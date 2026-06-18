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Радев: България вече заяви позиция, времето на кръстоносните походи отмина

Радев: България вече заяви позиция, времето на кръстоносните походи отмина

18 Юни, 2026 20:02 2 029 146

  • румен радев-
  • санкции-
  • русия-
  • ес

Премиерът съобщи, че ще се срещне днес със Зеленски

Радев: България вече заяви позиция, времето на кръстоносните походи отмина - 1
Снимка: фейсбук
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България вече изрази позиция, че няма да допусне санкции срещу Русия, които вредят и носят риск за българската икономика, особено за функционирането на рафинерията в Бургас. Ако има риск за работата на компанията, България ще поиска тя да бъде изключена от санкционния списък. Рискове има и по отношение на снабдяването на столичното метро с резервни части, за доставката на торове за България и изобщо за ЕС. Всички тези неща ще се обсъждат тепърва и за България е също толкова важно да не се смесва политиката с религията. Това публикува в профила си във фейсбук премиерът Румен Радев и допълни:

Времето на кръстоносните походи отмина, защото войната в Украйна вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката и енергетиката, върху културата и спорта и не трябва да допускаме да обхване и религията. Тук изобщо не става въпрос за личността на руския патриарх, а за Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Така че тук трябва да има мнение и Българската православна църква. Когато говорим за такъв тип санкции, с какво по-точно допринасят те за края на войната?

България в никакъв случай няма да възпрепятства общите европейски решения по отношение на Украйна, включително за преговори за членство в ЕС. Който иска да доставя военна помощ и военно оборудване за Украйна, е свободен да го направи. България взима решение за нашите доставки, според това какво имаме в складовете и дали ние можем да го направим. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е заявил желание за среща с мен и днес тя ще бъде осъществена.

Днешният Европейски съвет е посветен на Многогодишната финансова рамка и за България е изключително важна политиката за укрепване на конкурентоспособността на ЕС, която засяга всички нас и укрепването на сигурността. Трябва да бъдем много внимателни, защото на фона на макроикономическите дисбаланси, геоикономическите противоречия и прекъсването на веригите на доставки, общите решения трябва да водят до намаляване на цените на енергоносителите, на електрическата енергия, към въвеждането на нови технологии и обновяването на индустриалното производство и инвестиции в стратегически технологии.

Изключително много ресурси ще бъдат фокусирани в новия Фонд за конкурентоспособност и България ще търси партньори, за да не допуснем по-малко развитите държави да нямат достатъчен достъп до участие в този фонд. Защото когато говорим за конкурентоспособност, развитите държави и техните водещи компании имат предимство. Ние искаме да включим български фирми във веригите на стойност в Европейския съюз, да има средства и за наши компании, за да има равнопоставеност. Затова се опитвам да въвеждам в Европейския съвет нов термин „индустриална кохезия“, която е от ключово значение за развитието.

С държавите членки на ЕС от групата на „Приятели на кохезията“ отстояваме и обща позиция да няма намаление на средствата за сближаване, както и по отношение на селскостопанската политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 👍👍👍👍👍 КАТО ПРЕЗИДЕНТ

    54 50 Отговор
    👍👍👍👍👍👍👍 - КАТО ПРЕМИЕР

    20:04 18.06.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    66 60 Отговор
    Радев е против санкциите към Гундяев,
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    Коментиран от #26, #64

    20:05 18.06.2026

  • 3 Истината

    57 33 Отговор
    Колко бяха прави русофилите - България винаги заема губещата страна! Хахахаха...........

    Коментиран от #95

    20:05 18.06.2026

  • 4 Никой

    58 63 Отговор
    Тоя продажник скоро ще се среща само с лидери от Азия , както като беше президент .

    20:05 18.06.2026

  • 5 Сталин

    77 69 Отговор
    Най сетне имаме лидер с топки в България,за разлика от скопените тикви и прасета

    Коментиран от #14, #61, #74, #120

    20:06 18.06.2026

  • 6 Дрът русодебил

    48 44 Отговор
    Радев и ЗКПЧ-то Гълъб Донев, да кажат, защо 120 000 "нулеви" фирми на руските шпиони в България не извършват никаква дейност ?

    20:06 18.06.2026

  • 7 българи

    58 61 Отговор
    този клоун се опитва да отдалечава България от Европа и да я тика към руското блато в което има забрана за интернет забрана за западна музика само руски пляски 300 евро минимална заплата и дори вече 6 години война събудете се преди това се отчете на ортака на руските орки с договора боташ а сега дори ще го преподписва за още по голямо заробване към първобитните!

    Коментиран от #21

    20:06 18.06.2026

  • 8 Хмм

    13 10 Отговор
    реакцията на украинците по форумите за подпалването на рафинерията край Москва е - Благодарим ти, Мадяр, не разбрах защо

    Коментиран от #24, #78

    20:07 18.06.2026

  • 9 патриарх не е църква

    42 24 Отговор
    Затова се отказа и от президенството, за да поеме унгарската щафета.

    20:08 18.06.2026

  • 10 Хасковски каунь

    46 22 Отговор
    Ще има голямо англосаксонско кудкудякане.

    20:08 18.06.2026

  • 11 Само Путин може да спаси Радев

    35 37 Отговор
    от аферата Боташ!
    Радев знае това и затова му се мазни!

    20:09 18.06.2026

  • 12 Ленин

    30 21 Отговор
    От днес в руските новини: Рафинерия край Москва свали всичките 5 изстреляни по нея дронове! Гасенето на отломките се очаква да продължи около седмица!

    20:09 18.06.2026

  • 13 Сила

    29 26 Отговор
    Мунчо Тамплиера ...Великия Магистър на коприната !!!

    20:10 18.06.2026

  • 14 Ленин

    46 48 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ако Радев имаше топки щеше публично да заяви, че Путин трябва да спре агресията срещу по-малкште народи, да се изтегли от Украйна, Грузия, Армения и Сирия, да спре да подкрепя терористи като Талибани и джихадисти в Африка.

    Само че Радев е фуньо и приказва да се харесва на 17% русофилски електорат.

    Коментиран от #25, #51

    20:10 18.06.2026

  • 15 не може да бъде

    35 44 Отговор
    Ако Радев продължи в този дух и запази тази разумност и принципност не му мърда поне още един мандат !?

    Коментиран от #56

    20:10 18.06.2026

  • 16 133

    41 26 Отговор
    Няма отърване от комунизма.После, защо нещата не вървят. Ами, заради това не вървят.

    Коментиран от #23, #35, #113

    20:10 18.06.2026

  • 17 Рузоблизите

    35 31 Отговор
    Селяндура от Славяново ще свърши като селяндура от Славовица

    20:10 18.06.2026

  • 18 боги

    19 20 Отговор
    Крадев боко краде 50-60милки а този 5-6 милярда кой не скача е умен

    20:11 18.06.2026

  • 19 Да строи Белене

    21 15 Отговор
    евтините енергоресурси са най-важни. Водата, инфраструктура, не може във вода да газим, вода да нямаме. Чисто нови реактори, оборудване, площадка, платени да имаме, евтин ток да нямаме.
    "Изхвърли мобилен телефон, бъди Човек"!
    Да прекъсне с насилствената цифровизация, мобилен телефон деца не храни и къща не топли".

    20:11 18.06.2026

  • 20 ОНЯ С ДРОНЯ

    20 21 Отговор
    ПУКА МИ

    ЗА ВЕТОТО НА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.

    ДА ПОГЛЕДНЕ МАСКВА

    ПОСЛЕ ДА ГОВОРИ ЗА САНКЦИИ

    РУСКИЯ АКТИВ.

    20:11 18.06.2026

  • 21 България

    24 14 Отговор

    До коментар #7 от "българи":

    Винаги е заемала страната на момата. И после е пищяла. Последният път - Студената война. Още не можем да се оправим

    20:12 18.06.2026

  • 22 Хххххххх

    35 30 Отговор
    Това не е министър председател на България, това е марионетка на Решетников, Гундяев и Пу тя. Ще ни доведе до там че България ще остане без европейски фондове, също като Унгария, ще ни докара до просешка тояга, като Виденов. Боже пази България от Гундяев и Радев.

    Коментиран от #58

    20:12 18.06.2026

  • 23 БРАВО!!!

    20 16 Отговор

    До коментар #16 от "133":

    БРАВО!!!

    20:12 18.06.2026

  • 24 Сила

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Робърт Бровди - Мадяр ..."Птиците на Мадяр "

    Коментиран от #101

    20:13 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами КОГАТО

    22 15 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    КГБ АГЕНТ ТЕ НАШЛЯПА

    ПО ВРАТА

    ТАКА СТАВА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГУНДЯЕВ СТРИКТНО СПАЗВА
    НАРЕДБИТЕ НА КГБ
    ОТНОСНО ПОЛЕЗНИТЕ ИДИОТИ.

    20:15 18.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 на снимката

    29 14 Отговор
    руски бацил

    20:15 18.06.2026

  • 29 ЕС и НАТО ни готвят за пушечно месо

    18 26 Отговор
    срещу Китай и Русия. Преди 5 г. слушах онлайн едно изказване в Конгресът. Румъния и България са готвени за война срещу Русия и Китай. НПО-тата взимащи по милиони левове на година да ходят да воюват срещу Пекин и Москва, но от чужда територия, не от българска.
    Жълтопаветниците са първите, които ще бягат по колесниците на чартърите за Калифорния.
    Но места за всички жълтопаветници няма да има в самолета..

    Коментиран от #31, #125

    20:16 18.06.2026

  • 30 Бялджип

    22 28 Отговор
    Поздравления! Поздравления за всички гласували за него. Случихме на лидер.

    20:17 18.06.2026

  • 31 а руснаците

    13 11 Отговор

    До коментар #29 от "ЕС и НАТО ни готвят за пушечно месо":

    вече половината не ги готвят за война а направо ги няма много е хубаво в раша вервайте ми....

    Коментиран от #41

    20:17 18.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Грийн сок

    26 14 Отговор
    Ти си срам и позор за България.

    20:19 18.06.2026

  • 34 Да,бе

    10 4 Отговор
    Едни санкции срещу папата със сигурност ще разяснят защо са нередни санкции срещу патриарх...Който и да е патриарх без оня вселенски излишния...

    Коментиран от #96

    20:19 18.06.2026

  • 35 комунетата

    21 6 Отговор

    До коментар #16 от "133":

    нямат наяване кръвожадни свине!

    20:19 18.06.2026

  • 36 Доживях

    16 34 Отговор
    Браво. Евала. Най-после човек, който мисли първо за БЪЛГАРИЯ.
    Браво !!!

    Коментиран от #50

    20:19 18.06.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    19 28 Отговор
    БРАВО!!! БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ИНТЕРЕС НАД ВСИЧКО!

    20:19 18.06.2026

  • 38 Цончо ганев педала ,Костадинов Копанара

    19 8 Отговор
    РАДЕВ звъни на Плешивия в РФ да намали цените на бензина и дизела?

    20:20 18.06.2026

  • 39 Факти яко са ви налазили

    14 6 Отговор
    Фермите за тролове, автоматични коментари, който преди нямаше.

    20:20 18.06.2026

  • 40 Членовед 🍌

    8 8 Отговор

    До коментар #32 от "Членовед 🍌":

    БГтa е вилаят на Турция 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    Коментиран от #42

    20:21 18.06.2026

  • 41 рускините

    13 5 Отговор

    До коментар #31 от "а руснаците":

    както винаги драпат да избягат на запад от бандитската клоака може да се види дори в изпаднали държави като беге гетото страхотно е...

    20:22 18.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този интелектуалец с фуражка!

    20 8 Отговор
    И какво знае за кръстоносните походи, вън от учебниците за 9- ти клас от преди 50 години?!

    Коментиран от #83

    20:23 18.06.2026

  • 44 Радефф да те питам

    29 9 Отговор
    Ти помниш ли като ка Путин каза ,че буквичките дошли от Македония или се праишшшш на недочул.И да те питам Асвабсдителите коя част от България асвабсдиха ,тази до Стара планина другата остана васална на Турция.Ние въпреки Русия се обединихме.Какво направи Русията ти изтегли си офицерите от Армията ни и насъска верното си купе Сърбия.Кошко платихме за Асвабсждението 28 милиона златни лв.И защо като толкова ни обичкат дадоха Нишка и Пиротска област на сърбите и С.Добруджа на фумънците.Радефф учи историята мойто момче.Платили дме си всичко.А ти ако искаш ходи се цункай с ка Путин като бай Тошо.Анадъмо.

    20:25 18.06.2026

  • 45 Ханс

    25 11 Отговор
    Руска подлога, заминаваш и ти в канала зелен чорап.

    20:25 18.06.2026

  • 46 Българин

    29 12 Отговор
    Радев е русофил, предава България, трябва да го махнем, срам е за европейска България.

    Коментиран от #48

    20:26 18.06.2026

  • 47 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 1 Отговор
    😅🤣😅😃😂😅🤣

    20:26 18.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тодар Живков

    28 5 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари и другарки. Това са българските комунисти.

    20:27 18.06.2026

  • 50 С 2 думи

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "Доживях":

    Няма да доживееш тоя продажник

    20:29 18.06.2026

  • 51 Пет пари

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ленин":

    Ленине, успокой се. Твоето време мина отдавна. Щом повечето българи искат така, значи е така. Това се нарича всъщност демокрация.

    Коментиран от #117

    20:30 18.06.2026

  • 52 Христо Петров

    20 10 Отговор
    Радев е срам и позор за България, оставка!

    Коментиран от #67

    20:30 18.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 БЪЛГАРИН

    21 13 Отговор
    ДА, СРАМНО ЯВЛЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА Е ТОЗИ РУМЕН РАДЕВ. ПОЗОРНО!

    20:31 18.06.2026

  • 55 Цензура

    14 15 Отговор
    ОГРОМНО БРАВО на генерал Радев !!! Човек с позиция, гордост за България..... кога за последно сме имали такъв? Сравнете го с кръчмарският "генерал" с тимбepица като кoмпир и неговото "Ще правим, каквото кажат началниците".... а как козируваше на господарите си в Брюксел (БУКВАЛНО) - помните ли? Ние сме православна държава, не можем да санкционираме православен патриарх !!!!
    А на kpeтеноидните yкропcки пoдлoги ще кажа: "Маpш към фрoнта !!!" Направо умирaм от смях от безyмията, които дpънкат. До слабoyмният с пост №7 - ти знаеш ли, бе - че руснаците имат най-висока покупателна способност и жизнен стандарт в Европа? Русия е един от последните стожери на европейската култура и цивилизация. Сравни който и да е руски град с маймyнизираните столици и градове в западната третина на Европа !!! По-надолу пък някакъв дeбилчик говори за "комунизъм", без да разбира, че Русия е по-капиталистическа държава от която и да е еврoгeйска такава !!!

    Коментиран от #76, #112

    20:31 18.06.2026

  • 56 Укропат

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    Ако шефчето имаше топки ,щеше да ви спаси предизборните обещания и сега нямаше да акАвзлатнитекенефибелотоо дето поема..

    Коментиран от #60

    20:32 18.06.2026

  • 57 Слушател

    19 9 Отговор
    Да се маха по-скоро този селяндур и русофил, не става за нищо.

    20:32 18.06.2026

  • 58 Тъмен субект

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Хххххххх":

    При такъв смазващ резултат на изборите точно си е министър-председател на България.

    20:32 18.06.2026

  • 59 Радеееев,

    13 6 Отговор
    Пази и подчертавай достойнството на България!
    Когато говориш за Руската православна църква, редно е първо да споменеш, че по времето на покръстването на Русия, мисионерски функции са изпълнявали на първо място българските свещеници, макар официално покръстването си Русия да е приела от гърците.
    Освен това, редно е непрекъснато да им се припомня, че онова, което те наричат "черковно-славянски език" е всъщност старобългарски и че навремето са приели от нас Светото писание. Важно е да се добави и това, че в края на 14-и век голям брой български свещеници и монаси са напуснали България и са се преселили в Русия, служили са в тамошните храмове и манастири. Да им се припомни и ролята на Григорий Цамблак във върхушката на тяхната църква.
    И чак след това кажи за ролята на Руската православна църква относно освобождаването ни от османско владичество.

    Коментиран от #70

    20:32 18.06.2026

  • 60 Укропат

    2 7 Отговор

    До коментар #56 от "Укропат":

    Спази предизборните обещания.

    20:33 18.06.2026

  • 61 Чиба, съветско Zoмби !

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Пак ли търсиш да ближеш топки ма, Mъpшoo ?
    Не ти ли стигат на турските тираджии?

    20:33 18.06.2026

  • 62 Някогашните

    15 2 Отговор
    кръстоносни походи, не приключиха ли в България, с тотално разбити рицари-борци за "правата вяра"? Ако Радев продължава така, може да се кандидатира за главен преговарящ на ЕС с Русия. Кой каквото ще да си мисли, "кръвта вода не става". Въпросът е кога кръвта ще проговори.

    20:34 18.06.2026

  • 63 Позорът Радев

    20 11 Отговор
    Е храчка върху лицето на България!
    Вербуван, лош, хитър и много зъл ,Радев показва на света и на Европа едно отвратително лице на България! По- нелепото е ,че на това лице се смеят, подигравка сме. Доста елементарен Радев, неоригинален, оплетен в нарциси цървул

    Коментиран от #69

    20:34 18.06.2026

  • 64 Тая

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Таня е женския ти родител ли? Много е пр@ззззта

    20:34 18.06.2026

  • 65 Факт!

    15 5 Отговор
    Мунчо няма да спаси рушляците от това, което ги чака!

    20:35 18.06.2026

  • 66 Някой му ги нашепва тия работи,

    13 4 Отговор
    а той ги плещи без даже да вниква. Съвсем скоро ще стане безпощадно ясно.
    Едно , обаче, вече е ясно - тоя нема да го изкара мандатот.

    20:35 18.06.2026

  • 67 Да ти кажа много

    12 6 Отговор

    До коментар #52 от "Христо Петров":

    Няма да изкара.Първо се опита да вземе пари от най бедните.Пенсиондрите.Сега почва да опипва почвата да вдига данък сгради.Реслно от юли вдига мин осиг.праг пак вдига данъците.Що не обложи банките и едрия бизнес с данък дивидент тоз милюзин.Няма много да изкара.

    Коментиран от #119

    20:35 18.06.2026

  • 68 гундяеф

    9 3 Отговор
    ще ви окрадя!

    20:35 18.06.2026

  • 69 Ти самият,

    3 6 Отговор

    До коментар #63 от "Позорът Радев":

    като храчиш, става ли ти по-добре?

    20:36 18.06.2026

  • 70 същия

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Радеееев,":

    ...да така е - но и припомни, ако обичаш, че пишеш и четеш на руската кирилица - на нашата кирилица не би прочел и две думи...

    Коментиран от #102

    20:38 18.06.2026

  • 71 Булгаропитекъ

    4 10 Отговор
    Хактивизираха се плювачите. Ми да си бяхте гласували за Прасьо и Тиквун.

    Коментиран от #75, #86

    20:38 18.06.2026

  • 72 На тоА

    17 3 Отговор
    Кремъл му пише бръщолевениците. Напълно несъстоятелен антибългарин. Срам! Гласувалите за него да се ....

    20:38 18.06.2026

  • 73 Сашо Луков

    4 2 Отговор
    Ще го убеди да се предаде!

    20:39 18.06.2026

  • 74 С топки

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    ама в гърлото...

    20:39 18.06.2026

  • 75 те също като крадев

    12 3 Отговор

    До коментар #71 от "Булгаропитекъ":

    са копейки

    20:40 18.06.2026

  • 76 Наистина

    17 4 Отговор

    До коментар #55 от "Цензура":

    Само фашист, като Радев сме нямали. Да тикаш България в краката на фашизоида Путин, да слагаш Бъргария за съучастник в ноционалфашистките изпълнения на психопата Путин си е предателството на века и Бъргария НЯМА да прости!

    20:40 18.06.2026

  • 77 Иван Пловдивски

    15 3 Отговор
    Потникът ми става все по-отвратителен!

    20:40 18.06.2026

  • 78 Аз разбрах

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Проблемът ти е в чутурата.

    20:41 18.06.2026

  • 79 Респект

    5 18 Отговор
    Браво на Радев!!!
    Най-после политик, който да защитава интересите на България!!!

    20:41 18.06.2026

  • 80 рундяев

    9 4 Отговор
    ЩЕ ВИ СПАСЯ!

    20:42 18.06.2026

  • 81 Кирил

    11 3 Отговор
    Въздухар

    20:42 18.06.2026

  • 82 Камареро

    10 5 Отговор
    Да му папкате на лидера кохонесите тъпаци дето гласувахте за него.

    20:43 18.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 пацо

    10 3 Отговор
    Кой те бръсне за слива ве

    20:43 18.06.2026

  • 85 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Зеленски, кажи на радев да договори с тупин преговори за мир. Нали искаш да се дискутира?

    20:44 18.06.2026

  • 86 Хмм

    2 7 Отговор

    До коментар #71 от "Булгаропитекъ":

    точно за тях са гласували, иначе как ще подкрепят така горещо лайен и калас, които са католички между другото

    20:45 18.06.2026

  • 87 Боляринът

    5 15 Отговор
    Радев ще ви надживее всичките...тролове! Тепърва мандатите му започнаха. Един, втори, трети...за да изчисти кочината, която сътворихте за празните 20 години. А те бяха най-благодатните защото светът се развиваше скоростно. Нито ББ, нито прасето ще бъдат някога отново на върха...време е да го осъзнаете.

    20:45 18.06.2026

  • 88 55 от Козлодуй

    14 7 Отговор
    С такъв министър -председстел Жан Виденовата зима ще ни се стори рай .

    20:45 18.06.2026

  • 89 Това недоразумение

    20 8 Отговор
    Това недоразумение чичак Румен Радевият има харизмата на канален плъх и ухае на нафталин. Голям срам му берем в Европа, у нас и по цивилизования свят.

    20:46 18.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 пацо

    11 3 Отговор
    пръд. льо

    20:46 18.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Дика

    16 5 Отговор
    Ако Киев гори и Москва ще гори, със или без Радевите санкции, това ще му каже Зеленски на тоя кухар.

    20:47 18.06.2026

  • 94 тоя

    12 5 Отговор
    не представлява България.Той е руска слугиня избран от комунета ,катунари,помаци и турци.Затова герб и дпс се скатават, а тази жалка ТИМ кукла на конци си играе цирка.Бг ахмака си заслужава мизерния край.

    20:47 18.06.2026

  • 95 русофобия

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    гарантира развиване на психическо отклонение..истерия, шизофрения и все такива прелести..не се лекува..Интересно ако за мига представим че руски език е забранен в укропия, ама и гък да няма...на какъв ли език ще общуват..90% така наречените укроинци..В БГ 99% говорят на руски..

    Коментиран от #100

    20:49 18.06.2026

  • 96 Тояне е патриарх. Ченге е.

    10 3 Отговор

    До коментар #34 от "Да,бе":

    Еретик при това

    20:49 18.06.2026

  • 97 слух кхфд

    3 9 Отговор
    Браво генерале

    20:50 18.06.2026

  • 98 Пак съм Аз,Радеффф

    13 4 Отговор
    Ти помниш ли като ка Путин каза ,че буквичките дошли от Македония или се праишшшш на недочул.И да те питам Асвабадителите коя част от България асвабадиха ,тази до Стара планина другата остана васална на Турция.Ние въпреки Русия се обединихме.Какво направи Русията ти изтегли си офицерите от Армията ни и насъска верното си куче Сърбия.Колко платихме за Асвабаждението 28 милиона златни лв.И защо като толкова ни обичкат дадоха Нишка и Пиротска област на сърбите и С.Добруджа на фумънците.Радефф учи историята мойто момче.Платили сме си всичко.А ти ако искаш ходи се цункай с ка Путин като бай Тошо.Анадъмо.

    Коментиран от #133

    20:50 18.06.2026

  • 99 Възpожденец 🇧🇬

    13 5 Отговор
    Какво падение на руските марионетки :
    След цяря и пъдаря на царя, дойде времето на въздухаря !

    20:52 18.06.2026

  • 100 Да те питам

    9 7 Отговор

    До коментар #95 от "русофобия":

    Украинския що е забранен в окупираните територии.Що учат руски по руски учебници.Кажи бе недокат.Кажи ма ми ца та ти не до кла те на.

    Коментиран от #103, #111

    20:52 18.06.2026

  • 101 Хмм

    6 5 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    мерси, намерих в нета - етнически унгарец, руснаците били червеи, унгарците отново срещу Русия като при Сталинград, и Орбан си смениха, че им пречеше да воюват срещу Русия

    20:52 18.06.2026

  • 102 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "същия":

    такова нещо.

    20:54 18.06.2026

  • 103 Хмм

    4 8 Отговор

    До коментар #100 от "Да те питам":

    и защо да учат украински като са руснаци

    Коментиран от #104, #105, #116

    20:55 18.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ама Чи ки йо

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Хмм":

    Кога се роди ма.

    21:01 18.06.2026

  • 106 Факти

    1 2 Отговор
    Щъ гэ притоплями ощи 20 пъти що сме яли пари

    21:02 18.06.2026

  • 107 Бат Вальо

    6 16 Отговор
    Ле-ле, доживяхме и България да има премиер с тoпки ...

    Коментиран от #109, #129

    21:02 18.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 С кви топки бе

    11 4 Отговор

    До коментар #107 от "Бат Вальо":

    Червени руски ли.

    Коментиран от #115

    21:06 18.06.2026

  • 110 симеон крадкобурготски

    4 4 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    21:11 18.06.2026

  • 111 Тези територии не са окупирани

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Да те питам":

    Те сами фактически се отделиха от Украйна преди десет години. Украйна обеща да им даде автономия според МС но не го направи вместо това ги нападна дори със самолети. Нападна собствения си народ. Прословути са думите на Порошенко че украинските деца ще ходят на училище а донбаските ще учат в бомбоубежища. Това е цинизъм. Без съмнение.

    21:12 18.06.2026

  • 112 ниро

    7 4 Отговор

    До коментар #55 от "Цензура":

    ОСТАВКА

    21:12 18.06.2026

  • 113 Цукахара

    0 5 Отговор

    До коментар #16 от "133":

    Що,бе? Досега много ли вървяха,кражби ,корупция и обедняване на народа. Или нещо си засегнат,че ще ти остане канчето празно

    21:13 18.06.2026

  • 114 Торбалан

    5 2 Отговор
    Шарлатанин!!!

    21:14 18.06.2026

  • 115 Бат Вальо

    0 6 Отговор

    До коментар #109 от "С кви топки бе":

    Червени-пемпени - мъжки топки, а не меки китки и вирнати дупета ...

    21:17 18.06.2026

  • 116 Украинска мова

    3 1 Отговор

    До коментар #103 от "Хмм":

    Нещо като Шльокавица на свещения руски език. Путин само за това трябва да ги денацифицира.

    21:17 18.06.2026

  • 117 Абе Тооо...

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Пет пари":

    вЕрно, че е "демокрация". Ама нещууу не е съвсем като така...Ти, "демократе", много ли си напреднал и се "извисил", откакто си заимахме "демокрация"?... Не виждаш ли, че от тая "демокрация" ще ни я скоро занЕма и държавата...

    21:19 18.06.2026

  • 118 Кой какво

    4 0 Отговор
    Новият Орбан,а българите отново най бедните мизерници на Европа, честито на поколението джен-зи,и да им благодарим за новият комунизъм, още 45 години

    21:23 18.06.2026

  • 119 САНДРО

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Да ти кажа много":

    Няма да изкара много-едва ли до нова година

    21:24 18.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Не вярвах да го чуя от действащ премиер

    0 7 Отговор
    Това е истинска държавническа позиция, да видим и на дела какво ще се случи. Не вярвах на Радев, но ще се радвам много, ако съм бил сгрешил

    Коментиран от #128

    21:27 18.06.2026

  • 122 Рамбо

    6 0 Отговор
    Лично Агент Киро е водил руските войски срещу султана, какво знаете вие..

    Каквото си избрахме, това ще си гледаме.
    Булгар булгар много обича Русия, така че радвай се народе.

    Дано само не върнат визите преди лятото, че как ще се ходи “на Гърция” не знам..

    21:27 18.06.2026

  • 123 Бг гражданин

    5 2 Отговор
    Радев ли е новия христос за руския народ с боташ какво става ??? с руските престъпници сделки не се правят щото ще правят нелоялни номера..45 години ни крадоха и лъжеха аййдее стига вече бойкот на радев!!!!!???

    21:28 18.06.2026

  • 124 Така

    5 1 Отговор
    Ли не ти проумя твърдата тиква,че на никой не му пука за агента на КГБ Гундяев.Откога и ти като Тиквата стана религиозен.Комунист и религия антиподи.Просто си подчинен на тоя поп ,който у нас ти се караше,а ти мълчеше като утка.Не измествай фокуса всичките с Тиквата и Магнита сте руски подлоги?Никога не сте защитили българския интерес,национални предатели.Огъз.... на Путин,на Тръмб,на Ердоган.Наколенките ви трябва да са доста дебели.Отврат!Оставка! Сега нямаше да имаме тези проблеми ако се осъществи импийча на Радев Този е един чишит и не става за премиер.Държи се като император и той.А,бе утре ще те издухаме с протести.

    21:29 18.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Цитат

    7 0 Отговор
    "Радев се занимава само с празноговорене, без да има реални действия. Както виждате комплекса на българо - украинската мафия "баба Алино" няма да бъде съборен, нито пък цените ще бъдат свалени и инфлацията овладяна, нито референдум ще има, нито спиране на оръжията на Украйна. Нищо такова, само едно бля - бля, което дори ЕС одобрява, защото Радо е едно куче, което лае, но не хапе".

    21:32 18.06.2026

  • 127 Анонимен

    6 5 Отговор
    ОСТАВКА НА ПУТИНИСТА НЕ ВРЪЩАЙ В БЪЛГАРИЯ

    21:32 18.06.2026

  • 128 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #121 от "Не вярвах да го чуя от действащ премиер":

    Държавническо било да защитава един руснак български мин това е позор и огромна огромна излагация Оставка срам позор за този проруски

    21:34 18.06.2026

  • 129 Какви

    5 2 Отговор

    До коментар #107 от "Бат Вальо":

    Какви топки, от руzки прасета ли

    21:35 18.06.2026

  • 130 Не е отминало времето на кръстоносните

    4 3 Отговор
    походи. Ето например един патриарх Гундяев. Чист кръстоносец. На патриаршеската му каска има завинтен кръст отгоре като на църковен купол. И където да отиде, носи и кръста със себе си. .

    21:35 18.06.2026

  • 131 Анонимен

    3 3 Отговор
    Държавническо било да защитава един руснак български мин това е позор и огромна огромна излагация Оставка срам позор за този проруски

    21:35 18.06.2026

  • 132 Анонимен

    3 4 Отговор
    Държавническо било да защитава един руснак български мин това е позор и огромна огромна излагация Оставка срам позор за този проруски

    Коментиран от #134

    21:35 18.06.2026

  • 133 Момче не си наясно с абсолютно нищо

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Пак съм Аз,Радеффф":

    Неверни интерпретации правиш. Не си чел книги например Пътя към София обаче имаш грешни опорки а също така ползваш език на омразата. Мислех да те репликирам по опорките ти , но няма смисъл. Въобще не сме на един акъл. Не познаваш историята.

    21:35 18.06.2026

  • 134 Нещо не разбираш

    4 4 Отговор

    До коментар #132 от "Анонимен":

    Радев спечели доверието на по голямата част от избирателите.

    Коментиран от #143, #145

    21:38 18.06.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Няма

    4 4 Отговор
    Да се изненадам ако утре Румбата като Путин целува Корана.Шашардисана работа . Как бе ти лично ще решават как да ни представяш в ЕС ?Ти цар ли си,що си?Ще ни докараш май да ходим голи и боси .И тоя се оказа бокл....

    21:43 18.06.2026

  • 137 Гого

    2 2 Отговор
    Румен Радев е абсолютно прав. България е необходимо да застане пред ЕК и да заяви своите интереси. Времето на безгръбначните евро депутати знаещи само едно "Yes Sir" отминава. С отвращение гледам коментарите на нещастните соросоиди тук. Едно долно квичене се излъчва от техните писания. Че да ми обяснят тези умници, ано ЕК наложи санкции върху завода в Бургас - Лукойл, откъде и на какви цени ще доставяме гориво? Тези нещастници с тяхното Yes Sir, те ли ще го заредят в колонките? Ако тръгнем да внасяме от съседите, каква ще бъде цената? И кой ще я плаща? А що се отнася до руския патриарх, тази сороидна измет забравя, че и ние сме православни. И същите тези ходят на църква и се кръстят. А може да ходят само в англо саксонски катедрали. Ами да си взимат куфарите и да ходат в англо саксония тогава. Тук няма место за такива.

    Коментиран от #139, #142

    21:46 18.06.2026

  • 138 Иванов

    0 2 Отговор
    Браво, Радев!

    21:50 18.06.2026

  • 139 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Гого":

    И кои са интересите на България Личните амбиции на проруските служебници ли Оставка на диктаторите Какво търси в Европа тогава вън от Европа този и оставка ПОЗОР е

    21:51 18.06.2026

  • 140 А ГЕНЕРАЛ БОТАШ

    2 0 Отговор
    Да каже за

    КРЪСТОНОСНИЯ ПОХОД

    НА ПУТИН?

    ОТМИНА ЛИ МУ ВРЕМЕТО?

    21:52 18.06.2026

  • 141 Цитат

    2 0 Отговор
    "Ако Радев беше стока, ако беше честен и достоен човек, мъж с топки, а не с вагина, щеше да забрани провеждането на ГейПрайда"

    21:52 18.06.2026

  • 142 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "Гого":

    Тук няма място за убийци за диктатори за проруски вън от Европейска България при Путин

    21:52 18.06.2026

  • 143 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Нещо не разбираш":

    Радев и неговите малоумници към Москва Защо се ползвате от европейските блаполучия около 7 милиона сме Оставка е за тозипозорният номерата си може да предава само тук на такива като теб малоумници ТАМ ще му покажат че е никой само излага държавата ни и ни поставя в изолация Вън на путинистите

    21:56 18.06.2026

  • 144 ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ

    1 0 Отговор
    Довечера може да
    Ми поднесат
    УКРАСЕНИЯ БУЛАМАЧ

    наречен РУНДЯЕФ....

    ВИЖТЕ ТАВАРИШ ВОВКА

    НОВИЯ ТРОЯНСКИ КОН
    ЗАПОЧНА РАБОТА.

    21:58 18.06.2026

  • 145 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Нещо не разбираш":

    И Радев не е цар нито собственик на държавата ни нито е едноличен господар Така че вън на путинистите от Европейска България Срамувам се от този

    21:58 18.06.2026

  • 146 az СВО Победа 81

    0 1 Отговор
    Достойна позиция!
    Който е тръгвал срещу Бог е свършвал ужасяващо!

    22:03 18.06.2026

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