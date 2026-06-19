Започна делото срещу Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе през 2019 г.

Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото за тежката катастрофа край село Загорско, по което обвиняем е бившият политик Лютви Местан.

Инцидентът със загинало 6-месечно бебе стана през април 2019 г. Освен Местан, обвиняем е и бащата на детето.

Вчера бяха изслушани вещите лица по комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза.

Делото беше отложено за 20 юли заради необходимостта от събиране на нови доказателства.