Започна делото срещу Лютви Местан за катастрофата със загинало бебе през 2019 г.

Окръжният съд в Кърджали даде ход на делото за тежката катастрофа край село Загорско, по което обвиняем е бившият политик Лютви Местан.
Инцидентът със загинало 6-месечно бебе стана през април 2019 г. Освен Местан, обвиняем е и бащата на детето.
Вчера бяха изслушани вещите лица по комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза.
Делото беше отложено за 20 юли заради необходимостта от събиране на нови доказателства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ке пукне от старост
05:08 19.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Как ще събират доказателства 7 год.
Коментиран от #12
05:22 19.06.2026
4 Всички участници са турци
До коментар #2 от "оня с коня":Какъв ти е проблема.
Коментиран от #11
05:26 19.06.2026
5 Бачо
06:00 19.06.2026
6 Първите две т.нар. мнения са закачки
Коментиран от #13
06:17 19.06.2026
7 Kaлпазанин
06:28 19.06.2026
8 Луд
06:32 19.06.2026
9 Ехеее...,браво ве...!
06:34 19.06.2026
10 сляпата Темида
06:34 19.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кой ,,човек" е невинен...?!
До коментар #3 от "Как ще събират доказателства 7 год.":Пострадалият,или Местан,че не става ясно,от чия страна си?!
06:37 19.06.2026
13 голям смях
До коментар #6 от "Първите две т.нар. мнения са закачки":много ясно че са деца, вечер родителите им като не им спират интернета
06:37 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 няма по-корумпирана система на земята
07:01 19.06.2026
16 Макс
07:08 19.06.2026
17 ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ЧЕ И ТОЯ
07:09 19.06.2026