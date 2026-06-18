Проф. Вучков: Съдебната реформа е в правилна посока, но МВР се нуждае от спешни промени

„Усещането е за лека хаотичност, обаче ми се струва, че не само посоката, но и много конкретни решения са правилни”, това коментира бившият вътрешен министър проф. Веселин Вучков относно старта на съдебната реформа в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Tой обсъди приетите промени в Закона за съдебната власт, стила на управление в МВР и кадровите проблеми в системата.
Вучков е категорично несъгласен с решението адвокатурата и съдиите от върховните съдилища да посочват комисари в Комисията за противодействие на корупцията. „Това ли е вашата конституционна роля на адвокатурата и на съдиите? Историческата роля, как са възникнали съдилищата и адвокатурите? Такава ли е теоретичната роля на адвокатурата и на съдиите от върховните инстанции да избират началници в други комисии, които нямат отношение към тяхната работа?”, попита реторично проф. Вучков.
По отношение на МВР, той сподели положителни първи впечатления от министър Демерджиев, определяйки го като ръководител с амбиции и професионални знания. „За стил на управление обаче може да се говори едва след шест месеца или година. Системата се нуждае от сериозни административни реформи най-късно до 2027 година, които да елиминират постоянните командировки и временното назначаване на длъжности”, подчерта експертът.
Бившият вътрешен министър обърна специално внимание на едно звено за подпомагане на министъра, съставено от 50 души. „Всеки, който е излязъл, както се казва от употреба, отива там, получава генералска заплата и нищо не работи”, възмути се Вучков, определяйки структурата като „щатен Диарбекир”.
Относно пенсионерите в системата, той е по-радикално настроен. „Ако работиш и получаваш заплата, не можеш да получаваш пенсия в същото време”, посочи Вучков, допълвайки, че органът по назначаване трябва да има възможност да освобождава хора, упражнили правото си на пенсия.
По темата за напускането на Георги Кандев, Вучков заяви: „Според мен единственото закономерно обяснение, без да имам конкретна информация, е наистина поемането по политическа пътечка”, оценявайки много положително дейността на Кандев като временно изпълняващ длъжността главен секретар по време на служебното правителство.
Колкото до това кое най-много го шокира в случая „Баба Алидно”, той заяви, че буквата на закона се оказва абсолютно безсилна там, където са излети стотици милиони евро. „Най-много ме шокира това, че за кокошка няма прошка, а големите престъпни деяния много често остават безнаказани”, обобщи проф. Веселин Вучков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
21:04 18.06.2026
2 Бялджип
21:05 18.06.2026
3 Пчелар
21:06 18.06.2026
4 Щ+Щ
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мачок. сдайся!
Коментиран от #5
21:07 18.06.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Щ+Щ":котетата не се предаваме!мь дратся до конца!)
21:11 18.06.2026
6 Бивш ?
Не струва !
Защото !
Това което Виждате Сега !
Е Резултата От !
Тези Бивши !
21:32 18.06.2026
7 Наивник на средна възраст
21:46 18.06.2026
8 Перо
21:54 18.06.2026