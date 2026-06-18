Радев: България вече заяви позиция, времето на кръстоносните походи отмина

България вече изрази позиция, че няма да допусне санкции срещу Русия, които вредят и носят риск за българската икономика, особено за функционирането на рафинерията в Бургас. Ако има риск за работата на компанията, България ще поиска тя да бъде изключена от санкционния списък. Рискове има и по отношение на снабдяването на столичното метро с резервни части, за доставката на торове за България и изобщо за ЕС. Всички тези неща ще се обсъждат тепърва и за България е също толкова важно да не се смесва политиката с религията. Това публикува в профила си във фейсбук премиерът Румен Радев и допълни:
Времето на кръстоносните походи отмина, защото войната в Украйна вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката и енергетиката, върху културата и спорта и не трябва да допускаме да обхване и религията. Тук изобщо не става въпрос за личността на руския патриарх, а за Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква. Когато говорим за такъв тип санкции, с какво по-точно допринасят те за края на войната?
България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения по отношение на Украйна, включително за преговори за членство в ЕС. Който иска да доставя военна помощ и военно оборудване за Украйна, е свободен да го направи. България взима решение за нашите доставки, според това какво имаме в складовете и дали ние можем да го направим. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил желание за среща с мен и днес тя ще бъде осъществена.
Днешният Европейски съвет е посветен на Многогодишната финансова рамка и за България е изключително важна политиката за укрепване на конкурентоспособността на ЕС, която засяга всички нас и укрепването на сигурността. Трябва да бъдем много внимателни, защото на фона на макроикономическите дисбаланси, геоикономическите противоречия и прекъсването на веригите на доставки, общите решения трябва да водят до намаляване на цените на енергоносителите, на електрическата енергия, към въвеждането на нови технологии и обновяването на индустриалното производство и инвестиции в стратегически технологии.
Изключително много ресурси ще бъдат фокусирани в новия Фонд за конкурентоспособност и България ще търси партньори, за да не допуснем по-малко развитите държави да нямат достатъчен достъп до участие в този фонд. Защото когато говорим за конкурентоспособност, развитите държави и техните водещи компании имат предимство. Ние искаме да включим български фирми във веригите на стойност в Европейския съюз, да има средства и за наши компании, за да има равнопоставеност. Затова се опитвам да въвеждам в Европейския съвет нов термин „индустриална кохезия“, която е от ключово значение за развитието.
С държавите членки на ЕС от групата на „Приятели на кохезията“ отстояваме и обща позиция да няма намаление на средствата за сближаване, както и по отношение на селскостопанската политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 👍👍👍👍👍 КАТО ПРЕЗИДЕНТ
20:04 18.06.2026
2 Ганя Путинофила
защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
Коментиран от #26, #64
20:05 18.06.2026
3 Истината
Коментиран от #95
20:05 18.06.2026
4 Никой
20:05 18.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #14, #61, #74, #120
20:06 18.06.2026
6 Дрът русодебил
20:06 18.06.2026
7 българи
Коментиран от #21
20:06 18.06.2026
8 Хмм
Коментиран от #24, #78
20:07 18.06.2026
9 патриарх не е църква
20:08 18.06.2026
10 Хасковски каунь
20:08 18.06.2026
11 Само Путин може да спаси Радев
Радев знае това и затова му се мазни!
20:09 18.06.2026
12 Ленин
20:09 18.06.2026
13 Сила
20:10 18.06.2026
14 Ленин
До коментар #5 от "Сталин":Ако Радев имаше топки щеше публично да заяви, че Путин трябва да спре агресията срещу по-малкште народи, да се изтегли от Украйна, Грузия, Армения и Сирия, да спре да подкрепя терористи като Талибани и джихадисти в Африка.
Само че Радев е фуньо и приказва да се харесва на 17% русофилски електорат.
Коментиран от #25, #51
20:10 18.06.2026
15 не може да бъде
Коментиран от #56
20:10 18.06.2026
16 133
Коментиран от #23, #35, #113
20:10 18.06.2026
17 Рузоблизите
20:10 18.06.2026
18 боги
20:11 18.06.2026
19 Да строи Белене
"Изхвърли мобилен телефон, бъди Човек"!
Да прекъсне с насилствената цифровизация, мобилен телефон деца не храни и къща не топли".
20:11 18.06.2026
20 ОНЯ С ДРОНЯ
ЗА ВЕТОТО НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.
ДА ПОГЛЕДНЕ МАСКВА
ПОСЛЕ ДА ГОВОРИ ЗА САНКЦИИ
РУСКИЯ АКТИВ.
20:11 18.06.2026
21 България
До коментар #7 от "българи":Винаги е заемала страната на момата. И после е пищяла. Последният път - Студената война. Още не можем да се оправим
20:12 18.06.2026
22 Хххххххх
Коментиран от #58
20:12 18.06.2026
23 БРАВО!!!
До коментар #16 от "133":БРАВО!!!
20:12 18.06.2026
24 Сила
До коментар #8 от "Хмм":Робърт Бровди - Мадяр ..."Птиците на Мадяр "
Коментиран от #101
20:13 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами КОГАТО
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":КГБ АГЕНТ ТЕ НАШЛЯПА
ПО ВРАТА
ТАКА СТАВА .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ГУНДЯЕВ СТРИКТНО СПАЗВА
НАРЕДБИТЕ НА КГБ
ОТНОСНО ПОЛЕЗНИТЕ ИДИОТИ.
20:15 18.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 на снимката
20:15 18.06.2026
29 ЕС и НАТО ни готвят за пушечно месо
Жълтопаветниците са първите, които ще бягат по колесниците на чартърите за Калифорния.
Но места за всички жълтопаветници няма да има в самолета..
Коментиран от #31, #125
20:16 18.06.2026
30 Бялджип
20:17 18.06.2026
31 а руснаците
До коментар #29 от "ЕС и НАТО ни готвят за пушечно месо":вече половината не ги готвят за война а направо ги няма много е хубаво в раша вервайте ми....
Коментиран от #41
20:17 18.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Грийн сок
20:19 18.06.2026
34 Да,бе
Коментиран от #96
20:19 18.06.2026
35 комунетата
До коментар #16 от "133":нямат наяване кръвожадни свине!
20:19 18.06.2026
36 Доживях
Браво !!!
Коментиран от #50
20:19 18.06.2026
37 ДрайвингПлежър
20:19 18.06.2026
38 Цончо ганев педала ,Костадинов Копанара
20:20 18.06.2026
39 Факти яко са ви налазили
20:20 18.06.2026
40 Членовед 🍌
До коментар #32 от "Членовед 🍌":БГтa е вилаят на Турция 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Коментиран от #42
20:21 18.06.2026
41 рускините
До коментар #31 от "а руснаците":както винаги драпат да избягат на запад от бандитската клоака може да се види дори в изпаднали държави като беге гетото страхотно е...
20:22 18.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този интелектуалец с фуражка!
Коментиран от #83
20:23 18.06.2026
44 Радефф да те питам
20:25 18.06.2026
45 Ханс
20:25 18.06.2026
46 Българин
Коментиран от #48
20:26 18.06.2026
47 Тц,тц,тц 😂😂😂
20:26 18.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тодар Живков
20:27 18.06.2026
50 С 2 думи
До коментар #36 от "Доживях":Няма да доживееш тоя продажник
20:29 18.06.2026
51 Пет пари
До коментар #14 от "Ленин":Ленине, успокой се. Твоето време мина отдавна. Щом повечето българи искат така, значи е така. Това се нарича всъщност демокрация.
Коментиран от #117
20:30 18.06.2026
52 Христо Петров
Коментиран от #67
20:30 18.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 БЪЛГАРИН
20:31 18.06.2026
55 Цензура
А на kpeтеноидните yкропcки пoдлoги ще кажа: "Маpш към фрoнта !!!" Направо умирaм от смях от безyмията, които дpънкат. До слабoyмният с пост №7 - ти знаеш ли, бе - че руснаците имат най-висока покупателна способност и жизнен стандарт в Европа? Русия е един от последните стожери на европейската култура и цивилизация. Сравни който и да е руски град с маймyнизираните столици и градове в западната третина на Европа !!! По-надолу пък някакъв дeбилчик говори за "комунизъм", без да разбира, че Русия е по-капиталистическа държава от която и да е еврoгeйска такава !!!
Коментиран от #76, #112
20:31 18.06.2026
56 Укропат
До коментар #15 от "не може да бъде":Ако шефчето имаше топки ,щеше да ви спаси предизборните обещания и сега нямаше да акАвзлатнитекенефибелотоо дето поема..
Коментиран от #60
20:32 18.06.2026
57 Слушател
20:32 18.06.2026
58 Тъмен субект
До коментар #22 от "Хххххххх":При такъв смазващ резултат на изборите точно си е министър-председател на България.
20:32 18.06.2026
59 Радеееев,
Когато говориш за Руската православна църква, редно е първо да споменеш, че по времето на покръстването на Русия, мисионерски функции са изпълнявали на първо място българските свещеници, макар официално покръстването си Русия да е приела от гърците.
Освен това, редно е непрекъснато да им се припомня, че онова, което те наричат "черковно-славянски език" е всъщност старобългарски и че навремето са приели от нас Светото писание. Важно е да се добави и това, че в края на 14-и век голям брой български свещеници и монаси са напуснали България и са се преселили в Русия, служили са в тамошните храмове и манастири. Да им се припомни и ролята на Григорий Цамблак във върхушката на тяхната църква.
И чак след това кажи за ролята на Руската православна църква относно освобождаването ни от османско владичество.
Коментиран от #70
20:32 18.06.2026
60 Укропат
До коментар #56 от "Укропат":Спази предизборните обещания.
20:33 18.06.2026
61 Чиба, съветско Zoмби !
До коментар #5 от "Сталин":Пак ли търсиш да ближеш топки ма, Mъpшoo ?
Не ти ли стигат на турските тираджии?
20:33 18.06.2026
62 Някогашните
20:34 18.06.2026
63 Позорът Радев
Вербуван, лош, хитър и много зъл ,Радев показва на света и на Европа едно отвратително лице на България! По- нелепото е ,че на това лице се смеят, подигравка сме. Доста елементарен Радев, неоригинален, оплетен в нарциси цървул
Коментиран от #69
20:34 18.06.2026
64 Тая
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Таня е женския ти родител ли? Много е пр@ззззта
20:34 18.06.2026
65 Факт!
20:35 18.06.2026
66 Някой му ги нашепва тия работи,
Едно , обаче, вече е ясно - тоя нема да го изкара мандатот.
20:35 18.06.2026
67 Да ти кажа много
До коментар #52 от "Христо Петров":Няма да изкара.Първо се опита да вземе пари от най бедните.Пенсиондрите.Сега почва да опипва почвата да вдига данък сгради.Реслно от юли вдига мин осиг.праг пак вдига данъците.Що не обложи банките и едрия бизнес с данък дивидент тоз милюзин.Няма много да изкара.
Коментиран от #119
20:35 18.06.2026
68 гундяеф
20:35 18.06.2026
69 Ти самият,
До коментар #63 от "Позорът Радев":като храчиш, става ли ти по-добре?
20:36 18.06.2026
70 същия
До коментар #59 от "Радеееев,":...да така е - но и припомни, ако обичаш, че пишеш и четеш на руската кирилица - на нашата кирилица не би прочел и две думи...
Коментиран от #102
20:38 18.06.2026
71 Булгаропитекъ
Коментиран от #75, #86
20:38 18.06.2026
72 На тоА
20:38 18.06.2026
73 Сашо Луков
20:39 18.06.2026
74 С топки
До коментар #5 от "Сталин":ама в гърлото...
20:39 18.06.2026
75 те също като крадев
До коментар #71 от "Булгаропитекъ":са копейки
20:40 18.06.2026
76 Наистина
До коментар #55 от "Цензура":Само фашист, като Радев сме нямали. Да тикаш България в краката на фашизоида Путин, да слагаш Бъргария за съучастник в ноционалфашистките изпълнения на психопата Путин си е предателството на века и Бъргария НЯМА да прости!
20:40 18.06.2026
77 Иван Пловдивски
20:40 18.06.2026
78 Аз разбрах
До коментар #8 от "Хмм":Проблемът ти е в чутурата.
20:41 18.06.2026
79 Респект
Най-после политик, който да защитава интересите на България!!!
20:41 18.06.2026
80 рундяев
20:42 18.06.2026
81 Кирил
20:42 18.06.2026
82 Камареро
20:43 18.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 пацо
20:43 18.06.2026
85 Хахахаха
20:44 18.06.2026
86 Хмм
До коментар #71 от "Булгаропитекъ":точно за тях са гласували, иначе как ще подкрепят така горещо лайен и калас, които са католички между другото
20:45 18.06.2026
87 Боляринът
20:45 18.06.2026
88 55 от Козлодуй
20:45 18.06.2026
89 Това недоразумение
20:46 18.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 пацо
20:46 18.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Дика
20:47 18.06.2026
94 тоя
20:47 18.06.2026
95 русофобия
До коментар #3 от "Истината":гарантира развиване на психическо отклонение..истерия, шизофрения и все такива прелести..не се лекува..Интересно ако за мига представим че руски език е забранен в укропия, ама и гък да няма...на какъв ли език ще общуват..90% така наречените укроинци..В БГ 99% говорят на руски..
Коментиран от #100
20:49 18.06.2026
96 Тояне е патриарх. Ченге е.
До коментар #34 от "Да,бе":Еретик при това
20:49 18.06.2026
97 слух кхфд
20:50 18.06.2026
98 Пак съм Аз,Радеффф
Коментиран от #133
20:50 18.06.2026
99 Възpожденец 🇧🇬
След цяря и пъдаря на царя, дойде времето на въздухаря !
20:52 18.06.2026
100 Да те питам
До коментар #95 от "русофобия":Украинския що е забранен в окупираните територии.Що учат руски по руски учебници.Кажи бе недокат.Кажи ма ми ца та ти не до кла те на.
Коментиран от #103, #111
20:52 18.06.2026
101 Хмм
До коментар #24 от "Сила":мерси, намерих в нета - етнически унгарец, руснаците били червеи, унгарците отново срещу Русия като при Сталинград, и Орбан си смениха, че им пречеше да воюват срещу Русия
20:52 18.06.2026
102 Няма
До коментар #70 от "същия":такова нещо.
20:54 18.06.2026
103 Хмм
До коментар #100 от "Да те питам":и защо да учат украински като са руснаци
Коментиран от #104, #105, #116
20:55 18.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ама Чи ки йо
До коментар #103 от "Хмм":Кога се роди ма.
21:01 18.06.2026
106 Факти
21:02 18.06.2026
107 Бат Вальо
Коментиран от #109, #129
21:02 18.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 С кви топки бе
До коментар #107 от "Бат Вальо":Червени руски ли.
Коментиран от #115
21:06 18.06.2026
110 симеон крадкобурготски
21:11 18.06.2026
111 Тези територии не са окупирани
До коментар #100 от "Да те питам":Те сами фактически се отделиха от Украйна преди десет години. Украйна обеща да им даде автономия според МС но не го направи вместо това ги нападна дори със самолети. Нападна собствения си народ. Прословути са думите на Порошенко че украинските деца ще ходят на училище а донбаските ще учат в бомбоубежища. Това е цинизъм. Без съмнение.
21:12 18.06.2026
112 ниро
До коментар #55 от "Цензура":ОСТАВКА
21:12 18.06.2026
113 Цукахара
До коментар #16 от "133":Що,бе? Досега много ли вървяха,кражби ,корупция и обедняване на народа. Или нещо си засегнат,че ще ти остане канчето празно
21:13 18.06.2026
114 Торбалан
21:14 18.06.2026
115 Бат Вальо
До коментар #109 от "С кви топки бе":Червени-пемпени - мъжки топки, а не меки китки и вирнати дупета ...
21:17 18.06.2026
116 Украинска мова
До коментар #103 от "Хмм":Нещо като Шльокавица на свещения руски език. Путин само за това трябва да ги денацифицира.
21:17 18.06.2026
117 Абе Тооо...
До коментар #51 от "Пет пари":вЕрно, че е "демокрация". Ама нещууу не е съвсем като така...Ти, "демократе", много ли си напреднал и се "извисил", откакто си заимахме "демокрация"?... Не виждаш ли, че от тая "демокрация" ще ни я скоро занЕма и държавата...
21:19 18.06.2026
118 Кой какво
21:23 18.06.2026
119 САНДРО
До коментар #67 от "Да ти кажа много":Няма да изкара много-едва ли до нова година
21:24 18.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Не вярвах да го чуя от действащ премиер
Коментиран от #128
21:27 18.06.2026
122 Рамбо
Каквото си избрахме, това ще си гледаме.
Булгар булгар много обича Русия, така че радвай се народе.
Дано само не върнат визите преди лятото, че как ще се ходи “на Гърция” не знам..
21:27 18.06.2026
123 Бг гражданин
21:28 18.06.2026
124 Така
21:29 18.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Цитат
21:32 18.06.2026
127 Анонимен
21:32 18.06.2026
128 Анонимен
До коментар #121 от "Не вярвах да го чуя от действащ премиер":Държавническо било да защитава един руснак български мин това е позор и огромна огромна излагация Оставка срам позор за този проруски
21:34 18.06.2026
129 Какви
До коментар #107 от "Бат Вальо":Какви топки, от руzки прасета ли
21:35 18.06.2026
130 Не е отминало времето на кръстоносните
21:35 18.06.2026
131 Анонимен
21:35 18.06.2026
132 Анонимен
Коментиран от #134
21:35 18.06.2026
133 Момче не си наясно с абсолютно нищо
До коментар #98 от "Пак съм Аз,Радеффф":Неверни интерпретации правиш. Не си чел книги например Пътя към София обаче имаш грешни опорки а също така ползваш език на омразата. Мислех да те репликирам по опорките ти , но няма смисъл. Въобще не сме на един акъл. Не познаваш историята.
21:35 18.06.2026
134 Нещо не разбираш
До коментар #132 от "Анонимен":Радев спечели доверието на по голямата част от избирателите.
Коментиран от #143, #145
21:38 18.06.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Няма
21:43 18.06.2026
137 Гого
Коментиран от #139, #142
21:46 18.06.2026
138 Иванов
21:50 18.06.2026
139 Анонимен
До коментар #137 от "Гого":И кои са интересите на България Личните амбиции на проруските служебници ли Оставка на диктаторите Какво търси в Европа тогава вън от Европа този и оставка ПОЗОР е
21:51 18.06.2026
140 А ГЕНЕРАЛ БОТАШ
КРЪСТОНОСНИЯ ПОХОД
НА ПУТИН?
ОТМИНА ЛИ МУ ВРЕМЕТО?
21:52 18.06.2026
141 Цитат
21:52 18.06.2026
142 Анонимен
До коментар #137 от "Гого":Тук няма място за убийци за диктатори за проруски вън от Европейска България при Путин
21:52 18.06.2026
143 Анонимен
До коментар #134 от "Нещо не разбираш":Радев и неговите малоумници към Москва Защо се ползвате от европейските блаполучия около 7 милиона сме Оставка е за тозипозорният номерата си може да предава само тук на такива като теб малоумници ТАМ ще му покажат че е никой само излага държавата ни и ни поставя в изолация Вън на путинистите
21:56 18.06.2026
144 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ
Ми поднесат
УКРАСЕНИЯ БУЛАМАЧ
наречен РУНДЯЕФ....
ВИЖТЕ ТАВАРИШ ВОВКА
НОВИЯ ТРОЯНСКИ КОН
ЗАПОЧНА РАБОТА.
21:58 18.06.2026
145 Анонимен
До коментар #134 от "Нещо не разбираш":И Радев не е цар нито собственик на държавата ни нито е едноличен господар Така че вън на путинистите от Европейска България Срамувам се от този
21:58 18.06.2026
146 az СВО Победа 81
Който е тръгвал срещу Бог е свършвал ужасяващо!
22:03 18.06.2026