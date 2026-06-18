Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Стою Стоев: Старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Борисов и Пеевски

Стою Стоев: Старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Борисов и Пеевски

18 Юни, 2026 09:11 817 20

  • стою стоев-
  • всс-
  • главен прокурор

Той изрази притеснение как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС

Стою Стоев: Старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Борисов и Пеевски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложенията в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" са изключително притеснителни. Настоящият Висш съдебен съвет говори сам за себе си, че не сме успявали да вкараме хора в кадровия орган, които искат истинска промяна в съдебната власт, която да не бъде подчинена на партийни принципи. Това заяви пред БТВ Стою Стоев от "Продължаваме Промяната" по повод вчерашното заседание на правна комисия продължила до късните часове.

Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в Закона за съдебната власт. След 8-часово заседание, беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес.Дотук беше прието, че член на ВСС не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните две години, без значение дали е имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членства в тайни организации и неформални общества.

Според него "старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Бойко Борисов и Делян Пеевски".

Стоев изрази притеснение как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС.

"С промените си "Прогресивна България" дава още по-голяма власт на главния прокурор. Връщат се положения опреди 17 години - главният прокурор да контролира и Националната следствена служба. Това законодателство по нищо не се различава от законодателството на ГЕРБ."


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тоя е толкова тлъст

    22 9 Отговор
    Че си личи че е депутатин от далеко.

    Коментиран от #12

    09:20 18.06.2026

  • 3 Комик

    24 7 Отговор
    Скрий се, Шишо. Електоралната ви тежест е дори по-голяма от професионалната компетентност. Доказали сте се единствено като неможачи, некадърници и безсрамни шарлатани.

    09:21 18.06.2026

  • 4 Айляк

    7 3 Отговор
    Нищо чудно.
    Един гл. прокурор не трябва да има толкова много власт. А камо ли - и още по-голяма власт.
    Единственото обаче, за което се чудя, е колко още по-голяма власт за г.л прокурор?!
    То няма накъде повече.

    Коментиран от #19

    09:24 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фейк - либераст

    10 3 Отговор
    Учените от Оксфорд открили, че колкото е по мазен един човек, толкова е по - умен защото МАЗНИНИТЕ СЪДЪРЖАЛИ "ОМЕГА" 3 СТИМУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА НА МОЗЪКА! Пък Делян Пеевски и Ивайло Мирчев що диети направиха !

    09:28 18.06.2026

  • 7 Абе не бе

    10 5 Отговор
    Това е новият шишко ПеПерас.

    09:28 18.06.2026

  • 8 Абе

    8 8 Отговор
    Тва па нерезче от къде го извадия?

    09:30 18.06.2026

  • 9 хехе

    16 3 Отговор
    Къде е мравояда който измисли домовата книга и тогава доволно потривахте ръчички, а сега виете на умряло.

    09:32 18.06.2026

  • 10 стойо

    9 6 Отговор
    тая шия не е от туршия..

    09:36 18.06.2026

  • 11 пременил се илия

    4 1 Отговор
    ПАК у тия!

    09:37 18.06.2026

  • 12 Почти е прав

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тоя е толкова тлъст":

    Радев на сцената, ББ и ДП надничат зад завесите, а петроханци извън шоу бизнеса..

    09:38 18.06.2026

  • 13 Гост

    12 2 Отговор
    Младеж, а бе, вие бяхте в скута на пеефски! Как ги говориш тия неща?

    09:39 18.06.2026

  • 14 Хмм

    10 1 Отговор
    а той самият е пеевски на нов глас, не само по външен вид

    09:39 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стоев

    7 1 Отговор
    да си стои на задните части.Така каза народът. Само Продължавате да Плямпате без да ви питат.

    09:44 18.06.2026

  • 17 миме

    6 1 Отговор
    типичен урсулопитек-мазен и трлъст жълтопаветен п€€р.@33 и тоя яко са го думкале на пеДухан

    09:47 18.06.2026

  • 18 Скрийте се, бе некадърници.

    8 1 Отговор
    Имате наглостта да критикувате, след като ви видяхме, какви ги надробихте.

    09:47 18.06.2026

  • 19 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    Ама той главният прокурор НЯМА никаква власт благодарение на Христо Иванов , само заглавието му голямо . Чети и не се води по хора без познания . Сега не ми цитирай Татарчев , защото нещата много се промениха оттогава и то законно .

    10:01 18.06.2026

  • 20 Симеон

    0 0 Отговор
    Този хе ползва ли Дукалакс?Зор има нещо.

    10:03 18.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове