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Йотова: Психичното здраве не е лукс за избрани, то е въздухът, който диша обществото

Йотова: Психичното здраве не е лукс за избрани, то е въздухът, който диша обществото

18 Юни, 2026 11:07 423 13

  • илияна йотова-
  • здраве

Истинското лидерство и зрялост на една нация се измерват с грижите за тези, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими, каза държавният глава

Йотова: Психичното здраве не е лукс за избрани, то е въздухът, който диша обществото - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Светът трябва да припознае психичното здраве като стратегически и глобален приоритет, каза президентът Илияна Йотова при откриването в София на 16-ата Международна научна конференция на Европейската мрежа за оценка на психичноздравните услуги (ENMESH).

Истинското лидерство и зрялост на една нация се измерват с грижите за тези, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими, каза държавният глава. Президентът цитира данни на Световната здравна организация за Европа, според които един на всеки шест души живее с някакво психично заболяване.

„Тази тревожна статистика поставя въпроса как да се преодолее тази, за съжаление, вкоренена човешка стигма - обществена стигма, която превръща психичното страдание в изолация, принуждавайки хората да крият болката си вместо да търсят помощ. Обществото е свикнало да приема с лекота една счупена кост, но, като че ли се страхува и някак си бяга от това да приема счупената душа“, каза Илияна Йотова.

По думите ѝ, когато някой страда физически, той получава състрадание и грижа, но, когато страда ментално, твърде често получава съвет да се стегне или бива изолиран от „стената на мълчанието“. Време е да пренаредим приоритетите си като общество, като институции, а и като отделни личности. Това означава да разберем, че здравето не е просто липса на физическо заболяване, а хармония между тялото и ума, заяви президентът.

Инвестицията в превенция, в достъпна терапия, в емоционална интелигентност от ранна възраст е най-добрата ни застраховка за бъдещето, каза Йотова. Решаваме глобални кризи, извършваме технологични революции, но в изтощителното ни ежедневие забравяме най-важното - усещането за цялост и за личност, каза още държавният глава.

Живеем в епоха на безпрецедентен парадокс. Свързани сме с целия свят чрез екрана, който носим в джобовете си, но сме по-самотни от всякога. Докосваме се до перфектни дигитални образи, докато вътрешните ни образи и вътрешните ни светове често се разпадат, каза още Илияна Йотова.

Психичното здраве не е лукс за избрани и не е тема, запазена само за кабинетите на психотерапевтите. То е въздухът, който диша нашето общество. Ако искаме да градим свят на иновации, сигурност и прогрес, първо трябва да излекуваме наранените човешки души, заяви президентът.

Форумът, който ще продължи до 20 юни, тази година е посветен на темата за преосмисляне на психичното здраве във време на промяна и се очаква да събере над 250 експерти, учени и практици от Европа и света.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ

    7 0 Отговор
    И КОНСТАТАЦИИ.
    ИСКАМЕ ОСЪДЕНИ.

    11:09 18.06.2026

  • 2 Без име

    8 0 Отговор
    Най-тежките случаи у нас са в политиката.

    11:10 18.06.2026

  • 3 Пак клишета

    8 0 Отговор
    както винаги ! И отровен въздух изпълнен с негативна енергия покрай другарите на "Регресивна България"

    11:12 18.06.2026

  • 4 Тая женска е за

    4 0 Отговор
    Лечение.
    Абе, подгласните, контролирайте я какво бръщолеви!
    На нея май и е ограничен досъпа до въздух.

    11:15 18.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 избирател

    4 0 Отговор
    Какво психично здраве ? Този народ е смачкан , не живее в истината , подменена е ценостната му система , ограбен , унижен , системно мачкан .Капка гордост не му остана ! Всичко това го направиха политиците и никой друг.

    11:19 18.06.2026

  • 7 Гаааси. Йотова

    4 2 Отговор
    Че то избраните са най- зле с психиката
    Я коментирай поведението Баце: тутууут, или хвърчащата слюнка на Шиши, като крещеше на Асен Василев!
    И тия дишат от нашия въздух

    11:21 18.06.2026

  • 8 Зъл пес

    2 0 Отговор
    Аха,вие,политиците добре се гриэите за психичното здраве,но...за вашето.

    11:23 18.06.2026

  • 9 За Това Ли ?

    1 0 Отговор
    Му Затваряте Кранчето ?

    11:24 18.06.2026

  • 10 До триещите коментари

    3 0 Отговор
    Жалко за вас,че слугувате на шопарите.

    11:25 18.06.2026

  • 11 смях в залата

    1 0 Отговор
    Възраждане присъстват ли на сбирката

    11:31 18.06.2026

  • 12 мхмх

    2 0 Отговор
    какво психично здраве.
    спират те от МВР. пил си един аналгин да можеш да отидеш на работа. теста светва че си на коктейл от наркотици. вкарват те в пандела за 24ч вземат ти колата книжката.
    това е за добро утро.
    разкарват те с белезници посред бял ден.

    благодарим за психичното здраве.
    после си без работа.
    по добре да е смъртна присъда, поне човек няма да се мъчи.

    11:46 18.06.2026

  • 13 Баба Яга

    0 0 Отговор
    И психиатър стана

    11:54 18.06.2026

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