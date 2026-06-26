БНБ очаква по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г.

Българската народна банка прогнозира забавяне на икономическия растеж и ускоряване на инфлацията през следващата година. Това показва новата макроикономическа прогноза на централната банка, публикувана в края на юни.
Според базовия сценарий брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2,8% през 2026 г., след като през последните години икономиката се движеше с по-високи темпове. През 2027 г. растежът се очаква да се забави допълнително до 2,7%, а през 2028 г. отново леко да се ускори до 2,9%.
От БНБ посочват, че основната подкрепа за икономическия растеж ще продължи да идва от потреблението на домакинствата. Въпреки това се очаква разходите на българите да растат по-бавно през втората половина на 2026 г. и през 2027 г.
Причината е, че по-високите цени ще намалят реалната покупателна способност на домакинствата и ще ограничат част от потреблението. Централната банка очаква средногодишната инфлация да достигне 5% през 2026 г., като в края на годината ръстът на цените може да се ускори до 5,9%.
Основният фактор за това са поскъпващите енергийни ресурси и отражението им върху цените на редица стоки и услуги.
Според прогнозата инфлационният натиск постепенно ще отслабва през следващите години. За 2027 г. се очаква средногодишна инфлация от 3,5%, а за 2028 г. - 2,9%. В края на двата периода нивото на инфлацията би трябвало да се доближи до 2,5%, което е значително по-близо до ценовата стабилност, към която се стремят европейските институции.
Споразумението между САЩ и Иран може да подобри прогнозата
В анализа си БНБ отбелязва, че има предпоставки икономическите резултати да се окажат по-добри от заложените в основния сценарий.
Като ключов фактор се посочва постигнатото през юни споразумение между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия. След новината международните цени на петрола са се понижили значително спрямо нивата, използвани при изготвянето на прогнозата.
Ако тенденцията се запази, това може да доведе до по-ниска инфлация и по-висока икономическа активност както през 2026 г., така и през 2027 г.
В публикувания доклад експертите са разработили и три алтернативни сценария за развитието на българската икономика. Те са свързани с различни варианти за развитие на ситуацията в Близкия изток и възможното отражение върху цените на енергоносителите.
Колкото по-продължителен и по-силен бъде евентуален енергиен шок, толкова по-голям би бил натискът върху инфлацията и икономическия растеж, предупреждават от централната банка.
Спрямо прогнозата от март БНБ вече очаква малко по-слаб растеж на икономиката през 2026 и 2027 г., но по-добро представяне през 2028 г. В същото време оценката за инфлацията през следващите две години е повишена, което означава, че централната банка очаква по-сериозен ценови натиск от прогнозирания по-рано.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
15:37 26.06.2026
2 Последния Софиянец
15:38 26.06.2026
3 Пир по време на чума
15:39 26.06.2026
4 Трол
15:41 26.06.2026
5 Сусу Манарата
15:41 26.06.2026
6 Акъл без пари
Раде в Кааа пууут..
15:41 26.06.2026
7 Спекулативни финансови инструменти
Това не е растеж, а спекула.
Като продадете на Франция и Германия самолет, подводница, стотици хиляди часовници и автомобили, тогава ще говорите за растеж.
И като си произвеждаме 90% от зеленчуци и месо,
и изнасяме 90% за ЕС,
тогава ще говорите за растеж.
15:43 26.06.2026
8 тиквата съм
очаквате по-бавен икономически растеж и по-висока инфлация през 2026 г.
още дългове да покриете общ поръчки дет ги стартирахме
а за мен не се притеснявайте
радеви ме сочат с пръст ама няма да ме разследват или
който еб.л еб.л
който спал спал
15:44 26.06.2026
9 ДрайвингПлежър
15:45 26.06.2026
10 Как
15:46 26.06.2026
11 ккк
Коментиран от #15
15:51 26.06.2026
12 САМО НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ
КАПАЧКИ И КЕНЧЕТА ИМА ЗА ВСИЧКИ.
ЩЕ СЪБИРАМЕ И ЩЕ ОЦЕЛЕЕМ.
15:54 26.06.2026
13 Маркет Линкс днес
Увеличава се недоверието към правителството на Румен Радев. Доверието в кабинета на "Прогресивна България" е спаднало с 5%, показва ново социологическо проучване на агенция "Маркет линкс".
То е съфинансирано с бТВ и проведено сред 1005 души в периода 13-21 юни чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.
15:56 26.06.2026
14 Маркет Линкс днес
„Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.
Коментиран от #24
15:58 26.06.2026
15 Нормално
До коментар #11 от "ккк":друг управлява сега и не разбира нищо от фискална политика . Да казвам ли кой е на власт или сам ще се сетиш и какво правят с бюджета ?
15:58 26.06.2026
16 В бегето нема икономика🤣🤣
15:58 26.06.2026
17 1300 години бг
15:59 26.06.2026
18 Лески беше най големия абдал че умре за
16:00 26.06.2026
19 Елегантно казано...
Коментиран от #22
16:00 26.06.2026
20 Зеления
Нали управителя на БНБ ни обещаваше светли бъднини, след приемане на еврото?
16:00 26.06.2026
21 Важно е комунистическите наследници
16:02 26.06.2026
22 Не не си заминава
До коментар #19 от "Елегантно казано...":Народа ше изчезва иначе домусчиев ше си направи палат с 1000 квадрата сека стая разираш ли и ше си купи яхта номер 200 и самолет 100
16:03 26.06.2026
23 Преди 9-ти
16:07 26.06.2026
24 Това е най вярно
До коментар #14 от "Маркет Линкс днес":Проучването е преди мунчо да представи кошмарния бюджет с увеличение на винетки ,цигари ,тол такси ,ток ,вода ,храна ..а ако е сега мунчо е в небитието -
Той подчерта, че проучването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет.
16:10 26.06.2026
25 БНБ е крадлива мафия
16:11 26.06.2026