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Започна делото срещу Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе през 2019 г.

Започна делото срещу Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе през 2019 г.

19 Юни, 2026 06:03, обновена 19 Юни, 2026 05:06 934 17

  • лютви местан-
  • дело-
  • катастрофа

Обвиняем е и бащата на детето

Започна делото срещу Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе през 2019 г. - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото за тежката катастрофа край село Загорско, по което обвиняем е бившият политик Лютви Местан.

Инцидентът със загинало 6-месечно бебе стана през април 2019 г. Освен Местан, обвиняем е и бащата на детето.

Вчера бяха изслушани вещите лица по комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза.

Делото беше отложено за 20 юли заради необходимостта от събиране на нови доказателства.


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ке пукне от старост

    25 3 Отговор
    докат го осъдите

    05:08 19.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Как ще събират доказателства 7 год.

    12 2 Отговор
    От това което видях в нета човека е невинен. Даже много по лошото е че се злоупотребява с истинността на доказателствата меко казано. Вещото лице е това срещу което протестиаше бащата на Саяна по тяхното дело.

    Коментиран от #12

    05:22 19.06.2026

  • 4 Всички участници са турци

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Какъв ти е проблема.

    Коментиран от #11

    05:26 19.06.2026

  • 5 Бачо

    9 0 Отговор
    А колко по лесно щеше да е, ако бяха задължителни видео регистраторите,а сега 7 г по късно, още ми събират доказателства и докато излезе присъдата ще мине още време, после се почва едно обжалване,че на първа, после втора инстанция и ще се влачи делото още 10 г

    06:00 19.06.2026

  • 6 Първите две т.нар. мнения са закачки

    3 1 Отговор
    Обаче някой им натракал лайкове. Толкова прости хора има. Не знам деца ли са.

    Коментиран от #13

    06:17 19.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Има ли досега осъден политик в бг ?????

    06:28 19.06.2026

  • 8 Луд

    5 0 Отговор
    Съдията да си връща заплатата за 7год във държавният бюджет.Ако нежелае да го вкараме във чувала и да му правим мечка.

    06:32 19.06.2026

  • 9 Ехеее...,браво ве...!

    4 0 Отговор
    Те минаха цели ...7 години,сега ми се сетихте за дело...?!?!

    06:34 19.06.2026

  • 10 сляпата Темида

    4 1 Отговор
    Тоя отдавна трябваше да е в затвора.

    06:34 19.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой ,,човек" е невинен...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Как ще събират доказателства 7 год.":

    Пострадалият,или Местан,че не става ясно,от чия страна си?!

    06:37 19.06.2026

  • 13 голям смях

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Първите две т.нар. мнения са закачки":

    много ясно че са деца, вечер родителите им като не им спират интернета

    06:37 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 няма по-корумпирана система на земята

    1 0 Отговор
    ехаа цели 7 години след катастрофата започва делото…?!?!?

    07:01 19.06.2026

  • 16 Макс

    2 0 Отговор
    Това дете щеше да е първокласник , а прокуратурата 7 години не може да намери доказателства . Какво по-голямо доказателство от това да не спре на знак СТОП ?

    07:08 19.06.2026

  • 17 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ЧЕ И ТОЯ

    2 0 Отговор
    Е от бандата на калашниците.

    07:09 19.06.2026

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