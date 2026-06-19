Коцев: Община Варна издава първите 12 заповеди за събаряне на сгради в "Баба Алино"

Първата от поне дванадесет заповеди за събаряне на многофамилни къщи в местността Баба Алино край Варна вече е факт, каза пред журналисти кметът Благомир Коцев.

Той уточни, че в сградите има по четири апартамента. Собственик на всичките е фирмата „Форест клуб“ на Олег Невзоров.

По думите на Коцев апартаментите нямат други собственици, така че за момента няма да бъдат засегнати интересите на граждани.

Заповедите за събаряне подлежат на обжалване, така че не може да се каже, че багерите ще влязат утре, допълни кметът. По думите му инвеститорът има двуседмичен срок да внесе жалба в Административния съд.

Общината трябва да изчака приключването на процедурите в съда и тогава фирмата ще има 60-дневен срок да събори доброволно къщите. В противен случай Общината ще отстрани постройките за своя сметка, като запорира активи на дружеството, за да си гарантира вземанията и разходите, които ще направи, допълни Коцев.

Първите заповеди са за сгради, вдигнати на база четири удостоверения за търпимост, за които смятаме, че са фалшифицирани, тъй като отговарят на обекти, които са на съвсем друго място, допълни Коцев. Той изрази увереност, че заповедите ще издържат в съда, тъй като са прецизирани и в тях няма пропуски.

Кметът каза още, че процесът по издаването на заповеди за събаряне на сгради в местността ще продължи, като всяка седмица вероятно ще бъдат издавани по около дузина разпореждания.

По думите му най-вероятно ще бъдат обхванати и сгради, в които вече живеят хора, предава БТА. Потърпевшите имат правото на претенции и обезщетения, но те трябва да бъдат отправени изцяло към инвеститора, който ги е излъгал, а не към Общината, подчерта Коцев.

В комплекса в Баба Алино има инфраструктура, която е изцяло в компетенциите на РДНСК - трафопостове, ВиК- и електропреносната мрежа, изтъкна кметът. По думите му Общината и Строителната дирекция трябва да работят заедно, за да бъдат премахнати и незаконните съоръжения.

Той допълни, че сградите, за които се отнасят настоящите заповеди за събаряне, имат захранване с ток и вода, без да е ясно как се е случило това. По думите му изясняването на обстоятелствата е работа на РДНСК.

Коцев посочи още, че тепърва ще се изясни дали корпорация КУБ е ремонтирала две улици във Варна за своя сметка. Има много частни дарители, които са правили подобни ремонти за своя сметка, така че тепърва ще установим кои точно обекти с какви средства са правени, допълни кметът. По думите му тази практика не е необичайна и строителни фирми оправят част от инфраструктурата в града за своя сметка.