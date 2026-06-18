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Проф. Вучков: Съдебната реформа е в правилна посока, но МВР се нуждае от спешни промени

Проф. Вучков: Съдебната реформа е в правилна посока, но МВР се нуждае от спешни промени

18 Юни, 2026 20:54 854 8

  • проф. веселин вучков-
  • мвр-
  • съдебна власт

Бившият вътрешен министър критикува участието на адвокатурата в антикорупционната комисия

Проф. Вучков: Съдебната реформа е в правилна посока, но МВР се нуждае от спешни промени - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Усещането е за лека хаотичност, обаче ми се струва, че не само посоката, но и много конкретни решения са правилни”, това коментира бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков относно старта на съдебната реформа в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Tой обсъди приетите промени в Закона за съдебната власт, стила на управление в МВР и кадровите проблеми в системата.

Вучков е категорично несъгласен с решението адвокатурата и съдиите от върховните съдилища да посочват комисари в Комисията за противодействие на корупцията. „Това ли е вашата конституционна роля на адвокатурата и на съдиите? Историческата роля, как са възникнали съдилищата и адвокатурите? Такава ли е теоретичната роля на адвокатурата и на съдиите от върховните инстанции да избират началници в други комисии, които нямат отношение към тяхната работа?”, попита реторично проф. Вучков.

По отношение на МВР, той сподели положителни първи впечатления от министър Демерджиев, определяйки го като ръководител с амбиции и професионални знания. „За стил на управление обаче може да се говори едва след шест месеца или година. Системата се нуждае от сериозни административни реформи най-късно до 2027 година, които да елиминират постоянните командировки и временното назначаване на длъжности”, подчерта експертът.

Бившият вътрешен министър обърна специално внимание на едно звено за подпомагане на министъра, съставено от 50 души. „Всеки, който е излязъл, както се казва от употреба, отива там, получава генералска заплата и нищо не работи”, възмути се Вучков, определяйки структурата като „щатен Диарбекир”.

Относно пенсионерите в системата, той е по-радикално настроен. „Ако работиш и получаваш заплата, не можеш да получаваш пенсия в същото време”, посочи Вучков, допълвайки, че органът по назначаване трябва да има възможност да освобождава хора, упражнили правото си на пенсия.

По темата за напускането на Георги Кандев, Вучков заяви: „Според мен единственото закономерно обяснение, без да имам конкретна информация, е наистина поемането по политическа пътечка”, оценявайки много положително дейността на Кандев като временно изпълняващ длъжността главен секретар по време на служебното правителство.

Колкото до това кое най-много го шокира в случая „Баба Алидно”, той заяви, че буквата на закона се оказва абсолютно безсилна там, където са излети стотици милиони евро. „Най-много ме шокира това, че за кокошка няма прошка, а големите престъпни деяния много често остават безнаказани”, обобщи проф. Веселин Вучков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    стария беше по-забавен//да почива в мир

    Коментиран от #4

    21:04 18.06.2026

  • 2 Бялджип

    3 0 Отговор
    Имаше някога един друг проф. Вучков. Беше забавен, гавреха се с него, той успяваше да създаде емоции в зрителите. Нека да почива в мир! Този е скучен.

    21:05 18.06.2026

  • 3 Пчелар

    3 0 Отговор
    Радикални, но Радев няма топки да бръкне в гнездото на оси, досега 35 години никой не е посмял да го направи.

    21:06 18.06.2026

  • 4 Щ+Щ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Мачок. сдайся!

    Коментиран от #5

    21:07 18.06.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щ+Щ":

    котетата не се предаваме!мь дратся до конца!)

    21:11 18.06.2026

  • 6 Бивш ?

    1 0 Отговор
    Значи !

    Не струва !

    Защото !

    Това което Виждате Сега !

    Е Резултата От !

    Тези Бивши !

    21:32 18.06.2026

  • 7 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Шегуваш се - това със съдебната система не е никаква реформа.Трябва да се смени шофенският съд с такъв с жури!Прокуратурата да излезе от с.система и да си отива в министерството на правосъдието и много други реформи в духа на евроатлантичесото правораздаване,както и директен избор от гражданското общество на висшите магистратски постове!Другото е само баламсване и имитация на реформа...щях да забравя - премахване на функционалният имунитет на бг магистратите в този му вид!!!!!!

    21:46 18.06.2026

  • 8 Перо

    1 0 Отговор
    Какво общо има адвокатурата, да посочват комисари и да се бъркат в съдебната власт! Адвокатурата е най-корумпираната съсловна организация, чрез която се разлага съдебната власт и досъдебната система!

    21:54 18.06.2026

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