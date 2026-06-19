ДПС предложи НСО да освети всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 г. насам

Народното събрание да задължи началника на Националната служба за охрана да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес.
Това предлага проект за решение на НС, внесен от ПГ на ДПС.
Според формацията това цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към основанията, реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.
В позицията си от ДПС казват още, че приемането на проекта на решение ще създаде възможност за надлежно, законосъобразно и институционално предоставяне на информацията, без да се нарушават изискванията за защита на класифицираната информация. Едновременно с това ще гарантира прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:31 19.06.2026
2 ЗА ОХРАНАТА НА ДЕБЕЛИЯ
Коментиран от #8
15:33 19.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Без име
15:33 19.06.2026
5 АЙ СЯ...?!
15:33 19.06.2026
6 Свиня
15:34 19.06.2026
7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
15:35 19.06.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "ЗА ОХРАНАТА НА ДЕБЕЛИЯ":Абе най-много са отишли парички за охраната на една тиква от Банкя май..... Но за първи път съм съгласен с предложението на тоя индивид Пеевски.....
15:35 19.06.2026
9 Делян Славчев Пеевски "Магнита"
15:35 19.06.2026
10 А,ве Шиши,се бе кротнал,за малко...
Ама явно си помисли,че му се е разминало и пак започна да показва нагла мусура,от кочината...?!
15:36 19.06.2026
11 Възpожденец 🇧🇬
Също така от ГЕРБ осигуриха кворума, от прогресивните нямаха необходимия брой депутати - прогресивно не ходят на работа
15:38 19.06.2026
12 Абе,какво стана
15:38 19.06.2026
13 НАРОДНИЯ СЪД
И защо още е на свобода??
Коментиран от #14
15:42 19.06.2026
14 Евгени от Алфапласт
До коментар #13 от "НАРОДНИЯ СЪД":И жив.
15:51 19.06.2026
15 Боже
15:52 19.06.2026
16 Да се
15:54 19.06.2026
17 миме
15:55 19.06.2026
18 Е ТЕ СА ДВЕ
РОДОПА -ПРАСЕ
15:57 19.06.2026
19 Емигрант
16:17 19.06.2026