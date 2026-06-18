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Само 17% от битовите отпадъци в България се рециклират

Само 17% от битовите отпадъци в България се рециклират

18 Юни, 2026 17:30 527 11

  • битови отпадъци-
  • рециклиране-
  • росица карамфилова

Министърът отбеляза и наказателната процедура във връзка с нарушението, за което държавата ни носи тежестта, за такса битови отпадъци и прилагане на принципа "замърсителят плаща"

Само 17% от битовите отпадъци в България се рециклират - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Битовите отпадъци в България се рециклират на ниво едва под 17% при средно около 48% в ЕС", каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София.

Относно депозитната система за опаковки от напитки министърът заяви, че няма да се допусне нито държавен, нито частен монопол. Видяхме модел, който беше 100% държавна собственост, както и такъв от 100% частна собственост. Няма да стане нито едното, нито другото. Сблъсъкът на различни лобита понякога води до невъзможността за реализиране на работещи решения. Всички имаме основен ангажимент за състоянието на хората, каза Карамфилова. Да се погрижим и за бабите в далечното село в Родопите, призова тя. Министърът посочи, че когато не е създадена адекватна система, ако един дадена напитка може да струва евро, след като си върне центовете депозит, но за друг да бъде 1,10 евро.

Министърът отбеляза и наказателната процедура във връзка с нарушението, за което държавата ни носи тежестта, за такса битови отпадъци и прилагане на принципа "замърсителят плаща". Тя е в много напреднал етап и до две години най-вероятно България ще получи осъдително решение и тогава никой няма да излезе чист от тази ситуация, защото не само, че имаме забавяне относно такса битови отпадъци, а тогава наказателната процедура ще я платим всички ние, каза още Карамфилова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 0 Отговор
    Защо тогава Ганчо плаща с данъците си за пиеската с разноцветните контейнерчета след като накрая всичко заминава у ТЕЦ-а?

    17:34 18.06.2026

  • 2 240 ОТПАДЪКА

    6 0 Отговор
    СА В ПАРЛАМЕНТА.

    17:40 18.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ТРЯБВА ВЪОБЩЕ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ПЛАСТМАСОВИТЕ ОПАКОВКИ И ДА СЕ МИНЕ
    НА СТЪКЛО, ХАРТИЯ И ТОРБИ ОТ КОНОПЕНО ПЛАТНО
    ..... ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПЛАСТМАСОВИТЕ ОПАКОВКИ Е ЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ПЛАЩАТ ПО - МАЛКО ЗА ТРАНСПОРТ... НО ПРИ НАВЛИЗАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ КАМИОНИ ТОВА ОТПАДА

    17:43 18.06.2026

  • 4 Госあ

    5 1 Отговор
    Не ми се верва, да са 17% !

    17:43 18.06.2026

  • 5 Лост

    6 0 Отговор
    Преди Нова година Лидъл изкупуваха за 5 стотинки.Сега за два евроцента.Даже няма 4 стотинки.Колко е разликата в проценти?

    17:51 18.06.2026

  • 6 Само 17% от калинките на службици

    5 0 Отговор
    в България уж вършат нещо си

    17:56 18.06.2026

  • 7 нещо взе да се излага Министърката

    2 0 Отговор
    специалист по отпадъци, говори за абсурдни неща, безвремие и пунктиране на дейност, запали ме по темата , а бабите в далечното село Родопите-със сигурност още повече!

    Коментиран от #9

    18:10 18.06.2026

  • 8 Пак Сме на Първо Място !

    2 0 Отговор
    Озад !

    Напред !

    18:20 18.06.2026

  • 9 Парламента !

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "нещо взе да се излага Министърката":

    Е !

    Ей !

    Там !

    18:21 18.06.2026

  • 10 В австрия горят отпадъците в центъра

    2 0 Отговор
    На виена защото няма къде в австрия да си депонират отпадъците
    София си изхвърля отпадъците извън софия щото никой не може да си рециклира отпадъците в къщи докато гледат турски сериали

    18:34 18.06.2026

  • 11 Нико

    1 0 Отговор
    Направете много пунктове за изкупуване на хартия и пластмаса, на приятни цени,
    Защото разлика отпадък -готов продукт е 30 пъти, пример , купуват хартия за 0,06лв,
    амбалажната хартия търговеца на едро купува за 1,90лв с ддс.
    а за кашоните разликата е по голяма.
    за найлона същата работа 30 пъти разлика- между отпадък и готов продукт,
    Пишман еколозите се събирате на много семинари и тем подобни , но не решавате нищо смислено.

    18:36 18.06.2026

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