Румен Радев: България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов

България няма да допусне да бъдат наложени санкции на петролния магнат Вагит Алекперов, който е и един от основателите и съсобствениците на "Лукойл". Това съобщи премиерът Румен Радев след края на заседанието на европейските лидери. По думите му, това би означавало да се простреляме в крака.
Премиерът Румен Радев определи като "ненужни вълнения" критиките на опозицията за решението му да наложи вето на 21-ия санкционен пакет срещу Русия, ако от него не бъде изваден патриарх Кирил. Той припомни, че днес Комисията е одобрила над милиард плащане по четвъртия етап на плана за развитие и устойчивост и очаква да се даде зелена светлина на още сто и петдесет милиона по петия, което, според него означава, че тя има доверие в новия кабинет.
Министър-председателят припомни, че ветото е свързано и с обсъжданите санкции в енергетиката:
"Не става дума само за патриарх Кирил, за тези санкции. Аз вече казах - те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е подаден като съсобственик на "Лукойл" Вагит Алекперов. А това е човекът, който вложи много ресурси и усилия, за да имаме ние една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид, че "Лукойл" придоби арбитраж за 3 милиарда, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака".
Запитан дали останалите европейски лидери приемат позицията му, той заяви лаконично:
"Ние просто няма да допуснем санкциите в такъв вид. Ние имаме право на глас и ще го употребим".
Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и приемливи, каза още той.
Разговорите с президента Зеленски са били най-вече за задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката, каза още той:
"България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на всички газопреносни системи, електропреносни системи, с които разполагаме. За договорите, които имаме с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна".
На въпрос на БНР за повече конкретика за разговорите за трансфер на технологии към България за производството на дронове той отговори:
"Разбира се Украйна има голям опит и разработва върхови технологии в областта на дроновете, и тук можем да осъществим трансфер на тези технологии в България. Съвместно производство, така че да помогнем и на модернизацията на българската армия, но само принципно положение".
България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърнатата мрежа на газопреносните и електропреносните системи, договорите с нашите съседи за достъп до техните газопреносни системи и терминали за втечнен газ, отбеляза премиерът. Това са все въпроси, които живо вълнуват Украйна. Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион расте, а България предоставя условия за диверсификация и сигурност на доставките, допълни той.
По повод днешното съобщение на Европейската комисия, че дава предварително одобрение за четвърто плащане за нашата страна по Плана за възстановяване и устойчивост, Радев каза, че това показва ясно доверието в българското правителство. Това е признание за нашата енергична работа за постигане на всички условия, обобщи премиерът.
Въпреки вълненията на някои в България за готовността на правителството да блокира санкции срещу Русия в областта на религията и енергетиката, които биха засегнали тежко българската икономика и обществото, днес приключваме с добра новина за България от Брюксел: Европейската комисия одобри 1 млрд. евро плащане по ПВУ за страната ни. Допълнително днес получихме 150 млн. евро задържани средства по предходни плащания.
Това написа в профила си във Фейсбук премиерът Румен Радев.
Ето и останалата част от изложението му:
"Определени кръгове в България истеризираха всичко по отношение на санкциите и че едва ли не заради българската позиция, на страната ни ще бъдат спрени европейски фондове. Напротив, на нас ни пускат фондовете за реалния ангажимент на българското правителство в борбата с корупцията, за установяване на върховенство на правото и за модернизиране на българската икономика.
Поради това, че ЕК има доверие в българското правителство, ние получаваме дори в аванс средства. И тук не става въпрос само да не се санкционира руския патриарх, а и да не се налагат санкции, които ще засегнат българската енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, на които се предлага да се наложат санкции, е и Вагит Алекперов като съсобственик на „Лукойл“, а това е човекът, който вложи много ресурси и усилия ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа.
Като се има предвид, че „Лукойл“ предяви искане за арбитраж за три млрд. евро към България, няма да допуснем точно на Алекперов, да бъдат наложени санкции. Това означава сами да се простреляме в крака", пише още премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиквата съм
затова получаваме средства дори в аванс
и сега вие ще ги харчите
а ние им се мазнихме и клякахме за всичко
я пуснете насам да си довършим общ поръчки
18:10 19.06.2026
2 Кво Ми Пука !
18:11 19.06.2026
3 .умен .адев
Коментиран от #29
18:13 19.06.2026
4 Sleepwalking в големата Европейска Война
От днес Аз започвам да отброявам дните до Голямата Война в Европа, ни ма интересува нито богатството на България, нито колко е богата ЕС, нито ма интересува Руският Патриарх, нито Папата в Рим, нито ма интересува бюрократите в Брюксел нито ма интересуват некви Военни Съюзи.
Просто всеки един ден ще отброявам
дните до голямата Война в Европа.
Ден Първи.
1.Един ден по малко до Голямата Война в Европа.
😝❤️🇧🇬
Коментиран от #31
18:16 19.06.2026
5 Не съм сигурен
18:16 19.06.2026
6 Президента Радев е Смешник и джокер
Коментиран от #40
18:19 19.06.2026
7 Диамантената ръка
Коментиран от #26, #34, #65
18:19 19.06.2026
8 Дориана
Коментиран от #73
18:19 19.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тогава
Коментиран от #17, #18, #42, #68
18:20 19.06.2026
11 млад простак
18:21 19.06.2026
12 Радев
Коментиран от #46
18:23 19.06.2026
13 Бойко Българоубиец
18:23 19.06.2026
14 най накрая
18:23 19.06.2026
15 1488
сваляме туй руско мекере румен
Коментиран от #77
18:24 19.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Радев
До коментар #10 от "Тогава":Ганюминалата година гроб като теглиха 20 милиарда що си трайкаше 😉
Коментиран от #56
18:25 19.06.2026
19 Тос по-зле
Коментиран от #27
18:25 19.06.2026
20 Тъпото руско говедо
Коментиран от #28
18:25 19.06.2026
21 Последния Софиянец
Коментиран от #47, #53
18:26 19.06.2026
22 Другарят
18:27 19.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Даката
18:27 19.06.2026
25 Ае копейките
Коментиран от #30, #33
18:28 19.06.2026
26 Бате Георги
До коментар #7 от "Диамантената ръка":Да, интересно. За Алекперов няма санкции, ама за тия над него има, явно Радев го устройва тоя вариант. Ами ако утре Алекперов постави на Радев и някакво друго условие за други лица или някакво друго вето в ЕС? Е това ако не е троянски кон. И каква е гаранцията, че Лукойл пак няма да има някакви претенции? Що за наивник е тоя премиер?
18:29 19.06.2026
27 От едно
До коментар #19 от "Тос по-зле":тесто замесени - на БКП , и винаги с лъжи и обещания , баламосвщи елементарните хорица .
18:29 19.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ъхъ
До коментар #3 от ".умен .адев":Продавачът беше иван костов- Патриарха!😂😂😂😂
18:32 19.06.2026
30 Дика
До коментар #25 от "Ае копейките":Уж не беше...
18:32 19.06.2026
31 Тъпото руско говедо Румен
До коментар #4 от "Sleepwalking в големата Европейска Война":Ей къде е старчока Путин, почти е умрял, изчакай няколко дена и войните спират... няма нужда да броиш... а вие в Русията имате ли бензин, нафта... имате ли какво да ядете... щото много скоро ще се сетите че джуджето в Кремъл не трябваше да напада и избива братушки украинци.
18:33 19.06.2026
32 Кочо
18:34 19.06.2026
33 миме
До коментар #25 от "Ае копейките":важното е,че не бандераски бе, пепейка
18:35 19.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пешо
Коментиран от #45
18:36 19.06.2026
36 радев а що мълчите и кога ще кажете
от тикваново време
18:37 19.06.2026
37 Гумен Крадев
18:37 19.06.2026
38 смях в залата
18:38 19.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Задай си
До коментар #6 от "Президента Радев е Смешник и джокер":Фундаменталния въпрос , Ти какво си , каква е твоята кауза за какво се бориш ...
18:40 19.06.2026
41 боташ крадев
18:41 19.06.2026
42 Защото
До коментар #10 от "Тогава":Ппдб герб и дсп ти го изглузиха в задния двор а маргинали като възраждане , меч и тн само подскачаха като маймуни , каквито всъщнос са
18:42 19.06.2026
43 Цвете
18:43 19.06.2026
44 АГАТ а Кристи
СРАМ , СРАМ, СРАМ !!!
18:45 19.06.2026
45 Кочо
До коментар #35 от "Пешо":Кое Славяново - това в Харманли или оново, където Кобзон е посрещнал 9 май, 1945 година Денят на победата! Което бойците на Путин в момента освобождават от световния фашизъм!
18:46 19.06.2026
46 хе хе
До коментар #12 от "Радев":Бай Х.у.така настъпа опашката на 🐈⬛ྀི⋆🐾⋆✮⋆˙🎱🕷️
18:50 19.06.2026
47 Пълни глупости
До коментар #21 от "Последния Софиянец":За какво му е на този да ходи в Европа ??? Какво като му забранят да ходи в Европа, нали там всички са фалирали и е пълно само с емигранти... може да си ходи в Китай, Северна Корея, Турция и Куба... защо този рев за Европа???
Коментиран от #51
18:51 19.06.2026
48 Сатанас Единотнас
18:52 19.06.2026
49 Опа
18:52 19.06.2026
50 Политкоректен
18:52 19.06.2026
51 да заминава
До коментар #47 от "Пълни глупости":и да не се връща повече заедно със всички облъчени рублолумпени!
18:52 19.06.2026
52 Грийн сок
отвътре е много червен.
18:53 19.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хо хо
18:54 19.06.2026
55 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #83
18:55 19.06.2026
56 наблюдател
До коментар #18 от "Радев":Как ще си трайкал, като излезе на протести през декември, бе, черена каратуно?
18:56 19.06.2026
57 Кво Ме Интересува !
Такава Каквато Закона е Регламентирал !
Че Трябва Да Е !
18:56 19.06.2026
58 АГАТ а Кристи
На този "тъмен балкански субект" - боен патрон в карабината на русия така ще му свирят сърмите от Брюксел, че тръбата на Боташ ще му се види като 6 стаен апартамент
18:56 19.06.2026
59 Пончо
18:57 19.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Доротея
18:59 19.06.2026
62 ЖАЛЪК КРЕМЪЛСКИ
ГОЛЯМОТО ПАДЕНИЕ НА МУНЯ
19:01 19.06.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Тези хора ни учат как да живеем
Коментиран от #69
19:01 19.06.2026
64 Нали собственик е Литаско?
19:03 19.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 БРАВО РАДЕВ
Коментиран от #82
19:04 19.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Мишел
До коментар #10 от "Тогава":Заемът е за изплащане вноски по големия външен дълг, натрупан от предишните правителства.
Коментиран от #70
19:06 19.06.2026
69 Чума
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ужаст! Затова много българки, подчертавам, се върнаха тук! Преди около седмица в нощния хоризонт се изказа една такава, нейде от Ловеч! Прибрала се с мъжа си англичанин! Дори той повече настоявал! Там имало много ,,черно", мюсюлманско! Кмет на Лондон Садък хан! Вътрешен министър Шабане Махмуд! Кмета на Бирмингам при встъпване в длъжност се заклел в корана! И това са висшистите! За извършителите на описаните от вас деяния да не говорим що за личности са...
Коментиран от #76
19:08 19.06.2026
70 Тцъ
До коментар #68 от "Мишел":За рефинансиране на бюджета. Гълъбът го каза.
19:08 19.06.2026
71 !!!?
Така се процедираше и с Орбан...първо моркова, после ритника...!!!?
19:10 19.06.2026
72 Джон Наш
19:13 19.06.2026
73 Питане
До коментар #8 от "Дориана":Бабе, ти нормална ли си , та разказваш т@пи вицове КАТА ДЕН ??? Вече чакам да си турнеш червените кю.лоти /цвета останал от преди 60 години/ на бастуна и победоносно да чакаш "братушките" на Дунав мост !
19:13 19.06.2026
74 ВВП
19:13 19.06.2026
75 Роза Люксембург
19:14 19.06.2026
76 !!!?
До коментар #69 от "Чума":То и Путлер целуна Корана на Кадиров, пък ти пак ти пак му се кълнеш във вярност...!
Коментиран от #79
19:15 19.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Анонимен
19:17 19.06.2026
79 Лумпур
До коментар #76 от "!!!?":10 % зигани и турци има България.
2 турски партии ти правятхзаконите и ти турски ръце ги изпълняваш.
Русия има 4% мюсюлмани и няма ислямска партия в парламента.
Марш в джамията...
19:17 19.06.2026
80 Аааааа
19:18 19.06.2026
81 Всички на площада
Предателят Румен Радев от таен руски агент се превърна в явен и предаде българският път на развитие на България в ЕС и НАТО. Този е за затвора. Веднага на площада. Вън предателите от Парламента. Путин плати мултимилионната кампания на Радев и както винаги българите здраво ги излъгаха и използваха да гласуват за Радев за да получат Путин. ППДБ също са затвора защото са същите национални предатели и слепи водачи като него. До утре Мирчев, Асен и мазната косичка да са си подали оставките и да се махат от политиката заедно с Радев агента на ген. Решетников от КГБ.
19:18 19.06.2026
82 Анонимен
До коментар #66 от "БРАВО РАДЕВ":Радев може само малоумниците тук да лъже а там бягат от него и му се чудят на говоренето от обща култура даже няма представа Оставка проруските вън от европейската ни демокрация
19:20 19.06.2026
83 Анонимен
До коментар #55 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":За излагацията си нали и за изолацията си от всичките европейски държави хахахахаха Даже няма обща култура Оставка
19:22 19.06.2026
84 Аз съм веган
19:22 19.06.2026
85 БРАВО НА РАДЕВ
19:23 19.06.2026
86 Анонимен
До коментар #77 от "Ха ХаХа":Въшкари са тези които избраха проруските служебници Оставка на проруските и вън от държавата ни Да си върнем свободата Не на цар господар
Коментиран от #89
19:23 19.06.2026
87 Васил
Коментиран от #91
19:24 19.06.2026
88 Хмммм,
19:25 19.06.2026
89 Какво ще върнеш
До коментар #86 от "Анонимен":Тъпак Пепейски.
Минимален процент сте укроизроди
Коментиран от #95
19:25 19.06.2026
90 Гост
Какво двамата и подскачате? Някой пита ли ни за американските у нас! Ако ги бяха джаснали персите друго щеше да се блее, нали!!!
ПС
Без ток не може! Без гориво не може! И немците го разбраха!!!
19:25 19.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Джигит Вагабондперов
19:27 19.06.2026
93 АнаЛизатор
19:27 19.06.2026
94 Анонимен
Коментиран от #96
19:29 19.06.2026
95 Анонимен
До коментар #89 от "Какво ще върнеш":Простотии от вас изменниците и предателите на държавата ни Русия е натам тук е демокрация Европа е ВЪН на Путин
19:31 19.06.2026
96 Ха ХаХа
До коментар #94 от "Анонимен":Простак 119%
Коментиран от #98
19:32 19.06.2026
97 Анонимен
19:33 19.06.2026
98 Анонимен
До коментар #96 от "Ха ХаХа":Сериозно ли хахахаха а ти си руски простак нали хахахахаха що за обиди човече путинско в моята българска държава си
19:35 19.06.2026
99 Анонимен
19:36 19.06.2026
100 коко
19:37 19.06.2026
101 4567
19:39 19.06.2026
102 РАДЕВ
19:39 19.06.2026
103 Йода
19:40 19.06.2026