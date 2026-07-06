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Национален парк „Рила“ с нов директор

Национален парк „Рила“ с нов директор

6 Юли, 2026 21:57 845 8

  • национален парк рила-
  • росица карамфилова-
  • румен колчагов

Той е назначен със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова

Национален парк „Рила“ с нов директор - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за директор на Дирекция „Национален парк „Рила“ е назначен Румен Колчагов, считано от 7 юли 2026 г.

Румен Колчагов е инженер по горско стопанство и природозащитник с повече от 26 години професионален опит, посветени на опазването на едно от най-ценните природни богатства на България - Национален парк „Рила“.

До назначаването си за директор той заема длъжността главен инспектор в дирекцията. Като началник на отдела за контрол и ръководител на дейността в сектор „Юг“ придобива богат практически опит в организацията на контролната дейност, противодействието на бракониерството, опазването на биологичното разнообразие и координацията на теренните екипи. Познава в детайли парковите участъци, техните специфики и предизвикателствата пред управлението на най-големия национален парк в България.

Завършил е Висшия лесотехнически институт със специалност „Горско стопанство“ и специализация по опазване на природната среда.

Професионалният му опит включва и работа като експерт по консервационна и научна дейност в Дирекция „Национален парк „Пирин“, където участва в разработването на проучвания, свързани със съхраняването на екосистемите.

Като експерт Колчагов участва и в изготвянето на стратегически документи за управлението и опазването на защитените територии, както и в природозащитни разработки, свързани с опазването на редки животински видове. Неговите дългогодишни теренни наблюдения и практически опит допринасят за изграждането на устойчиви подходи при управлението на планинските екосистеми.

Извън професионалната си дейност Румен Колчагов е активен общественик в Банско. Член е на Управителния съвет на Сдружение „Туристическо дружество „Вихрен 1925“, а авторските му фотографии на дивата природа са добре познати както сред природозащитната общност, така и сред любителите на планината.


България
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  • 1 Овчар

    3 2 Отговор
    Национален парк Рила няма нужда от директор..! С технологиите които имаме всичко може да се извършва от машини...! Все едно да рекламират аналогов телефон...!

    22:05 06.07.2026

  • 2 Всичко е гнило тикво проста

    2 2 Отговор
    най после махнаха оня дебил гербераст!

    22:28 06.07.2026

  • 3 И така

    2 1 Отговор
    Останаха ли още калинки, братовчеди, приятели и други роднини за назначаване на държавната хранилка?

    23:04 06.07.2026

  • 4 Българин

    1 0 Отговор
    Оня от Козлодуй май умря

    23:12 06.07.2026

  • 5 Искам да съм

    2 0 Отговор
    директор на небето над национален парк Рила! Колко е заплатата? 10 000 евро на месец, плюс бонуси за дъждовни дни, дъги суши и гръмотевици, ... общо още около 5000 евро месечно. Бил съм до сега директор на мъглата в парк Витоша около 15 години, а това е доста дълъг опит и стаж. Всичко знам в този бизнес.

    23:23 06.07.2026

  • 6 Селянин

    1 0 Отговор
    Всеки втори в България е директор на нещо си и получава пари за нищоправене

    23:34 06.07.2026

  • 7 Държавна администрация, бате!

    0 0 Отговор
    Сладки служби за всякакви негодници! Милиони негодници! С чудовищно големи заплати!

    23:55 06.07.2026

  • 8 иван костов

    0 0 Отговор
    Видяхме падофилите на костов докъде я докараха на Петроханският балкан! Хората да няма къде да си заведат децата (кмета Ухото), да им сменят пола!

    00:00 07.07.2026

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