Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин ще проведе приемна за граждани в Бургас на 19 юни (петък).

Приемната ще се състои от 14:30 до 15:30 часа в Офиса на Делегацията на социалистите в Европейския парламент „Черно море“, който се намира на ул. „Фердинандова“ № 60.

По време на срещата гражданите ще имат възможност да поставят въпроси, свързани с дейността на Европейския парламент, европейските политики и актуални теми от национален и регионален интерес, както и да споделят своите идеи, предложения и проблеми.

Приемната е отворена за всички граждани, които желаят да се срещнат лично с евродепутата и да обсъдят въпроси от обществено значение.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/