Национален парк „Рила“ с нов директор

Със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за директор на Дирекция „Национален парк „Рила“ е назначен Румен Колчагов, считано от 7 юли 2026 г.

Румен Колчагов е инженер по горско стопанство и природозащитник с повече от 26 години професионален опит, посветени на опазването на едно от най-ценните природни богатства на България - Национален парк „Рила“.

До назначаването си за директор той заема длъжността главен инспектор в дирекцията. Като началник на отдела за контрол и ръководител на дейността в сектор „Юг“ придобива богат практически опит в организацията на контролната дейност, противодействието на бракониерството, опазването на биологичното разнообразие и координацията на теренните екипи. Познава в детайли парковите участъци, техните специфики и предизвикателствата пред управлението на най-големия национален парк в България.

Завършил е Висшия лесотехнически институт със специалност „Горско стопанство“ и специализация по опазване на природната среда.

Професионалният му опит включва и работа като експерт по консервационна и научна дейност в Дирекция „Национален парк „Пирин“, където участва в разработването на проучвания, свързани със съхраняването на екосистемите.

Като експерт Колчагов участва и в изготвянето на стратегически документи за управлението и опазването на защитените територии, както и в природозащитни разработки, свързани с опазването на редки животински видове. Неговите дългогодишни теренни наблюдения и практически опит допринасят за изграждането на устойчиви подходи при управлението на планинските екосистеми.

Извън професионалната си дейност Румен Колчагов е активен общественик в Банско. Член е на Управителния съвет на Сдружение „Туристическо дружество „Вихрен 1925“, а авторските му фотографии на дивата природа са добре познати както сред природозащитната общност, така и сред любителите на планината.