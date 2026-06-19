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Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника

Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника

19 Юни, 2026 10:26 588 20

  • андрей ковачев-
  • отбранителна техника-
  • енп-
  • продажби

Събудихме се от дълбок сън, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП

Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Само през 2024 година ние сме реализирали продажби за 3 милиарда евро от продажба на отбранителна и военна техника", заяви в студиото на "Денят започва" Андрей Ковачев, евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ/ЕНП: "Само през 2024 година ние, частният сектор, сме реализирали продажби за 3 милиарда евро, които са постъпили в България от продажба на отбранителна и военна техника. Около 70 хиляди българи са ангажирани пряко и непряко в отбранителната индустрия."

За отбранителните възможности на България Ковачев коментира:

"Събудихме се от дълбок сън, че някой друг ще се грижи за нашата отбрана, че можем да използваме евтини ресурси от Русия, без да диверсифицираме нашата икономика и по този начин да си гарантираме сигурността. Това се оказа пагубно за нас. Ние наистина станахме зависими от ЕС. Има какво да учим от Украйна. Украйна инвестира, и то по време на война, в сериозни нови технологии, от които ние трябва да се учим. Досега беше така, че ние да даваме от нашите стари неща, а сега се оказа обратното."

По отношение на 21-и пакет санкции за Русия Ковачев заяви:

"Категорично ограничиха възможността на Руската федерация да напредне. Виждаме една ужасна война, която продължава по-дълго от Първата световна война. Има паралел – десетки, дори стотици убити за два-три километра на изток или два-три километра на запад."

По темата Република Северна Македония Ковачев заяви:

"Ние много често сме манипулирали нашата история за политически цели. Ситуацията е изключително тъжна. В Скопие се говорят небивалици за нашата история. Тази държава, която смятаме за близка, се оказва в ситуация, в която от 2022 г. има европейска преговорна рамка с условие за включването на българите във всички части на конституцията. Премиерът и външният министър (на Република Северна Македония) влязоха в капан. Спечелвайки изборите, те попаднаха в ужасен за тях капан, като обещаваха, че ще намерят ново креативно решение с България и че България ще бъде натискана от различни страни по света да промени мнението си. Те се самоблокираха и наложиха вето сами на себе си. Опитват се да твърдят, че протоколите не са част от преговорната рамка, но разбира се, че са част от нея. Историческата комисия трябва да се основава на автентични документи от съответната преговорна епоха."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СССС

    20 2 Отговор
    Поредният евролизач и нищо правещ ,ЕС и България са потънали в дългове всеки ден за Украйна пишат !!!

    10:30 19.06.2026

  • 2 Аз нищо не съм продал

    13 2 Отговор
    Вие може и да сте , но един ден да не вземете да мънкате и да отричате като госпожици!

    10:31 19.06.2026

  • 3 провинциалист

    12 1 Отговор
    Холандският разследващ журналист Теун ван де Кьокен през 2001 г. сам се предава на полицията и настоява да бъде осъден, след като изяжда няколко блокчета шоколад. Целта му е да привлече общественото внимание към факта, че гигантските компании в индустрията използват какао, добито чрез детски труд и робство. Ние тук се бием в гърдите, че продаваме оръжия и това ни прави европейци...

    10:32 19.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Няколко олигарси си напълниха джобовете а за народа токсичните отпадъци.

    10:33 19.06.2026

  • 5 А колко сте спечелили

    7 0 Отговор
    от оституция и арк от ици? Щото и те са доста печеливши?
    Да арконизираме и оституизираме ;цялата нация, щот е печелившо,
    ще печелите милиарди.
    Не че "Опиумните войни", не са се случвали,
    рано или късно Китай ще ви го върне тъпкано.
    Карма.
    Може ли да печелиш от КРЪВ и Смърт на деца и старци?
    Бездуховни скудоумци, без извинение!

    10:37 19.06.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор
    Интересно, военните заводи са предимно държавни, продава се продукция за милиарди, а държавата с тежък дефицит и тегли точно толкова заем.

    Коментиран от #10

    10:38 19.06.2026

  • 7 Абе

    3 0 Отговор
    Добре е, че пунахте малко и тоа, че ни додея от монолозите на Вагин ата.

    10:40 19.06.2026

  • 8 То е печеливша сделка с Дявола

    3 0 Отговор
    и да горите оклуците на Италия и мед. от па дъци от Ебола, Африка в българските ТЕЦ-ове.
    Да тровите цял един народ.
    Бог ще ви съди!
    Тровещият цял един народ се скри, подаде оставка както винаги,
    но от Бог не може да се скрие.

    10:41 19.06.2026

  • 9 като кажеш А кажи и Б

    7 0 Отговор
    а защо не казваш в кой джоб влязоха тия три милиарда???

    10:42 19.06.2026

  • 10 кой военен завод

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    е държавен?

    Коментиран от #13

    10:46 19.06.2026

  • 11 Представяте ли си

    6 0 Отговор
    За какво пари става въпрос. Ама това са само официалните, а другите?! И нашата икономика явно вече се е свила само до оръжия. Гнусна работа. Някои са милиардери от това, че помагат хора да бъдат убивани.

    10:47 19.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "кой военен завод":

    Бяха. Днес има на Урсула😭😭😭. Държавата нищо не печели, защото всичко е разграбено и надялканона скрап. Само тези заводи останаха, ама в ръцете на малка групичка. На никой не му пука
    Не убиват техните деца. Те стават все по- богати. Затова и войните няма да спрат.

    10:52 19.06.2026

  • 14 Роки

    5 0 Отговор
    Те са продали, ама парите ги няма в държавната хазна, а са по чекмеджетата на Боко, Шиши и Боташко!

    10:54 19.06.2026

  • 15 хъ хъ хъ

    2 0 Отговор
    И къде са парите?😉

    Коментиран от #16

    10:54 19.06.2026

  • 16 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "хъ хъ хъ":

    Част от парите постъпват като Данъци в хазната,от където пък се разпределят за пенсии,Социални помощи и т.н. Друга част пък постъпва по сметката на Производителите,от където пък зе разпределят за заплати на работещите.Ама тва са елементарни неща бе- би трябвало да ги знаете?

    11:03 19.06.2026

  • 17 Боги

    1 0 Отговор
    Жалко човече, хвали се, че сме продали оръжия и сме спечелили милиарди?, с което оръжие са убити и ранени хора, в т. ч. деца!

    11:05 19.06.2026

  • 18 Хххххххххххх

    1 0 Отговор
    Къде са парите, тогава?

    11:05 19.06.2026

  • 19 Имам само един въпрос

    0 0 Отговор
    Тези 3 милиарда влязоха ли в България? На хартия може и за 30 милиарда да сме продали, къде са парите?

    11:05 19.06.2026

  • 20 Дориана

    0 0 Отговор
    Борисов, Пеевски и техните съюзници от ИТН и БСП заедно с ППДБ не разбират ли колко налудничаво звучи да продават и дават безвъзмездно оръжия на корумпирана Украйна с цел да "забогатее " държавата и да угодят на Европейските лидери за да се избиват взаимно две държави , да погубят и унищожат хиляди човешки съдби Какво падение ! Трябваше да дойде Румен Радев с неговата партия за да спре това Безумие.

    11:09 19.06.2026

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