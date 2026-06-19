Иван Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство въпреки издадена забрана за извършване на дейности. По думите му строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета "Гюров", когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания.
„Когато встъпи в длъжност редовното правителство, разрешението беше отменено. Установихме, че строителството вече е започнало и то беше спряно. Днес обаче имаме информация, че въпреки забраната ремонтните дейности продължават“, заяви Шишков.
Според него става въпрос за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Министърът посочи, че инвеститор по проекта е бизнесменът Христо Ковачки. „Явно ще трябва да се намеси и полицията“, коментира той.
Министърът засегна и темата за строителството на четвърти лот на АМ "Хемус". Той съобщи, че директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Ловеч е подал оставка. По думите му на обекта има незаконно строителство още от 2021 г. „Настоявам прокуратурата да започне да работи по случая с „Хемус“. Хората няма да избягат от това да понесат законовата си отговорност“, заяви Шишков.
Той подчерта, че състоянието на пътната инфраструктура в страната е тежко и ще са необходими значителни средства и време за отстраняване на натрупаните проблеми. „Поемаме тази отговорност, но ще са нужни време и средства, за да бъдат решени проблемите“, каза министърът.
Шишков коментира и казуса с т.нар. „незаконен град“ в местността "Баба Алино". Според него МРРБ е извършило мащабна проверка, при която са установени 41 удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са издадени неправомерно. „Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, а въпреки това са получили удостоверения за търпимост“, заяви министърът.
По думите му има съмнения и за още над 100 подобни случая, свързани с одобряването на кадастралната карта на района. До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават. След приключването им цялата документация ще бъде предоставена на кмета на Варна, който има правомощията да предприеме последващи действия. „Това, което ние направихме, е да осветлим докрай казуса. След приключване на проверката ще предоставим всички материали на общината, а оттам нататък правомощията са на кмета“, посочи Шишков.
Министърът припомни, че съгласно закона незаконните строежи подлежат на премахване за сметка на извършителя. Ако това не се случи доброволно, общината може да организира събарянето и впоследствие да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.
Той съобщи още, че в района е установен и незаконен трафопост, по който вече са започнали процедури от Дирекцията за национален строителен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
15:01 19.06.2026
2 Хасковски каунь
15:03 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ковачки унищожи Бобов дол
15:10 19.06.2026
5 миме
15:13 19.06.2026
6 А законно има ли
Коментиран от #8
15:16 19.06.2026
7 Шишков
пък после проверете и при другите тикви
15:17 19.06.2026
8 честен ционист
До коментар #6 от "А законно има ли":Гробищните паркове.
Коментиран от #13
15:18 19.06.2026
9 Този изглежда,
15:22 19.06.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Не знам за незаконното строителство намаляло цел сигурно е така, Но навсякъде има незаконно строителство... Гледах за статия за матурите за седми клас, ама не можах да открия, та да кажа голяма глупост са тия матури..... Средното образование е задължително, така че всички трябва да преминат..... А който е умен и си учи, матурите са му излишни-както се казва в поговорката- на сила хубост не става..... Радев да хване министъра и да направят съкращение на тия просветни инспекторати, камара хора и нищо не вършат, само измислят глупости..... А такова видеонаблюдение И организация да няма преписване няма и в ДАНС... Колко парички ще дадат на квестори за тия матури, колко ще дадат на компютърни специалисти да оправят архивирането в системата..... Въобще големи глупости са тия матури за седми и четвърти клас.....
15:27 19.06.2026
11 Хм...
15:35 19.06.2026
12 Анонимен
15:36 19.06.2026
13 Абе...
До коментар #8 от "честен ционист":И там не е сигурно...
15:37 19.06.2026
14 Цвете
15:43 19.06.2026
15 ВКК 531
15:44 19.06.2026
16 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
15:44 19.06.2026
17 име
15:47 19.06.2026
18 Рошльото
16:00 19.06.2026
19 Простият
16:02 19.06.2026
20 Ти да видиш
16:19 19.06.2026