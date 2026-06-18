Стою Стоев: Старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Борисов и Пеевски

Предложенията в Закона за съдебната власт на "Прогресивна България" са изключително притеснителни. Настоящият Висш съдебен съвет говори сам за себе си, че не сме успявали да вкараме хора в кадровия орган, които искат истинска промяна в съдебната власт, която да не бъде подчинена на партийни принципи. Това заяви пред БТВ Стою Стоев от "Продължаваме Промяната" по повод вчерашното заседание на правна комисия продължила до късните часове.

Комисията по правни въпроси не успя да приеме промените в Закона за съдебната власт. След 8-часово заседание, беше решено гласуването на второ четене да бъде отложено за днес.Дотук беше прието, че член на ВСС не може да е лице, което в рамките на предходния мандат е било председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението за изпълняващите функции е да не са били на тези позиции през последните две години, без значение дали е имало прекъсване. Отхвърлено беше предложението на ПП и ДБ за обществена квота във Висшия съдебен съвет. Не беше прието кандидатите да декларират членства в тайни организации и неформални общества.

Според него "старата песен за ВСС ще е по Радевски глас, а беквокалите ще бъдат Бойко Борисов и Делян Пеевски".

Стоев изрази притеснение как оттук нататък ще бъде избран новият ВСС.

"С промените си "Прогресивна България" дава още по-голяма власт на главния прокурор. Връщат се положения опреди 17 години - главният прокурор да контролира и Националната следствена служба. Това законодателство по нищо не се различава от законодателството на ГЕРБ."