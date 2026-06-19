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ДПС предложи НСО да освети всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 г. насам

ДПС предложи НСО да освети всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 г. насам

19 Юни, 2026 15:30 591 19

  • дпс-
  • нсо-
  • охранявани лица

В предложението се казва, че няма да се нарушат изискванията за защита на класифицираната информация

ДПС предложи НСО да освети всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 г. насам - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Народното събрание да задължи началника на Националната служба за охрана да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес.

Това предлага проект за решение на НС, внесен от ПГ на ДПС.

Според формацията това цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към основанията, реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

В позицията си от ДПС казват още, че приемането на проекта на решение ще създаде възможност за надлежно, законосъобразно и институционално предоставяне на информацията, без да се нарушават изискванията за защита на класифицираната информация. Едновременно с това ще гарантира прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Направете уеабсайт да четен, колко пари струва охраната като оня Сигма, ама да се казва Делта.

    15:31 19.06.2026

  • 2 ЗА ОХРАНАТА НА ДЕБЕЛИЯ

    10 0 Отговор
    СА ОТИШЛИ НАЙ-МНОГО ПАРИ.

    Коментиран от #8

    15:33 19.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Без име

    7 0 Отговор
    Хакан защо се срещна с Делян? Да иска пенсии за изселниците като репресирани ли? А Делян защо не отвори дума за Ангорския договор?

    15:33 19.06.2026

  • 5 АЙ СЯ...?!

    9 0 Отговор
    Шиши,ще ни се прави сега на много свестен пред...,,ХОРАТА"...?!

    15:33 19.06.2026

  • 6 Свиня

    10 0 Отговор
    Колко струва твоята охрана бе?

    15:34 19.06.2026

  • 7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    4 8 Отговор
    Това няма как да стане, защото в този период, 2023 г. , pycoБлиZец кРадев беше зачислил кола с шофьор от НСО на цялата си рода, на всичките си крими сътрудници, като копринката, узунов, ...

    15:35 19.06.2026

  • 8 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЗА ОХРАНАТА НА ДЕБЕЛИЯ":

    Абе най-много са отишли парички за охраната на една тиква от Банкя май..... Но за първи път съм съгласен с предложението на тоя индивид Пеевски.....

    15:35 19.06.2026

  • 9 Делян Славчев Пеевски "Магнита"

    8 0 Отговор
    Фалкон Air Дубайски КТБ Булгар табакски

    15:35 19.06.2026

  • 10 А,ве Шиши,се бе кротнал,за малко...

    11 0 Отговор
    ...след изборите...!
    Ама явно си помисли,че му се е разминало и пак започна да показва нагла мусура,от кочината...?!

    15:36 19.06.2026

  • 11 Възpожденец 🇧🇬

    0 4 Отговор
    При тегленето на заема от 4 млрд. , кРадев го подкрепи ДПС, те нямаха гласове да мине това предложение.
    Също така от ГЕРБ осигуриха кворума, от прогресивните нямаха необходимия брой депутати - прогресивно не ходят на работа

    15:38 19.06.2026

  • 12 Абе,какво стана

    7 0 Отговор
    С магазините за хората?

    15:38 19.06.2026

  • 13 НАРОДНИЯ СЪД

    10 0 Отговор
    Се чуди това туловище с какво е толкова ценно за политиката на държавата??
    И защо още е на свобода??

    Коментиран от #14

    15:42 19.06.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "НАРОДНИЯ СЪД":

    И жив.

    15:51 19.06.2026

  • 15 Боже

    3 0 Отговор
    Тези не ги искат във селото те питат за поповата къща.

    15:52 19.06.2026

  • 16 Да се

    3 0 Отговор
    Намали НСО да не охраняват и Ботаническата градина , а най много разходи са отишли за магнитския с-и-чуг и сикаджииската герб мутра с болните коленца и чекмеджето да връщат пари или в Белене

    15:54 19.06.2026

  • 17 миме

    4 1 Отговор
    дпс е турска партия създадена от ингилизките шпиони с цел България да бъде отново поробена от турците, но само и единствено благодарение на братушките това може и да не се случи

    15:55 19.06.2026

  • 18 Е ТЕ СА ДВЕ

    2 0 Отговор
    БЛГАРПЛОД -ТИКВА
    РОДОПА -ПРАСЕ

    15:57 19.06.2026

  • 19 Емигрант

    1 0 Отговор
    Направихте ли го този престъпник депутат - НАПРАВИХТЕ ГО, сега ще му търпите "капризите", имунитетът го пази, а вие пак ще продължавате да се навеждате на тези които имунизирахте - КРАДЦИТЕ ! Съществувате в най-скъпото место в ЕС с най-ниски заплати на суверенът, но за това пък депутатите ви са с най-високи в ЕС в съотношение с най-ниската заплата ! И вместо това НС и Правителството да си намалят заплатите те ги ЗАМРАЗИХА ! Подиграват ви се нагло и безсрамно !

    16:17 19.06.2026

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