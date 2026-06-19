Новини
България »
Иван Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица

Иван Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица

19 Юни, 2026 14:58 1 488 20

  • иван шишков-
  • мальовица-
  • незаконно строителство

To продължава въпреки забраната на МРРБ

Иван Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство въпреки издадена забрана за извършване на дейности. По думите му строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета "Гюров", когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания.

„Когато встъпи в длъжност редовното правителство, разрешението беше отменено. Установихме, че строителството вече е започнало и то беше спряно. Днес обаче имаме информация, че въпреки забраната ремонтните дейности продължават“, заяви Шишков.

Според него става въпрос за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Министърът посочи, че инвеститор по проекта е бизнесменът Христо Ковачки. „Явно ще трябва да се намеси и полицията“, коментира той.

Министърът засегна и темата за строителството на четвърти лот на АМ "Хемус". Той съобщи, че директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Ловеч е подал оставка. По думите му на обекта има незаконно строителство още от 2021 г. „Настоявам прокуратурата да започне да работи по случая с „Хемус“. Хората няма да избягат от това да понесат законовата си отговорност“, заяви Шишков.

Той подчерта, че състоянието на пътната инфраструктура в страната е тежко и ще са необходими значителни средства и време за отстраняване на натрупаните проблеми. „Поемаме тази отговорност, но ще са нужни време и средства, за да бъдат решени проблемите“, каза министърът.

Шишков коментира и казуса с т.нар. „незаконен град“ в местността "Баба Алино". Според него МРРБ е извършило мащабна проверка, при която са установени 41 удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са издадени неправомерно. „Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, а въпреки това са получили удостоверения за търпимост“, заяви министърът.

По думите му има съмнения и за още над 100 подобни случая, свързани с одобряването на кадастралната карта на района. До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават. След приключването им цялата документация ще бъде предоставена на кмета на Варна, който има правомощията да предприеме последващи действия. „Това, което ние направихме, е да осветлим докрай казуса. След приключване на проверката ще предоставим всички материали на общината, а оттам нататък правомощията са на кмета“, посочи Шишков.

Министърът припомни, че съгласно закона незаконните строежи подлежат на премахване за сметка на извършителя. Ако това не се случи доброволно, общината може да организира събарянето и впоследствие да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.

Той съобщи още, че в района е установен и незаконен трафопост, по който вече са започнали процедури от Дирекцията за национален строителен контрол.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    17 2 Отговор
    То в графата "незаконно строителство" влизат 99% от постройките вдигнати след 89г

    Коментиран от #10

    15:01 19.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    13 0 Отговор
    Няма ли фадроми и багер?

    15:03 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ковачки унищожи Бобов дол

    18 4 Отговор
    Радев, ще бориш ли олигархията или руският поп е по важен?

    15:10 19.06.2026

  • 5 миме

    6 5 Отговор
    абе шишков,абе и.д€0т не разбра ли на-накрая,че България е убивани бавно и методично от богаташите-ин0@г€.нти и западни п0д£0ги

    15:13 19.06.2026

  • 6 А законно има ли

    12 0 Отговор
    въобще?

    Коментиран от #8

    15:16 19.06.2026

  • 7 Шишков

    12 0 Отговор
    а проверете също дали е Имало незаконно строителство на покоите зайчарника в банкя
    пък после проверете и при другите тикви

    15:17 19.06.2026

  • 8 честен ционист

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "А законно има ли":

    Гробищните паркове.

    Коментиран от #13

    15:18 19.06.2026

  • 9 Този изглежда,

    7 8 Отговор
    че е ненормален. Непрекъснато ръси бисери, нищо не става от тези регресисти. Некомпетентни, киснат по телевизиите. Досега нищо не са свършили. Един бюджет не могат да направят. Все виновни търсят. Да се махат и да дойдат кадърни хора.

    15:22 19.06.2026

  • 10 Европеец

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Не знам за незаконното строителство намаляло цел сигурно е така, Но навсякъде има незаконно строителство... Гледах за статия за матурите за седми клас, ама не можах да открия, та да кажа голяма глупост са тия матури..... Средното образование е задължително, така че всички трябва да преминат..... А който е умен и си учи, матурите са му излишни-както се казва в поговорката- на сила хубост не става..... Радев да хване министъра и да направят съкращение на тия просветни инспекторати, камара хора и нищо не вършат, само измислят глупости..... А такова видеонаблюдение И организация да няма преписване няма и в ДАНС... Колко парички ще дадат на квестори за тия матури, колко ще дадат на компютърни специалисти да оправят архивирането в системата..... Въобще големи глупости са тия матури за седми и четвърти клас.....

    15:27 19.06.2026

  • 11 Хм...

    8 0 Отговор
    Христо Ковачки! Ми то няма да съм аз я! То винаги е НЯКОЙ! И винаги невинен

    15:35 19.06.2026

  • 12 Анонимен

    3 6 Отговор
    А аз казвам че ти си незаконен и за това получаваш заплата защо

    15:36 19.06.2026

  • 13 Абе...

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    И там не е сигурно...

    15:37 19.06.2026

  • 14 Цвете

    5 0 Отговор
    ЧИЧКО ТРЕВИЧКО ОТДАВНА ИГРАЕ ВЪРХУ НЕРВИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ. ЗАЩО ТОЗИ ЧОВЕК НЕ БЪДЕ ПРИВЛЕЧЕН ПО ЗАКОН И ПРИБРА НА ТОПЛО ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ? ОПУШИ БЪЛГАРИЯ С НЕГОВИТЕ МИНИ.КОЛКО ПЪТИ САНКЦИОНИРАХА ОТ ЕВРОПА БЪЛГАРИЯ? ДОСТА ВРЕДЕН И НАГЪЛ ЧОВЕК. А И ФИЗИОНОМИЯТА МУ Е ОТВРАТИТЕЛНА.

    15:43 19.06.2026

  • 15 ВКК 531

    2 0 Отговор
    Той да не се занимава с Мальовица, а да се съсредоточи върху върховното безобразие на Баба Алино и по Черноморието въобще!!!

    15:44 19.06.2026

  • 16 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    3 2 Отговор
    Ще е по лесно да изброите кои обекти са законни по курортните селища.

    15:44 19.06.2026

  • 17 име

    5 1 Отговор
    Около ПеПедофилите, където и да повтиигнеш, изкача нещо.

    15:47 19.06.2026

  • 18 Рошльото

    2 1 Отговор
    е бил години с широко затворени очи и като архитет, и като служебен муньов. А може да идва от друга планета. То бива лай и вой по студиата ама вече прегори манджата

    16:00 19.06.2026

  • 19 Простият

    3 1 Отговор
    Затваряй се в кабинета си там и не се обаждай след като не можеш да го спреш незаконното строителство, за да не ти се смеят хората. Какво ревеш по медиите и кой чакаш да ти свърши работата? Някакво си нещастно министърче щяло да си го мери с бизнесмена Христо Ковачки. Като вкараш някоя едра риба в пангото, едва тогава можеш да плямпаш по всички медии и хората ще започнат да ти вярват. Другото са шекерлия, но празни приказки дето много преди теб са ги говорили и сме се наслушали на тях.

    16:02 19.06.2026

  • 20 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    МВР министъра трябва да се казва Иван Шишков, а не Демерджиев. Големи разследвания прави, големи чудесии. Кога ли ще свърши нещо по МРРБ? ;) Може и гл. прокурор да бъде. Като го гледам как раздава присъди направо и съдия може да бъде.

    16:19 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове