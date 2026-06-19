Новини
България »
Всички градове »
Бивш социален министър: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система

Бивш социален министър: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система

19 Юни, 2026 08:07 747 19

  • христина христова-
  • дефицит-
  • пенсионна система

По думите на Христина Христова натрупаните през последните години дефицити са резултат от разрастващи се разходи и политически решения в условия на постоянна предизборна динамика.

Бивш социален министър: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ситуацията с баланса в държавния бюджет се влошава все повече. 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система, каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

По думите на Христова натрупаните през последните години дефицити са резултат от разрастващи се разходи и политически решения в условия на постоянна предизборна динамика.

"Значителна част от бюджета на държавата се използва за покриване на социални разходи, включително пенсионната система, която е в хроничен дефицит", допълни тя.

Според нея около половината от необходимите средства за пенсии се осигуряват чрез трансфери от държавния бюджет, а недостигът достига милиарди левове годишно.

Като основни структурни проблеми Христова откроява неблагоприятната демографска картина, застаряващото население, ранното пенсиониране в редица професии, ниските доходи и високия дял на сивата икономика.

Тя подчерта необходимостта от по-задълбочен анализ и реформи, включително преразглеждане на социалните плащания, които не са пряко свързани с осигурителен принос, както и мерки срещу сивия сектор.

Христова се обяви против ново увеличаване на пенсионната възраст и осигурителните вноски на този етап, като напомни, че вече действа постепенна пенсионна реформа.

"Предизвикателствата пред пенсионната система ще останат дългосрочни и няма да бъдат решени без последователна политика и структурни промени", заключи тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    11 0 Отговор
    Демек ,нови кредити ай да ни е честито .и никой не пита се са мангозите

    08:26 19.06.2026

  • 2 Само С Кражби !

    13 0 Отговор
    Бюджет !

    Не се Прави !

    08:27 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мъкаааа

    10 0 Отговор
    Бивша социална министърка: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система и пари за пенсионерите няма.

    08:31 19.06.2026

  • 5 дам

    13 0 Отговор
    Пенсиите трябва да бъдат по лична сметка на осигуряващия се, всичко други са някакви социални помощи и извръщения... на 15 години стаж да имаш право да си изтеглиш парите, които си събрал ... който не е плащал да бъде изключен от системата и да разчита единствено на някакви социални подпомагания при нужда... държавните служители да си поемат вноските също ... сега една безотчетна безкрайна кражба с милиарди

    Коментиран от #10

    08:31 19.06.2026

  • 6 честен ционист

    11 1 Отговор
    България тегли заеми, за да плаща надутите пенсии на гербаджийските лавкаджии. Еадевисти трябва да направят преизчисление на всички пенсии. Не може някакви си простаци, цял живот клатили краката и чакали дъщерите и синовете им мутрагенти да вземат властта и да ги назначат на година-две преди пенсия на огромни заплати као чистачки и шофьори, а други качествени хора, инженери и учители да взимат по EUR 190 пенсия.

    Коментиран от #11

    08:32 19.06.2026

  • 7 Импотенцията !

    3 0 Отговор
    Си Е !

    Импотенция !

    36 Годени !

    Го Доказва !

    И Още Не Може !

    Не Иска !

    Да Го Разбере !

    08:32 19.06.2026

  • 8 Не е от Юрошит Копейката

    4 0 Отговор
    Не е от изключване от дефицитът за Оръжия. Не е от фактурираните 2025 от ГЕРБ, ДПС, БКП, ПП, СДС, ДБ - ВЕИ-та, на обръчите им от фирми, които са си свършили работата, но плащането остава за 2026 г. Не е от 7 и 8 блок заеми и лихви по тях за 60 милиарда лв. Не е за 3 пъти по-скъпо Ядрено Гориво. Не е от подяряване евтин ток ЕС енергийна сигурност за Македония, Укр. Молдова.
    Нито една хазна не може да издържи на подобни МИЛИАРДИ безумия. Преди месец новото НС гласува 3 млрд лева за ЕСМ, и още 17 млрд. лв. ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват "еврочленки в криза". Бедна България ще спасява по-богатите и по- социални д-ви.
    Къде са 80 млрд лева от направление ЕМИСИОННО?
    Къде са 80 млрд. лева? Това са нашите пари, на българският народ.
    23 млрд. лв. за заплати в бюджетен сектор. 115% увеличение заплати от 2020?
    НЗОК 11 млрд лева, източвана ЧУДОВИЩНО, плюс доплащане пациенти 6 млрд. или минахме Германия спрямо МРЗ, Здравна 16%, при нас 17.
    Депутати 7 МРЗ, никъде го няма, 20 000 лв. с добавки и безочетни.
    16 лв. субсидии. НС пощуря от 2020 с унищожението на ВБ, лЪв, Конституция, граници. 6300 кв. клм. ВЕИ-та, Гюров, вклч. София и София област..
    ОСТАВКА!

    08:46 19.06.2026

  • 9 Перо

    9 0 Отговор
    Къде е прокуратурата, къде са имената на некадърниците и престъпниците?

    08:47 19.06.2026

  • 10 Перо

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "дам":

    А 20-те брутни заплати обезщетение за 15 г. трудов стаж на стотици хиляди военни и полицаи???

    08:49 19.06.2026

  • 11 Ку-ку

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Ако не сте забравили до преди Ковид, когато управляваше Борисов(сам) бюджетите бяха балансирани(а в някои години и на излишък) а когато дойдоха "подмяната" и нейния финансов "гуру" Кокорчо се започна с популизма "дайте да дадем".....и тук е грешката на Борисов, че и той се подведе по тия "умно-красиви петрохански понита".....а сега тази пица, която ви предлагаше Дянков ще ви стори като пет степенно меню от ресторант на Мишелин в сравнение с това, което ви "забъркват в кухнята" на Мунчо и компания.... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    08:51 19.06.2026

  • 12 Още

    6 0 Отговор
    по времето на Киро и Кокорий започнаха да се теглят всеки месец заеми за да се плащат пенсийте. Защото преди това откраднаха всииичко. Така и до днес - пари нема за народа, но за всички търтеи на държавна хранилка има... Мисля, че е крайно време за тоягите...

    08:51 19.06.2026

  • 13 Не Крий ! Числата !

    4 0 Отговор
    Публикувай !

    Цялата сводка на НОИ !

    За Числата Които Минават През Него !

    За да Видим !

    Откъде идва Този Дефицит !

    ----------------

    И Спри С Тези Мръсни Истории !

    08:53 19.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ако Лукоил

    0 0 Отговор
    си плати укритите данъци хазната и фондовете ще се препълнят.

    08:59 19.06.2026

  • 16 Проблема е решим

    2 0 Отговор
    горе долу са толкова и парите за година за социалните помощи. Без да се съобразявате с ЕС ,направете така, че помощи да получават само тези които работят, плащат данъци но не покриват прага за бедност... и веднага ще спестите поне едни пет милиарда.

    09:00 19.06.2026

  • 17 дам

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ку-ку":

    да помним го това време, когато изчезваха милиарди за спортни зали и магистрали, които и до днес ги няма, а свивахме коланите на минимална заплата от 350 лв --- тука става дума за друго

    09:05 19.06.2026

  • 18 Всичко е безмислено

    0 0 Отговор
    Никой не иска да прави реформи а искат да ощетят пенсионер те, като най беззащитна част от населения. Парите могат да сё намерят - като вземат от депутатите облагите и вторите заплати, да се ськратя пенсионерите в дьржавния сектор, парламента, мвр, прокуратурата и съда , да не получават пенсиите и заплатите от бюджета, Полицаите трябва да се съкратят поне на една трет и без това не защитават население, кой-то се обръщал к тях знае, а изпьлняват поръчките на мафията и малтретират населението. Много бързо ще се намерят пари за пенсионерите, защото в тая държава много се краде и се бранят олигарсите. Това е чиста математика, всичко може да се изчисли. А управляващите все мислят населението за тъпанари. Управляващите са слуги на народа и на беден народ не му трябва депутати - олигарси. Щом докарват народа до просяшка тояга и те трябва да живеят така, а не пълен с комфорт на чужд гръб и всичко да им е без пари и и по две пълни заплати.

    09:10 19.06.2026

  • 19 Глог

    0 0 Отговор
    Теглят заеми, за да си плащат заплати и уреждат луксове и привилегии, да си уреждат тлъсти държавни поръчки, да субсидират частен бизнес.
    Просто трябва да се премахне задължителният втори стълб, който ощетява масово хората с ниски доходи и пълни гушите на пенсионните дружества. Две пенсии са по- малко от една от НОИ, и от фонда не е пожизнена и фактически не се унаследява. Там печелят пак тези с най-високи доходи.
    Последните промени не са полезни за хората и отново се залага на егоизма, невежеството и лакомията.
    Който има разум, от септември ще премести парите си в НОИ и ще откаже да играе хазарт със старините си.
    От НОИ трябва да се извадят всички социални плащания.
    За съжаление живеем в зверилник.

    09:10 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол