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Зарков: Основата на политическото ни действие трябва да е защитата на наемния труд

Зарков: Основата на политическото ни действие трябва да е защитата на наемния труд

19 Юни, 2026 13:12 543 9

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  • наемен труд

Около това се обединиха социалисти и синдикалисти в Пловдив

Зарков: Основата на политическото ни действие трябва да е защитата на наемния труд - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В рамките на Благоевите дни десетки лявомислещи се събраха в Пловдив в рамките на дискусията "Предизвикателствата пред лявото днес. Държава - труд - капитал". В нея взеха участие председателят на НС на БСП Крум Зарков, проф. Светлана Шаренкова – член на Изпълнителното бюро на партията, както и икономистът от КНСБ доц. Любослав Костов, Атанас Телчаров - областен председател на Пловдив област, а домакин и водещ бе инж. Калин Милчев - председател на Градския съвет на БСП в Пловдив.

Зарков заяви, че без БСП силно ляво в България няма как да има, но само БСП няма как да го изгради. „Трябва да покажем, че сме истинска лява партия – група хора, които на доброволни начала жертват собственото си време и енергия, за да защитават друга група хора, защото са идентифицирали обществен интерес и са готови да се борят за него, а не клуб за кариерно развитие.“, каза още той.
По думите му партията трябва да се консолидира и да се отвори – към други леви партии, към граждански организации, към синдикални движения, към лявомислещите хора. „Към всички, които по някакъв начин всеки ден копаят в същата почва, в която и ние. Ние можем да подкрепим техни идеи и каузи, както и те наши.“, обясни социалистът.

От своя страна доц. Костов заяви, че историята на лявото и на синдикалните движения е тясно преплетена, както и идеите, разбиранията и целите, макар да боравят с различен инструментариум за постигането им. „И социализмът, и синдикализмът се раждат като контрапункт на абсолютния капитализъм, който доминира над труда. Трябва да си помагаме, защото имаме най-голямата сила – общите ни идеали, и можем да сме си много полезни", каза още той.

По думите му общо мнение е, че данъчната система в България е регресивна и поражда много несправедливост – Световната банка го е казала няколко пъти и е правила своите предложения в тази посока, но бизнесът не я чува. „Сега това е признато и от ЕК. Време е да се разбере, че в България колкото повече пари получаваш, толкова по-малко плащаш солидарно в системата. Плоският данък е несправедлив. В неговия оригинален вариант също има необлагаем минимум. В 22 страни членки на ЕС хората с минимална работна заплата не плащат данък и размерът на тази заплата се приспада при облагането на всички останали доходи.", обясни синдикалистът. По думите му хората в тези държави получават и 13-а заплата, като така се повишава и покупателната способност, която е един от основните показатели на икономическия растеж. Според него това са каузи, за които лявото и синдикатите могат и трябва да работят заедно.

Проф. Светлана Шаренкова благодари на пловдивската организация за активното ѝ включване в Благоевите четения. По думите ѝ в Пловдив основателят на левицата Димитър Благоев наред с развитието на партийна дейност създава и ръководи първите успешни синдикални и кооперативни сдружения. "Тази политика на сътрудничество е дълбоко вкоренена в нашата партия и продължава и след неговата смърт. Затова е изключително важно и присъствието на синдикални и представители за бъдещето на голямото ляво обединение, което е в основата на усилията и на председателя Зарков, и на БСП. Надеждата и за него, и за страната ни е в ръцете на младите, участващи в тази дискусия.", заключи тя.


България
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  • 1 АГАТ а Кристи

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    Тоя пак изпусна червени "гълъбчето", без да се усеща, че около него има хора

    13:17 19.06.2026

  • 2 честен ционист

    5 0 Отговор
    Скоро единствените наемани от дъжавата ще са полицаи и военни.

    13:17 19.06.2026

  • 3 Да,бе

    2 0 Отговор
    Точно за хората на наемния труд са се загрижили червените олигарси след като направиха всичко възможно за да не влезат в парламента, защитавайки на правителствено ниво работодателите.

    13:19 19.06.2026

  • 4 Василеску

    0 0 Отговор
    Димитър Благоев е родоотстъпник. Единственото му добро дело е синът му - съосновател на "Славия". Какви Благоеви дни, щащви пет лева. Какъв наемен труд. Останали са малко работници в ТЕц-овете, другите са непалци, индийци, узбеки и толтеки. Зарков се цани за вожд без племе.

    13:24 19.06.2026

  • 5 Случаен гражданин

    0 0 Отговор
    Гаси тока, Круме, от Вас полза няма.

    13:29 19.06.2026

  • 6 За теб

    3 0 Отговор
    нещо непознато ! Вече трета генерация , шумкарски внуко , сте на гърба на трудещите се и читави български граждани !

    13:32 19.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 патолог

    1 0 Отговор
    защо ни занимавате с политически труп. Няма чалъм да го реанимирате. Краят настъпи.

    13:43 19.06.2026

  • 9 Зеления

    1 0 Отговор
    Уж нямаха пари в БСП, взеха заем за предизборната кампания и като не успяха да получат субсидия щяха да фалират, обачееее - Всеки ден статии платени на Вигенин и Цветелина Пенкова.
    Освен да гласят Вигенин за вицепрезидент на Йотова не виждам защо ще е този напън за представяне на Вигенин в някаква положителна светлина.

    13:45 19.06.2026

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