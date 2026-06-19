Бивш социален министър: 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система

Ситуацията с баланса в държавния бюджет се влошава все повече. 7-8 млрд. евро е дефицитът в пенсионната система, каза бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.
По думите на Христова натрупаните през последните години дефицити са резултат от разрастващи се разходи и политически решения в условия на постоянна предизборна динамика.
"Значителна част от бюджета на държавата се използва за покриване на социални разходи, включително пенсионната система, която е в хроничен дефицит", допълни тя.
Според нея около половината от необходимите средства за пенсии се осигуряват чрез трансфери от държавния бюджет, а недостигът достига милиарди левове годишно.
Като основни структурни проблеми Христова откроява неблагоприятната демографска картина, застаряващото население, ранното пенсиониране в редица професии, ниските доходи и високия дял на сивата икономика.
Тя подчерта необходимостта от по-задълбочен анализ и реформи, включително преразглеждане на социалните плащания, които не са пряко свързани с осигурителен принос, както и мерки срещу сивия сектор.
Христова се обяви против ново увеличаване на пенсионната възраст и осигурителните вноски на този етап, като напомни, че вече действа постепенна пенсионна реформа.
"Предизвикателствата пред пенсионната система ще останат дългосрочни и няма да бъдат решени без последователна политика и структурни промени", заключи тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
08:26 19.06.2026
2 Само С Кражби !
Не се Прави !
08:27 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мъкаааа
08:31 19.06.2026
5 дам
Коментиран от #10
08:31 19.06.2026
6 честен ционист
Коментиран от #11
08:32 19.06.2026
7 Импотенцията !
Импотенция !
36 Годени !
Го Доказва !
И Още Не Може !
Не Иска !
Да Го Разбере !
08:32 19.06.2026
8 Не е от Юрошит Копейката
Нито една хазна не може да издържи на подобни МИЛИАРДИ безумия. Преди месец новото НС гласува 3 млрд лева за ЕСМ, и още 17 млрд. лв. ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват "еврочленки в криза". Бедна България ще спасява по-богатите и по- социални д-ви.
Къде са 80 млрд лева от направление ЕМИСИОННО?
Къде са 80 млрд. лева? Това са нашите пари, на българският народ.
23 млрд. лв. за заплати в бюджетен сектор. 115% увеличение заплати от 2020?
НЗОК 11 млрд лева, източвана ЧУДОВИЩНО, плюс доплащане пациенти 6 млрд. или минахме Германия спрямо МРЗ, Здравна 16%, при нас 17.
Депутати 7 МРЗ, никъде го няма, 20 000 лв. с добавки и безочетни.
16 лв. субсидии. НС пощуря от 2020 с унищожението на ВБ, лЪв, Конституция, граници. 6300 кв. клм. ВЕИ-та, Гюров, вклч. София и София област..
ОСТАВКА!
08:46 19.06.2026
9 Перо
08:47 19.06.2026
10 Перо
До коментар #5 от "дам":А 20-те брутни заплати обезщетение за 15 г. трудов стаж на стотици хиляди военни и полицаи???
08:49 19.06.2026
11 Ку-ку
До коментар #6 от "честен ционист":Ако не сте забравили до преди Ковид, когато управляваше Борисов(сам) бюджетите бяха балансирани(а в някои години и на излишък) а когато дойдоха "подмяната" и нейния финансов "гуру" Кокорчо се започна с популизма "дайте да дадем".....и тук е грешката на Борисов, че и той се подведе по тия "умно-красиви петрохански понита".....а сега тази пица, която ви предлагаше Дянков ще ви стори като пет степенно меню от ресторант на Мишелин в сравнение с това, което ви "забъркват в кухнята" на Мунчо и компания.... 🤣🤣🤣
Коментиран от #17
08:51 19.06.2026
12 Още
08:51 19.06.2026
13 Не Крий ! Числата !
Цялата сводка на НОИ !
За Числата Които Минават През Него !
За да Видим !
Откъде идва Този Дефицит !
----------------
И Спри С Тези Мръсни Истории !
08:53 19.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ако Лукоил
08:59 19.06.2026
16 Проблема е решим
09:00 19.06.2026
17 дам
До коментар #11 от "Ку-ку":да помним го това време, когато изчезваха милиарди за спортни зали и магистрали, които и до днес ги няма, а свивахме коланите на минимална заплата от 350 лв --- тука става дума за друго
09:05 19.06.2026
18 Всичко е безмислено
09:10 19.06.2026
19 Глог
Просто трябва да се премахне задължителният втори стълб, който ощетява масово хората с ниски доходи и пълни гушите на пенсионните дружества. Две пенсии са по- малко от една от НОИ, и от фонда не е пожизнена и фактически не се унаследява. Там печелят пак тези с най-високи доходи.
Последните промени не са полезни за хората и отново се залага на егоизма, невежеството и лакомията.
Който има разум, от септември ще премести парите си в НОИ и ще откаже да играе хазарт със старините си.
От НОИ трябва да се извадят всички социални плащания.
За съжаление живеем в зверилник.
09:10 19.06.2026