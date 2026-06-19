Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника

"Само през 2024 година ние сме реализирали продажби за 3 милиарда евро от продажба на отбранителна и военна техника", заяви в студиото на "Денят започва" Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП.
Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Само през 2024 година ние, частният сектор, сме реализирали продажби за 3 милиарда евро, които са постъпили в България от продажба на отбранителна и военна техника. Около 70 хиляди българи са ангажирани пряко и непряко в отбранителната индустрия."
За отбранителните възможности на България Ковачев коментира:
"Събудихме се от дълбок сън, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, че можем да използваме евтини ресурси от Русия, без да диверсифицираме нашата икономика и по този начин да си гарантираме сигурността. Това се оказа пагубно за нас. Ние наистина станахме зависими от ЕС. Има какво да учим от Украйна. Украйна инвестира, и то по време на война, в сериозни нови технологии, от които ние трябва да се учим. Досега беше така, че ние да даваме от нашите стари неща, а сега се оказа обратното."
По отношение на 21-и пакет санкции за Русия Ковачев заяви:
"Категорично ограничиха възможността на Руската федерация да напредне. Виждаме една ужасна война, която продължава по-дълго от Първата световна война. Има паралел – десетки, дори стотици убити за два-три километра на изток или два-три километра на запад."
По темата Република Северна Македония Ковачев заяви:
"Ние много често сме манипулирали нашата история за политически цели. Ситуацията е изключително тъжна. В Скопие се говорят небивалици за нашата история. Тази държава, която смятаме за близка, се оказва в ситуация, в която от 2022 г. има европейска преговорна рамка с условие за включването на българите във всички части на конституцията. Премиерът и външният министър (на Република Северна Македония) влязоха в капан. Спечелвайки изборите, те попаднаха в ужасен за тях капан, като обещаваха, че ще намерят ново креативно решение с България и че България ще бъде натискана от различни страни по света да промени мнението си. Те се самоблокираха и наложиха вето сами на себе си. Опитват се да твърдят, че протоколите не са част от преговорната рамка, но разбира се, че са част от нея. Историческата комисия трябва да се основава на автентични документи от съответната преговорна епоха."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СССС
10:30 19.06.2026
2 Аз нищо не съм продал
10:31 19.06.2026
3 провинциалист
10:32 19.06.2026
4 Последния Софиянец
10:33 19.06.2026
5 А колко сте спечелили
Да арконизираме и оституизираме ;цялата нация, щот е печелившо,
ще печелите милиарди.
Не че "Опиумните войни", не са се случвали,
рано или късно Китай ще ви го върне тъпкано.
Карма.
Може ли да печелиш от КРЪВ и Смърт на деца и старци?
Бездуховни скудоумци, без извинение!
10:37 19.06.2026
6 007 лиценз ту кил
Коментиран от #10
10:38 19.06.2026
7 Абе
10:40 19.06.2026
8 То е печеливша сделка с Дявола
Да тровите цял един народ.
Бог ще ви съди!
Тровещият цял един народ се скри, подаде оставка както винаги,
но от Бог не може да се скрие.
10:41 19.06.2026
9 като кажеш А кажи и Б
10:42 19.06.2026
10 кой военен завод
До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":е държавен?
Коментиран от #13
10:46 19.06.2026
11 Представяте ли си
10:47 19.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даааа
До коментар #10 от "кой военен завод":Бяха. Днес има на Урсула😭😭😭. Държавата нищо не печели, защото всичко е разграбено и надялканона скрап. Само тези заводи останаха, ама в ръцете на малка групичка. На никой не му пука
Не убиват техните деца. Те стават все по- богати. Затова и войните няма да спрат.
10:52 19.06.2026
14 Роки
10:54 19.06.2026
15 хъ хъ хъ
Коментиран от #16
10:54 19.06.2026
16 оня с коня
До коментар #15 от "хъ хъ хъ":Част от парите постъпват като Данъци в хазната,от където пък се разпределят за пенсии,Социални помощи и т.н. Друга част пък постъпва по сметката на Производителите,от където пък зе разпределят за заплати на работещите.Ама тва са елементарни неща бе- би трябвало да ги знаете?
11:03 19.06.2026
17 Боги
11:05 19.06.2026
18 Хххххххххххх
11:05 19.06.2026
19 Имам само един въпрос
11:05 19.06.2026
20 Дориана
11:09 19.06.2026