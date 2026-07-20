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Крум Зарков: Конституцията ни поставя ясна цел - демократична, правова и социална държава. Тя още не е изпълнена

Крум Зарков: Конституцията ни поставя ясна цел - демократична, правова и социална държава. Тя още не е изпълнена

20 Юли, 2026 17:10 711 23

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С дискусия „Конституция и народовластие“ БСП отбеляза годишнината от приемането на основния закон на страната

Крум Зарков: Конституцията ни поставя ясна цел - демократична, правова и социална държава. Тя още не е изпълнена - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Нашата Конституция от 1991 г. поставя ясна цел, записана в нейния преамбюл – превръщането на България в демократична, правова и социална държава. Тези три понятия са взаимно свързани и трябва да се разглеждат като едно цяло.“. Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков по време на организираната от левицата дискусия „Конституция и народовластие“, посветена на 35-ата годишнина от тържественото приемане на 12.07.1991 г. на Конституцията на Република България от Седмото Велико народно събрание. По думите му тази цел все още не е постигната и ако правим конституционни промени, те ще бъдат успешни само ако водят към нея. „Не трябва да се допуска Конституцията да се впряга за решаването на краткосрочни политически цели, което обикновено завършва с недобри резултати“, категоричен бе той.
Според него българската демократична Конституция не съдържа в себе си само процедура за демократичност, а и елементи за същността на народовластието, което се реализира на различни нива под различни форми.
Зарков наблегна, че трябва да си припомним значението на Конституцията за българската държавност.
Конституционният съдия проф. Янаки Стоилов заяви: „Често времето е най-добрият съдник. 35 години са достатъчни, за да оценим как и доколко действа Конституцията, а също и резултатите от нейното действие. Времето опроверга критиците ѝ, защото тя се оказа трайна и до голяма степен реална.“.
Той коментира, че основният ни закон постига баланс между абстрактност и определеност на нормативната уредба. „На основата на Конституцията бяха изградени редица институции, които са елемент на демократичната държава. Тя се оказа подходяща за интеграцията на България в европейските институции и предвижда механизъм за собствената си защита“, каза още проф. Стоилов. Според него признаването и зачитането на принципа за народния суверенитет е задължително условие за модерната демокрация – това е сакралният, легитимиращ светската държава принцип. Той цитира Конституцията, в която е записано, че народът осъществява властта непосредствено и чрез органите, предвидени в нея – гражданите участват в държавната власт пряко и непряко. „От тази гледна точка е съмнително, че България е пълноценна демокрация, защото през последните десетилетия българските граждани не бяха допуснати да решат пряко нито един въпрос, отнасящ се до външнополитически избор.“, допълни конституционният съдия.
Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов заяви: „Конституцията отразява стремежа на създателите ѝ за демократична, правова и социална държава. рудовите права са в основата на достойното съществуване на една нация и в този основен закон се създава задължение държавата да въведе правила, които да се спазват от тези, които експлоатират работещите, и да гарантира правата на хората, в това число правото на труд.“. По думите му в основния закон са заложени и условията за свободен избор на професия, защита на уязвимите групи, безопасни условия на труд, минимално трудово възнаграждение, което да гарантира оцеляването на хората на труда, минимална пенсия, социално подпомагане, майчинство, здравни грижи.
Той благодари на БСП за въвеждането в НК на норма за наказателно преследване на възпрепятстването на синдикално сдружаване, гарантирано от основния закон на страната. По думите му има близост между синдикатите и левите партии, което е показателно и от общите възгледи за частните пенсионни фондове.
Директорът на Института за икономика и международни отношения Любомир Кючуков подчерта, че ролята и духът на Конституцията се отразяват неизменно и в духа на международните отношения. По думите му в резюме контекстът на съвременните международни реалности за съжаление е – обезценяване на ценностите и обезправяване на правото. „Ценностите са превърнати в обслужващ политиката инструмент. Не става въпрос за пукнатини по фасадата, а за подриване на фундамента на сградата. Ценностите, преведени в законовите норми, са носещата конструкция на една система на обществени отношения, без която тя не може да съществува.“, каза още той. Според него за съжаление понятието за мир и визията за споделената сигурност също са изчезнали от международната лексика. Той спомена, че сме свидетели и на дехуманизация на човечеството – не само заместването на човека от изкуствения интелект, а и от идейна гледна точка. Според него става въпрос за подмяна на целта на прогреса – центърът на развитието не е човекът, а печалбата.
По думите му в тези години на глобализация Конституцията от 1991 г. е изиграла своята роля и е предпазила страната ни от „разбиване в скалите“. Сред официалните гости бяха президентът на Република България (2002–2012 г.) Георги Първанов, председателят на Конституционния съд Павлина Панова, съдията в Конституционния съд Сашо Пенов и изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Любомир Гайдов.
В събитието участваха още депутати от Седмото Велико народно събрание – Георги Пирински (председател на 40-ото Народно събрание), Александър Томов, Петър Берон, Нина Геринска и Огнян Пищиков.
Сред присъстващите бяха още проф. Емилия Друмева, проф. Снежана Начева, доц. Наталия Киселова (председател на 51-вото Народно събрание), Росица Матева, Румяна Сидерова, евродепутатите от левицата Кристиан Вигенин и Цветелина Пенкова, както и представители на леви партии и движения – Татяна Дончева, Александър Паунов, Цветан Миньовски, Тома Томов, Ваня Григорова и други, както и директорът на Фондацията „Фридрих Ебрет“ – България Жак Папаро.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3.14К

    17 1 Отговор
    Какво значение има какво приказват Зарков и Вигенин? И двамата са еднакво непотребни, само че под материалите на Вигенин не се допускат коментари от две години!

    Коментиран от #11, #15

    17:16 20.07.2026

  • 2 Кой Е + б !-- а - -ва !

    5 0 Отговор
    Конституцията !

    В тази Страна ?

    17:20 20.07.2026

  • 3 червен милионер

    14 2 Отговор
    Момче младо не се отпушвай много и без това вече никога няма да помиришете парламента.

    17:21 20.07.2026

  • 4 разруха и лъжи на килограми

    16 1 Отговор
    Интересно , все се изказват люде които нямат един трудов работен ден в производството, там където се създава принадена стойност. А всичко знаят , и професори ,метеоролози , прогностици, предсказатели , информират ни как дасе оправят нещата, богати хора. А резултата България е фронтова територия със 7 милиарда дефицит и с демографски колапс.

    17:23 20.07.2026

  • 5 Радой Ралин

    4 0 Отговор
    За Кон - закончета,
    За Кончета - Закон.

    17:26 20.07.2026

  • 6 Вярно ли е?!

    7 1 Отговор
    Народовластие?! Ти да видиш! Красота!!

    17:27 20.07.2026

  • 7 Толкова си можете!

    8 0 Отговор
    Действащата конституция е на 35 години, а целите не са изпълнени.
    После се сърдите, когато ви кажат, че сте неможачи.😏

    17:29 20.07.2026

  • 8 Пак ли

    5 0 Отговор
    Нищо не са споменали за пари.
    Да си изпълняват конституцията безплатно те!

    17:30 20.07.2026

  • 9 Кацамунски

    11 2 Отговор
    бълва небивалици за същността му - демокрация , правова и социална държава ? Точно обратното , което творят червените субекти ! А не е лошо тоя и да каже колко Хора е убил дядо му ! И ни съвест , ни срам , ни морал и тоя !

    17:30 20.07.2026

  • 10 Безочието

    6 0 Отговор
    Този малоумник си плаща да го отрази некой... Един палячо с една каруца комундета 🤣

    17:33 20.07.2026

  • 11 Роба

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    Защото е евреин.

    17:35 20.07.2026

  • 12 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Може да ги харесвате, може да ги отричате, но всички онези, които приеха конституцията - леви, десни, средни, имаха политическа идентичност. Вижте само имената на днешните партии, живи и полуумрели - Има такъв народ, Възраждане, Меч, Величие, Прогресивна България, Продължаваме промяната, Граждани за европейско развитие на България. Звучат като рекламни слогани, за стока, която трябва да се реализира на пазара, да се примамят купувачите и да се спечели от тях.

    17:39 20.07.2026

  • 13 безпартиен

    6 1 Отговор
    Този дали е изкарал дори един лев/евро с труд,а не от БЮДЖЕТА? Власт се взима с оръжие и се задържа с писалка -дядо му с оръжие,а той се урежда с писалката!

    17:40 20.07.2026

  • 14 бай Бончо

    4 0 Отговор
    Тоест всички които са управлявали през последните 36 години , не са спазвали конституцията .Или с други думи за 36 години едно голямо , но за сметка на това тържествено НИЩО

    17:46 20.07.2026

  • 15 Каква цел, какеи 5 лева..

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "3.14К":

    БСП беше разбита с внедрени агенти..употребена и захвърлена на бунището на историята. Пешкирът ще пере Крум

    17:46 20.07.2026

  • 16 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ДАНО РАДЕВ ДА ПОСЛЕДВА ЗАРКОФФФФФ

    17:51 20.07.2026

  • 17 гоце ФОН КЛОЗЕТ

    8 0 Отговор
    гоце фон Клозет откаде изпълзя.. още било гиФУ !

    17:54 20.07.2026

  • 18 От чужбина

    4 0 Отговор
    Няма значение какво казваш, няма значение колко дълги статии пускат за вашата партия. Имахте достатъчно правителства след 1991-ва и можехте да постигнете това. ЗАЩО не го направихте??? Напълно си заслужихте да сте на бунището на историята.

    18:00 20.07.2026

  • 19 БЪЛГАРИН

    5 0 Отговор
    Круме какво правиш до този простак бай Ганьо на снимката?
    С какъвто се събереш такъв ставаш и ти.

    18:09 20.07.2026

  • 20 От къде

    0 0 Отговор
    Се знае каква е била целта.

    18:15 20.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Никой

    1 0 Отговор
    Точно този човек ли ще възстановява Конституцията - че той е плах и срамежлив и се хили едно такова - глуповато.

    18:37 20.07.2026

  • 23 Милчо

    0 0 Отговор
    Кога ще ги изкарат от Позитано20?Кой им плаща наема,тока,заплати на служителите?Вероятно,Гергов но до кога?Струва ми се,никога нищо не са плащали,защото навремето сградата беше на активните борци,същата пасмина.

    19:02 20.07.2026

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