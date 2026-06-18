Стою Стоев: Старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Борисов и Пеевски

Предложенията в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" са изключително притеснителни. Настоящият Висш съдебен съвет говори сам за себе си, че не сме успявали да вкараме хора в кадровия орган, които искат истинска промяна в съдебната власт, която да не бъде подчинена на партийни принципи. Това заяви пред БТВ Стою Стоев от "Продължаваме Промяната" по повод вчерашното заседание на правна комисия продължила до късните часове.
Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в Закона за съдебната власт. След 8-часово заседание, беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес.Дотук беше прието, че член на ВСС не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните две години, без значение дали е имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членства в тайни организации и неформални общества.
Според него "старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Бойко Борисов и Делян Пеевски".
Стоев изрази притеснение как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС.
"С промените си "Прогресивна България" дава още по-голяма власт на главния прокурор. Връщат се положения опреди 17 години - главният прокурор да контролира и Националната следствена служба. Това законодателство по нищо не се различава от законодателството на ГЕРБ."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тоя е толкова тлъст
Коментиран от #12
09:20 18.06.2026
3 Комик
09:21 18.06.2026
4 Айляк
Един гл. прокурор не трябва да има толкова много власт. А камо ли - и още по-голяма власт.
Единственото обаче, за което се чудя, е колко още по-голяма власт за г.л прокурор?!
То няма накъде повече.
Коментиран от #19
09:24 18.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фейк - либераст
09:28 18.06.2026
7 Абе не бе
09:28 18.06.2026
8 Абе
09:30 18.06.2026
9 хехе
09:32 18.06.2026
10 стойо
09:36 18.06.2026
11 пременил се илия
09:37 18.06.2026
12 Почти е прав
До коментар #2 от "Тоя е толкова тлъст":Радев на сцената, ББ и ДП надничат зад завесите, а петроханци извън шоу бизнеса..
09:38 18.06.2026
13 Гост
09:39 18.06.2026
14 Хмм
09:39 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стоев
09:44 18.06.2026
17 миме
09:47 18.06.2026
18 Скрийте се, бе некадърници.
09:47 18.06.2026
19 Хи хи
До коментар #4 от "Айляк":Ама той главният прокурор НЯМА никаква власт благодарение на Христо Иванов , само заглавието му голямо . Чети и не се води по хора без познания . Сега не ми цитирай Татарчев , защото нещата много се промениха оттогава и то законно .
10:01 18.06.2026
20 Симеон
10:03 18.06.2026