от фирмите на Бойко и Шиши.
Коментиран от #71
15:07 28.06.2026
50 Хаха
До коментар #45 от "Последния Софиянец":Глупости!
Ако грабеха в момента, нямаше да задействат по медиите онемялата им от поне 3, 4 години говоряща глава - Магнитски Горанов!
Тоя изведнъж рязко стана медиино активен...
15:07 28.06.2026
51 Техно
15:08 28.06.2026
52 Сарийски
15:09 28.06.2026
53 Някой знае ли
15:14 28.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Коня на Оня
15:22 28.06.2026
61 Н. Василев кога е бил министър на култур
До коментар #1 от "ченгето от Бевърли Хилс":- ата пък? Не бой се , за гей парада не се гледат оценките от матурата -)))
15:25 28.06.2026
62 Прав е
15:28 28.06.2026
63 Анонимен
15:29 28.06.2026
64 А50
15:31 28.06.2026
65 Той дори беше
До коментар #8 от "Ники Малкия мук големия разбирач":Министър на държавната администрация - да каже тогава колко ненужни служителя съкрати или по-скоро бройката нарасна! Седнал сега точно той акъли да дава!
15:31 28.06.2026
66 Анонимен
До коментар #18 от "Хасковски каунь":Радев та Радев вземи си го у вас Освен ти аз също съм тук и казвам избори оставка това е Насилието ви няма да е за дълго да знаете Избори и новилица истински управляващи Радев не е господар на държавата ни БКП вън минаха тия времена
15:33 28.06.2026
67 Малко факти от предложения Бюджет
В началото Донев обяви съкращение с 10% на разходитев бюджетната сфера.
После се разбра, че от мярката са изключени полицаите, военните и други.
"Сивият сектор в хазарта е около 40%", обясни зам.-министър Людмила Петкова
Капиталовите разходи - 9.36 млрд. евро, от които 5.33 млрд. са евро европейско финансиране.
Разходи за персонал - 12.4 млрд. евро
Разходи за персонал - 8.6 млрд. евро
Пенсии - 13.6 млрд. евро
разходи за отбрана - 3,26 милиарда евро (2.25%)
По план трябва да достигнат 5% до 2035
15:36 28.06.2026
68 !!!
15:38 28.06.2026
69 Как да нама стратегия
До коментар #36 от "Сзо":за спорта бре. Ето ти два примера! Олимпииски плувни басейни в гр. Симитли и в с.Баня община Разлог ги дадоха на концесии и сега тези басейни са президани на малки басейнчета кифларници! Да унищожиш басейни с олимпииски размери в които може да се практикува истинско плуване и да ги направиш на кифларници, такива басейнчета с които е пълно навсякъде! Това как да не е развитие на спорта, айде са моля ти се!...
15:40 28.06.2026
70 това
До коментар #13 от "ааа":точно бе прощъпулник на последвалия очеваден айдуклък на заемите(плюс помощи и субсидии), лани свършил с 20млрд на сметката народна. Преди това Костов подобно изтупал хазната, "продаде" сетне всичко на безценица на свои. Сега престъпните вече спорят кой крал повече и как не бива да се краде-пардон убива, обаче доста българи заличиха с тая политика в територията....
15:42 28.06.2026
71 Анонимен
До коментар #49 от "Последния Софиянец":Абе не е ли време теб и другите които пишат лъжи да и се водят дела за разпространение на неверни данни създаване на напрежение Време е дела да се водят защото създавате заблуждение на масите
15:45 28.06.2026
72 Мнение
До коментар #6 от "Гласът":Скоро ще бъдете изритани от същите хора , дето ви сложиха на власт. Така се видя.че зкпч не може да прави бюджет и фатмак да управлява държава, няма образование за това.
15:46 28.06.2026
73 Сигурен съм
15:47 28.06.2026
74 Мнение
До коментар #37 от "Анонимен":Спокойно Владо Николов ще доопрани бюджета.
15:48 28.06.2026
75 Академик
15:51 28.06.2026