Румен Радев: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов

България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е и един от основателите и съсобствениците на "Лукойл". Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака.

Премиерът Румен Радев определи като "ненужни вълнения" критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес Комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очаква да се даде зелена светлина на още сто и петдесет милиона по петия, което, според него означава, че тя има доверие в новия кабинет.

Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката:

"Не става дума само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах - те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е подаден като съсобственик на "Лукойл" Вагит Алекперов. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия, за да имаме ние една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл" придоби арбитраж за 3 милиарда, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака".

Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично:

"Ние просто няма да допуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим".

Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той.

Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още той:

"България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме. За договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна".

На въпрос на БНР за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове той отговори:

"Разбира се Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия, но само принципно положение".

България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на газопреносните и електропреносните системи, договорите с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, отбеляза премиерът. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион расте, а България предоставя условия за диверсификация и сигурност на доставките, допълни той.

По повод днешното съобщение на Европейската комисия, че дава предварително одобрение за четвърто плащане за нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост, Радев каза, че това показва ясно доверието в българското правителство. Това е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия, обобщи премиерът.

Въпреки вълненията на някои в България за готовността на правителството да блокира санкции срещу Русия в областта на религията и енергетиката, които биха засегнали тежко българската икономика и обществото, днес приключваме с добра новина за България от Брюксел: Европейската комисия одобри 1 млрд. евро плащане по ПВУ за страната ни. Допълнително днес получихме 150 млн. евро задържани средства по предходни плащания.

Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Румен Радев.

Ето и останалата част от изложението му:

"Определени кръгове в България истеризираха всичко по отношение на санкциите и че едва ли не заради българската позиция, на страната ни ще бъдат спрени европейски фондове. Напротив, на нас ни пускат фондовете за реалния ангажимент на българското правителство в борбата с корупцията, за установяване на върховенство на правото и за модернизиране на българската икономика.

Поради това, че ЕК има доверие в българското правителство, ние получаваме дори в аванс средства. И тук не става въпрос само да не се санкционира руския патриарх, а и да не се налагат санкции, които ще засегнат българската енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов като съсобственик на „Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа.

Като се има предвид, че „Лукойл“ предяви искане за арбитраж за три млрд. евро към България, няма да допуснем точно на Алекперов, да бъдат наложени санкции. Това означава сами да се простреляме в крака", пише още премиерът.