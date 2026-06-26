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БНБ очаква по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г.

БНБ очаква по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г.

26 Юни, 2026 15:35 441 25

  • бнб-
  • инфлация-
  • икономически растеж

Според базовия сценарий брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,8% през 2026 г., след като през последните години икономиката се движеше с по-високи темпове

БНБ очаква по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската народна банка прогнозира забавяне на икономическия растеж и ускоряване на инфлацията през следващата година. Това показва новата макроикономическа прогноза на централната банка, публикувана в края на юни.

Според базовия сценарий брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,8% през 2026 г., след като през последните години икономиката се движеше с по-високи темпове. През 2027 г. растежът се очаква да се забави допълнително до 2,7%, а през 2028 г. отново леко да се ускори до 2,9%.

От БНБ посочват, че основната подкрепа за икономическия растеж ще продължи да идва от потреблението на домакинствата. Въпреки това се очаква разходите на българите да растат по-бавно през втората половина на 2026 г. и през 2027 г.

Причината е, че по-високите цени ще намалят реалната покупателна способност на домакинствата и ще ограничат част от потреблението. Централната банка очаква средногодишната инфлация да достигне 5% през 2026 г., като в края на годината ръстът на цените може да се ускори до 5,9%.

Основният фактор за това са поскъпващите енергийни ресурси и отражението им върху цените на редица стоки и услуги.

Според прогнозата инфлационният натиск постепенно ще отслабва през следващите години. За 2027 г. се очаква средногодишна инфлация от 3,5%, а за 2028 г. - 2,9%. В края на двата периода нивото на инфлацията би трябвало да се доближи до 2,5%, което е значително по-близо до ценовата стабилност, към която се стремят европейските институции.

Споразумението между САЩ и Иран може да подобри прогнозата

В анализа си БНБ отбелязва, че има предпоставки икономическите резултати да се окажат по-добри от заложените в основния сценарий.

Като ключов фактор се посочва постигнатото през юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия. След новината международните цени на петрола са се понижили значително спрямо нивата, използвани при изготвянето на прогнозата.

Ако тенденцията се запази, това може да доведе до по-ниска инфлация и по-висока икономическа активност както през 2026 г., така и през 2027 г.

В публикувания доклад експертите са разработили и три алтернативни сценария за развитието на българската икономика. Те са свързани с различни варианти за развитие на ситуацията в Близкия изток и възможното отражение върху цените на енергоносителите.

Колкото по-продължителен и по-силен бъде евентуален енергиен шок, толкова по-голям би бил натискът върху инфлацията и икономическия растеж, предупреждават от централната банка.

Спрямо прогнозата от март БНБ вече очаква малко по-слаб растеж на икономиката през 2026 и 2027 г., но по-добро представяне през 2028 г. В същото време оценката за инфлацията през следващите две години е повишена, което означава, че централната банка очаква по-сериозен ценови натиск от прогнозирания по-рано.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    6 2 Отговор
    За Мунчо и скъпоценната му администрация ще има индексация.

    15:37 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Инфлацията я пишат като икономически растеж.

    15:38 26.06.2026

  • 3 Пир по време на чума

    5 0 Отговор
    Отворете интернет Радев готви 9 проекта за 9 милиарда ойро въоражение за армията.

    15:39 26.06.2026

  • 4 Трол

    6 1 Отговор
    Жалко, миналата година беше точно обратното - държавата просперираше и нямаше и най-малкия признак за предстояща стагнация.

    15:41 26.06.2026

  • 5 Сусу Манарата

    7 0 Отговор
    И тия пиленца смениха песента. Очаквали! Какво ще очакват, тя си е тука и без техните очаквания.

    15:41 26.06.2026

  • 6 Акъл без пари

    4 1 Отговор
    Вместо да дават на 5 човека по 20 евро за бензин... Да разкарат американските самолети, като така дончовците ще се видят в чудо... никой не ги подкрепя... и бензина ще падне за всички...
    Раде в Кааа пууут..

    15:41 26.06.2026

  • 7 Спекулативни финансови инструменти

    7 0 Отговор
    това ви е растежът, които предизвикаха световната криза 2008 г.
    Това не е растеж, а спекула.
    Като продадете на Франция и Германия самолет, подводница, стотици хиляди часовници и автомобили, тогава ще говорите за растеж.
    И като си произвеждаме 90% от зеленчуци и месо,
    и изнасяме 90% за ЕС,
    тогава ще говорите за растеж.

    15:43 26.06.2026

  • 8 тиквата съм

    3 2 Отговор
    завещах ви да
    очаквате по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г.
    още дългове да покриете общ поръчки дет ги стартирахме

    а за мен не се притеснявайте
    радеви ме сочат с пръст ама няма да ме разследват или
    който еб.л еб.л
    който спал спал

    15:44 26.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    На печелившите честото - ще печелите по-малко, но пък ще имате удоволствието да плащате много повече !!

    15:45 26.06.2026

  • 10 Как

    7 1 Отговор
    БНБ не била доволна.Нали има ЕЦБ тя ни печата пари.БНБ- управителя Радев с 16000 евро месечна заплата и УС няма нужда от тях държавата.Къде са парите от Валутния борд и тях ли подариха? Управителя Радев мълчеше когато ни приеха в еврозоната с фалшификации.Този 70 годишен пенсионер няма ли да си гледа старините.

    15:46 26.06.2026

  • 11 ккк

    4 1 Отговор
    що така ве Миме , до преди да влезем у еврозоната друга песен се пееше

    Коментиран от #15

    15:51 26.06.2026

  • 12 САМО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ

    4 1 Отговор
    ВЕЧЕ СМЕ В "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
    КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА ИМА ЗА ВСИЧКИ.
    ЩЕ СЪБИРАМЕ И ЩЕ ОЦЕЛЕЕМ.

    15:54 26.06.2026

  • 13 Маркет Линкс днес

    4 1 Отговор
    5% за месец надолу за ПБ на Радев -

    Увеличава се недоверието към правителството на Румен Радев. Доверието в кабинета на "Прогресивна България" е спаднало с 5%, показва ново социологическо проучване на агенция "Маркет линкс".

    То е съфинансирано с бТВ и проведено сред 1005 души в периода 13-21 юни чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

    15:56 26.06.2026

  • 14 Маркет Линкс днес

    3 0 Отговор
    "Има негативна обществена реакция само за месец и половина работа на този кабинет", коментира социологът Добромир Живков. Той подчерта, че проучването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет.

    „Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.

    Коментиран от #24

    15:58 26.06.2026

  • 15 Нормално

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ккк":

    друг управлява сега и не разбира нищо от фискална политика . Да казвам ли кой е на власт или сам ще се сетиш и какво правят с бюджета ?

    15:58 26.06.2026

  • 16 В бегето нема икономика🤣🤣

    3 0 Отговор
    Камо ли растеж🤣🤣🤣има само мутробетон и мутро менижмент или иначе казано грабеж рекет кражби измами и така от 681 г насам🤣🤣🤣

    15:58 26.06.2026

  • 17 1300 години бг

    3 0 Отговор
    1300 години безмислено съществувание🤣🤣🤣

    15:59 26.06.2026

  • 18 Лески беше най големия абдал че умре за

    3 0 Отговор
    Бегето после пък паметник му направиха и му се кланят па и за светец го гласят 🤣🤣🤣🤣🤣

    16:00 26.06.2026

  • 19 Елегантно казано...

    2 1 Отговор
    България си заминава... и след мъглата, мъгла.

    Коментиран от #22

    16:00 26.06.2026

  • 20 Зеления

    2 1 Отговор
    Ама защо по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация, нали сме в клуба на богатите?

    Нали управителя на БНБ ни обещаваше светли бъднини, след приемане на еврото?

    16:00 26.06.2026

  • 21 Важно е комунистическите наследници

    3 0 Отговор
    Да са горе в управленското ядро и те да са добре и да имат милиарди и да грабят с багери парите а пък народа псета га яли..щом олигарсите са добре друго нема значение

    16:02 26.06.2026

  • 22 Не не си заминава

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Елегантно казано...":

    Народа ше изчезва иначе домусчиев ше си направи палат с 1000 квадрата сека стая разираш ли и ше си купи яхта номер 200 и самолет 100

    16:03 26.06.2026

  • 23 Преди 9-ти

    0 1 Отговор
    Септември БЪЛ.х.АРИЯ беше на ръба на пропаста.След 9-ти направи решителна крачка напред.

    16:07 26.06.2026

  • 24 Това е най вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Маркет Линкс днес":

    Проучването е преди мунчо да представи кошмарния бюджет с увеличение на винетки ,цигари ,тол такси ,ток ,вода ,храна ..а ако е сега мунчо е в небитието -

    Той подчерта, че проучването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет.

    16:10 26.06.2026

  • 25 БНБ е крадлива мафия

    3 0 Отговор
    БНБ са за съкращаване защото са некадърници! Какво стана с курса лев Евро защо гузно мълчи те за кражбата?

    16:11 26.06.2026

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