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Румен Радев: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов

Румен Радев: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов

19 Юни, 2026 18:01, обновена 19 Юни, 2026 18:20 2 390 103

  • румен радев-
  • премиер-
  • политика

ЕК има доверие в българското правителство, затова получаваме средства дори в аванс

Румен Радев: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е и един от основателите и съсобствениците на "Лукойл". Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака.

Премиерът Румен Радев определи като "ненужни вълнения" критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес Комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очаква да се даде зелена светлина на още сто и петдесет милиона по петия, което, според него означава, че тя има доверие в новия кабинет.

Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката:

"Не става дума само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах - те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е подаден като съсобственик на "Лукойл" Вагит Алекперов. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия, за да имаме ние една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл" придоби арбитраж за 3 милиарда, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака".

Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично:

"Ние просто няма да допуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим".

Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той.

Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още той:

"България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме. За договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна".

На въпрос на БНР за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове той отговори:

"Разбира се Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия, но само принципно положение".

България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на газопреносните и електропреносните системи, договорите с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, отбеляза премиерът. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион расте, а България предоставя условия за диверсификация и сигурност на доставките, допълни той.

По повод днешното съобщение на Европейската комисия, че дава предварително одобрение за четвърто плащане за нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост, Радев каза, че това показва ясно доверието в българското правителство. Това е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия, обобщи премиерът.

Въпреки вълненията на някои в България за готовността на правителството да блокира санкции срещу Русия в областта на религията и енергетиката, които биха засегнали тежко българската икономика и обществото, днес приключваме с добра новина за България от Брюксел: Европейската комисия одобри 1 млрд. евро плащане по ПВУ за страната ни. Допълнително днес получихме 150 млн. евро задържани средства по предходни плащания.

Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Румен Радев.

Ето и останалата част от изложението му:

"Определени кръгове в България истеризираха всичко по отношение на санкциите и че едва ли не заради българската позиция, на страната ни ще бъдат спрени европейски фондове. Напротив, на нас ни пускат фондовете за реалния ангажимент на българското правителство в борбата с корупцията, за установяване на върховенство на правото и за модернизиране на българската икономика.

Поради това, че ЕК има доверие в българското правителство, ние получаваме дори в аванс средства. И тук не става въпрос само да не се санкционира руския патриарх, а и да не се налагат санкции, които ще засегнат българската енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов като съсобственик на „Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа.

Като се има предвид, че „Лукойл“ предяви искане за арбитраж за три млрд. евро към България, няма да допуснем точно на Алекперов, да бъдат наложени санкции. Това означава сами да се простреляме в крака", пише още премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквата съм

    25 8 Отговор
    зарди мен пак
    затова получаваме средства дори в аванс

    и сега вие ще ги харчите
    а ние им се мазнихме и клякахме за всичко
    я пуснете насам да си довършим общ поръчки

    18:10 19.06.2026

  • 2 Кво Ми Пука !

    7 13 Отговор
    Няма Да ме Огрее !

    18:11 19.06.2026

  • 3 .умен .адев

    22 23 Отговор
    Да сме благодарни на руснаците, че си подарихме рафинерията и те приеха даже да я закупят за 300 млн.$.

    Коментиран от #29

    18:13 19.06.2026

  • 4 Sleepwalking в големата Европейска Война

    4 23 Отговор
    Не ве, България и ЕС са много  богати и так далее...🇪🇺

    От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
    Просто всеки един ден ще отброявам
    дните до голямата Война в Европа.
    Ден Първи.
    1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.
    😝❤️🇧🇬

    Коментиран от #31

    18:16 19.06.2026

  • 5 Не съм сигурен

    18 19 Отговор
    Този от какво разбира? Ако спящата клетка (според Татяна Дончева) си бяха свършили работа през 2016, сега нямаше да цапа навсякъде.

    18:16 19.06.2026

  • 6 Президента Радев е Смешник и джокер

    42 41 Отговор
    на Руския Патриарх.😝❤️🇧🇬

    Коментиран от #40

    18:19 19.06.2026

  • 7 Диамантената ръка

    33 32 Отговор
    Ами за шефовете на Алекперов, които са в Кремъл? И те ли без санкции заради вето? Ехо, има ли пилот в самолета? А иначе тепърва ще ядем дървото от Брюксел, тия ганьовски номера няма да минат ей така. Пак ще караме есента и зимата по площадите май.

    Коментиран от #26, #34, #65

    18:19 19.06.2026

  • 8 Дориана

    35 30 Отговор
    ЕС вече са тотално компроментирани така, че каквото и да правят Европа върви стремглаво надолу.. За България единственото спасение като алтернатива са Румен Радев и Прогресивна България които ще опазят България да остане в периферията на войната.

    Коментиран от #73

    18:19 19.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тогава

    26 17 Отговор
    защо теглите нов заем, а?

    Коментиран от #17, #18, #42, #68

    18:20 19.06.2026

  • 11 млад простак

    19 19 Отговор
    Вагиг може да направи бензина по 5 лева и да фалира цялата държава.

    18:21 19.06.2026

  • 12 Радев

    16 11 Отговор
    Мачкам пепейките 😏😏😏😉😜🔥

    Коментиран от #46

    18:23 19.06.2026

  • 13 Бойко Българоубиец

    8 26 Отговор
    СЛАВА ГЕРБ! СЛАВА УКРАИНИ!

    18:23 19.06.2026

  • 14 най накрая

    27 31 Отговор
    нормален човек на кормилото

    18:23 19.06.2026

  • 15 1488

    33 29 Отговор
    утре в 12 ч национален протест
    сваляме туй руско мекере румен

    Коментиран от #77

    18:24 19.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радев

    21 13 Отговор

    До коментар #10 от "Тогава":

    Ганюминалата година гроб като теглиха 20 милиарда що си трайкаше 😉

    Коментиран от #56

    18:25 19.06.2026

  • 19 Тос по-зле

    14 18 Отговор
    от тиквата

    Коментиран от #27

    18:25 19.06.2026

  • 20 Тъпото руско говедо

    31 29 Отговор
    Жалко за България, как можахте да гласувате за това нещо Румен Радев... за 9 години беше все прът в колелата ни и накрая ни натресе "Боташ"... след като имаш всички тези данни и доказателства... как ще гласуваш за русофилския боклук Радев, как можахте да сторите това?

    Коментиран от #28

    18:25 19.06.2026

  • 21 Последния Софиянец

    27 23 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него.

    Коментиран от #47, #53

    18:26 19.06.2026

  • 22 Другарят

    20 8 Отговор
    се цупи постоянно и говори от името на цялата ни държава и на българския народ..... Като император ли се чувства ?

    18:27 19.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Даката

    22 21 Отговор
    Аз съм горд с това, че никога не съм гласувал за подставени лица русофили, като извънредно вредният човек Румен Радев

    18:27 19.06.2026

  • 25 Ае копейките

    17 8 Отговор
    Лукойл руски ли е? Последно?

    Коментиран от #30, #33

    18:28 19.06.2026

  • 26 Бате Георги

    15 14 Отговор

    До коментар #7 от "Диамантената ръка":

    Да, интересно. За Алекперов няма санкции, ама за тия над него има, явно Радев го устройва тоя вариант. Ами ако утре Алекперов постави на Радев и някакво друго условие за други лица или някакво друго вето в ЕС? Е това ако не е троянски кон. И каква е гаранцията, че Лукойл пак няма да има някакви претенции? Що за наивник е тоя премиер?

    18:29 19.06.2026

  • 27 От едно

    10 4 Отговор

    До коментар #19 от "Тос по-зле":

    тесто замесени - на БКП , и винаги с лъжи и обещания , баламосвщи елементарните хорица .

    18:29 19.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ъхъ

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от ".умен .адев":

    Продавачът беше иван костов- Патриарха!😂😂😂😂

    18:32 19.06.2026

  • 30 Дика

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ае копейките":

    Уж не беше...

    18:32 19.06.2026

  • 31 Тъпото руско говедо Румен

    12 15 Отговор

    До коментар #4 от "Sleepwalking в големата Европейска Война":

    Ей къде е старчока Путин, почти е умрял, изчакай няколко дена и войните спират... няма нужда да броиш... а вие в Русията имате ли бензин, нафта... имате ли какво да ядете... щото много скоро ще се сетите че джуджето в Кремъл не трябваше да напада и избива братушки украинци.

    18:33 19.06.2026

  • 32 Кочо

    9 3 Отговор
    Възраждане използват всеки повод да нападнат Правителството! Когато обаче Правителството не застава зад европейските санкции срещу Русия, Кузма Кузмич и Цомчо оглушително молчать!? Уж русофили!? И държавата ви такава, и атлантиците ви такива, и комунистите ви никакви ги няма, всичко при вас е фалшиво! Дори грижовната кошница и сирене за 15 лева - неистински. Дара също залезе! Хвалех я тука, опитах се да лъжа, че я канят на откриването на мундиала, а то какво - там се появи някаква колумбийка, а нашата води парада на розовите светулки! Няма лошо, нека ги подкрепи, но това е далеч от световния футбол!

    18:34 19.06.2026

  • 33 миме

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "Ае копейките":

    важното е,че не бандераски бе, пепейка

    18:35 19.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пешо

    7 6 Отговор
    Хайде бързо в Славяново

    Коментиран от #45

    18:36 19.06.2026

  • 36 радев а що мълчите и кога ще кажете

    9 4 Отговор
    получихме 150 млн. евро задържани средства в чекмеджета и офшорки по предходни плащания
    от тикваново време

    18:37 19.06.2026

  • 37 Гумен Крадев

    8 7 Отговор
    Сигурно Вагит му е поръчал по телефона какво да казва.

    18:37 19.06.2026

  • 38 смях в залата

    11 12 Отговор
    Така се става олигарх . Радев е новият олигарх в България назначен от русия

    18:38 19.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Задай си

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Президента Радев е Смешник и джокер":

    Фундаменталния въпрос , Ти какво си , каква е твоята кауза за какво се бориш ...

    18:40 19.06.2026

  • 41 боташ крадев

    7 5 Отговор
    няма да допусна никой богаташ да бъде притеснявам затова съм против санкции и плосък данък така се бори олигархията и корупцията!!

    18:41 19.06.2026

  • 42 Защото

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тогава":

    Ппдб герб и дсп ти го изглузиха в задния двор а маргинали като възраждане , меч и тн само подскачаха като маймуни , каквито всъщнос са

    18:42 19.06.2026

  • 43 Цвете

    9 5 Отговор
    НО НЕ СПОМЕНА ЗА КИЕВСКАТА КАТЕДРАЛАТА УДАРЕНА ОТ ДИКТАТОРА ПУТИН? А С " БОТАШ " ЩЕ СЕ ВЪЗОБНОВЯТ ЛИ ПРЕГОВОРИТЕ ? ТОВА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ И Е НЕОБХОДИМО ДА МУ СЕ НАПОМНЯ НОН СТОП. 😶‍🌫️👀✈️🤦‍♂️✈️

    18:43 19.06.2026

  • 44 АГАТ а Кристи

    11 3 Отговор
    Тоя вече изпревари Орбан с няколко обиколки !!!
    СРАМ , СРАМ, СРАМ !!!

    18:45 19.06.2026

  • 45 Кочо

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Пешо":

    Кое Славяново - това в Харманли или оново, където Кобзон е посрещнал 9 май, 1945 година Денят на победата! Което бойците на Путин в момента освобождават от световния фашизъм!

    18:46 19.06.2026

  • 46 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Радев":

    Бай Х.у.така настъпа опашката на 🐈‍⬛ྀི⋆🐾⋆✮⋆˙🎱🕷️

    18:50 19.06.2026

  • 47 Пълни глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    За какво му е на този да ходи в Европа ??? Какво като му забранят да ходи в Европа, нали там всички са фалирали и е пълно само с емигранти... може да си ходи в Китай, Северна Корея, Турция и Куба... защо този рев за Европа???

    Коментиран от #51

    18:51 19.06.2026

  • 48 Сатанас Единотнас

    8 2 Отговор
    Нещастен клоун. Същите тези руски утайки от нефтохим не са платили 1 лев данъци в българия за 20 години. Жалък наведен путлероид е зеления чорап. Пълно мекотело.

    18:52 19.06.2026

  • 49 Опа

    5 2 Отговор
    Някой си плаща комисионна на мистър Кеш.

    18:52 19.06.2026

  • 50 Политкоректен

    2 3 Отговор
    Прав е.

    18:52 19.06.2026

  • 51 да заминава

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Пълни глупости":

    и да не се връща повече заедно със всички облъчени рублолумпени!

    18:52 19.06.2026

  • 52 Грийн сок

    5 1 Отговор
    Зеленият чорап
    отвътре е много червен.

    18:53 19.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хо хо

    5 2 Отговор
    Овенен, кво да го прайш. Напред напред, кръгом и пак напред. Тъжна гледка за човек който е попаднал случайно на място от което халхабер си няма. Строевата подготовка е универсалната рецепта за справяне с всяка ситуация в армията а напоследък и в управлението на държавата. Това е учил, това прави!

    18:54 19.06.2026

  • 55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор
    Браво на Радев !

    Коментиран от #83

    18:55 19.06.2026

  • 56 наблюдател

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Радев":

    Как ще си трайкал, като излезе на протести през декември, бе, черена каратуно?

    18:56 19.06.2026

  • 57 Кво Ме Интересува !

    0 1 Отговор
    Искам Си Пенсията !

    Такава Каквато Закона е Регламентирал !

    Че Трябва Да Е !

    18:56 19.06.2026

  • 58 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    ЕС имаше някакъв респект към Орбан и му позволяваше да си развява барака, защото унгарците са ЕВРОПЕЙЦИ , а и Орбан е халостен патрон.
    На този "тъмен балкански субект" - боен патрон в карабината на русия така ще му свирят сърмите от Брюксел, че тръбата на Боташ ще му се види като 6 стаен апартамент

    18:56 19.06.2026

  • 59 Пончо

    6 3 Отговор
    Май заслужаваме да вкарат рафинерията в Бургас в списъка със санкционираните активи и да си спомним виденовата зима!

    18:57 19.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Доротея

    2 4 Отговор
    Отегчавате ме! Така ли не проумяхте, че Радев прави всичко под диктовката на САЩ, Гърция и Израел! Скоро ще го подкрепят и други, Португалия вече го направи! Хората искат мир, но никой не смее да кихне! Е, Радев се престраши и всички ще му благодарят съвсем скоро! Най много до есента! Сбогом на оръжита! Да на на любовта, Хемингуей, Евровизия! Вземете се в ръце и имайте ум!

    18:59 19.06.2026

  • 62 ЖАЛЪК КРЕМЪЛСКИ

    8 2 Отговор
    КАЛНИК .

    ГОЛЯМОТО ПАДЕНИЕ НА МУНЯ

    19:01 19.06.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    Доклада на Организация рабочего Restore Britain на 219 страници, публикуван вчера на страницата на Британских парламент, показа мрачна картина. Властите на Британия, медици и полиция дълго са покривали банди, които са изнасилвали, измъчвали и убивали деца. За 15 години- 250 000 са пострадали-. Арестувани няма.
    Тези хора ни учат как да живеем

    Коментиран от #69

    19:01 19.06.2026

  • 64 Нали собственик е Литаско?

    4 1 Отговор
    Защо плонжира на Аликперов?

    19:03 19.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 БРАВО РАДЕВ

    1 4 Отговор
    Само здраво изнудване на англосаксите.

    Коментиран от #82

    19:04 19.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тогава":

    Заемът е за изплащане вноски по големия външен дълг, натрупан от предишните правителства.

    Коментиран от #70

    19:06 19.06.2026

  • 69 Чума

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ужаст! Затова много българки, подчертавам, се върнаха тук! Преди около седмица в нощния хоризонт се изказа една такава, нейде от Ловеч! Прибрала се с мъжа си англичанин! Дори той повече настоявал! Там имало много ,,черно", мюсюлманско! Кмет на Лондон Садък хан! Вътрешен министър Шабане Махмуд! Кмета на Бирмингам при встъпване в длъжност се заклел в корана! И това са висшистите! За извършителите на описаните от вас деяния да не говорим що за личности са...

    Коментиран от #76

    19:08 19.06.2026

  • 70 Тцъ

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мишел":

    За рефинансиране на бюджета. Гълъбът го каза.

    19:08 19.06.2026

  • 71 !!!?

    2 0 Отговор
    ЕК бави но не забравя Троянските коне на Кремъл в ЕС !
    Така се процедираше и с Орбан...първо моркова, после ритника...!!!?

    19:10 19.06.2026

  • 72 Джон Наш

    4 0 Отговор
    Няма си човека представителство в Европарламента и седи самотен в коридора на Европейския съвет и се опитва да привлече внимание с чепатия си профил. Тоя ах-мак още не е разбрал че е сготвен като жаба. Булгар, булгар...

    19:13 19.06.2026

  • 73 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Бабе, ти нормална ли си , та разказваш т@пи вицове КАТА ДЕН ??? Вече чакам да си турнеш червените кю.лоти /цвета останал от преди 60 години/ на бастуна и победоносно да чакаш "братушките" на Дунав мост !

    19:13 19.06.2026

  • 74 ВВП

    2 2 Отговор
    Есср иска да съсипе България..да я оваля в дългове .и мизерия ..Това е от 1000 год..

    19:13 19.06.2026

  • 75 Роза Люксембург

    4 0 Отговор
    Алекперов му е диктувал какво да каже.

    19:14 19.06.2026

  • 76 !!!?

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Чума":

    То и Путлер целуна Корана на Кадиров, пък ти пак ти пак му се кълнеш във вярност...!

    Коментиран от #79

    19:15 19.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Анонимен

    1 1 Отговор
    Нямам думи за излагацията ти личната ти А колкото до България срам ме е жлот теб човеко Оставка и към Русия няма място за проруските в европейската ни държава

    19:17 19.06.2026

  • 79 Лумпур

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "!!!?":

    10 % зигани и турци има България.
    2 турски партии ти правятхзаконите и ти турски ръце ги изпълняваш.
    Русия има 4% мюсюлмани и няма ислямска партия в парламента.
    Марш в джамията...

    19:17 19.06.2026

  • 80 Аааааа

    4 1 Отговор
    Аман от тая тъпа, проста фуражка

    19:18 19.06.2026

  • 81 Всички на площада

    7 2 Отговор
    Всички на площада. Нови избори веднага. Правителството не е българско а руско. Радев е агент на Путин и позор за България.
    Предателят Румен Радев от таен руски агент се превърна в явен и предаде българският път на развитие на България в ЕС и НАТО. Този е за затвора. Веднага на площада. Вън предателите от Парламента. Путин плати мултимилионната кампания на Радев и както винаги българите здраво ги излъгаха и използваха да гласуват за Радев за да получат Путин. ППДБ също са затвора защото са същите национални предатели и слепи водачи като него. До утре Мирчев, Асен и мазната косичка да са си подали оставките и да се махат от политиката заедно с Радев агента на ген. Решетников от КГБ.

    19:18 19.06.2026

  • 82 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "БРАВО РАДЕВ":

    Радев може само малоумниците тук да лъже а там бягат от него и му се чудят на говоренето от обща култура даже няма представа Оставка проруските вън от европейската ни демокрация

    19:20 19.06.2026

  • 83 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За излагацията си нали и за изолацията си от всичките европейски държави хахахахаха Даже няма обща култура Оставка

    19:22 19.06.2026

  • 84 Аз съм веган

    3 0 Отговор
    Боко вече започва да ми прилича на Айнщайн, в сравнение със това нещо.

    19:22 19.06.2026

  • 85 БРАВО НА РАДЕВ

    2 2 Отговор
    Побърка петроханските еераси и квичат на умряло

    19:23 19.06.2026

  • 86 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Въшкари са тези които избраха проруските служебници Оставка на проруските и вън от държавата ни Да си върнем свободата Не на цар господар

    Коментиран от #89

    19:23 19.06.2026

  • 87 Васил

    3 1 Отговор
    Ама кой си ти бе Радев жалка мижитурка ако утре Тръмп реши ще я продаде без да те пита тебе.

    Коментиран от #91

    19:24 19.06.2026

  • 88 Хмммм,

    1 0 Отговор
    И това ако не е лицемерие, не знам как се нарича по друг начин.

    19:25 19.06.2026

  • 89 Какво ще върнеш

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    Тъпак Пепейски.
    Минимален процент сте укроизроди

    Коментиран от #95

    19:25 19.06.2026

  • 90 Гост

    0 1 Отговор
    Ми ко, има си позиция Премиера, и това е!
    Какво двамата и подскачате? Някой пита ли ни за американските у нас! Ако ги бяха джаснали персите друго щеше да се блее, нали!!!
    ПС
    Без ток не може! Без гориво не може! И немците го разбраха!!!

    19:25 19.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Джигит Вагабондперов

    3 0 Отговор
    Мунчо с всеки изминал час доказва че "ТРОЯНСКИЯ КОН -Лошод"на МОСКВА и Анкара

    19:27 19.06.2026

  • 93 АнаЛизатор

    2 0 Отговор
    Докато Деса му беше стъпила на врата горе-долу се ядваше. Но откакто удари две-три шпакли на чуждо, го обзе мания за величие и е като отвързано злобно куче.

    19:27 19.06.2026

  • 94 Анонимен

    1 1 Отговор
    Радев се загрижил и за руските олигарси това е позор Радев Русия е натам какво търсиш в Брюксел Оставка и вън от държавата ни

    Коментиран от #96

    19:29 19.06.2026

  • 95 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Какво ще върнеш":

    Простотии от вас изменниците и предателите на държавата ни Русия е натам тук е демокрация Европа е ВЪН на Путин

    19:31 19.06.2026

  • 96 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Анонимен":

    Простак 119%

    Коментиран от #98

    19:32 19.06.2026

  • 97 Анонимен

    2 0 Отговор
    Избори незабавни и този проруски повече да не ходи в Брюксел да излага държавата ни Да си върнем свободата Не на диктаторите господари излагация невиждана е че и руските олигарси вече открито защитава

    19:33 19.06.2026

  • 98 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Ха ХаХа":

    Сериозно ли хахахаха а ти си руски простак нали хахахахаха що за обиди човече путинско в моята българска държава си

    19:35 19.06.2026

  • 99 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радев се загрижил и за руските олигарси това е позор Радев Русия е натам какво търсиш в Брюксел Оставка и вън от държавата ни

    19:36 19.06.2026

  • 100 коко

    1 0 Отговор
    Гундяев се ползва с нашата всенародна любов.Той бащински дръпна ушите на Радев, нашия Патриарх го гледа с влажен поглед а една наша дама като го видя коленичи да го облекчи от лоши помисли....

    19:37 19.06.2026

  • 101 4567

    0 0 Отговор
    Президентът се хвана за лоста, средва набиране и коремно превъртане.

    19:39 19.06.2026

  • 102 РАДЕВ

    1 0 Отговор
    ПРОМЕНИ ВСИЧКО В БЪЛГАРИЯ: ОТ ЛОШО КЪМ ОЩЕ ПО - ЛОШО!!! ЛОШ И ПРОДАЖЕН ЧОВЕК !!!

    19:39 19.06.2026

  • 103 Йода

    0 0 Отговор
    Радев доказа думите на моите офицери от казармата преди 38г.,че генералски звезди в България се дават в Москва.

    19:40 19.06.2026

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