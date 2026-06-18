Шишков: В момента показваме мащаба на грабежа, но ще покажем и мащаба на развитието

Липсата на транспортна свързаност води до дисбаланс на регионите, до невъзможността всеки да се развива според потенциала, който има. Ножицата между населените места се е отворила много, затова, осигурявайки транспортната свързаност, ние ще дадем равнопоставеност на всички региони. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по случай 30-годишнината на сдружението.

Според министър Шишков години наред има изключителен дисбаланс в развитието на държавата. Там, където няма свързаност, регионите изостават, а където държавата под някаква форма е осигурила свързаност, областите се развиват. „В нашата предизборна програма е заложено за много кратко време да изградим тази инфраструктура в държавата, така че от всяка точка в България да има свързаност до всички останали региони“, каза регионалният министър. По думите му, независимо от това, че в държавата в момента няма пари, ще бъде направено най-важното за осигуряване на свързаността, защото най-голямата сила за общините е да им се даде възможност да се развиват.

Той бе категоричен, че по-добрите пътни връзки ще доведат инвеститорите, които вкарват пари в общините. „Държавата трябва да създаде условията за свързаност и равнопоставеност на регионите. Това е основното, което мъчи всеки българин. Не са виновни хората и кметовете, че толкова години няма пътища, но без тях няма да дойде нито един инвеститор“, подчерта арх. Шишков. И бе категоричен, че няма да се доизгражда просто една магистрала, а ще се даде възможност да започне изграждането на всички магистрали, за да може всеки район да реализира своя потенциал.

Според регионалния министър за модернизацията на регионите е важно общините да имат Общи устройствени планове. „Да, държавата не е изградила пътищата, но общините не са свършили и своята работа, защото част от тях нямат Общи устройствени планове, които указват как ще се развиват, кои са най-важните приоритети“, посочи арх. Шишков. По негови данни около 52 общини все още нямат общи устройствени планове. Притеснителен е фактът, че това е тенденция за туристически центрове по Черноморието и планините, като например общините Поморие, Несебър и курорта Пампорово. „Повече няма да бъде удължаван срокът за приемане на общи устройствени планове“, информира министърът и добави, че без тях се развива хаос, който уврежда имиджа на държавата като туристическа дестинация.

"Състоянието на ВиК мрежата на места е изключително тежко. Трябва да намерим начин да финансираме водните обекти и да се възползваме от всяко евро от европейските ни партньори, защото имахме няколко програми, но не бяхме готови и проектите се прехвърляха. Когато не използваме тези средства, ВиК дружествата плащат сами за поддръжка, което води до скачане на цената на водата", обърна се към кметовете още министър Шишков. Според него в партньорство държавата и общините трябва да направят всичко възможно да се възползват максимално от следващите европейски програми. "Няма да слагаме шаблон върху проблемите, а ще ги решаваме за всяко населено място поотделно. Нашият кабинет ще решава проблемите парче по парче, за да бъде всяка инвестиция на точното място", категоричен бе министър Шишков. Според него приоритетът не трябва да бъде „да усвоим едни пари", а как парите да се влагат за бъдещето и за развитието на държавата.

Министър Шишков напомни, че именно по време на служебното правителство на Румен Радев е стартирана програмата за общински проекти, която е допринесла изключително много за развитие на потенциала на населените места. Според него обаче тя не се е обвързала с това, кои са най-важните проекти за едно населено място, при условие че имаме тежък проблем с комфорта на обитаване. Той информира, че се обмисля възможността 185 млн. евро от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 да бъдат насочени към програмата за общински обекти по приложение 3. В тази връзка той призова кметовете наистина да са проектно и документално подготвени, за да може средствата да се инвестират. „Състоянието, в което е изпаднала държавата, е такова, че не можем без европейската помощ. Ние спасяваме и продължаваме да спасяваме милиарди евросредства, които ако бяхме загубили, нямаше да има никакво значение, че имаме общинска програма. Мащабът на грабежа и мащабът на развитието са две различни неща. В момента показваме мащаба на грабежа, но ще покажем и мащаба на развитието. Заедно с местната власт трябва да осигурим по-добър комфорт на обитаване в тази държава. Отворени сме за диалог и за решаване на всички специфични проблеми по региони", обърна се министър Шишков към кметовете.

Той информира още, че до 31 юли се удължава и срокът за изпълнение на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, който изтичаше в края на юни. По него се санират стотици блокове и обществени сгради в страната.

Регионалният министър предложи и мерки за подобряване на борбата с незаконното строителство в регионите. На първо време ще се организира среща на главните архитекти на общини с Дирекцията за национален строителен контрол. Целта е да се уеднакви специфичната материя и прилагането на законите, защото има много специфични проблеми. „Законът трябва да се прилага еднакво навсякъде. Ние сме една държава с едни и същи закони за всеки“, каза арх. Шишков.