Иван Шишков: Има незаконно строителство на Мальовица

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че в района на Мальовица продължава незаконно строителство въпреки издадена забрана за извършване на дейности. По думите му строежът е започнал в края на служебното правителство на кабинета "Гюров", когато е направен опит да бъде издадено разрешение за строеж, което не е отговаряло на законовите изисквания.

„Когато встъпи в длъжност редовното правителство, разрешението беше отменено. Установихме, че строителството вече е започнало и то беше спряно. Днес обаче имаме информация, че въпреки забраната ремонтните дейности продължават“, заяви Шишков.

Според него става въпрос за изграждането на четириседалков лифт на мястото на съществуващ ски влек. Министърът посочи, че инвеститор по проекта е бизнесменът Христо Ковачки. „Явно ще трябва да се намеси и полицията“, коментира той.

Министърът засегна и темата за строителството на четвърти лот на АМ "Хемус". Той съобщи, че директорът на Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Ловеч е подал оставка. По думите му на обекта има незаконно строителство още от 2021 г. „Настоявам прокуратурата да започне да работи по случая с „Хемус“. Хората няма да избягат от това да понесат законовата си отговорност“, заяви Шишков.

Той подчерта, че състоянието на пътната инфраструктура в страната е тежко и ще са необходими значителни средства и време за отстраняване на натрупаните проблеми. „Поемаме тази отговорност, но ще са нужни време и средства, за да бъдат решени проблемите“, каза министърът.

Шишков коментира и казуса с т.нар. „незаконен град“ в местността "Баба Алино". Според него МРРБ е извършило мащабна проверка, при която са установени 41 удостоверения за търпимост, за които има съмнения, че са издадени неправомерно. „Безспорно е, че през 2019 г. част от сградите не са били построени, а въпреки това са получили удостоверения за търпимост“, заяви министърът.

По думите му има съмнения и за още над 100 подобни случая, свързани с одобряването на кадастралната карта на района. До момента са проверени около 300 обекта, като инспекциите продължават. След приключването им цялата документация ще бъде предоставена на кмета на Варна, който има правомощията да предприеме последващи действия. „Това, което ние направихме, е да осветлим докрай казуса. След приключване на проверката ще предоставим всички материали на общината, а оттам нататък правомощията са на кмета“, посочи Шишков.

Министърът припомни, че съгласно закона незаконните строежи подлежат на премахване за сметка на извършителя. Ако това не се случи доброволно, общината може да организира събарянето и впоследствие да търси разходите от инвеститора по съдебен ред.

Той съобщи още, че в района е установен и незаконен трафопост, по който вече са започнали процедури от Дирекцията за национален строителен контрол.