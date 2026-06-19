Новини
България »
Коцев: Община Варна издава първите 12 заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Коцев: Община Варна издава първите 12 заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

19 Юни, 2026 15:51 604 22

  • благомир коцев-
  • баба алино-
  • събаряне-
  • сгради

Той уточни, че в сградите има по четири апартамента. Собственик на всичките е фирмата „Форест клуб“ на Олег Невзоров

Коцев: Община Варна издава първите 12 заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата от поне дванадесет заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино край Варна вече е факт, каза пред журналисти кметът Благомир Коцев.

Той уточни, че в сградите има по четири апартамента. Собственик на всичките е фирмата „Форест клуб“ на Олег Невзоров.

По думите на Коцев апартаментите нямат други собственици, така че за момента няма да бъдат засегнати интересите на граждани.

Заповедите за събаряне подлежат на обжалване, така че не може да се каже, че багерите ще влязат утре, допълни кметът. По думите му инвеститорът има двуседмичен срок да внесе жалба в Административния съд.

Общината трябва да изчака приключването на процедурите в съда и тогава фирмата ще има 60-дневен срок да събори доброволно къщите. В противен случай Общината ще отстрани постройките за своя сметка, като запорира активи на дружеството, за да си гарантира вземанията и разходите, които ще направи, допълни Коцев.

Първите заповеди са за сгради, вдигнати на база четири удостоверения за търпимост, за които смятаме, че са фалшифицирани, тъй като отговарят на обекти, които са на съвсем друго място, допълни Коцев. Той изрази увереност, че заповедите ще издържат в съда, тъй като са прецизирани и в тях няма пропуски.

Кметът каза още, че процесът по издаването на заповеди за събаряне на сгради в местността ще продължи, като всяка седмица вероятно ще бъдат издавани по около дузина разпореждания.

По думите му най-вероятно ще бъдат обхванати и сгради, в които вече живеят хора, предава БТА. Потърпевшите имат правото на претенции и обезщетения, но те трябва да бъдат отправени изцяло към инвеститора, който ги е излъгал, а не към Общината, подчерта Коцев.

В комплекса в Баба Алино има инфраструктура, която е изцяло в компетенциите на РДНСК - трафопостове, ВиК- и електропреносната мрежа, изтъкна кметът. По думите му Общината и Строителната дирекция трябва да работят заедно, за да бъдат премахнати и незаконните съоръжения.

Той допълни, че сградите, за които се отнасят настоящите заповеди за събаряне, имат захранване с ток и вода, без да е ясно как се е случило това. По думите му изясняването на обстоятелствата е работа на РДНСК.

Коцев посочи още, че тепърва ще се изясни дали корпорация КУБ е ремонтирала две улици във Варна за своя сметка. Има много частни дарители, които са правили подобни ремонти за своя сметка, така че тепърва ще установим кои точно обекти с какви средства са правени, допълни кметът. По думите му тази практика не е необичайна и строителни фирми оправят част от инфраструктурата в града за своя сметка.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Коцев и баща му работят от 40 години с еврейската мафия в Одеса.Питайте го за кораба Хера?

    Коментиран от #20

    15:52 19.06.2026

  • 2 НРБ

    12 2 Отговор
    Не събаряйте сградите ,а вкарайте в затвора ощинските служители подписали документите !!! А Максуда има ли документи ???

    15:53 19.06.2026

  • 3 Пустиня(к)

    16 0 Отговор
    А, бе, къде е баце? Да не е скинал менискус пак? Или па кръвно да е дигнал? Цел месец вече стана и нема статии за простащините му, кво става?

    Коментиран от #9

    15:53 19.06.2026

  • 4 ВКК 531

    15 1 Отговор
    Да не стане така, че да има заповеди и да няма изпълнение. Както в повечето случаи у нас.

    15:54 19.06.2026

  • 5 селски глупак

    22 1 Отговор
    Кемета къде спа досега, че укрите построиха цял град?! Иначе всички много реваха, когато той беше в затвора.

    15:55 19.06.2026

  • 6 Яаааа, ма наш Благо

    11 1 Отговор
    се събуди, беееее!

    15:55 19.06.2026

  • 7 Зеления

    11 2 Отговор
    Коцев,

    как 2024 не можа да издадеш заповеди за събаряне и досега да са минали всички срокове за обжалване и сградите да ги няма, а ги издаваш едва юни 2026 - три години и девет месеца след като си станал кмет ?

    15:56 19.06.2026

  • 8 Събаряйте

    9 1 Отговор
    Стига сте се помотвали.Купувачите да си търсят парите от онзи мушеник"предприемач".

    15:56 19.06.2026

  • 9 Не питай за него, че ей сега

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    Уста Боку Фичето ще излезе и ще каже как е направил космодрум в Куртово Конаре за ракетите на Елон Мъск.

    15:57 19.06.2026

  • 10 Прекрасната и обичана от всички Варна

    11 1 Отговор
    Какво стана и къде е либералната демокрация и държавата. По принцип.

    15:58 19.06.2026

  • 11 Кирпич

    15 2 Отговор
    Коцеееееее каквото и да направиш вече си за затвора Къде са любящите варненски променящи се граждани да излезнат да те подкрепят

    15:58 19.06.2026

  • 12 123

    13 3 Отговор
    Оставка за кмета на ППДБ и затвор

    15:59 19.06.2026

  • 13 Съда няма да разреши събаряне

    9 3 Отговор
    Така и вълка сит и агнето цяло.

    Коментиран от #15

    16:00 19.06.2026

  • 14 Тома

    13 2 Отговор
    Коцев украинската мафия не прощава след като си взел пари за да и слугуваш батко

    16:00 19.06.2026

  • 15 Случайно се падна

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съда няма да разреши събаряне":

    Този номер , но това е номера. Номера е ясен.

    16:02 19.06.2026

  • 16 С една дума както

    7 2 Отговор
    Храним украинки в 5 звездни хотели и никой не каза колко са и до кога
    Така и тези постройки ще се ползват безкрай
    Какъв е ефекта
    Безсмислен царизъм
    Жална българия

    16:04 19.06.2026

  • 17 миме

    4 1 Отговор
    мръсното корумпе коцев що още не е при бай ставри,да го радва с лакомия си г.3

    16:11 19.06.2026

  • 18 Читател

    3 0 Отговор
    Коцев е в позиция отпред змия отзад магаре.

    16:14 19.06.2026

  • 19 име

    2 0 Отговор
    Корумпето коцев най-много да събори някоя сграда още в груб строеж. Такива с хора вътре не му стиска.

    16:15 19.06.2026

  • 20 Нищо лично

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Действията на кмета днес, доказват бездействието му преди 2 години.

    16:18 19.06.2026

  • 21 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор
    Когато украинеца строеше, общинарите на Варна спяха дълбок сън.Сега командват! Издават заповеди! А е редно да си отработят проспаното- раздават им се кирки и лопати и те да ходят да събарят.Таман малко физически упражнения и смяна на монотонната им дрямка пред компютрите.

    16:19 19.06.2026

  • 22 непрофесионално мнение

    0 0 Отговор
    Разбира се, че ще бъде съборено. Тайната Вълча бърлога вече не е тайна за никого и затова не е нужна. Отпаднала необходимост. То и затова не са извадени необходимите строителни книжа, за да остане в тайна. Пак добре, че се разчу, че иначе какъв ли дрон щеше да бомбари Варна. Много ми е любопитно по този казус разпитван ли е Тагарев, Борисов, както и другите отговорни хора по него време. Вършените строителни работи в гората все пак са привлекли нечие внимание. В днешно време нищо не може да се скрие от сателитите. При тези напреднали технологии, ако поискат, могат да прочетат и номера на обувките.

    16:19 19.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове